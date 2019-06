Alguns negócios acontecem e acabam por mostrar como ainda estamos longe de levar a informação à maioria dos produtores. Percebe-se que, em alguns momentos, há produtores que acabam por vender fora da realidade dos preços praticados. Isso custa caro para quem vende e detona com a percepção do mercado. Cria insegurança para quem está comprando. Se um vendeu abaixo, quantos mais irão vender? Precisamos ter em mente que a informação é um ativo tão importante quanto o esforço que precede a colheita. Vender abaixo do mercado é jogar fora o esforço para alcançar mais alguns sacos por hectare. Isso é óbvio, mas é esquecido muitas vezes. Por isso faça parte dos grupos de WhatsApp do IBRAFE e saiba na hora o que acontece no mercado.

Fonte: IBRAFE