A Setra Companhia estreia nesta sexta dia 15 a peça Fedra em: O Fantástico Mundo de Hipólito, que integra a Mostra 2019 do Festival de Teatro de Curitiba, nos dias 27 e 28, com entrada franca, em sessões duplas, na Casa Hoffmann. Dirigida por Eduardo Ramos e Michelle Moura, com dramaturgia de Gustavo Marcasse, o espetáculo nasce a partir do texto Amor de Phaedra, da dramaturga britânica Sarah Kane.

Sediada no Ap da 13, espaço cultural que recebe e promove integração de diversos artistas pelo país, a Setra traz em seus espetáculos profissionais de diversas linguagens artísticas para trocas, discussões e concepções de projetos.

Assim, o elenco de Fedra reúne dançarinos e atores. Maikon K. é Hipólito e a bailarina Cintia Napoli evoca Fedra. Os bailarinos Airton Rodrigues e Malki Pinsag trazem o mito anterior, como Teseu e Ariadne. E Rubia Romani se encarrega da personagem Strofe, filha fictícia de Fedra, inventada por Sarah Kane.

A peça lembra que “a banalização da tragédia é ainda mais escancarada, o sensacionalismo da violência é algo pertencente e absolutamente normal no nosso dia a dia”.

Em cena uma família burguesa real do mito grego de Eurípedes. A Setra Companhia, na construção da cena, sentiu a necessidade de anteceder, trazendo personagens como Ariadne e ampliando a participação do herói Teseu, quase inexistente em todos os textos abordados, para expandir e desdobrar a falência da figura masculina heróica, introjetada na cultura da sociedade ocidental.

A degeneração social está presente na família. A rejeição do amor de Fedra por Hipólito é apenas mais um elemento da indiferença e desumanização que vemos todos os dias no nosso cotidiano.

Confira: TEUNI – Teatro Experimental da Universidade federal do Paraná (Rua XV de Novembro, 1299 . Telefone 3360-5066/ 99863596). Temporada de 15 de marco a 24 de março e 9 a 14 de abril, sendo de terça a sábado às 20h e domingo às 19h. Ingressos: R$20 (inteira) e R$10 (meia). Realização Cooperativa dos Profissionais de Arte e Cultura do Paraná, AP da 13, Rumo Empreendimentos Culturais e Setra Companhia. IncentivadoresCedip e Uninter, Lei Municipal de Incentivo à Cultura de Curitiba