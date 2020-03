Federação de Sinuca do Paraná suspende atividades por conta do Coronavírus

O presidente da Federação Paranaense de Sinuca (FPS), Ricardo Caregnato, comunica a suspensão das atividades e competições contidas no calendário oficial da entidade, devido a pandemia do novo coronavírus em que o Brasil e o mundo se encontram. A suspensão se estende até o mês de abril.

De acordo com Ricardo, a decisão de suspender as atividades da FPS é em consonância às atitudes dos clubes sociais que sempre recebem, acolhem e apoiam as competições organizadas pela entidade. “Seguindo o exemplo dos clubes e as recomendações das autoridades médicas, concordamos que o melhor, neste momento, é que nossos atletas permaneçam em casa, aproveitando esse tempo para treinar em suas residências e cuidando da saúde”, afirma.

