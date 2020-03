Fed. Internacional de Natação será flexível quanto ao Campeonato Mundial de 2021

A Federação Internacional de Natação (Fina) deu a entender que adotará uma postura flexível quanto ao cronograma do Campeonato Mundial de Esportes Aquáticos de 2021, agora que a Tóquio-2020 será adiada em cerca de um ano.

O Campeonato Mundial de Esportes Aquáticos está programado para ocorrer entre os dias 16 de julho e 1º de agosto do próximo ano, na cidade de Fukuoka, no oeste do Japão.

Por meio de uma declaração, a Fina disse que “vai trabalhar em proximidade com o comitê organizador local, a Federação Japonesa de Natação e as autoridades do país visando flexibilizar as datas da competição, caso seja necessário.”