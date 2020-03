Fed corta taxas de juros para quase zero

O Federal Reserve dos EUA anunciou medidas de emergência para lidar com o impacto econômico da pandemia do coronavírus. A instituição está cortando as taxas de juros para quase zero pela primeira vez em quatro anos.

O Fed reduziu a taxa básica de juros para a faixa de zero a 0,25 por cento. O banco central americano divulgou declaração no domingo à noite dizendo que espera manter a redução até que se sinta confiante de que a economia superou os recentes acontecimentos.

O Fed também anunciou que vai comprar 700 bilhões de dólares em títulos do Tesouro e cédulas hipotecárias.

Já o Banco do Japão anunciou que vai agir em coordenação com o Fed, bem como com o Banco Central Europeu, o Banco da Inglaterra, o Banco do Canadá e o Banco Nacional Suíço. Eles vão criar linhas de swap bancário para instituições financeiras enfrentando dificuldade no mercado de crédito.

Os bancos centrais concordaram em oferecer três meses de crédito em dólar americano regularmente e estabeleceram uma taxa mais baixa que o usual.

As medidas foram tomadas uma vez que a proliferação do coronavírus abalou os mercados financeiros afetando a economia global.

O presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, alertou que o crescimento econômico dos EUA provavelmente será fraco no segundo trimestre. Entretanto, afirmou que o Fed não vê taxas de juros negativas como uma respostas apropriada.