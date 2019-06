O Ibovespa fechou em alta nesta sexta-feira, acumulando no segundo trimestre melhor desempenho percentual dos últimos 10 anos, após quebrar recordes sucessivamente, endossado pelo cenário de juros menores nas principais economias do mundo, além de expectativas de andamento da pauta de reformas no Brasil.

Índice de referência do mercado acionário brasileiro, o Ibovespa subiu 0,23%, a 100.951,95 pontos, de acordo com dados preliminares. O volume financeiro somava 13,46 bilhões de reais.

Na semana, o Ibovespa cedeu 1%, mas acumulou no mês alta de 4%, encerrando o segundo trimestre com valorização de 5,8%, também considerando dados antes do ajuste de fechamento.

Fonte: Reuters