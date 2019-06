As discussões no Congresso Nacional a respeito das reformas em leis têm tomado conta do noticiário político atualmente, sendo a reforma da Previdência uma das mais comentadas. Para os governistas, a mudança proposta pela equipe de Jair Bolsonaro é essencial e salvadora. Para os oposicionistas, no entanto, o texto elaborado pelo governo é equivocado e insuficiente. Esse contraste já era esperado, uma vez que a política se move, lamentavelmente, em cima dessa guerra de partidos.

Na projeção do deputado Samuel Moreira (PSDB-SP), relator da reforma da Previdência na Câmara dos Deputados, o impacto fiscal da reforma com as alterações propostas por ele deve ser de R$ 1,13 trilhão de economia em 10 anos. É claro que os políticos são livres para defender suas posições, afirmando que novas regras na Previdência serão o ponto decisivo para o equilíbrio das contas públicas. Entretanto, a verdade é nitidamente outra. A mudança mais importante que precisa ocorrer é a extinção da corrupção. Quando as pessoas, começando com os eleitores, levarem uma vida com a honestidade como base, a vida do brasileiro mudará de fato!