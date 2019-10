A Secretaria de Estado da Fazenda lançou um boletim mensal reunindo os indicadores econômicos, que vai permitir o acompanhamento dos dados e a observação das tendências da economia paranaense. Com isso, fica mais claro medir os rumos e o ritmo dos acontecimentos.

Segundo técnicos da Secretaria, para os atores externos, conhecer o Estado do Paraná complementa o planejamento de longo prazo. Por mais que se conheçam os costumes e comportamentos locais, compilar os indicadores existentes em um documento estabelece um marco de informações que ajuda na elaboração de qualquer plano de longo prazo.

A ideia é expor os indicadores para que as oportunidades possam ser melhor aproveitadas.

O Boletim Econômico vai ser publicado sempre na última semana do mês, na página da Secretaria da Fazenda, e pode ser acessado no menu da Transparência, no item Economia do Paraná ou acessando o link http://www.fazenda.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=582

O boletim traz dados sobre a atividade econômica, indústria, comércio, agropecuária, serviços, trabalho, inflação, crédito e comércio exterior. Futuramente também no Portal da Transparência.

PLOA – A Secretaria da Fazenda lança também um infográfico com o resumo visual das principais informações do Orçamento 2020, contidas no Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA), entregue pelo Governo do Estado para apreciação da Assembleia Legislativa no dia 30 de setembro.

De acordo com os técnicos, a ideia é divulgar neste espaço, além do boletim mensal, outras publicações, informes e estudos, estabelecendo uma cultura de avaliação da economia e do setor público estadual paranaense, de modo que os gestores públicos e, principalmente, o cidadão consigam acompanhar os rumos do Estado.