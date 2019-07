A Fundação de Ação Social (FAS) atendeu 496 pessoas em situação de rua na noite da sexta-feira (5/7) e madrugada de sábado (6/7), quando foi registrada a temperatura mais baixa do ano na cidade, 1 grau negativo com sensação térmica de 4 graus negativos. Por causa da previsão do frio intenso, o trabalho de busca dessa população foi intensificado das 18h às 23h, medida que será adotada novamente nesta noite.

Das 18h às 6h, 399 pessoas procuraram espontaneamente os abrigos municipais, que oferecem espaço para banho, roupas limpas, alimentação e cama com cobertores para dormir. Outras 97 foram encaminhadas pelas equipes da FAS, que percorrem toda a cidade para oferecer acolhimento e garantir que todos possam dormir protegidos.

As equipes fizeram 246 abordagens sociais, sendo que 215 delas foram solicitadas por meio da Central 156 e cinco diretamente por telefone. Em 84 casos, a equipe se deslocou até o endereço informado, mas não havia ninguém no local. O atendimento foi recusado por 141 pessoas, mesmo com os educadores sociais alertando para o risco de ficar nas ruas.

Com o risco de ter hipotermia, duas pessoas foram encaminhadas pelo Samu para unidades de pronto atendimento e uma resolveu voltar para o interior, recebendo para isso a passagem.