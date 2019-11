Estão abertas as inscrições para o processo seletivo simplificado (PSS) da Fundação de Ação Social (FAS) para a função pública de Educador Social . As inscrições poderão ser feitas até as 17h do dia 27/11 pelo site (concursos.curitiba.pr.gov.br)

A contratação temporária de 48 educadores sociais no regime de PSS possibilitará à FAS ampliar o serviço de abordagem social nas ruas da cidade.

A escolaridade exigida é Ensino Médio completo.

A recomendação da Secretaria de Administração e de Gestão de Pessoal aos interessados é para que leiam atentamente o edital, que está publicado no site da Prefeitura de Curitiba, antes de fazerem a inscrição. Os candidatos também devem ler o Manual do PSS.

Após a conclusão da inscrição, é preciso imprimir o comprovante de inscrição, que deverá ser apresentado quando o candidato for convocado.

A data da convocação ainda será divulgada.