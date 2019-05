A Rede de Farmácias Nissei – oitava maior do país – continua sua expansão no Paraná com a inauguração de duas unidades em Curitiba (PR) na última quinta-feira (16). As novas lojas estão localizadas no bairro Hugo Lange e no Butiatuvinha, bairros residenciais da capital paranaense.

Ambas possuem mais de 210 metros quadrados e já foram construídas seguindo o novo modelo da marca, cujo enfoque é valorizar a experiência de compra do consumidor, desde a qualidade de atendimento quanto a oferta de amplo estacionamento.

A Nissei atua com o conceito de drugstore: um portfólio completo de medicamentos, produtos de higiene e beleza, perfumaria, dermocosméticos e conveniência. “Buscamos oferecer cada vez mais benefícios e conveniência aos nossos clientes”, destaca o diretor executivo da Rede Nissei, Alexandre Maeoka.

Diferenciais da marca

A Rede ainda conta com o programa Clube da Melhor Idade: aposentados, pensionistas ou quem possui mais de 55 anos têm direito a benefícios que vão de descontos exclusivos à promoção de atividades sociais, com foco na saúde e bem-estar. “Esse é um projeto de mais de 20 anos, cujo intuito é retribuir a preferência desse público pela marca Nissei. Hoje, o Clube já conta com mais de 500 mil associados ativos que frequentam mensalmente as lojas”, frisa Maeoka.

Serviço: Lojas inauguradas

Butiatuvinha: Av. Manoel Ribas, 7827

Horário de funcionamento: segunda a sábado, 7h às 23h, domingos e feriados, das 8h às 22h.

Hugo Lange: R. Augusto Stresser, 1501

Horário de funcionamento: segunda a sábado, 7h à 0h; domingos e feriados, das 8h às 22h.