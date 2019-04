Na próxima sexta-feira (12/4), mais 39 famílias vão deixar a condição de precariedade que enfrentam nas margens do Rio Atuba e receberão as chaves de novas casas, construídas no Santa Cândida. A entrega das unidades habitacionais marca a conclusão do empreendimento Moradias Faxinal, que conta com um total de 414 casas.

“Quando assumimos a Prefeitura encontrei esta obra abandonada, com as casas inacabadas sendo deterioradas pela ação do tempo e pelo vandalismo. Determinei a colocação de recursos próprios do município para concluir a construção do conjunto e entregá-lo à população”, explica o prefeito Rafael Greca.

Foram investidos R$ 5,2 milhões para a construção das 125 casas que restavam para concluir o empreendimento – 86 unidades haviam sido liberadas em 2018. “Estamos garantindo maior qualidade de vida para estas famílias ao retirarmos os moradores de locais sujeitos a enchentes”, afirma o presidente da Cohab, José Lupion Neto.

Expectativa

Rafaela Cavalcante, 22 anos, e sua irmã Débora, 20, moram há uma década na beira do Rio Atuba. Um cômodo nos fundos da casa foi interditado devido ao risco de desabar para dentro do rio. “Quando chove bastante sempre alaga. Já perdi até as contas de quantas vezes teve enchente aqui na rua. É uma realidade muito difícil, nossa casa está quase caindo”, destaca Rafaela.

As jovens estão ansiosas para mudar para um lugar melhor. “Nós fomos visitar o conjunto e adoramos. É um lugar que parece ser bem tranquilo de morar, a casa é boa e vai deixar todos mais seguros. Estamos muito felizes e agradecidas em poder ir para o Faxinal”, completa a irmã mais velha.