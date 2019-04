A ensolarada manhã da sexta-feira (12/4) foi inesquecível para 39 famílias que habitavam uma área de risco no bolsão Atuba. O prefeito Rafael Greca entregou as chaves das novas casas para os moradores. A cerimônia marcou a conclusão do empreendimento Moradias Faxinal, no Santa Cândida.

“Nada mais importante que um teto sobre a cabeça e o bolso livre do aluguel. Hoje é um dia muito especial, pois é sempre uma satisfação entregar moradias. Eu peço que vocês cuidem das casas. Está cada vez mais difícil conseguir recursos para a habitação popular, portanto a comunidade deve valorizar esta conquista”, disse o prefeito Rafael Greca aos moradores.

O Moradias Faxinal conta com um total de 414 casas e as obras estavam inacabadas quando a atual gestão assumiu a Prefeitura. “Encontramos esta obra abandonada. Nos primeiros meses de gestão tivemos que conter uma invasão nas construções inacabadas. Por determinação do prefeito foram empregados recursos próprios do município e hoje felizmente todas as casas estão entregues à população”, explicou o presidente da Companhia de Habitação Popular de Curitiba (Cohab), José Lupion Neto.

Foram investidos R$ 5,2 milhões para a construção das 125 casas que restavam para concluir o empreendimento – 86 unidades haviam sido liberadas em 2018.

Além do prefeito e do presidente da Cohab, também participaram do evento de entrega das moradias o vice-prefeito, Eduardo Pimentel, a administradora regional do Boa Vista, Janaína Lopes Gehr, e o vereador Edson do Parolin.