Setenta e cinco famílias de Palmas, no Sudoeste do Estado, receberam hoje (24) as chaves da casa própria. A partir de agora, elas são as moradoras do Residencial Bom Pastor II, empreendimento executado com R$ 5,3 milhões de investimentos do Governo do Estado, Governo Federal e prefeitura.

O vice-governador Darci Piana, que também é presidente da Fecomércio Pr, e quando jovem viveu em Palmas, sudoeste do Paraná, inaugurou o residencial e reafirmou o compromisso da gestão estadual com os projetos de habitação popular. “Com este trabalho conjunto, estas famílias estão deixando de pagar aluguel ou passar por dificuldades para viver em uma casa de qualidade e confortável, o que em Palmas, que é um lugar frio, é fundamental”, afirmou.

As unidades têm 45 metros quadrados, com dois quartos, sala, cozinha, banheiro e área de serviço externa. Com os aportes e contrapartidas aplicados pelos governos, as famílias beneficiadas, que têm renda mensal de até R$ 1,8 mil, pagarão prestações que variam de R$ 80 a R$ 270 ao mês, durante 10 anos.

Os recursos são provenientes do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), liberados pela União para subsidiar até 90% do valor dos imóveis. Também estão inclusos no projeto a instalação das redes de energia elétrica, água e esgoto sem custos aos proprietários, com a participação da Copel e Sanepar.

Segundo o presidente da Cohapar, Jorge Lange, o Governo está buscando ampliar os projetos para atender às necessidades específicas de cada município. “Existe um esforço muito grande no sentido de promover a inclusão social por meio da habitação”, destacou. “Isso se dá com o lançamento de novos programas estaduais e a aproximação do Governo com os municípios, que são os principais parceiros nestes projetos”, destacou Lange.

A administração municipal também interveio com a execução de obras de pavimentação das ruas e instalação de iluminação pública no entorno do conjunto habitacional, bem como a cessão de trabalhadores para as obras de saneamento.

Para o prefeito de Palmas, Kosmos Nicolaou, o projeto foi encarado como prioridade pela prefeitura por atender a parcela mais vulnerável da população da cidade. “Com o apoio do Governo do Estado e do Governo Federal, estamos dando uma moradia decente para estas famílias que tanto precisam”, afirma.

Gisele Alves da Silva, de 34 anos, foi uma das contempladas com uma casa do Residencial Bom Pastor II. A mudança para o novo lar significará uma economia imediata para ela e os pais. “A gente pagava R$ 350 de aluguel e agora vai pagar R$ 95 por mês de prestação”, conta. “O mais importante é mudar e, com o dinheiro que vai sobrar, aos poucos a gente vai melhorando ainda mais a casa”, comemora Gisele.

Outra família beneficiada foi a do eletricista Alvenir Borges Alves, 28. Ele e a esposa são casados há 10 anos e pela primeira vez vão ter uma casa só deles para criar os dois filhos. “Nós morávamos na casa da minha sogra, porque com dois filhos pequenos é muito difícil conseguir pagar aluguel”, explicou. “Este é um patrimônio nosso, onde eles vão poder crescer e no futuro é uma garantia que vamos poder deixar pra eles”, conclui Alvenir.

Com informações e fotos da vice governadoria, aen/pr e Guilherme Santos/Cohapar