Família “Enamorados do Samba” comanda o Carnaval

Do luto à alegria, o Carnaval 2020 reservou grandes emoções para os carnavalescos da Enamorados do Samba. A escola, fundada há dois anos, perdeu no último dia 10 a sua presidente, Marlene Carmelo, uma das principais homenageadas na avenida neste ano. O luto, no entanto, se converteu em alegria nesta segunda-feira (24 de fevereiro), quando aconteceu a apuração dos resultados do Carnaval 2020, no Memorial de Curitiba. É que a Enamorados conseguiu levar o título de escola de samba campeã do Grupo Especial do Carnaval curitibano.

Com o título, a caçula das escolas de Curitiba põe fim a uma longa hegemonia da Mocidade Azul, que havia ganhado tudo entre 2014 e 2019, sempre com a Acadêmicos da Realeza logo atrás. A diferença do primeiro para o segundo colocado foi de 0,1 pontos (178,80 contra 178,70), conforme se pode ver na planilha abaixo, que traz detahados os resultados de cada um dos quesitos julgados.

Neste ano, a Enamorados do Samba exaltou a história e a formação étnica de Curitiba, com referências aos 60 anos do Mercado Municipal, aos povos originários até as influências dos europeus. A ala das passistas da Enamorados se destacou pela quantidade de crianças participando. Ainda houve uma homenagem a Marlene Carmelo, carnavalesca da escola, que morreu no dia 10.

Antes mesmo do resultado ser conhecido, membros da escola de samba já destacam o trabalho feito na avenida. O sentimento, em suma, era de ‘missão cumprida’, conforme explicitou o carnavalesco Felipe Guerra, da Enamorados.

“A escola toda cantou, a arquibancada vibrou, as cores estavam belíssimas, criativa, compacta. A escola está muito feliz com o trabalho que fez”. Ainda segundo ele, o resultado, agora é secundário. O principal foi o espetáculo. “A gente está tranquilo porque fizemos isso, cumprimos a nossa missão. Agora, se o título vier, vai ser muito festejado, até porque somos a escola caçula de Curitiba, temos só dois anos de idade, então ganhar o Carnaval assim precocemente seria maravilhoso.”

Confira como ficou a pontuação final das escolas de samba do Grupo Especial

1º Enamorados do Samba: 178,80

2º Mocidade Azul: 178,70

3º Acadêmicos da Realeza: 177,90

4º Imperatriz da Liberdade: 176,00

5º Embaixadores da Alegria: 172,60

Com informações da rede social e da Priscila Armentano