GLACIA MARIA DOS SANTOS AMARAL 61 anos. Profissão: Auxiliar Enfermagem Filiação: Sandoval Tinoco Do Amaral e Maria Jose Dos Santos Local do sepultamento: Municipal Do Boqueirão Quinta-Feira, 1 de Agosto de 2019 às 17:00h

JORGE NIETO VALENTIM 84 anos. Profissão: Comerciante Filiação: Bernardo Nieto Guerreira e Manoela Valentim Jaen Cônjuge: Lecir Dos Santos Nieto Local do sepultamento: A Definir Quarta-Feira, 31 de julho de 2019

IVO DYNIEWICZ 76 anos. Profissão: Outros Filiação: Lesko Dyniewicz e Amalia Dyniewicz Local do sepultamento: Paroquial Santa Felicidade Quinta-Feira, 1 de Agosto de 2019 às 10:00h

SANDRO CELSO KALUZNY 48 anos. Profissão: Motorista Filiação: Luiz Kaluzny e Antonia Kaluzny Local do sepultamento: Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré-Pr) Quinta-Feira, 1 de Agosto de 2019 às 11:00h

GUILHERME MESSIAS DO NASCIMENTO 28 anos. Profissão: Professor(A) Filiação: Divaldo Messias Do Nascimento e Edite Marcelina Do Nascimento Local do sepultamento: Jardim Da Saudade I Quinta-Feira, 1 de Agosto de 2019 às 10:30h

ANNITA GUEDES BRASIL 90 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Nada Consta e Izaltina Da Trindade Guedes Cônjuge: Jose Privato Ferreira Brasil Falecido Local do sepultamento: Parque Metropolitano (Fazenda Rio Grande) Quinta-Feira, 1 de Agosto de 2019 às 17:00h

DORIS PILUSKI 88 anos. Profissão: Funcionário Público Federal Filiação: Pedro Piluski e Josefa Piluski Cônjuge: Marilu Xavier Piluski (Falecida) Local do sepultamento: Municipal Do Água Verde Quinta-Feira, 1 de Agosto de 2019 às 11:00h

ODILON FRANCISCO DA SILVA 60 anos. Profissão: Segurança Filiação: Jose Cicero Da Silva e Elizaberth Quaresma Lima Local do sepultamento: Municipal Zona Sul Quinta-Feira, 1 de Agosto de 2019 às 10:00h

JOEL FERREIRA 68 anos. Profissão: Outros Filiação: Jose De Jesus Ferreira e Maria Da Conceicao Paula Ferreira Local do sepultamento: Jardim Da Saudade Ii (Pinhais) Quinta-Feira, 1 de Agosto de 2019

KURT GUILHERME KRAUSE 93 anos. Profissão: Outros Filiação: Guilherme Rudolfo Krause e Sophia Krause Cônjuge: Doris Edth Krause Local do sepultamento: Comuna Evangélica Luterana Quinta-Feira, 1 de Agosto de 2019

ARISTIDES JULIO LUCINDA 99 anos. Profissão: Outros Filiação: Alcides Julio Lucinda e Maria Francisca Lucinda Cônjuge: Jurema Amaral Lucinda Falecida Local do sepultamento: Municipal Do Água Verde Quinta-Feira, 1 de Agosto de 2019 às 10:00h

AUGUSTO MARQUETTE 83 anos. Profissão: Filiação: Franicisco Marquette e Thereza Marquette Cônjuge: Rosa Marquette Local do sepultamento: Municipal Do Água Verde Quinta-Feira, 1 de Agosto de 2019 às 10:00h

GUILHERME DE OLIVEIRA DOS SANTOS 18 anos. Profissão: Filiação: Jocimar Dos Santos e Chris Santos De Oliveira Local do sepultamento: Cemiterio São Gabriel (Colombo) Quinta-Feira, 1 de Agosto de 2019 às 10:00h

CAIUBI MOREIRA 66 anos. Profissão: Empresario(A) Filiação: Atilio Moreira e Handa Moreira Local do sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Quarta-Feira, 31 de julho de 2019 às 17:00h

FALCINETE DE FATIMA ARRUDA 46 anos. Profissão: Cozinheiro(A) Filiação: Jose Francisco Arruda e Ednir Cardoso Siqueira Local do sepultamento: A Definir Quinta-Feira, 1 de Agosto de 2019 às 08:00h

MARCO ANTONIO DAMASCENO 75 anos. Profissão: Professor(A) Filiação: Aparecido Damasceno e Azile Nogari Damasceno Cônjuge: Maria Aparecida Botelho Damasceno Local do sepultamento: Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré-Pr) Quarta-Feira, 31 de julho de 2019 às 19:00h

TERESA VITEK EVARISTO 80 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Inacio Vitek e Francisca Graciano Vitek Cônjuge: Aurio Evaristo Local do sepultamento: Paroquial De Campo Comprido Quarta-Feira, 31 de julho de 2019 às 17:00h

JOSE PEREIRA DA SILVA 84 anos. Profissão: Funcionário Público Federal Filiação: Nao Consta e Francisca Ribeiro Da Silva Cônjuge: Francisca Pacheco Da Silva Local do sepultamento: Crematório Vertical (Curitiba) Quarta-Feira, 31 de julho de 2019

MARLENE MARTINS 64 anos. Profissão: Agricultor Filiação: Joao Kossoski e Maria Kossoski Local do sepultamento: A Definir Quarta-Feira, 31 de julho de 2019 às 17:00h

FLAZESLOI CEZARIO DA SILVA 47 anos. Profissão: Soldador Filiação: Cicero Cezario Da Silva e Maria Elizabete Marcelino Da Silva Local do sepultamento: Cemitério Paroquial N. Sra. Do Rosario (Colombo) Quarta-Feira, 31 de julho de 2019 às 17:00h

VALKIRIA KONOPKA 56 anos. Profissão: Agente Administrativo Filiação: Alfredo Konopka e Aura Serafina De Franca Konopka Local do sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Quarta-Feira, 31 de julho de 2019 às 17:00h

REGINA DE ANDRADE 59 anos. Profissão: Outros Filiação: Anibal Maximiano De Andrade e Olga Walter De Andrade Local do sepultamento: Parque Iguaçu Quarta-Feira, 31 de julho de 2019

MARIA DO ROCIO NORONHA DO NASCIMENTO 55 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Haroldo Belmiro Noronha e Maria Jacinta Noronha Cônjuge: Edson Furquim Do Nascimento Local do sepultamento: A Definir Quarta-Feira, 31 de julho de 2019 às 17:00h

LUCIA MESTRINHO PYDD 82 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Luiz Mestrinho Filho e Joana Serejo Mestrinho Cônjuge: Siegfried Pydd Local do sepultamento: Crematório Jardim Da Saudade (Pinhais-Pr) Quarta-Feira, 31 de julho de 2019

ANTONIO CARLOS DO CARMO 68 anos. Profissão: Autonomo Filiação: Inocencio Do Carmo Lopes e Aparecida De Jesus Martins Local do sepultamento: Municipal Santa Cândida Quarta-Feira, 31 de julho de 2019 às 15:00h

JOAQUIM STRESSER 79 anos. Profissão: Agricultor Filiação: Jose Angelo Stresser e Etelvina Stresser Cônjuge: Silveria Moreira Stresser Local do sepultamento: A Definir Quarta-Feira, 31 de julho de 2019 às 17:00h

EDIVALDO PONTARTE PEREIRA 44 anos. Profissão: Autonomo Filiação: Nelviano Pontarte Pereira e Celia Da Conceicao De Souza Local do sepultamento: A Definir Quinta-Feira, 1 de Agosto de 2019 às 11:30h

BENITO FONTANIVE 92 anos. Profissão: Arquiteto(A) Filiação: Angelo Fontanive e Frida Decima Fontanive Local do sepultamento: Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré-Pr) Quarta-Feira, 31 de julho de 2019

NELSON DA SILVA BONFIM 63 anos. Profissão: Segurança Filiação: Otavio Da Silva Bonfim e Cacilda Ramos Da Silva Bonfim Cônjuge: Jovercilia De Oliveira Local do sepultamento: Municipal Do Boqueirão Quarta-Feira, 31 de julho de 2019 às 16:00h

MARIA APARECIDA CHAGAS FALCONE 73 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Benedito Chagas e Durvalina Pascoal Chagas Cônjuge: Hercules Falcone (Falecido) Local do sepultamento: Cemitério Vaticano (Almirante Tamandaré) Quarta-Feira, 31 de julho de 2019 às 11:30h

IVANETE CARON DE JESUS 62 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Antonio Marcelino Caron e Oliva Frazao Caron Cônjuge: Ademir Sobral De Jesus Local do sepultamento: Crematório Jardim Da Saudade (Pinhais-Pr) Quarta-Feira, 31 de julho de 2019

ADOLPHO DE OLIVEIRA FRANCO JUNIOR 78 anos. Profissão: Advogado(A) Filiação: Adolpho De Oliveira Franco e Rosa Macedo De Oliveira Franco Cônjuge: Regina Helena Rocha De Oliveira Franco Local do sepultamento: Parque Iguaçu Quarta-Feira, 31 de julho de 2019 às 16:00h

JORGE ABUD NETO 73 anos. Profissão: Corretor(A) Filiação: Abrao Abud e Flavia Iliano Abud Cônjuge: Mercia Teresinha Mendes Abud Local do sepultamento: Jardim Da Saudade I Quarta-Feira, 31 de julho de 2019 às 17:00h

BENEDITO ODILIO DE LARA 77 anos. Profissão: Pintor(A) Filiação: Pedro De Lara e Olita Nunes Cônjuge: Lenira Odiliop De Lara Local do sepultamento: Municipal Da Cidade De Origem Quarta-Feira, 31 de julho de 2019 às 14:30h

ARI CARLOS RIBEIRO DE FREITAS 84 anos. Profissão: Funcionário Público Municipal Filiação: Agripino Ribeiro De Freitas e Rozena Gomes Freitas Cônjuge: Olga Lorena De Freitas Local do sepultamento: Municipal São Francisco De Paula Quarta-Feira, 31 de julho de 2019 às 11:00h

MARIA DE LOURDES DE SOUZA 86 anos. Profissão: Lavrador Filiação: Manuel Modesto De Souza e Angela Franco De Godois Local do sepultamento: A Definir Quarta-Feira, 31 de julho de 2019 às 16:00h

CATARINA ALVES DE OLIVEIRA 82 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Olimpio Rufino Ferreira e Francisca De Oliveira Rosa Cônjuge: Joao Maria De Oliveira (Falecido) Local do sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Quarta-Feira, 31 de julho de 2019 às 11:00h