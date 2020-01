Falecimentos 31.01.2020

BENEDITO FERREIRA MACHADO 88 anos. Profissão: Pedreiro Filiação: Jose Ferreira Machado Filho e Maria Fagundes Cônjuge: Ana Iracema Rodrigues Do Prado Local do sepultamento: Paroquial Santa Felicidade Sábado, 1 de fevereiro de 2020 às 17:00h

ESTEFANO WENGRYNSKI 59 anos. Profissão: Lavrador Filiação: Inacio Wengrynski e Estefania Wengrynski Cônjuge: Neuza Ribeiro Wengrynski Local do sepultamento: Municipal Da Cidade De Origem Sábado, 1 de fevereiro de 2020

JOAO BUENO 69 anos. Profissão: Lavrador Filiação: Jose Prestes Bueno e Ercilia Bueno Da Rocha Cônjuge: Jesus Bueno Da Rocha Local do sepultamento: Municipal De Rio Branco Do Sul Sábado, 1 de fevereiro de 2020

ANNA KOBREN 100 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Theodoro Kruk e Antonia Kruk Cônjuge: Jose Kobren Local do sepultamento: Municipal Do Água Verde Sábado, 1 de fevereiro de 2020 às 14:30h

LINDAMIR ALVES FRANCA SOBERAY 80 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Anibal Franca e Cecilia Alves Franca Cônjuge: Ivo Soberay Local do sepultamento: Paroquial Colonia Orleans Sábado, 1 de fevereiro de 2020 às 17:00h

NICEIA PROBST WALGER 70 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Joao Gomes Da Silva e Almira Vieira Gomes Cônjuge: Sergio Probst Walger Local do sepultamento: Parque Senhor Do Bonfim (S.J.Dos Pinhais) Sábado, 1 de fevereiro de 2020 às 16:30h

SUZI BAGESTEIRO RODRIGUES 77 anos. Profissão: Auxiliar Administrativo Filiação: Josefino Rodrigues e Anna Augusto Bagesteiro Rodrigues Local do sepultamento: Crematório Vertical (Curitiba) Sábado, 1 de fevereiro de 2020

RONES TADEU DUMKE 71 anos. Profissão: Artes Plásticas Filiação: Lourival Dumke e Mafalda Dumke Local do sepultamento: Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré-Pr) Sábado, 1 de fevereiro de 2020 às 10:30h

LOURDINHA DE JESUS MILAO 65 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Benedito Milao Dos Santos e Maria Madalena Moreira Local do sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Sábado, 1 de fevereiro de 2020 às 11:00h

ALZIRA MACHADO 93 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Jose Machado e Maria Machado Cônjuge: Joao De Lara Local do sepultamento: Municipal Do Água Verde Sábado, 1 de fevereiro de 2020 às 10:00h

CELSO JACINTO LOPES 62 anos. Profissão: Mecânico Filiação: Joaquim Jacinto Lopes e Madalena Fernandes Lopes Cônjuge: Telma Regina Lopes Local do sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Sábado, 1 de fevereiro de 2020 às 09:00h

CLEOMIR GAIO 68 anos. Profissão: Contador(A) Filiação: Mario Gaio e Mercedes Lazarotto Gaio Cônjuge: Leonilda Terezinha Nascimento Local do sepultamento: Municipal Do Água Verde Sábado, 1 de fevereiro de 2020 às 14:00h

AUREO DE SOUZA PEREIRA 72 anos. Profissão: Comerciante Filiação: Braulio De Souza Pereira e Mirta Gomes Pereira Cônjuge: Maria Gloria Peca Pereira Local do sepultamento: Municipal De Campo Magro Sexta-Feira, 31 de janeiro de 2020

MARISOL MARCIA MAROTTI DE PINHO 53 anos. Profissão: Professor(A) Filiação: Joao Carlos Marotti e Maria Das Dores Silva Marotti Cônjuge: Jesse Aguiar De Pinho Local do sepultamento: Crematório Perpetuo Socorro (Campo Largo-Pr) Sexta-Feira, 31 de janeiro de 2020

JOAO PAULO FRANCA DO NASCIMENTO 18 anos. Profissão: Estudante Filiação: Cristhian Anderson Do Nascimento e Teresa Franca Borges Local do sepultamento: Municipal Santa Cândida Sexta-Feira, 31 de janeiro de 2020

MOREL DUPPS TEIXEIRA 87 anos. Profissão: Bancário(A) Filiação: Horacio Baptista Teixeira e Rosa Dupps Teixeira Local do sepultamento: Parque Iguaçu Sexta-Feira, 31 de janeiro de 2020 às 17:00h Local do sepultamento: Cemitério Paroquial N. Sra. Do Rosario (Colombo) Sexta-Feira, 31 de janeiro de 2020

OSNI RODRIGUES DA LUZ 73 anos. Profissão: Outros Filiação: Idalino Rodrigues Da Luz e Anardina Santos Da Luz Local do sepultamento: Cemiterio Tomas Coelho (Araucária) Sexta-Feira, 31 de janeiro de 2020

LUCIDORIO PEREIRA DOS SANTOS 91 anos. Profissão: Autonomo Filiação: Simao Vicentos Dos Santos e Maria Francisca Dos Santos Local do sepultamento: Municipal Da Cidade De Origem Sábado, 1 de fevereiro de 2020

DIRCEU RIBAS CORREA 89 anos. Profissão: Militar Filiação: Alfredo Correa De Oliveira e Haydee Ribas Correa Cônjuge: Arlette Petrelli Correa Local do sepultamento: Parque Iguaçu Sábado, 1 de fevereiro de 2020 às 10:30h

WALTER PEREIRA DE SOUZA 75 anos. Profissão: Motorista Filiação: Jose Pereira De Souza e Josefa Pereira De Souza Local do sepultamento: Cemiterio Memorial Da Vida (S.J. Dos Pinhais) Sábado, 1 de fevereiro de 2020 às 10:00h

MANOEL COSTA 70 anos. Profissão: Contador(A) Filiação: Donato Costa e Parisina Costa Cônjuge: Maria Aparecida Barbosa Costa Local do sepultamento: A Definir Sábado, 1 de fevereiro de 2020 às 10:00h

ELISABETH DA GRACA DOMINSCHEK 73 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Ervino Flauzino De Souza e Maria De Lourdes Tavares De Souza Cônjuge: Oswaldo Dominschek Local do sepultamento: Crematório Vertical (Curitiba) Sexta-Feira, 31 de janeiro de 2020 às 16:30h

JOVENIL FERREIRA PINTO 54 anos. Profissão: Motorista Filiação: Arlindo Ferreira Pinto e Sebatiana Rosario De Farias Cônjuge: Vera Lucia De Souza Pinto Local do sepultamento: Parque Senhor Do Bonfim (S.J.Dos Pinhais) Sexta-Feira, 31 de janeiro de 2020 às 16:30h

EDITH PACHECO FERREIRA 91 anos. Profissão: Administrador(A) Filiação: Lauro Pimpao Ferreira e Judith Pacheco Ferreira Cônjuge: Odilon Douat Baptista Local do sepultamento: Municipal São Francisco De Paula Sexta-Feira, 31 de janeiro de 2020 às 17:00h

ANTONIO WILMAR ZAGANSKI 65 anos. Profissão: Operador(A) Máquinas Filiação: Adao Zaganski e Maria Julia Vaz Cônjuge: Zeni Teresinha Zaganski Local do sepultamento: Municipal De Mandirituba Sábado, 1 de fevereiro de 2020 às 10:00h

RICARDO CARVALHO JORGE 26 anos. Profissão: Auxiliar Serviços Gerais Filiação: Josoe Jorge e Dina De Carvalho Jorge Local do sepultamento: A Definir Sexta-Feira, 31 de janeiro de 2020 às 17:00h

UILDE ROSE MARY ZANICOTTI FARIA 89 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Francisco Zanicotti Sobrinho e Maria Magdalena Zanicotti Cônjuge: Ilvo Saldanha Faria Local do sepultamento: Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré-Pr) Sexta-Feira, 31 de janeiro de 2020 às 14:30h

VALDIR GARCIA 65 anos. Profissão: Taxista Filiação: Antonio Garcia e Angelina Bertolassi Garcia Cônjuge: Sonia Maria Garcia Local do sepultamento: Jardim Da Paz Sexta-Feira, 31 de janeiro de 2020 às 15:45h

ALTAMIRO APARECIDO DE OLIVEIRA 61 anos. Profissão: Pedreiro Filiação: Jose Antonio De Oliveira e Maria Taciana De Jesus Local do sepultamento: Municipal Santa Cândida Sexta-Feira, 31 de janeiro de 2020 às 13:00h

LEONIDAS DE GOES 80 anos. Profissão: Motorista Filiação: e Etelvina De Goes Cônjuge: Maria Das Dores De Goes Local do sepultamento: Paroquial Colonia Orleans Sexta-Feira, 31 de janeiro de 2020 às 17:00h

GERALDA FERREIRA DA CUNHA 101 anos. Profissão: Filiação: Joaquim Ferreira Fagundes e Sebastiana Francisca Da Conceicao Cônjuge: Joao Antonio Da Cunha Local do sepultamento: Jardim Da Saudade I Sexta-Feira, 31 de janeiro de 2020 às 15:00h

VANDA XAVIER BEIRA 66 anos. Profissão: Funcionário Público Municipal Filiação: e Adinir De Lima Cônjuge: Altair Xavier Beira Local do sepultamento: Municipal Santa Cândida Sexta-Feira, 31 de janeiro de 2020 às 16:00h

JOSE LOPES 55 anos. Profissão: Mecânico Filiação: Vino Lopes e Dalvina Fernandes Dos Santos Local do sepultamento: Cemitério Central De Araucária Sexta-Feira, 31 de janeiro de 2020 às 17:00h

ROSELI DE OLIVEIRA 76 anos. Profissão: Auxiliar Produção Filiação: e Izaura Orasmo Cônjuge: Juvenal Alves De Oliveira Local do sepultamento: Municipal Santa Cândida Sexta-Feira, 31 de janeiro de 2020 às 13:00h

JOSE LEOMIR FUZETTI 75 anos. Profissão: Comerciante Filiação: Joao Fuzetti e Edwiges De Passos Fuzetti Cônjuge: Divanil Esplicido Fuzetti Local do sepultamento: Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré-Pr) Sexta-Feira, 31 de janeiro de 2020 às 14:00h

MARILIZE PONTAROLO STREMEL 70 anos. Profissão: Professor(A) Filiação: Emilio Pontarolo e Janina Virtuoso Pontarolo Cônjuge: Dilermando Stremel Local do sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Sexta-Feira, 31 de janeiro de 2020 às 16:00h

JOSE MARIA MARTINS 89 anos. Profissão: Mecânico Filiação: Tobias Florencio Martins e Constantina Dias De Moura Cônjuge: Maria Simioni Martins Local do sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Sexta-Feira, 31 de janeiro de 2020 às 11:00h

EZEQUIEL DOS SANTOS 52 anos. Profissão: Auxiliar Administrativo Filiação: Levi Dos Santos e Leni Terezinha Radtke Dos Santos Cônjuge: Valdineia Carvalho Dos Santos Local do sepultamento: Municipal De Morretes Sexta-Feira, 31 de janeiro de 2020 às 14:00h

ARTUR DE QUADROS FELCZAK 28 anos. Profissão: Autonomo Filiação: Alberto Felczak e Adriana Maria De Quadros Felczak Local do sepultamento: Municipal Do Boqueirão Sexta-Feira, 31 de janeiro de 2020 às 14:00h

VALDINEIA DE FATIMA CARVALHO 39 anos. Profissão: Auxiliar Serviços Gerais Filiação: Jose Maria De Carvalho e Juventina Sabino De Carvalho Local do sepultamento: Parque Senhor Do Bonfim (S.J.Dos Pinhais) Sexta-Feira, 31 de janeiro de 2020 às 16:00h

JOAO LOSS 86 anos. Profissão: Empresario(A) Filiação: Igno Loss e Matilde Lauris Loss Cônjuge: Munira Maia Loss Local do sepultamento: A Definir Quinta-Feira, 30 de janeiro de 2020 às 17:00h

GUSTAVO MAGALHAES ROCHA 13 anos. Profissão: Estudante Filiação: Mairan Da Silva Rocha e Fabiana De Magalhaes Oliveira Local do sepultamento: A Definir Sábado, 1 de fevereiro de 2020 às 10:00h

JOAO MARIA DA CONCEICAO SANTOS 77 anos. Profissão: Assistente Administrativo Filiação: Izaltino Pereira Dos Santos e Auredina Pereira Proenca Cônjuge: Terezinha Figueiredo Santos Local do sepultamento: Municipal Do Boqueirão Sexta-Feira, 31 de janeiro de 2020 às 11:00h

TIAGO TINOCO LEANDRO 42 anos. Profissão: Engenheiro(A) Filiação: Jose Carlos Carinhas Lameiro Leandro e Silvia Regina Tinoco Leandro Cônjuge: Tatyana Local do sepultamento: Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré-Pr) Sexta-Feira, 31 de janeiro de 2020

WALDIVINO ANTONIO DUARTE 72 anos. Profissão: Projetista Filiação: Herculano Duarte e Elvira Duarte Cônjuge: Abegail Duarte Local do sepultamento: Municipal Do Boqueirão Sexta-Feira, 31 de janeiro de 2020 às 17:00h

ERALDO FORTUNATO 58 anos. Profissão: Autonomo Filiação: Agenor Fortunato e Lidia Brognaro Fortunato Cônjuge: Sirlei Pereira Fortunato Local do sepultamento: Jardim Da Paz Sexta-Feira, 31 de janeiro de 2020 às 16:00h

HELIO RODOLFO DE GANTER PEPLOW 62 anos. Profissão: Comerciante Filiação: Nereu Affonso Da Rocha Peplow e Helia Leny Ganter Peplow Cônjuge: Saira Jamel Horta Peplow Local do sepultamento: Municipal São Francisco De Paula Sexta-Feira, 31 de janeiro de 2020 às 11:00h

THEREZA PRESTES PINTO 89 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Jose Alves Ribeiro e Juvina Taborda Prestes Cônjuge: Joaquim Prestes Pinto Local do sepultamento: A Definir Sexta-Feira, 31 de janeiro de 2020 às 11:00h

BERTINA MARIA DE FRANCA 80 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Manoel Machado Dos Santos e Maria Da Luz Cônjuge: Ernesto Pinto De Franca Local do sepultamento: A Definir Sexta-Feira, 31 de janeiro de 2020 às 10:00h

WILLIAN DE SOUZA SILVA 33 anos. Profissão: Servente Filiação: Jeronimo Francisco Da Silva e Maria Elizabeth De Souza Local do sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Sexta-Feira, 31 de janeiro de 2020 às 13:00h

IVANIR LEHN GALDINO 72 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Inacio Lehn e Maria Madalena Garoze Lehn Local do sepultamento: Cemiterio São Gabriel (Colombo) Sexta-Feira, 31 de janeiro de 2020 às 09:00h

EVERSON OTAVIANO DOS SANTOS 41 anos. Profissão: Mecânico Filiação: Salvador Souza Dos Santos e Fatima Sirlei Lopes Cônjuge: Patricia Dos Santos Barros Local do sepultamento: Cemiterio Pedro Fuss (S.J. Dos Pinhais) Sexta-Feira, 31 de janeiro de 2020 às 14:00h