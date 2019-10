ANTONIO ALVES DA SILVA 55 anos. Profissão: Vendedor(A) Filiação: Aurellio Reis Da Silva e Geny Alves Da Silva Local do sepultamento: Paroquial De Umbará Quinta-Feira, 31 de outubro de 2019

APARECIDA ANA DE JESUS DA SILVA 60 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Jose Ernesto Da Silva e Ana Maria De Jesus Local do sepultamento: Municipal Da Cidade De Origem Quinta-Feira, 31 de outubro de 2019

LUCAS DE LIMA DOS SANTOS 7 anos. Profissão: Estudante Filiação: Claudinei Dos Santos e Juliana Aparecida De Lima Marques Local do sepultamento: Municipal Bom Jesus Dos Passos (Piraquara) Quinta-Feira, 31 de outubro de 2019 às 17:00h

NAIR PAES BUENO 87 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Antonio Coelho e Donina Intervina Paes Cônjuge: Jose Miras Bueno Local do sepultamento: Paroquial Colonia Orleans Quinta-Feira, 31 de outubro de 2019 às 15:00h

PAULO DA SILVA MEDEIROS 54 anos. Profissão: Policial Militar Filiação: Lauro Da Silva e Maria Medeiros Da Silva Local do sepultamento: Parque Senhor Do Bonfim (S.J.Dos Pinhais) Quinta-Feira, 31 de outubro de 2019 às 11:00h

RAFAEL GOMES 35 anos. Profissão: Operador(A) Filiação: Joao Maria Gomes Netto e Delma De Lourdes Gomes Local do sepultamento: Municipal Da Cidade De Origem Quinta-Feira, 31 de outubro de 2019 às 09:00h

LUIZ AUGUSTO DE LIMA 36 anos. Profissão: Marceneiro Filiação: Joao De Lima e Teresinha Carlins De Lima Local do sepultamento: Municipal Do Boqueirão Quinta-Feira, 31 de outubro de 2019

CLARICE MARTINS DA SILVA 74 anos. Profissão: Filiação: Joao Martins Da Silva e Pedrolina Emerentina Da Silva Local do sepultamento: Cemiterio Pedro Fuss (S.J. Dos Pinhais) Quinta-Feira, 31 de outubro de 2019

MARIA LEONILDA SANDRI 82 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Antonio Adao Sandri e Ursula Zonato Sandri Local do sepultamento: Paroquial Santa Felicidade Quinta-Feira, 31 de outubro de 2019 às 10:00h

SAIMON GERHARD LOURENCO GONCALVES 18 anos. Profissão: Autonomo Filiação: Odair Jose Goncalves e Miriana Lourenco Da Silva Local do sepultamento: Jardim Da Paz Quinta-Feira, 31 de outubro de 2019 às 10:00h

ETELVINA PIMENTEL LEAL 91 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Jose Antonio Pimentel e Antonia Lina De Castilhos Cônjuge: Benedito Ferreira Leal Local do sepultamento: Cemitério Vaticano (Almirante Tamandaré) Quinta-Feira, 31 de outubro de 2019 às 13:00h

ALEXANDRE CONSTANTINO 36 anos. Profissão: Eletricista Filiação: Claudio Luis Constantino e Lerci Da Silva Paradela Cônjuge: Aline Constantino Local do sepultamento: Municipal Do Boqueirão Quinta-Feira, 31 de outubro de 2019 às 10:00h

ISONIR VALDEMAR CARDOSO 55 anos. Profissão: Autonomo Filiação: Valdemar Leonel Cardoso e Maria Merentina Pereira Local do sepultamento: Municipal Da Cidade De Origem Quinta-Feira, 31 de outubro de 2019 às 17:00h

TEREZINHA DE MATOS 88 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Nestor Lopes De Matos e Antonia Da Costa Lopes Cônjuge: Sebastiao Franca De Souza Local do sepultamento: Municipal Do Água Verde Quinta-Feira, 31 de outubro de 2019 às 15:00h

TERESA MARIA DE JESUS BUENO PEREIRA 72 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Euclides De Campos Bueno e Ana Rossi Bueno Cônjuge: Sebastiao Claro Pereira Local do sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Quinta-Feira, 31 de outubro de 2019 às 17:00h

ROBERTO JOSE BORELLA 65 anos. Profissão: Vendedor(A) Filiação: Miguel Borella e Neuza Schultz Borella Cônjuge: Leila Maria De Camargo Borella Local do sepultamento: Jardim Da Saudade Ii (Pinhais) Quinta-Feira, 31 de outubro de 2019 às 01:00h

JOAO LOPES TEODORO 89 anos. Profissão: Lavrador Filiação: Joaquim Lopes Teodoro e Geralda Maria De Jesus Cônjuge: Madalena Maria De Paiva Local do sepultamento: Cemiterio Memorial Da Vida (S.J. Dos Pinhais) Quinta-Feira, 31 de outubro de 2019

LORANDIR PINTO SANT ANA 61 anos. Profissão: Agente Penitenciario Filiação: Lourival Sant Ana e Leonilda Pinto Sant Ana Cônjuge: Ludemila Leites Sant Ana Local do sepultamento: Municipal Bom Jesus Dos Passos (Piraquara) Quinta-Feira, 31 de outubro de 2019

CARLOS CESAR CONOR 50 anos. Profissão: Auxiliar Serviços Gerais Filiação: Aroldo Conor e Marilda De Lourdes Conor Local do sepultamento: Colônia Faria (Colombo) Quarta-Feira, 30 de outubro de 2019 às 17:00h

LEVI MARTINS DE AGUIAR 91 anos. Profissão: Contador(A) Filiação: Belarmino Aires De Aguiar e Anita Martins Aguiar Local do sepultamento: Jardim Da Saudade Ii (Pinhais) Quinta-Feira, 31 de outubro de 2019 às 11:00h

BENEDITO RITA 66 anos. Profissão: Técnico Manutenção Filiação: Joao Rita e Maria Aparecida Cecilia Cônjuge: Maria Rezende Rita Local do sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Quinta-Feira, 31 de outubro de 2019 às 09:00h

JORGINA ANA MODOLIN MOFALDINI 92 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Jorge Modolin e Dozolina Modolin Cônjuge: Euclides Mario Mofaldini Local do sepultamento: Crematório Perpetuo Socorro (Campo Largo-Pr) Quinta-Feira, 31 de outubro de 2019 às 10:00h

RUBENS AFONSO GONCALVES MACHADO 64 anos. Profissão: Motorista Filiação: Ildefonso Goncalves Machado e Maria Da Conceicao Machado Local do sepultamento: Municipal Do Água Verde Quinta-Feira, 31 de outubro de 2019 às 10:00h

JOAO BENEDITO DE PAULA 100 anos. Profissão: Agricultor Filiação: Manoel Evaristo De Paula e Avelina Maria Da Conceicao Cônjuge: Amelia Campos De Paula Local do sepultamento: Municipal Da Cidade De Origem Quinta-Feira, 31 de outubro de 2019 às 17:00h

NIDIA COVAS BARRIONUEVO 93 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Mario Covas e Arminda Carneiro Covas Cônjuge: Waldemar Barrionuevo Local do sepultamento: Crematório Jardim Da Saudade (Pinhais-Pr) Quarta-Feira, 30 de outubro de 2019 às 19:00h

JOANA IDA TONIOLO CECCON 95 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Pedro Toniolo e Maria Magdalena Mottin Toniolo Local do sepultamento: Cemitério Paroquial N. Sra. Do Rosario (Colombo) Quinta-Feira, 31 de outubro de 2019 às 09:00h

JOEL CHAVES 59 anos. Profissão: Outros Filiação: Ernesto Chaves e Francisca Augustinha De Oliveira Cônjuge: Maria Aparecida Rodrigues Chaves Local do sepultamento: Parque Senhor Do Bonfim (S.J.Dos Pinhais) Quarta-Feira, 30 de outubro de 2019

HUMBERTO GELINSKI 55 anos. Profissão: Mecânico Filiação: Antonio Gelinski e Irena Gelinski Local do sepultamento: Paroquial Abranches Quarta-Feira, 30 de outubro de 2019 às 17:00h

GILMAR ANTONIO GIMENES 63 anos. Profissão: Comerciante Filiação: Francisco Gimenes e Rosa Bassetto Gimenes Cônjuge: Nair Yaeko Itikawa Gimenes Local do sepultamento: Parque Iguaçu Quinta-Feira, 31 de outubro de 2019 às 11:00h

JOAO BATISTA DA CUNHA RAMOS 70 anos. Profissão: Autonomo Filiação: Joao Da Cunha Ramos e Francisca Da Souza Ramos Local do sepultamento: Cemitério Vaticano (Almirante Tamandaré) Quarta-Feira, 30 de outubro de 2019 às 17:00h

LIDIA TERESINHA MARQUES 88 anos. Profissão: Outros Filiação: Latino Santini e Olivia Santini Cônjuge: Rene Jose Marques Local do sepultamento: Municipal Santa Cândida Quarta-Feira, 30 de outubro de 2019 às 17:00h

JAMES ALEXANDER BARBOSA CAMPOS 33 anos. Profissão: Operador(A) Máquinas Filiação: Jose Carlos Roseira Campos e Leni Barbosa Campos Local do sepultamento: Cemitério Vaticano (Almirante Tamandaré) Quarta-Feira, 30 de outubro de 2019 às 11:30h

THAYNA MARIA JOSE 22 anos. Profissão: Empresario(A) Filiação: Luiz Antonio Da Conceicao Jose e Bernardete Maria Domingues Local do sepultamento: Parque Senhor Do Bonfim (S.J.Dos Pinhais) Quarta-Feira, 30 de outubro de 2019 às 16:30h

OLGA LOTH 86 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Matheus Stachuk e Ana Helatezuk Stachuk Cônjuge: Antonio Loth Local do sepultamento: Parque Senhor Do Bonfim (S.J.Dos Pinhais) Quarta-Feira, 30 de outubro de 2019 às 17:00h

CLAUDENIR WENDERROSCKI 48 anos. Profissão: Pedreiro Filiação: Claudir Mozarth Wenderroscki e Ercilia Da Silva Wenderroscki Local do sepultamento: Municipal Do Boqueirão Quarta-Feira, 30 de outubro de 2019 às 13:00h

MARIA IDA MACHADO 83 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Alfredo Rocha e Elvira De Oliveira Pinto Cônjuge: Raimundo Machado Local do sepultamento: Cemiterio Borda Do Campo (S.J.Dos Pinhais) Quarta-Feira, 30 de outubro de 2019 às 17:00h

THEREZA MIKOS MAZUR 86 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Joao Mokos e Maria Mikos Cônjuge: Jose Mazur Local do sepultamento: Paroquial De Umbará Quarta-Feira, 30 de outubro de 2019 às 11:00h

CECILIA GRENDEL NICHELE 73 anos. Profissão: Costureiro(A) Filiação: Miguel Grendel e Rosa Grendel Cônjuge: Haroldo Joao Nichele Local do sepultamento: Paroquial De Umbará Quarta-Feira, 30 de outubro de 2019 às 17:00h

LUIZ GERALDO BORN 71 anos. Profissão: Auxiliar Administrativo Filiação: Gustavo Christiano Born e Amonaria Ribeiro Born Cônjuge: Elizabete De Jesus Cardoso Born Local do sepultamento: Crematório Perpetuo Socorro (Campo Largo-Pr) Quarta-Feira, 30 de outubro de 2019 às 18:00h

JAIR LUZ FORTUNATO 71 anos. Profissão: Metalúrgico Filiação: Joaquim Fortunato Sobrinho e Rosa Luz Fortunato Cônjuge: Maria Hilda Fortunato Local do sepultamento: Paroquial Colonia Orleans Quarta-Feira, 30 de outubro de 2019 às 17:00h

EVALDO BORGES 26 anos. Profissão: Outros Filiação: Ivanir Borges e Laureci Ribeiro Dos Anjos Borges Local do sepultamento: Municipal Do Boqueirão Quarta-Feira, 30 de outubro de 2019 às 11:00h

IVELISE TERESINHA PACHECO CORNEHL 69 anos. Profissão: Economista Filiação: Orlando Pacheco e Ivone Bornhausen Pacheco Cônjuge: Adalberto Jose Cornehl Local do sepultamento: A Definir Quarta-Feira, 30 de outubro de 2019 às 17:00h

DIRCEA NASCIMENTO ABDNOR 91 anos. Profissão: Filiação: Michel Abdnor e Naite Nascimento Abdnor Local do sepultamento: Municipal De Morretes Quarta-Feira, 30 de outubro de 2019 às 17:00h

LANDELINA DVOIASKI 101 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Rodrigo Pedroso Da Costa e Maria Benedicta Da Conceicao Cônjuge: Carlos Dvoiaski Local do sepultamento: Jardim Da Paz Quarta-Feira, 30 de outubro de 2019 às 17:00h

MARIA DA SILVA KREGENSKI 93 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Athanazio Pedroso Da Silva e Balbina Gomes De Oliveira Cônjuge: Pedro Kregenski Local do sepultamento: A Definir Quarta-Feira, 30 de outubro de 2019 às 14:00h

LAURINDA DE ASSIS GONSALVES 83 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Joao De Assis e Maria Madalena Vieira Cônjuge: Alderico Gonsalves Local do sepultamento: A Definir Quarta-Feira, 30 de outubro de 2019 às 17:00h

MARIA APARECIDA ALVES 60 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Antonio Clemente Alves e Felicidade Clemente Alves Cônjuge: Celso De Oliveira Local do sepultamento: Paroquial De Umbará Quarta-Feira, 30 de outubro de 2019 às 17:00h

LUIZ IVO GABARDO 67 anos. Profissão: Filiação: Antonio Gabardo e Ernestina Gabardo Cônjuge: Sueli Terezinha Gabardo Local do sepultamento: Paroquial De Umbará Quarta-Feira, 30 de outubro de 2019 às 16:00h

URBANO JOSE DOS SANTOS 89 anos. Profissão: Agricultor Filiação: Eugenio Jose Dos Santos e Maria Pereira Local do sepultamento: Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré-Pr) Quarta-Feira, 30 de outubro de 2019 às 17:00h

LIRIO DE BARROS CASTRO 63 anos. Profissão: Filiação: Abilio Da Silva Castro e Carmela De Barros Castro Cônjuge: Maria De Lurdes De Melo Castro Local do sepultamento: Municipal Bom Jesus Dos Passos (Piraquara) Quarta-Feira, 30 de outubro de 2019 às 17:00h

MARIA HELENA BUGAI 62 anos. Profissão: Do Lar Filiação: e Genoveva Bugai Local do sepultamento: Municipal Do Boqueirão Quarta-Feira, 30 de outubro de 2019 às 13:00h

BENJAMIM ELIAS VIEIRA 86 anos. Profissão: Autonomo Filiação: Elias Jose Vieira e Argentina Maria De Faria Local do sepultamento: Municipal Do Boqueirão Quarta-Feira, 30 de outubro de 2019 às 10:00h

DANIEL GONCALVES 71 anos. Profissão: Professor(A) Filiação: Durval Goncalves e Odete Campos Goncalves Cônjuge: Maria Da Luz Cordeiro Goncalves Local do sepultamento: Municipal Do Água Verde Quarta-Feira, 30 de outubro de 2019 às 10:00h

ALDAIR JOSE STEMPINHAKI 45 anos. Profissão: Funcionário Público Municipal Filiação: Jeronimo Stempinhaki e Alvina Stempinhaki Local do sepultamento: Municipal Da Fazenda Rio Grande Quarta-Feira, 30 de outubro de 2019 às 11:00h

JULIO CEZAR SIQUEIRA 67 anos. Profissão: Empresario(A) Filiação: Joao Manoel Siqueira Junior e Rosicler Moekel Siqueira Local do sepultamento: Jardim Da Saudade Ii (Pinhais) Quarta-Feira, 30 de outubro de 2019 às 17:00h

RAUL FERNANDES DA COSTA 25 anos. Profissão: Servente Filiação: Emerson Fernandes Da Costa e Angela Maria Rodrigues Local do sepultamento: Cemiterio Contenda Quarta-Feira, 30 de outubro de 2019

EDIEVAL LOCATELLI 68 anos. Profissão: Outros Filiação: Romildo Locatelli e Irene Locatelli Cônjuge: Estela Regina Gonzales De Freitas Locatelli Local do sepultamento: Jardim Da Paz Quarta-Feira, 30 de outubro de 2019 às 13:00h

MATHEWS SANTOS MARCONDES 25 anos. Profissão: Religioso (A) Filiação: Paulo De Abreu Marcondes e Seozy Yane Santos Marcondes Local do sepultamento: Jardim Da Saudade I Terça-Feira, 29 de outubro de 2019 às 17:00h

IARA CONCEICAO RICARDO 72 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Francisco Arezio Ricardo e Laura Faria Ricardo Cônjuge: Nilo Fonseca Moreira Local do sepultamento: Cemiterio Pedro Fuss (S.J. Dos Pinhais) Quarta-Feira, 30 de outubro de 2019 às 10:00h