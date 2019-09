ALBERI ANTONIO LENZI 62 anos. Profissão: Engenharia Florestal Filiação: Mario Lenzi e Rosina Lenzi Cônjuge: Claudete Tiago Lenzi Local do sepultamento: Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré-Pr) Terça-Feira, 1 de outubro de 2019 às 17:00h

LYDIA MIARA 96 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Joao Scorsin e Philomena Martignen Scorsin Cônjuge: Orlando Miguel Miara Local do sepultamento: Paroquial De Campo Comprido Terça-Feira, 1 de outubro de 2019 às 11:00h

MARIA ALCENY RISSEL 67 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Alcides Da Silva e Elfrida Raichert Da Silva Cônjuge: Ervino Diedriko Ressel Local do sepultamento: Municipal Do Boqueirão Terça-Feira, 1 de outubro de 2019

NADIA DE CARVALHO ALMEIDA 54 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Nilson Gomes Carvalho e Neuza Lopes Carvalho Cônjuge: Jorge Congrossi Almeida Local do sepultamento: Municipal Da Cidade De Origem Terça-Feira, 1 de outubro de 2019 às 10:00h

SOFIA POPOASKI MELANSKI 57 anos. Profissão: Zelador(A) Filiação: Francisco Popoaski Sobrinho e Donaria Terres Popoaski Cônjuge: Edvino Melanski Local do sepultamento: A Definir Terça-Feira, 1 de outubro de 2019

ROBERTO GARANHANI 59 anos. Profissão: Chaveiro Filiação: Julio Garanhani e Bertolina Pedro Garanhani Cônjuge: Gerusa Borges Leal Garanhani Local do sepultamento: Jardim Da Saudade I Terça-Feira, 1 de outubro de 2019 às 10:00h

OLIVA PEREIRA DOS SANTOS DE SOUZA 86 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Joao Pereira Dos Santos e Ida Pereira Dos Santos Cônjuge: Manoel Gomes De Souza Local do sepultamento: Paroquial São Marcos Terça-Feira, 1 de outubro de 2019 às 10:00h

JUAREZ ALBERTI 63 anos. Profissão: Bancário(A) Filiação: Sebastiao Juarez Alberti e Lizete Fressato Alberti Cônjuge: Maria De Fatima Maes Alberti Municipal Santa Candida Local do sepultamento: Municipal Santa Cândida Terça-Feira, 1 de outubro de 2019 às 10:00h

OLIVIO FERRAZ 77 anos. Profissão: Serralheiro Filiação: Vitorino Martinez Ferraz e Maria Da Conceicao Ferraz Cônjuge: Judite Ferraz Local do sepultamento: Paroquial Colonia Orleans Terça-Feira, 1 de outubro de 2019

MARIA GUBERT 87 anos. Profissão: Inspetor(A) Educação Filiação: Victorino Gubert e Joseppina Santini Local do sepultamento: Paroquial De Campo Comprido Terça-Feira, 1 de outubro de 2019

MARIA JOSE DOS SANTOS 53 anos. Profissão: Cozinheiro(A) Filiação: Jose Dos Santos e Francisca Alves Pereira Dos Santos Cônjuge: Joao Veras De Melo Local do sepultamento: A Definir Terça-Feira, 1 de outubro de 2019 às 10:00h

MARLY COUTINHO MARTINS 81 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Antonio Jose Coutinho e Constantina Gabardo Coutinho Cônjuge: Loreto Martins Local do sepultamento: Municipal Do Água Verde Segunda-Feira, 30 de setembro de 2019 às 17:00h

CECILIA ELOI JUVENTINO 67 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Adao Alves Ferreira e Benedita Antonia Eloi Do Carmo Cônjuge: Jose Dos Reis Juventino Local do sepultamento: Roseira Segunda-Feira, 30 de setembro de 2019 às 17:00h

SIROBA MARQUES DOS SANTOS 95 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Jacintho Marques e Aristolina Marques Cônjuge: Severino Vitor Dos Santos Local do sepultamento: Paroquial Santa Cândida Segunda-Feira, 30 de setembro de 2019 às 17:00h

GEOVANE APARECIDO E SILVA 27 anos. Profissão: Garçom Filiação: Marcio Aparecido E Silva e Jusenei Aparecida Dos Santos E Silva Local do sepultamento: Guarituba (Piraquara) Segunda-Feira, 30 de setembro de 2019 às 17:00h

LUCAS EMANOEL MONTEIRO DOMINGOS DE SALES 16 anos. Profissão: Auxiliar De Manutençao Filiação: Fabio Domingos De Sales e Rosana De Fatima Monteiro Dos Santos Local do sepultamento: Cemitério Jardim Da Colina (Colombo) Segunda-Feira, 30 de setembro de 2019 às 17:00h

ALTAMIRO MACHADO 74 anos. Profissão: Funcionário Público Municipal Filiação: Antonio Machado e Maria Schmidht Cônjuge: Rosalina Machado Local do sepultamento: Parque Senhor Do Bonfim (S.J.Dos Pinhais) Segunda-Feira, 30 de setembro de 2019 às 16:30h

TEREZINHA DE JESUS GONCALVES DOS SANTOS 58 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Joao Ferreira Goncalves e Clotilde Do Nascimento Ferreira Goncalves Cônjuge: Joaquim Paulino Dos Santos Local do sepultamento: A Definir Segunda-Feira, 30 de setembro de 2019 às 17:00h

MARCELO BARROSO 41 anos. Profissão: Autonomo Filiação: Domingos Soares Barroso e Maria Do Rosario Alves Barroso Cônjuge: Maria Izabel Soares Barroso Local do sepultamento: Parque Metropolitano (Fazenda Rio Grande) Segunda-Feira, 30 de setembro de 2019 às 17:00h

AMAURY GARCIA CORCETT 56 anos. Profissão: Autonomo Filiação: Domingos Corcett e Maria Jose Garcia Local do sepultamento: Municipal Do Boqueirão Segunda-Feira, 30 de setembro de 2019 às 17:00h

FLAVIO ROGERIO SOCCOL 62 anos. Profissão: Auxiliar Administrativo Filiação: Olivio Soccol e Ida Vitalina Soccol Local do sepultamento: Municipal Do Água Verde Segunda-Feira, 30 de setembro de 2019 às 17:00h

JOSE CUSTODIO DE MELO 74 anos. Profissão: Vigilante Filiação: Julio Custodio De Melo e Maria Nunes De Oliveira Cônjuge: Aparecida Dos Santos Melo Local do sepultamento: Cemiterio Pedro Fuss (S.J. Dos Pinhais) Segunda-Feira, 30 de setembro de 2019 às 16:30h

BOLIVAR BERTONCELLI 82 anos. Profissão: Motorista Filiação: Antonio Bertoncelli e Maria Bertoncelli Cônjuge: Tecla Bertoncelli Local do sepultamento: Jardim Da Saudade Ii (Pinhais) Segunda-Feira, 30 de setembro de 2019 às 17:00h

GUILHERME CARLOS LACERDA PEREIRA 61 anos. Profissão: Autonomo Filiação: Frederico Pereira e Myria Torres Lacerda Local do sepultamento: Parque Das Araucárias (Colombo) Segunda-Feira, 30 de setembro de 2019 às 17:00h

LUDOVICA KOWALSKI SLEDZ 85 anos. Profissão: Professor(A) Filiação: Antonio Kowalski e Maria Krasinski Kowalski Cônjuge: Estanislau Julio Sledz Local do sepultamento: Paroquial Abranches Segunda-Feira, 30 de setembro de 2019 às 15:00h

FLODOALDO RIBEIRO DOS SANTOS 76 anos. Profissão: Motorista Filiação: Salathiel Ribeiro Dos Santos e Emilia Ribeiro Dos Santos Cônjuge: Jeanete Aparecida Ribeiro Dos Santos Local do sepultamento: Municipal Do Água Verde Segunda-Feira, 30 de setembro de 2019 às 15:00h

NEIDE DO ROCIO GUTTERVILLE BOCOIS 58 anos. Profissão: Auxiliar Produção Filiação: Frederico Gutterville e Maria Thereza Teter Gutterville Cônjuge: Pedro Bocois Local do sepultamento: Municipal Da Lapa – Pr Segunda-Feira, 30 de setembro de 2019 às 17:00h

JUCIMARA LEAL DE FREITAS 41 anos. Profissão: Atendente Filiação: Hermilino Rodrigues De Freitas e Florinda Leal Rodrigues De Freitas Local do sepultamento: Cemiterio Pedro Fuss (S.J. Dos Pinhais) Segunda-Feira, 30 de setembro de 2019 às 15:00h

THARCILIO GAMARROS DOS SANTOS 81 anos. Profissão: Corretor(A) Filiação: Joaquim Pinto De Gamarros e Ilidia Dos Santos Cônjuge: Elza De Souza Santos Local do sepultamento: Jardim Da Saudade Ii (Pinhais) Segunda-Feira, 30 de setembro de 2019 às 16:00h

EDNA ALVES 45 anos. Profissão: Diarista Filiação: Arlindo Alves e Joana Marques Alves Local do sepultamento: Municipal Do Água Verde Segunda-Feira, 30 de setembro de 2019 às 13:00h

ZINARA MACIEL PINTO 89 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Francisco De Araujo Maciel e Eleonora Gheur Cônjuge: Arivaldo Mauro Pinto Local do sepultamento: Parque Iguaçu Segunda-Feira, 30 de setembro de 2019 às 17:00h

MARCIO NARCISO BULGARELLI 54 anos. Profissão: Representante Comercial Filiação: Orildo Bulgarelli e Ecleci Bulgarelli Cônjuge: Michelle Mekari Local do sepultamento: A Definir Segunda-Feira, 30 de setembro de 2019 às 17:00h

IVANDEL SEGISMUNDO DE FREITAS 81 anos. Profissão: Vendedor(A) Filiação: Dimas Freitas e Maria Joaquina Correa Cônjuge: Clelia Maria De Freitas Local do sepultamento: Paroquial Colonia Orleans Segunda-Feira, 30 de setembro de 2019 às 17:00h

JOSE LUIZ CAMPOS PINTO 58 anos. Profissão: Auditor(A) Filiação: Antonio Da Costa Pinto e Gelna Nufer Campos Local do sepultamento: Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré-Pr) Segunda-Feira, 30 de setembro de 2019

HILDA EMILIA UNTERSTELL 94 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Paulo Dunke e Emilia Dunke Cônjuge: Carlos Unterstell Local do sepultamento: Municipal Da Cidade De Origem Segunda-Feira, 30 de setembro de 2019

MARIA DE JESUS ANTUNES 85 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Vital Ferreira De Souza e Maria Candida Lopes De Souza Cônjuge: Francisco Sales Antunes Local do sepultamento: Parque Senhor Do Bonfim (S.J.Dos Pinhais) Segunda-Feira, 30 de setembro de 2019 às 14:00h

DIRCEU SANTOS DE MELO 60 anos. Profissão: Outros Filiação: Arcilio Cutodio De Melo e Nair Santos De Melo Local do sepultamento: Jardim Da Saudade Ii (Pinhais) Segunda-Feira, 30 de setembro de 2019 às 10:00h

JAIME NUNES SANTOS 82 anos. Profissão: Pedreiro Filiação: Jaime Nunes Dos Santos e Guiomar Nunes Santos Cônjuge: Dejanira Selles Dos Santos Local do sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Segunda-Feira, 30 de setembro de 2019 às 11:00h

IRACEMA CHAGAS 69 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Joao Sales Dias e Ilga Artigas Vieira Cônjuge: Leonaldo Dos Anjos Chagas Local do sepultamento: Jardim Da Paz Segunda-Feira, 30 de setembro de 2019 às 16:00h

MARIA DE NAZARETH MUNIZ 94 anos. Profissão: Funcionário Público Federal Filiação: Venceslau Da Costa Muniz e Dalila Muniz Cônjuge: Orthemio Cecato Mun São Francisco De Paula Local do sepultamento: Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré-Pr) Segunda-Feira, 30 de setembro de 2019 às 15:00h

MARIA DE NAZARETH MUNIZ 94 anos. Profissão: Funcionário Público Federal Filiação: Venceslau Da Costa Muniz e Dalila Muniz Cônjuge: Orthemio Cecato Local do sepultamento: Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré-Pr) Segunda-Feira, 30 de setembro de 2019 às 15:00h

GERALDO DUARTE PELANDA 74 anos. Profissão: Outros Filiação: Angelo Pelanda Sobrinho e Josefina Bonato Pelanda Cônjuge: Neide Muzel Benck Pelanda Local do sepultamento: Paroquial De Umbará Segunda-Feira, 30 de setembro de 2019

ANTONIO DE JESUS VELOSO 55 anos. Profissão: Auxiliar Produção Filiação: Joao Maria Veloso e Iracema Goncalves Veloso Local do sepultamento: Municipal Do Boqueirão Segunda-Feira, 30 de setembro de 2019 às 11:00h

LUCAS GABRIEL BARBOSA MALAGOLI 16 anos. Profissão: Motoboy Filiação: Francis Leonardo Mariano Malagoli e Gleidis Barbosa Local do sepultamento: Jardim Da Saudade Ii (Pinhais) Domingo, 29 de setembro de 2019

GABRIEL CORDEIRO DOS SANTOS 18 anos. Profissão: Lavrador Filiação: Cassimiro Dias Dos Santos e Joana Aparecida Cordeiro Dos Santos Local do sepultamento: A Definir Segunda-Feira, 30 de setembro de 2019

THERESINHA MARCAL VIEIRA FROLDI 87 anos. Profissão: Professor(A) Filiação: Astrogildo Marcal Vieira e Elisa Marcal Vieira Cônjuge: Idemar Antonio Froldi Local do sepultamento: Jardim Da Saudade I Domingo, 29 de setembro de 2019 às 11:00h

DIRCE PARIS MASSUQUINI 87 anos. Profissão: Costureiro(A) Filiação: Artur Oaris e Maria De Abreu Paris Cônjuge: Ruy Viana Massuquini Local do sepultamento: Parque Memorial Graciosa (Quatro Barras) Domingo, 29 de setembro de 2019

ANTONIO WEGRZYNOVSKI 74 anos. Profissão: Outros Filiação: Francisco Wegrzynovski e Maria Brigida Wegrzynovski Local do sepultamento: A Definir Domingo, 29 de setembro de 2019 às 17:00h