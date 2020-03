Falecimentos 30.03.2020

NOME:ANDRE LUCIANO DA SILVA 41 anos. Profissão: Motorista Filiação: Candido Francisco Da Silva e Carminda Pereira Da Silva Local do sepultamento: Cemiterio Pedro Fuss (S.J. Dos Pinhais) Terça-Feira, 31 de março de 2020

JAIME DA ROCHA 34 anos. Profissão: Pedreiro Filiação: e Ana Rosa Da Rocha Local do sepultamento: Cemiterio Pedro Fuss (S.J. Dos Pinhais) Segunda-Feira, 30 de março de 2020

BEATRIZ SOUZA 56 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Pedro Souza e Ivonete Meneghetti Souza Local do sepultamento: Municipal Do Boqueirão Terça-Feira, 31 de março de 2020

EDUARDO FELIPE TOMAZELLI RODRIGUES 24 anos. Profissão: Outros Filiação: Joao Maria Rodrigues e Neide Maria Santos Tomazelli Local do sepultamento: Municipal Do Boqueirão Terça-Feira, 31 de março de 2020 às 09:00h

EUCLIDES CADENA 25 anos. Profissão: Pedreiro Filiação: Eulibio Cadena e Tereza Vicente De Lima Cônjuge:Jurema Da Silva Cadena Local do sepultamento: Municipal Santa Cândida Terça-Feira, 31 de março de 2020

PEDRINHA RUHMKE 84 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Damaso Pelizzari e Maria Grazzioli Cônjuge:Arlindo Raymundo Ruhmke Local do sepultamento: Crematório Perpetuo Socorro (Campo Largo-Pr) Terça-Feira, 31 de março de 2020 às 10:00h

JEFERSON DOUGLAS PEREIRA 32 anos. Profissão: Do Lar Filiação: e Salete Felix Pereira Local do sepultamento: Cemiterio Pedro Fuss (S.J. Dos Pinhais) Terça-Feira, 31 de março de 2020

SANDRO ROBERTO DORNELES DOS SANTOS 51 anos. Profissão: Garçom Filiação: Argeu Tavares Dos Santos e Jolita Dorneles Dos Santos Local do sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Segunda-Feira, 30 de março de 2020 às 18:00h

EDENI PEREIRA VAZ 58 anos. Profissão: Vendedor(A) Filiação: Novadim Pereira Vaz e Maria De Jesus Vaz Local do sepultamento: Paroquial São Marcos Terça-Feira, 31 de março de 2020 às 09:00h

MAURICIO ANTONIO DOS SANTOS 67 anos. Profissão: Empresario(A) Filiação: Vitor Dos Santos e Margarida Barcellos Dos Santos Cônjuge:Sara El Khaitib Local do sepultamento: Parque Iguaçu Terça-Feira, 31 de março de 2020 às 09:00h

RICHARD ZBIGNIEVO BIEDACHA 90 anos. Profissão: Operador(A) Filiação: Francisco Biedacha e Francisca Biedacha Cônjuge:Amalia Biedacha Local do sepultamento: Jardim Da Saudade I Segunda-Feira, 30 de março de 2020 às 17:00h

LINEU FRANCISCO GULINOSKI 50 anos. Profissão: Administrador(A) Filiação: Prdro Gulinoski e Leocadia Lidia Gulinoski Cônjuge:Luciane Lourenco De Lima Gulinoski Local do sepultamento: Outros Terça-Feira, 31 de março de 2020

LUIZ ELOY DE SOUZA 64 anos. Profissão: Porteiro(A) Filiação: Eloy Teixeira De Souza e Herminia Capeletti De Souza Local do sepultamento: Jardim Da Saudade I Segunda-Feira, 30 de março de 2020 às 15:00h

ZIGMUNDO SYDOR 85 anos. Profissão: Cabista Filiação: Estanislau Sydor e Bronislava Sydor Cônjuge:Neusa Maria Sydor Local do sepultamento: Municipal Do Água Verde Segunda-Feira, 30 de março de 2020 às 11:00h

PEDROLINA NUNES DE CASTRO NOLL 66 anos. Profissão: Cozinheiro(A) Filiação: Edmundo Gay De Castro e Margarida Nunes De Castro Cônjuge:Sergio Antonio Noll Local do sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Segunda-Feira, 30 de março de 2020 às 17:00h

MARIA DA GRACA ZANETTI 72 anos. Profissão: Funcionário Público Estadual Filiação: Joao Zanetti e Izaura Soares Zanetti Local do sepultamento: Municipal São Francisco De Paula Segunda-Feira, 30 de março de 2020 às 11:30h

AYAKO MINAMIDA MOMOSE 74 anos. Profissão: Costureiro(A) Filiação: Tetsuo Minamida e Fujie Minamida Cônjuge:Masatu Momose Local do sepultamento: Crematório Vertical (Curitiba) Segunda-Feira, 30 de março de 2020 às 16:30h

LINDOLFO AIRES DE ALMEIDA 84 anos. Profissão: Funcionário Público Estadual Filiação: Jose Ribeiro De Almeida e Maria Aires Cônjuge:Marina Garcia De Almeida Local do sepultamento: Municipal Santa Cândida Segunda-Feira, 30 de março de 2020 às 17:00h

DEA TERESINHA MARQUES DA COSTA 77 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Pedro Ibrahim Marques e Izabel Wolff Marques Cônjuge:Agostinho Macedo Franco Da Costa Local do sepultamento: Municipal São Francisco De Paula Segunda-Feira, 30 de março de 2020 às 17:00h

LURDES FERRAZ GROCOSKI 69 anos. Profissão: Diarista Filiação: Honorio Ferraz e Leonil Teixeira Cônjuge:Eloi Grocoski Local do sepultamento: Cemiterio Pedro Fuss (S.J. Dos Pinhais) Segunda-Feira, 30 de março de 2020 às 13:00h

AGUINALDO SCOTTI 39 anos. Profissão: Autonomo Filiação: Reinaldo Jose Scotti e Bernadete Das Gracas Dos Santos Local do sepultamento: Municipal Santa Cândida Segunda-Feira, 30 de março de 2020 às 11:00h

VALDIR GONCALVES PEREIRA 55 anos. Profissão: Autonomo Filiação: Geraldo Nunes Pereira e Vilarina Goncalves Pereira Local do sepultamento: Municipal Bom Jesus Dos Passos (Piraquara) Segunda-Feira, 30 de março de 2020 às 17:00h

INDALECIA ALVES DE LARA 95 anos. Profissão: Doméstica Filiação: Campolino Alves Da Cruz e Francisca Maria Da Cruz Cônjuge:Paulino Soares Local do sepultamento: Paroquial Colonia Orleans Segunda-Feira, 30 de março de 2020 às 11:00h

VERA CRUZ LOURENCO SOARTES 72 anos. Profissão: Do Lar Filiação: e Marieta Neves Local do sepultamento: Jardim Da Paz Segunda-Feira, 30 de março de 2020 às 13:00h

ROMILDO BARBOSA 79 anos. Profissão: Empreiteiro(A) Filiação: Joao Barbosa e Maria Claudia Da Silva Barbosa Local do sepultamento: Municipal Santa Cândida Segunda-Feira, 30 de março de 2020 às 14:00h

UIARA MENDES DE OLIVEIRA AVERSA 81 anos. Profissão: Operador(A) Caixa Filiação: Ruy Mendes De Oliveira e Maria Candida De M Oliveira Cônjuge:Milton Libero Aversa Local do sepultamento: Cemiterio Memorial Da Vida (S.J. Dos Pinhais) Segunda-Feira, 30 de março de 2020 às 13:00h

REGINA DESTEFANI DE PAOLA 79 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Joao Destefani e Margarida Mauer Destefani Cônjuge:Dulio Joe De Paola Local do sepultamento: Parque Iguaçu Segunda-Feira, 30 de março de 2020 às 11:00h

ILDA VAZ PONIWASS 95 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Octacilio Vaz e Constancia Werminghoff Cônjuge:Herbert Otto Poniwass Local do sepultamento: Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré-Pr) Segunda-Feira, 30 de março de 2020 às 11:00h

ALGASSIR BRAUN 70 anos. Profissão: Representante Comercial Filiação: Teobaldo Braun e Alma Braun Cônjuge:Zelia Joana Braun Local do sepultamento: Municipal Da Cidade De Origem Segunda-Feira, 30 de março de 2020

ORDALIA GULART DE SOUZA 88 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Inacio Gulart e Maria Cardoso Gulart Cônjuge:Dirceu Rezende De Souza Local do sepultamento: Cemitério Jardim Da Colina (Colombo) Segunda-Feira, 30 de março de 2020 às 11:00h

SALVADOR MALLOL CAPARROZ 80 anos. Profissão: Comerciante Filiação: Juan Mallol Caparroz e Dolores Caparroz Martinez De Mallol Local do sepultamento: Jardim Da Paz Segunda-Feira, 30 de março de 2020 às 13:30h

MARIA MACHADO HELLAS 87 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Sebastiao Simao Machado e Bertolina Rodrigues Machado Cônjuge:Alceu Hellas Local do sepultamento: Municipal Santa Cândida Segunda-Feira, 30 de março de 2020 às 11:30h

Juventina Antunes Dos Santos 96 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Marcilio Antunes Dos Santos e Maria Jose De Jesus Cônjuge:Jose Arnaldo Dos Santos Sobrinho Local do sepultamento: Municipal Do Boqueirão Segunda-Feira, 30 de março de 2020 às 17:00h

MARILENE HANNEMANN DE ARAUJO 62 anos. Profissão: Diarista Filiação: Ary Devino Hannemann e Irene Olivia Hannemann Cônjuge:Divino Antonio De Araujo Local do sepultamento: Municipal São Francisco De Paula Segunda-Feira, 30 de março de 2020 às 14:00h

JOAQUIM HRYSZKO 68 anos. Profissão: Latoeiro Filiação: Valdomiro Hryszko e Natalia Baraniuk Hryszko Cônjuge:Amelia Orchel Hryskzo Local do sepultamento: Paroquial Colonia Orleans Segunda-Feira, 30 de março de 2020 às 11:00h

IOLANDA ACHUTTI 87 anos. Profissão: Funcionário Público Municipal Filiação: Manoel Flores e Clara Flores Cônjuge:Wilson Pires Achutti Local do sepultamento: Outros Segunda-Feira, 30 de março de 2020 às 17:00h

OCALINA DE ABREU SZACOWSKI 71 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Pedro Rocha De Abreu e Joana Correa Abreu Cônjuge:Jose Szacowski Local do sepultamento: Jardim Da Saudade Ii (Pinhais) Segunda-Feira, 30 de março de 2020 às 11:00h

ALCEU RICARDO BRUSAMOLIN FILHO 70 anos. Profissão: Dentista Filiação: Alceu Ricardo Brusamolin e Divahir Pires Brusamolin Cônjuge:Shirley Terezinha Dos Anjos Brusamolin Local do sepultamento: Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré-Pr) Segunda-Feira, 30 de março de 2020

BERNADETE ODOMIRA ROMERO 72 anos. Profissão: Funcionário Público Municipal Filiação: Dario Francisco Da Cruz e Rosa Maria Batista Cônjuge:Joao Munhoz Romero Local do sepultamento: Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré-Pr) Segunda-Feira, 30 de março de 2020 às 10:00h

MARLENE SCROCK MARTINS SANTOS 43 anos. Profissão: Diarista Filiação: Leone Scrock e Mercedes Lopes Scrock Local do sepultamento: Outros Segunda-Feira, 30 de março de 2020 às 10:00h

WILSON MIGUEL DA SILVA 27 anos. Profissão: Operador(A) Filiação: Braz Da Silva e Loita De Souza Local do sepultamento: Outros Segunda-Feira, 30 de março de 2020

FERNANDO MARCOS WEIGERT 74 anos. Profissão: Policial Civil Filiação: Rubin Weigert e Joconda Dos Santos Weigert Local do sepultamento: Crematório Jardim Da Saudade (Pinhais-Pr) Segunda-Feira, 30 de março de 2020

ELIZEU PRADO 58 anos. Profissão: Autonomo Filiação: Euclides Prado e Lourdes Archangelo Prado Local do sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Segunda-Feira, 30 de março de 2020 às 11:00h

JOAO ELIAS OLIVEIRA 78 anos. Profissão: Cobrador De Onibus Filiação: Pedro De Oliveira e Lavina Maria De Franca Cônjuge:Angelica Prsybyeciem De Oliveira Local do sepultamento: Outros Segunda-Feira, 30 de março de 2020

WALDIR BRUNO FEIX 76 anos. Profissão: Alfaiate Filiação: Rudi Feix e Zelia Da Piedade Probst Feix Cônjuge:Lea Marize Feix Local do sepultamento: Jardim Da Saudade I Segunda-Feira, 30 de março de 2020 às 09:00h

ADILSON DA SILVA 71 anos. Profissão: Taxista Filiação: Pedro Rufino Da Silva e Benta Maria Da Silva Cônjuge:Maria Rosilda De Oliveira Local do sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Segunda-Feira, 30 de março de 2020 às 10:00h

AISLAN RIBEIRO 40 anos. Profissão: Outros Filiação: Jose De Jesus Ribeiro e Cenira Laudicia De Souza Ribeiro Local do sepultamento: Parque Senhor Do Bonfim (S.J.Dos Pinhais) Segunda-Feira, 30 de março de 2020 às 10:00h

IVO EVALDO TARACHUK 61 anos. Profissão: Técnico Filiação: Nicolau Tarachuk e Leonil Lecheta Cônjuge:Davina Lima Tarachuk Local do sepultamento: Colonia Marcelino (São J.Pinhais) Segunda-Feira, 30 de março de 2020

DIEGO PERES DOS SANTOS 34 anos. Profissão: Motorista Filiação: Juarez Acacio Da Costa Santos e Simone Peres Local do sepultamento: Colônia Muricy (Sao J.Dos Pinhais) Segunda-Feira, 30 de março de 2020 às 10:00h

CLEIDE ISZABEL HENRIQUE NARCISO BUENO 60 anos. Profissão: Costureiro(A) Filiação: Aladio Fernando Henrique e Izabel Ramos Henrique Cônjuge:Nivaldo Narciso Bueno Sobrinho Local do sepultamento: Crematório Vertical (Curitiba) Domingo, 29 de março de 2020 às 19:00h

ALMI VERA METZGER BISONI 93 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Joao Metzger e Josephina Miranda Metzger Cônjuge:Nelson Bisoni Local do sepultamento: Municipal Santa Cândida Segunda-Feira, 30 de março de 2020 às 11:00h

IOLANDA PREUSS 69 anos. Profissão: Outros Filiação: Jose Schanski e Leontina Schanski Local do sepultamento: Crematório Perpetuo Socorro (Campo Largo-Pr) Segunda-Feira, 30 de março de 2020

CLAUDIA ROCHA LOURES SCHLEMM 43 anos. Profissão: Dentista Filiação: Roberto Alexandre Schlemm e Sonia Rocha Loures Schlemm Local do sepultamento: Parque Iguaçu Domingo, 29 de março de 2020 às 16:00h

ELISABETE MACHADO 59 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Marcilio Machado e Eugenia Machado Local do sepultamento: Guarituba (Piraquara) Domingo, 29 de março de 2020 às 17:00h

MARCOS FABIANO DOMINGOS DA SILVA 41 anos. Profissão: Autonomo Filiação: Joao Maria Leodir Domingos Da Silva e Maria Benedito Mariano Local do sepultamento: Jardim Da Paz Domingo, 29 de março de 2020 às 17:00h

NADIM GIBRAIL OKAR 91 anos. Profissão: Comerciante Filiação: Gibrail Moussa Okar e Tamen Kury Cônjuge:Leoni Alberti Okar Local do sepultamento: Parque Iguaçu Domingo, 29 de março de 2020 às 16:30h

MATEUS SANTANA DE OLIVEIRA 17 anos. Profissão: Estudante Filiação: Ailton Cardoso De Oliveira e Maria De Lourdes Santana De Oliveira Local do sepultamento: Municipal Da Fazenda Rio Grande Domingo, 29 de março de 2020 às 11:00h

MARCELO PACIORNIK 50 anos. Profissão: Artes Plásticas Filiação: Zeno Paciornik e Tania Mara Noronha Paciornik Local do sepultamento: Israelita Do Umbará Domingo, 29 de março de 2020 às 10:00h

MARCOS ANTONIO SANTOS GOMES DA CRUZ 23 anos. Profissão: Auxiliar Filiação: Hermes Alves Da Cruz e Emanuelle Cristina Dos Santos Gomes Local do sepultamento: Cemiterio Pedro Fuss (S.J. Dos Pinhais) Domingo, 29 de março de 2020

HEROINA MERCEDES DA ROSA 77 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Paulino Baptista Bonfim e Florentina Borgues Bonfim Local do sepultamento: Jardim Da Saudade I Domingo, 29 de março de 2020 às 17:00h

NILSON FERNANDES 49 anos. Profissão: Empresario(A) Filiação: Jose Fernandes Filho e Alvarina Lopes Fernandes Cônjuge:Juliana Fernandes Local do sepultamento: Jardim Da Saudade I Domingo, 29 de março de 2020 às 17:00h

HERMINIA RODRIGUES DE CASTRO LIMA 86 anos. Profissão: Comerciante Filiação: Pedro Percival e Maria Cordeiro Percival Cônjuge:Joao Rodrigues De Castro Lima Local do sepultamento: Municipal Do Água Verde Domingo, 29 de março de 2020 às 16:00h

JOAO DA SILVA MELO 87 anos. Profissão: Carpinteiro Filiação: Clementino Rodrigues Melo e Luzia Da Silva Melo Cônjuge:Maria De Lourdes Melo Local do sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Domingo, 29 de março de 2020 às 13:00h

ANTONIO AROLDO FERRAZ DE ARAUJO 69 anos. Profissão: Comerciante Filiação: e Laura Ferraz De Araujo Local do sepultamento: Cemitério Vaticano (Almirante Tamandaré) Domingo, 29 de março de 2020 às 11:00h