LUCAS CORDEIRO ALEGRE 19 anos. Profissão: Auxiliar Serviços Gerais Filiação: e Neiva Cordeiro Alegre Local do sepultamento: Complexo Cerimonial De Pinhais (Pinhais/Pr) Sexta-Feira, 30 de agosto de 2019

ELTON CAZETI 28 anos. Profissão: Outros Filiação: Rubens Cazeti e Gorete De Fatima Kaiser Cazeti Local do sepultamento: Crematório Perpetuo Socorro (Campo Largo-Pr) Sexta-Feira, 30 de agosto de 2019 Às 17:00h

INA ROSEMARI TIBUCHESKI 81 anos. Profissão: Filiação: Ernsto Guilherme Kugler e Roberta Pereira Kugler Local do sepultamento: Cemiterio Santo Expedito Ltda Sexta-Feira, 30 de agosto de 2019 Às 14:00h

ALEXANDRE BENITO GOUVEA 75 anos. Profissão: Ajudante Filiação: Antonio Benito Gouvea e Cidalia De Souza Gouvea Local do sepultamento: Municipal Do Boqueirão Sexta-Feira, 30 de agosto de 2019

NAIR PFAIFER FERRAZ 84 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Jovino Pfaifer e Ernesta Prestes Julio Ferraz Local do sepultamento: Jardim Da Saudade Ii (Pinhais) Sexta-Feira, 30 de agosto de 2019 Às 10:30h

VANDERLEI CUSTODIO DE CAMARGO 49 anos. Profissão: Outros Filiação: Aristide Custodio De Camargo e Eloir Batista Camargo Local do sepultamento: Municipal Do Boqueirão Sexta-Feira, 30 de agosto de 2019

GERTRUDES IVANCHECHEM 86 anos. Profissão: Costureiro(A) Filiação: Ladislau Griboge e Amelia Czernikowska Pedro Ivanchechem Local do sepultamento: Municipal Do Água Verde Sexta-Feira, 30 de agosto de 2019 Às 10:00h

RAUDENIR ANDRETE SANTOS NETTO 39 anos. Profissão: Repositor(A) Filiação: Raudenir Andrete Dos Santos Filho e Vera Lucia Mendes Dos Santos Local do sepultamento: A Definir Quinta-Feira, 29 de agosto de 2019 Às 17:00h

PAULO ROBERTO COELHO 30 anos. Profissão: Vigilante Filiação: Heriberto Coelho e Rosangela Do Nascimento Local do sepultamento: Municipal Da Cidade De Origem Sexta-Feira, 30 de agosto de 2019

GEORG HUBER 90 anos. Profissão: Autonomo Filiação: Georg Huber e Anna Huber Aloisia Huber Municipal Água Verde Ctba Local do sepultamento: Municipal Do Água Verde Quinta-Feira, 29 de agosto de 2019 Às 17:00h

ORLANDO ANTONIO RODRIGUES DA SILVA 69 anos. Profissão: Mestre Obras Filiação: Bernardino Rodrigues Da Silva e Maria Candida Machado Da Silva Francisca Maria De Lima Da Silva Local do sepultamento: Cemitério Paroquial N. Sra. Do Rosario (Colombo) Sexta-Feira, 30 de agosto de 2019 Às 10:00h

VITORIA ALMEIDA LIMA 79 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Mauro Jose De Almeida e Maria Vitoria De Barros Luiz Jose De Lima Local do sepultamento: Paroquial Colonia Orleans Sexta-Feira, 30 de agosto de 2019

MARCOS AURELIO PANSOLIN 45 anos. Profissão: Pedreiro Filiação: Adair Pansolin e Renata Maria Dziedicz Rosangela Moreira Pedroso Pansolin Local do sepultamento: Municipal Da Cidade De Origem Sexta-Feira, 30 de agosto de 2019

ARDELINO DE ANDRADE 99 anos. Profissão: Lavrador Filiação: Domingos Rodrigues De Almeida e Geraldina Goncalves De Almeida Local do sepultamento: Jardim Da Saudade I Sexta-Feira, 30 de agosto de 2019 Às 11:00h

ANGELICA D JUBA 64 anos. Profissão: Professor(A) Filiação: Joao D Juba e Ana Bloiski D Juba Romoaldo Roman Local do sepultamento: Municipal Da Cidade De Origem Quinta-Feira, 29 de agosto de 2019 Às 17:00h

EDENILSON MARQUES MARTINS 29 anos. Profissão: Auxiliar Filiação: Eurides De Souza Martins e Maria Vanderlete Marques Local do sepultamento: Municipal De Contenda Quinta-Feira, 29 de agosto de 2019 Às 17:00h

MARIA ZIZA LEME DA SILVA 81 anos. Profissão: Costureiro(A) Filiação: Francisco Pedro Leme e Valentina Hotero Pedro Manoel Da Silva Local do sepultamento: Municipal Santa Cândida Sexta-Feira, 30 de agosto de 2019 Às 10:00h

PAULO ALBERTO VIEIRA 35 anos. Profissão: Auxiliar Filiação: Eduardo Valerio Vieira e Ana Marilda Rodrigues Vieira Jessica Karoline Local do sepultamento: Municipal De Mandirituba Quinta-Feira, 29 de agosto de 2019 Às 17:00h

MARIA DE LOURDES DE ANDRADE 62 anos. Profissão: Do Lar Filiação: e Constantina Cordeiro Local do sepultamento: Cemiterio Pedro Fuss (S.J. Dos Pinhais) Quarta-Feira, 28 de agosto de 2019

DELSI BAIALARDI AZAMBUJA 86 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Angelo Baialardi e Rosa Amelia Machado Baialardi Silvio Carneiro Azambuja Local do sepultamento: Crematório Perpetuo Socorro (Campo Largo-Pr) Quinta-Feira, 29 de agosto de 2019 Às 18:00h

MELISSA RONCATO SALLES 40 anos. Profissão: Advogado(A) Filiação: Clovis Jose Roncato e Marlene Mettevi Roncato Joao Milton Salles Local do sepultamento: Parque Iguaçu Quinta-Feira, 29 de agosto de 2019 Às 17:00h

MARIA DE LOURDES TEODORO DA COSTA 76 anos. Profissão: Auxiliar Serviços Gerais Filiação: Jose Adao Teodoro e Maria Jose Ferreira Lourenco Da Costa Local do sepultamento: Parque Senhor Do Bonfim (S.J.Dos Pinhais) Quinta-Feira, 29 de agosto de 2019 Às 16:30h

GENARIO VICENTE DE ARRUDA 84 anos. Profissão: Autonomo Filiação: Nao Consta e Maria Jose Da Conceicao Raquel Lucia Dos Santos Batista Local do sepultamento: Municipal Do Boqueirão Quinta-Feira, 29 de agosto de 2019 Às 17:00h

PEDRO DE PAULA 65 anos. Profissão: Outros Filiação: Sebastiao De Paula e Conceicao Maria De Jesus Local do sepultamento: Municipal Do Boqueirão Quinta-Feira, 29 de agosto de 2019 Às 17:00h

JOAO VALENCIO PROBST 70 anos. Profissão: Porteiro(A) Filiação: Joao Maria Probst e Derminda Camargo Probst Local do sepultamento: Crematório Vertical (Curitiba) Quinta-Feira, 29 de agosto de 2019 Às 17:00h

JESSICA DAIANE FRANCISCO KUTIANSKI DOS SANTOS 25 anos. Profissão: Auxiliar Contabilidade Filiação: Edmilson Francisco e Vilma Ferreira Medeiros Francisco Rodrigo Kutianski Dos Santos Local do sepultamento: Parque Das Araucárias (Colombo) Quinta-Feira, 29 de agosto de 2019 Às 17:00h

MARIA FERREIRA ALVES 86 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Joao Ferreira Pacifico e Santa Francisco De Souza Claudino Alves Da Silva Local do sepultamento: Cemitério Jardim Da Colina (Colombo) Quinta-Feira, 29 de agosto de 2019 Às 14:00h

PATRICIA NANA LANDANI MENDONZA 73 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Paulo Roberto Landni e Joana Darc Mendonza Humberto Lucio Mazzolli Local do sepultamento: Crematório Perpetuo Socorro (Campo Largo-Pr) Quinta-Feira, 29 de agosto de 2019

LUIZ SOUZA LOPES 68 anos. Profissão: Vendedor(A) Filiação: Jorge Fermino Lopes e Amelia Souza Lopes Ana Marques Lopes Local do sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Quinta-Feira, 29 de agosto de 2019 Às 17:00h

MARIA DAS GRACAS SILVEIRA 71 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Joao Ramos e Dealtina Enez Ramos Ivo Nunes Da Silveira Local do sepultamento: Cemiterio Memorial Da Vida (S.J. Dos Pinhais) Quinta-Feira, 29 de agosto de 2019 Às 16:00h

TEREZINHA AKIKO ANO HORITA 74 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Hideo Ono e Hisako Watari Ano Noboru Horita Local do sepultamento: Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré-Pr) Quinta-Feira, 29 de agosto de 2019 Às 18:30h Nome: Izabel Lauriano Zanuto 87 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Miguel Lauriano e Maria Cuba De Jesus Renato Zanutto Local do sepultamento: Paroquial Colonia Orleans Quarta-Feira, 28 de agosto de 2019 Às 10:00h

SILVANE DO ROCIO POPENDA 55 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Antonio Popenda e Pelagia Kotecki Popenda Jose Luiz Goncalves Local do sepultamento: Municipal Santa Cândida Quinta-Feira, 29 de agosto de 2019 Às 17:00h

MIGUEL RODRIGUES PEDROSO 94 anos. Profissão: Outros Filiação: Pedro Francisco Pedroso e Narciza Rodrigues Da Silva Floriana Laskavski Local do sepultamento: Cemitério Central De Araucária Quinta-Feira, 29 de agosto de 2019 Às 11:00h

CECILIA FABRETINA 83 anos. Profissão: Outros Filiação: e Angela Fabretina Local do sepultamento: Paroquial Santa Cândida Quinta-Feira, 29 de agosto de 2019

SANTA MEDINA DOS SANTOS 49 anos. Profissão: Doméstica Filiação: Moises Francisco Dos Santos e Maria Francisco Dos Santos Romilton Inacio Dos Santos Local do sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Quinta-Feira, 29 de agosto de 2019 Às 11:00h