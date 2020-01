Falecimentos 29.01.2020

ORLANDO GONCALVES FILHO 52 anos. Profissão: Eletricista Filiação: Orlando Goncalves e Leonilda Nicanor Silva Goncalves Local do sepultamento: Cemiterio São Gabriel (Colombo) Quinta-Feira, 30 de janeiro de 2020 às 09:00h

PAULO ROBERTO PETRY 67 anos. Profissão: Funcionário Público Estadual Filiação: Rubens Constantino Petry e Jandira Busato Petry Cônjuge: Aricilia Greca Petry Local do sepultamento: Municipal São Francisco De Paula Quinta-Feira, 30 de janeiro de 2020 às 10:30h

FRANCISCO ALVES DA COSTA 70 anos. Profissão: Vigilante Filiação: Emilio Alves Da Costa e Hermiia Ramos De Oliveira Cônjuge: Emilia Izabel Da Silva Costa Local do sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Quinta-Feira, 30 de janeiro de 2020 às 15:00h

RENATO MARTINS 59 anos. Profissão: Mecânico Filiação: Henrique Martins e Ilma Gorski Martins Local do sepultamento: Jardim Da Saudade I Quinta-Feira, 30 de janeiro de 2020

ANTONIO FRANCO FERREIRA DA COSTA FILHO 81 anos. Profissão: Funcionário Público Estadual Filiação: Antonio Franco Ferreira Da Costa e Maria Macedo Da Costa Local do sepultamento: Municipal São Francisco De Paula Quinta-Feira, 30 de janeiro de 2020 às 15:00h

LAURA MARLEY TIEPPO 84 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Florido Gasparin e Tereza Rolenski Gasparin Cônjuge: Jorge Tieppo Local do sepultamento: Paroquial São Marcos Quinta-Feira, 30 de janeiro de 2020 às 09:00h

EDSON FRANCISCO 55 anos. Profissão: Outros Filiação: Jose Francisco e Izabel Fernandes Local do sepultamento: Complexo Cerimonial De Pinhais (Pinhais/Pr) Quarta-Feira, 29 de janeiro de 2020

JOSE CARDOSO DA SILVA 74 anos. Profissão: Guardião Filiação: Joao Cardodo Da Silva e Maria Corina De Jesus Cônjuge: Maria Helena Da Silva Local do sepultamento: Municipal De Contenda Quinta-Feira, 30 de janeiro de 2020

HILDA PEREIRA DASILVA 79 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Jose Silveiro Pereira e Maria Jose De Jesus Cônjuge: Jose Francisco Da Silva Local do sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Quinta-Feira, 30 de janeiro de 2020 às 09:00h

DANIEL RIBEIRO 20 anos. Profissão: Autonomo Filiação: Vilmar Antonio Ribeiro e Luci De Fatima Faria Ribeiro Local do sepultamento: Cemitério Vaticano (Almirante Tamandaré) Quinta-Feira, 30 de janeiro de 2020 às 19:00h

MANOEL DA COSTA BARBOSA 66 anos. Profissão: Soldador Filiação: Levi Barbosa Lial e Laurita Julia Da Costa Local do sepultamento: Cemiterio São Gabriel (Colombo) Quinta-Feira, 30 de janeiro de 2020

MARIA ELISABETH OLIVEIRA NOVACK 70 anos. Profissão: Bancário(A) Filiação: Lauro Oliveira e Elisabeth Dos Santos Oliviera Local do sepultamento: Municipal Da Cidade De Origem Quinta-Feira, 30 de janeiro de 2020

ODETE GRACIANO 68 anos. Profissão: Outros Filiação: Antonio Graciano e Carolina Batista Bueno Graciano Local do sepultamento: Municipal Da Cidade De Origem Quinta-Feira, 30 de janeiro de 2020

ELIZABET JUSSARA LIMA 62 anos. Profissão: Encarregado(A) Filiação: Joao Laurindo Lima e Eliane Terezinha Lima Local do sepultamento: A Definir Quinta-Feira, 30 de janeiro de 2020

OSWALDO FERREIRA ROCHA 77 anos. Profissão: Outros Filiação: Ernesto Ferreira Rocha e Lazara Pereira Local do sepultamento: Paroquial São Marcos Quinta-Feira, 30 de janeiro de 2020 às 10:00h

DANIEL BORGES 39 anos. Profissão: Arquiteto(A) Filiação: Joao Batista Borges e Izabel Alves De Andrade Borges Local do sepultamento: Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré-Pr) Quinta-Feira, 30 de janeiro de 2020 às 09:00h

NATAL MARCOS SANAGIOTTO 76 anos. Profissão: Comerciante Filiação: Gelindo Sanagiotto e Josefina Frisao Sanagiotto Cônjuge: Arielde Colla Sanagiotto Local do sepultamento: Paroquial De Umbará Quinta-Feira, 30 de janeiro de 2020 às 09:00h

ANTONIO CARLOS PACHECO 82 anos. Profissão: Outros Filiação: Francisco Oliveira Pacheco e Izaura Di Giorgio Pacheco Cônjuge: Maria Lucia De Negreiros Pacheco Local do sepultamento: Municipal Do Água Verde Quarta-Feira, 29 de janeiro de 2020 às 17:00h

ANDREIA APARECIDA GREGORIO 33 anos. Profissão: Manicure Filiação: Amir Gregorio e Alzira Lourenco Gregorio Local do sepultamento: Municipal São João Batista (S.J.Dos Pinhais) Quarta-Feira, 29 de janeiro de 2020 às 17:00h

ENEIDA SCHNEIDER KONRAD 80 anos. Profissão: Artesão(Ã) Filiação: Armindo Schneider e Oreolina Leal Schneider Local do sepultamento: Paroquial Colonia Orleans Quarta-Feira, 29 de janeiro de 2020 às 17:00h

JOSE MARTILIANO DA SILVA 75 anos. Profissão: Pedreiro Filiação: e Maria Sulina Da Conceicao Cônjuge: Marinalva Claudino Da Silva Local do sepultamento: Paroquial Colonia Orleans Quinta-Feira, 30 de janeiro de 2020 às 09:00h

JOSIANE FARIA 38 anos. Profissão: Diarista Filiação: Jose Faria e Nilza Faria Local do sepultamento: A Definir Quinta-Feira, 30 de janeiro de 2020 às 11:00h

MARIA DE LOURDES CORREA OLIVEIRA 85 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Antenor Affonso Correa e Prudencia De Almeida Correa Cônjuge: Joao Benjamim Dos Santos Oliveira Local do sepultamento: Municipal São Francisco De Paula Quinta-Feira, 30 de janeiro de 2020 às 10:00h

ALBA JOANA HYCZY 98 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Alexandre Scandelari e Amelia Bertagnoli Scandelari Cônjuge: Bernardo Hyczy Local do sepultamento: Paroquial Abranches Quarta-Feira, 29 de janeiro de 2020 às 16:00h

MARINO COMAZZI 96 anos. Profissão: Empresario(A) Filiação: Americo Comazzi e Erminia Bossoli Cônjuge: Nadyr Weffort Comazzi Local do sepultamento: Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré-Pr) Quarta-Feira, 29 de janeiro de 2020 às 17:30h

TACAIOSHI CATACURA 78 anos. Profissão: Eletricista Filiação: Kumanji Katakura e Yoshio Katakura Local do sepultamento: Municipal Do Boqueirão Quarta-Feira, 29 de janeiro de 2020 às 13:00h

TEOBALDO MACHADO 61 anos. Profissão: Contador(A) Filiação: Maximilio Machado e Lucilia Dias Cardoso Local do sepultamento: A Definir Quarta-Feira, 29 de janeiro de 2020 às 15:00h

ANTONIO NESPOLO 58 anos. Profissão: Outros Filiação: Angelo Nespolo e Leonora Steffens Cônjuge: Almerinda Nespolo Local do sepultamento: Crematório Vertical (Curitiba) Quarta-Feira, 29 de janeiro de 2020 às 11:30h

LUCIA GARBELINI GONSALES 98 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Francisco Garbelini e Angela Veraldi Cônjuge: Afonso Gonsales Local do sepultamento: Parque Metropolitano (Fazenda Rio Grande) Quarta-Feira, 29 de janeiro de 2020 às 16:00h

ANDREIA APARECIDA DO ROSARIO 41 anos. Profissão: Vendedor(A) Filiação: Antonio Tietre Do Rosario e Ione Ribeiro Do Rosario Local do sepultamento: A Definir Quarta-Feira, 29 de janeiro de 2020 às 17:00h

TEREZINHA DE JESUS BAURAKIADES DAS NEVES 71 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Constantino Baurakiades e Francisca Baurakiades Cônjuge: Leonidas Das Neves Local do sepultamento: Cem Mun Nsa Sra Do Carmo (Paranagua/Pr) Quarta-Feira, 29 de janeiro de 2020 às 16:00h

EDSON LUIZ PEREIRA 69 anos. Profissão: Mecânico Filiação: Jose Nunes Pereira e Maria Farias Ramos Cônjuge: Sirlene Aparecida Pereira Local do sepultamento: Cemiterio Contenda Quarta-Feira, 29 de janeiro de 2020 às 11:00h

RONALDO SOARES BITENCOURT 64 anos. Profissão: Autonomo Filiação: Rosalvo De Quadros Bitencourt e Maria De Lourdes Bitencourt Local do sepultamento: Crematório Jardim Da Saudade (Pinhais-Pr) Quarta-Feira, 29 de janeiro de 2020 às 14:00h

CARLOS CESAR BRITEZ 52 anos. Profissão: Segurança Filiação: Francisco Brtez e Benjamina Martinez Local do sepultamento: Cemiterio Pedro Fuss (S.J. Dos Pinhais) Quarta-Feira, 29 de janeiro de 2020 às 10:00h

MARIA SOFIA DE OLIVEIRA 66 anos. Profissão: Doméstica Filiação: Pedro Sofia Dos Santos e Cecilia Marola Dos Santos Cônjuge: Jose Valdir De Oliveira Local do sepultamento: Municipal Santa Cândida Quarta-Feira, 29 de janeiro de 2020 às 13:00h

PEDRO PELLER 74 anos. Profissão: Empresario(A) Filiação: Jose Peller e Ignez Peller Cônjuge: Doralina Dutra Peller Local do sepultamento: Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré-Pr) Quarta-Feira, 29 de janeiro de 2020

ALCEU IVO FERREIRA 63 anos. Profissão: Motorista Filiação: Izidoro Ferreira e Guilhermina Ferreira Local do sepultamento: Complexo Cerimonial De Pinhais (Pinhais/Pr) Quarta-Feira, 29 de janeiro de 2020

MARIA VANDA MENDES RIBEIRO 71 anos. Profissão: Professor(A) Filiação: Alvaro Ferreira Mendes e Clarinda Borges Mendes Cônjuge: Ademir Kalinoski Ribeiro Local do sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Quarta-Feira, 29 de janeiro de 2020 às 16:30h

CARLOS LOURENCO VIDAL 82 anos. Profissão: Motorista Filiação: Jacinto Lourenco Vidal e Benedita Eugenia Vidal Cônjuge: Madalena De Araujo Vidal Local do sepultamento: Parque São Pedro Quarta-Feira, 29 de janeiro de 2020 às 13:00h

NERCI APARECIDA MACHADO COSTA 73 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Joaquim Martins Machado e Alice Goncalves Martins Cônjuge: Alcindo Cidral Da Costa Local do sepultamento: Crematório Berti (São José Dos Pinhais Pr) Quarta-Feira, 29 de janeiro de 2020 às 11:00h

ROQUE JOZIR DOS SANTOS 76 anos. Profissão: Advogado(A) Filiação: Joel Mario Dos Santos e Nazir Barbara Dos Santos Local do sepultamento: A Definir Quarta-Feira, 29 de janeiro de 2020 às 17:00h

ARMELINDA IGNEZ JUSTY 77 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Agostinho Nichele e Palmira Nichele Cônjuge: Renato Pedro Justy Local do sepultamento: Parque Iguaçu Quarta-Feira, 29 de janeiro de 2020 às 16:00h