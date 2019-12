ABENEL MOTTA DE OLIVEIRA 59 anos. Profissão: Autonomo Filiação: Jose Motta De Oliveira e Tereza Motta De Oliveira Local do sepultamento: Municipal Santa Cândida Sábado, 28 de dezembro de 2019 às 11:00h

MARIO ALVES DE LIMA 69 anos. Profissão: Auxiliar Motorista Filiação: Jeronimo Alves De Lima e Maria Francisca Teixeira Cônjuge: Nadir Da Silva Lima Local do sepultamento: Cemitério Jardim Da Colina (Colombo) Sábado, 28 de dezembro de 2019 às 14:00h

LEONY LETNAR 82 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Salvador Butenas e Rosalina Butenas Local do sepultamento: Parque Iguaçu Sábado, 28 de dezembro de 2019 às 09:00h

JOSE ANTONIO SILVA 63 anos. Profissão: Autonomo Filiação: e Terezinha Silva Local do sepultamento: Crematório Jardim Da Saudade (Pinhais-Pr) Sábado, 28 de dezembro de 2019 às 17:00h

JOSE HENRIQUE DA ROCHA 59 anos. Profissão: Metalúrgico Filiação: e Maria Da Rocha Cônjuge: Carmen Lucia Flosino Da Rocha Local do sepultamento: Cemitério Do Bugre ( Balsa Nova) Sábado, 28 de dezembro de 2019

DOLIRIA MARIA CHAGAS 102 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Marcolino Calorindo De Almeida e Balbina Maria Da Silva Local do sepultamento: Municipal Santa Cândida Sábado, 28 de dezembro de 2019 às 14:00h

CARLOS ALBERTO GASPARIN 56 anos. Profissão: Outros Filiação: Sebastiao Gasparin Neto e Neiva Pascuita Gasparin Cônjuge: Maria Nazare Correa Gasparin Local do sepultamento: Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré-Pr) Sábado, 28 de dezembro de 2019 às 13:00h

JALCIRA PERSEKE BARIQUELO 80 anos. Profissão: Autônomo(A) Filiação: Waldomiro Perseke e Estele Perseke Local do sepultamento: Municipal São Francisco De Paula Sexta-Feira, 27 de dezembro de 2019 às 17:00h

JOSE MANOEL DA MOTA 94 anos. Profissão: Vigilante Filiação: Manoel Pedro Da Mota e Josefa Tereza De Jesus Cônjuge: Maria Helena Albino Da Mota Local do sepultamento: Paroquial Colonia Orleans Sábado, 28 de dezembro de 2019 às 11:00h

JOSE TOCARSKI 80 anos. Profissão: Religioso (A) Filiação: Antonio Tocarski e Helena Tocarski Local do sepultamento: Municipal De Campo Largo Sábado, 28 de dezembro de 2019 às 10:00h

ROMEU EGMAR FURLAN 80 anos. Profissão: Latoeiro Filiação: Lombardo Furlan e Nair Rattmann Furlan Cônjuge: Marlene Bachmann Furlan Local do sepultamento: Paroquial Santa Cândida Sábado, 28 de dezembro de 2019 às 10:00h

MARIA DA LUZ MOSSURUNGA PEREIRA 97 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Antonio De Albuquerque Mossurunga e Maria Candida Mossurunga Cônjuge: Helio Pereira Local do sepultamento: Parque Iguaçu Sábado, 28 de dezembro de 2019

PAULO HEINZ CURT 77 anos. Profissão: Empresario(A) Filiação: Paulo Curt e Elza Curt Local do sepultamento: Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré-Pr) Sexta-Feira, 27 de dezembro de 2019 às 18:00h

ELIZABETH TEIXEIRA FERREIRA 55 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Jose Teixeira e Maria Margarida Teixeira Local do sepultamento: Crematório Vertical (Curitiba) Sábado, 28 de dezembro de 2019 às 10:00h

JOSE MANSUETO DE LIMA 70 anos. Profissão: Agricultor Filiação: Eliezer Marcal De Lima e Maria Andrelina Soares Cônjuge: Tereza Domingas Goncalves De Lima Local do sepultamento: Parque Senhor Do Bonfim (S.J.Dos Pinhais) Sexta-Feira, 27 de dezembro de 2019 às 16:30h

SILVANA BRASIL MONTEIRO 50 anos. Profissão: Pedagogo(A) Filiação: Jose Fidencio Brasil e Terezinha Fidencio Brasil Cônjuge: Manoel De Jesus Miranda Monteiro Local do sepultamento: Municipal Da Cidade De Origem Sábado, 28 de dezembro de 2019 às 10:00h

OLGA DANIEL JACINTO 61 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Euclides Jacinto e Rosa Daniel Jacinto Local do sepultamento: Municipal Do Água Verde Sábado, 28 de dezembro de 2019 às 10:00h

ANITA GONCALVES DA SILVA 91 anos. Profissão: Professor(A) Filiação: Emiliano Goncalves Da Silva e Francisca Martins Da Silva Local do sepultamento: Municipal Bom Jesus Dos Passos (Piraquara) Sexta-Feira, 27 de dezembro de 2019 às 17:00h

SEBASTIANA DA LUZ DE MORAIS 62 anos. Profissão: Doméstica Filiação: Francisco Ferreira Borges e Margarida De Brito Cônjuge: Moacyr Augusto De Morais Local do sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Sábado, 28 de dezembro de 2019 às 13:00h

STELLA MARIA CAMARGO 38 anos. Profissão: Assistente Administrativo Filiação: e Telma Cristina Camargo Local do sepultamento: A Definir Sábado, 28 de dezembro de 2019 às 10:00h

LOURIVAL GUIMARAES DA CRUZ 83 anos. Profissão: Autonomo Filiação: Jose Luiz Assena e Akleida Guimaraes Assena Cônjuge: Benedita Santos Da Cruz Local do sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Sexta-Feira, 27 de dezembro de 2019 às 16:30h

VICENTE BRAZ CHRISPIM 81 anos. Profissão: Zelador(A) Filiação: Alberto Belizario Chrispim e Amaelia Chrispim Lisboa Cônjuge: Sophia Benatti Chrispim Local do sepultamento: Jardim Da Saudade I Sábado, 28 de dezembro de 2019 às 10:00h

DAHILDA GIROLDO FRANCISCONI 90 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Luiz Giroldo e Marcellina Rinaldi Cônjuge: Jose Francisconi Local do sepultamento: Municipal Da Cidade De Origem Sábado, 28 de dezembro de 2019 às 17:00h

LUIZ FRANZINI 88 anos. Profissão: Agricultor Filiação: Albino Franzini e Ida Nardi Cônjuge: Pedrina Marcomini Franzini Local do sepultamento: Cemitério Jardim Independência (Araucária) Sexta-Feira, 27 de dezembro de 2019 às 16:00h

CLAUDIO JOSE SANTANA 62 anos. Profissão: Motorista Filiação: Miliano Jose Santana e Josina Maria De Jesus Local do sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Sexta-Feira, 27 de dezembro de 2019 às 17:00h

GLAUCIA GRANATTO BEATRIZ 83 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Americo Granatto e Francisca Devienne Granatto Cônjuge: Jacob Beatrici Neto Local do sepultamento: Jardim Da Saudade Ii (Pinhais) Sexta-Feira, 27 de dezembro de 2019 às 17:00h

JERONIMO DOS SANTOS CRUZ 66 anos. Profissão: Caseiro(A) Filiação: Oswaldo Dos Santos Cruz e Eunice Prestes Dos Santos Local do sepultamento: Municipal De Almirante Tamandaré Sexta-Feira, 27 de dezembro de 2019 às 11:00h

ANTONIO VIEIRA 96 anos. Profissão: Funcionário Público Federal Filiação: Antonio Theophilo Vieira e Laurinda Ribeiro Vieira Cônjuge: Domingas Lila Zeni Vieira Local do sepultamento: Parque Iguaçu Sexta-Feira, 27 de dezembro de 2019 às 17:00h

CARLOS ARMANDO ABREU ALVES 74 anos. Profissão: Bancário(A) Filiação: Ruy Cordeiro Alves e Norma Abreu Alves Cônjuge: Arilda Maria Erzinger Alves Local do sepultamento: Municipal Da Cidade De Origem Sexta-Feira, 27 de dezembro de 2019 às 17:00h

SUELY THEREZINHA CANEPARO GARBUIO 79 anos. Profissão: Assistente Administrativo Filiação: Mario Caneparo e Joconda Caneparo Cônjuge: Antonio Danilo Garbuio Local do sepultamento: Municipal Do Água Verde Sexta-Feira, 27 de dezembro de 2019 às 17:00h

VALMOR FARENZENA 57 anos. Profissão: Motorista Filiação: Guerino Olivo Farenzena e Ancila Maria Bordignon Farenzena Cônjuge: Lucia Aparecida Farenzena Local do sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Sexta-Feira, 27 de dezembro de 2019 às 17:00h

PEDRO LISBOA DA SILVA 82 anos. Profissão: Motorista Filiação: Antonio Lisboa Da Silva e Florisbella Simoes Da Silva Cônjuge: Maria Martins Da Silva Local do sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Sábado, 28 de dezembro de 2019 às 13:00h

EZEQUIAS LOPES 43 anos. Profissão: Jardineiro Filiação: Jose Colin Lopes e Suzana Sampaio Lopes Local do sepultamento: Municipal Santa Cândida Sexta-Feira, 27 de dezembro de 2019 às 10:00h

ANTONIO DE JESUS 82 anos. Profissão: Agricultor Filiação: Antonio Rosa Pereira e Maria De Jesus Cônjuge: Juversina Maria Viana De Jesus Local do sepultamento: Municipal Santa Cândida Sexta-Feira, 27 de dezembro de 2019 às 15:00h

LURDES IUBEL 71 anos. Profissão: Recepcionista Filiação: Antonio Leonardo Iubel e Edelfina Iubel Local do sepultamento: Municipal Santa Cândida Sexta-Feira, 27 de dezembro de 2019 às 17:00h

SILMARA DE FATIMA MACHADO 56 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Jose Machado e Thereza Nogueira Machado Local do sepultamento: Municipal Do Água Verde Sábado, 28 de dezembro de 2019 às 11:00h

MARLENE GUISLER 75 anos. Profissão: Funcionário Público Municipal Filiação: Arcido Xavier Beira e Carmelina Veloso Beira Cônjuge: Armando Guisler Local do sepultamento: Municipal Santa Cândida Sexta-Feira, 27 de dezembro de 2019 às 11:00h

KELTON HENRIQUE SOUZA BATISTA 19 anos. Profissão: Autonomo Filiação: Moises Dos Santos Batista e Josiane Candido De Souza Local do sepultamento: Municipal Santa Cândida Sexta-Feira, 27 de dezembro de 2019 às 11:30h

LUIZ HALMATA 67 anos. Profissão: Fiscal Operacional Filiação: Pedro Halmata e Apolonia Halmata Cônjuge: Solange Do Rocio Seer Halmata Local do sepultamento: Municipal Do Água Verde Sexta-Feira, 27 de dezembro de 2019 às 16:00h

VITORIA DE ABREU 69 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Joaquim Lopes De Abreu e Selvina De Abreu Local do sepultamento: Municipal Do Boqueirão Sexta-Feira, 27 de dezembro de 2019 às 13:00h

MARIA NEUMAMI CORDEIRO 84 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Emilio Neumami e Clara Neumami Local do sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Sexta-Feira, 27 de dezembro de 2019 às 14:00h

IZAURA DE LARA PAVLOSKI 95 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Domingos Do Espirito Santo De Lara e Purcina Moreira De Lara Cônjuge: Estanislau Pavloski Local do sepultamento: Jardim Da Saudade I Sexta-Feira, 27 de dezembro de 2019 às 13:00h

JORGE EURIDES DE LIMA JUNIOR 30 anos. Profissão: Motorista Filiação: Jorge Eurides De Lima e Zuleide Sobreira De Lima Local do sepultamento: Paroquial De Umbará Sexta-Feira, 27 de dezembro de 2019 às 14:00h

DAVID GABRIEL PIRES MIRANDA 18 anos. Profissão: Autonomo Filiação: Paulo Sergio Dos Santos Miranda e Luciana Pires Local do sepultamento: Bateias (Conceição Da Meia Lua) Sexta-Feira, 27 de dezembro de 2019

LUCIA MACIEL TRINDADE 86 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Antonio Maciel Pontes e Floribela Maciel Pontes Local do sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Sexta-Feira, 27 de dezembro de 2019 às 16:00h

LUDERVAN MARCELO DE OLIVEIRA 33 anos. Profissão: Montador(A) Filiação: Davilson De Oliveira e Jesuina Eremita Da Silva Local do sepultamento: Municipal Da Cidade De Origem Sexta-Feira, 27 de dezembro de 2019

ARNOLDO RODRIGUES DE CARVALHO 82 anos. Profissão: Outros Filiação: e Benvinda Rodrigues De Carvalho Cônjuge: Iara Portela Pedroso Local do sepultamento: Municipal Santa Cândida Sexta-Feira, 27 de dezembro de 2019 às 14:00h

VICENTE COSMOS DOS SANTOS 58 anos. Profissão: Pedreiro Filiação: Joao Cosmos Dos Santos e Lauriete Moreira Dos Santos Local do sepultamento: Cemiterio Memorial Da Vida (S.J. Dos Pinhais) Sexta-Feira, 27 de dezembro de 2019 às 15:00h

THIAGO LEME PEREIRA 31 anos. Profissão: Coletor(A) Filiação: e Lucimara Leme Pereira Local do sepultamento: Cemiterio Pedro Fuss (S.J. Dos Pinhais) Sexta-Feira, 27 de dezembro de 2019 às 15:00h

EVERSON ARRUDA 30 anos. Profissão: Outros Filiação: e Elizete Arruda Local do sepultamento: Cemiterio São Gabriel (Colombo) Sexta-Feira, 27 de dezembro de 2019

NATALIA RODRIGUES 79 anos. Profissão: Enfermeiro(A) Filiação: Joaquim Rodrigues e Antonia Pessoa Local do sepultamento: Municipal Da Cidade De Origem Sexta-Feira, 27 de dezembro de 2019

WAGNER RODRIGO REGIS 37 anos. Profissão: Designer Filiação: Wilson Fernandes Regis e Rita De Cacia Taborda Regis Local do sepultamento: Municipal Do Água Verde Sexta-Feira, 27 de dezembro de 2019 às 11:00h

REGINALDO JUSTINO DA COSTA 45 anos. Profissão: Pedreiro Filiação: Milton Lemes Da Costa e Alaide Justino Da Costa Local do sepultamento: Jardim Da Saudade Ii (Pinhais) Sexta-Feira, 27 de dezembro de 2019

JOAO VALMOR KRUPEIZAKI 75 anos. Profissão: Jardineiro Filiação: Valentim Krupeizaki e Marta Krupeizaki Local do sepultamento: Cemiterio Pedro Fuss (S.J. Dos Pinhais) Sexta-Feira, 27 de dezembro de 2019 às 10:00h

KARINA RIBEIRO SOUZA LEITE 26 anos. Profissão: Recepcionista Filiação: Arlindo Souza Leite e Rosangela Ribeiro Local do sepultamento: Paroquial Colonia Orleans Sexta-Feira, 27 de dezembro de 2019 às 09:00h

WILSON GONCALVES JUNIOR 29 anos. Profissão: Repositor(A) Filiação: Wilson Goncalves e Elsa De Araujo Marques Local do sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Sexta-Feira, 27 de dezembro de 2019 às 15:00h

STANISLAU VIECZOREK 87 anos. Profissão: Agricultor Filiação: Thomaz Vieczorek e Veronica Vieczorek Local do sepultamento: A Definir Sexta-Feira, 27 de dezembro de 2019

JESSICA EVELYN DOS SANTOS 30 anos. Profissão: Outros Filiação: Horico Jacinto Dos Santos e Ivonete De Barros Dos Santos Local do sepultamento: Municipal Bom Jesus Dos Passos (Piraquara) Sexta-Feira, 27 de dezembro de 2019 às 11:00h

ANTONIO LAURINDO DOS SANTOS 57 anos. Profissão: Vigilante Filiação: e Maria Dos Santos Local do sepultamento: Municipal Santa Cândida Sexta-Feira, 27 de dezembro de 2019 às 11:00h

DENISE AKEMI NAKASHITA 54 anos. Profissão: Administrador(A) Filiação: Kasuo Nakashita e Yaeko Tada Nakashita Local do sepultamento: Jardim Da Saudade Ii (Pinhais) Sexta-Feira, 27 de dezembro de 2019 às 10:00h

MARIA DO CARMO MAIA MARQUES 91 anos. Profissão: Outros Filiação: Bernardino Moreira Maia e Erotides Maia Marques Local do sepultamento: Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré-Pr) Sexta-Feira, 27 de dezembro de 2019 às 11:00h