ADAO CLEILTO SERPA NUNES 78 Anos. Profissão: Vendedor(A) Filiação: Julio Da Silva Nunes e Maria Da Luz Nunes Local do sepultamento: Paroquial Colonia Orleans Sexta-Feira, 29 de novembro de 2019 às 10:00h

MARCIO PEREIRA DOS SANTOS 38 Anos. Profissão: Lavrador Filiação: Edson Pereira Dos Santos e Geraldina Maria Ferreira Dos Santos Local do sepultamento: A Definir Sexta-Feira, 29 de novembro de 2019

LUCINDA FERNANDES PEREIRA 80 Anos. Profissão: Do Lar Filiação: Jose Fernandes e Julia Pereira Fernandes Cônjuge: Walter Mengato Local do sepultamento: Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré-Pr) Sexta-Feira, 29 de novembro de 2019

ROBERTO VIEIRA HAENDCHEN 66 Anos. Profissão: Medidor(A) Filiação: Aluizio Haendchen e Clelia Vieira Haendchen Cônjuge: Lais Cortes Haendchen Local do sepultamento: A Definir Quinta-Feira, 28 de novembro de 2019

PEDRO CHIQUITI 64 Anos. Profissão: Mecânico Filiação: Joao Chiquiti e Silvanira Santos Chiquiti Local do sepultamento: Municipal De Bocaiuva Do Sul Sexta-Feira, 29 de novembro de 2019 às 15:00h

ALZEMIRO APARECIDO SILVERIO SANTANA 50 Anos. Profissão: Comerciante Filiação: Joao Goncalves Santana e Idazima Silverio De Santana Cônjuge: Roseneia Aprecida Do Amaral Santana Local do sepultamento: Parque São Pedro Sexta-Feira, 29 de novembro de 2019

PETERSON ALAMIR EFIGENIO 41 Anos. Profissão: Paisagista Filiação: Jandir Efigenio e Marles Aparecida Efigenio Local do sepultamento: Municipal Do Boqueirão Sexta-Feira, 29 de novembro de 2019 às 09:00h

PAULINA DA SILVA DE OLIVEIRA 59 Anos. Profissão: Comerciante Filiação: Benedito Miguel Da Silva e Maria Thereza Da Silva Cônjuge: Salim Carvalho De Oliveira Local do sepultamento: Paroquial Abranches Quinta-Feira, 28 de novembro de 2019 às 17:00h

TEREZINHA MARIA OLEGAR ANTUNES 74 Anos. Profissão: Do Lar Filiação: Valdevino Olegar Dos Santos e Lourena Cavalheiro Borges Cônjuge: Vergilino Antunes Local do sepultamento: Municipal Da Cidade De Origem Sexta-Feira, 29 de novembro de 2019 às 17:00h

PAULO ROBERTO NOGUEIRA 31 Anos. Profissão: Outros Filiação: Laudemir Zomer e Lindamir Aparecidade Nogueira Lomer Local do sepultamento: Municipal Do Boqueirão Quarta-Feira, 27 de novembro de 2019 às 21:00h

ERALDO CID BASTOS 73 Anos. Profissão: Dentista Filiação: Lisimaco Cid Bastos e Dolores Flemming Bastos Cônjuge: Vera Lucia Medeiros Bastos Local do sepultamento: Municipal Do Água Verde Sexta-Feira, 29 de novembro de 2019 às 17:00h

GUIDO BURDA 74 Anos. Profissão: Advogado(A) Filiação: Francisco Burda e Marieta Burda Local do sepultamento: Paroquial Santa Cândida Quinta-Feira, 28 de novembro de 2019 às 14:00h

JOSE OSMAR BUENO 60 Anos. Profissão: Motorista Filiação: Joao Bueno e Irene Schamennen Bueno Cônjuge: Izailda De Lima Bueno Local do sepultamento: Parque Das Araucárias (Colombo) Sexta-Feira, 29 de novembro de 2019 às 16:00h

MARIA KARAS FACCIROLLI 82 Anos. Profissão: Outros Filiação: Ludovico Karas e Ana Karas Cônjuge: Annaer Facciolli Local do sepultamento: Municipal Do Água Verde Quinta-Feira, 28 de novembro de 2019 às 17:00h

MARISANTINA NIRCE MONTERREY VATTUONE 63 Anos. Profissão: Do Lar Filiação: Humberto Monterrey Cusicanqui e Maria Del Rosario Vattuone Local do sepultamento: Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré-Pr) Sexta-Feira, 29 de novembro de 2019 às 16:30h

EMERSON CUBAS ALVES 21 Anos. Profissão: Servente Filiação: Edison Luiz Alves e Sandra Mara Cubas Ferreira Local do sepultamento: Municipal Da Fazenda Rio Grande Quinta-Feira, 28 de novembro de 2019

ALICE DA SILVA 85 Anos. Profissão: Do Lar Filiação: Carlos Jose Da Silva e Joana Do Nascimento Cônjuge: Antonio Pereira Local do sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Sexta-Feira, 29 de novembro de 2019 às 17:00h

ARILNY RODBARD MOREIRA 87 Anos. Profissão: Do Lar Filiação: Penny Withers Rodbard e Arylda Carneiro Rodbard Cônjuge: Nelson Barauna Moreira Local do sepultamento: Comuna Evangélica Luterana Sexta-Feira, 29 de novembro de 2019 às 11:00h

JOAO RENATO OSSOSKI 64 Anos. Profissão: Técnico Químico Filiação: Zegmundo Ossoski e Alfredina Ossoski Cônjuge: Claudete Ossoski Local do sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Sexta-Feira, 29 de novembro de 2019 às 10:00h

CLODOVEU PIRES CABRAL 96 Anos. Profissão: Motorista Filiação: e Ignez Cabral Cônjuge: Elsa Da Silva Cabral Local do sepultamento: Jardim Da Saudade Ii (Pinhais) Sexta-Feira, 29 de novembro de 2019 às 09:00h

JAQUELINE ROSANTE 33 Anos. Profissão: Do Lar Filiação: Umberto Rosante Neto e Zenira Piler Rosante Local do sepultamento: Cemiterio Memorial Da Vida (S.J. Dos Pinhais) Quinta-Feira, 28 de novembro de 2019 às 17:00h

ALZIR GRANZER 70 Anos. Profissão: Administrador(A) Empresas Filiação: Miguel Granzer e Alzira Brusamolim Granzer Cônjuge: Vera Lucia Lobo Granzer Local do sepultamento: Crematório Jardim Da Saudade (Pinhais-Pr) Quinta-Feira, 28 de novembro de 2019 às 16:00h

PAULA RIBAS RODRIGUES FERREIRA 29 Anos. Profissão: Outros Filiação: Paulo Roberto Rodrigues Fereira e Marcia Ribas Ferreira Local do sepultamento: Parque Memorial Graciosa (Quatro Barras) Quinta-Feira, 28 de novembro de 2019 às 17:00h

MARIA DA SILVA MELLO 59 Anos. Profissão: Do Lar Filiação: Joaquim Da Silva Mello e Maria Conceicao De Mello Local do sepultamento: Parque Senhor Do Bonfim (S.J.Dos Pinhais) Quinta-Feira, 28 de novembro de 2019 às 16:30h

RENE FRANCISCO RIZENTAL 66 Anos. Profissão: Funcionário Público Federal Filiação: Rene Rizental Netto e Eunice Madureira Rizental Cônjuge: Alice Jacek Rizental Local do sepultamento: Crematório Perpetuo Socorro (Campo Largo-Pr) Quinta-Feira, 28 de novembro de 2019

IVANI DE ALMEIDA NEGRELLO 61 Anos. Profissão: Filiação: Jose Cassiano De Almeida e Judith Passos De Almeida Cônjuge: Eduardo Aldemir Negrello Local do sepultamento: Jardim Da Saudade I Quinta-Feira, 28 de novembro de 2019 às 17:00h

DARI JOAO SINTZ 60 Anos. Profissão: Jardineiro Filiação: Servulo Da Silva Sintz e Maria Schimidt Sintz Cônjuge: Marines Aparecida Ortiz Sintz Local do sepultamento: A Definir Quinta-Feira, 28 de novembro de 2019 às 17:00h

LINNEA GUIMARAES GUEDES 89 Anos. Profissão: Costureiro(A) Filiação: Simplicio Prohmann Guimaraes e Hilda Schneider Guimaraes Cônjuge: Amilcar Guimaraes Local do sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Quinta-Feira, 28 de novembro de 2019 às 17:00h

AIRTON GONCALVES 75 Anos. Profissão: Eletricista Filiação: e Sebastiana Ciriaca Goncalves Cônjuge: Nadir Medeiros Nunes Goncalves Local do sepultamento: Parque Senhor Do Bonfim (S.J.Dos Pinhais) Quinta-Feira, 28 de novembro de 2019 às 16:30h

ADRIANA CONCEICAO PEREIRA CORAIOLA 53 Anos. Profissão: Analista Mercado Filiação: Geraldo Pereira e Ana Maria Santos Pereira Cônjuge: Ezauri Vicente Coraiola Local do sepultamento: Crematório Jardim Da Saudade (Pinhais-Pr) Quinta-Feira, 28 de novembro de 2019 às 17:00h

AMADEU ANTONIO DE MATTOS 85 Anos. Profissão: Pintor(A) Filiação: Jose Paulo De Mattos e Dorvalina Gomes De Almeida Cônjuge: Maria Aparecida De Mattos Local do sepultamento: Jardim Da Paz Quinta-Feira, 28 de novembro de 2019 às 17:00h

JESSICA MARIA CATHOLICO 15 Anos. Profissão: Estudante Filiação: Basilio Catholico e Terezinha Iaczeszen Local do sepultamento: A Definir Quinta-Feira, 28 de novembro de 2019 às 17:00h

ALAN CARDEC BONFIM 51 Anos. Profissão: Autonomo Filiação: Airton Castro De Bonfim e Ilda De Bonfim Castro Cônjuge: Terezinha Bonfim Local do sepultamento: Municipal De Itaperucu – Pr Quinta-Feira, 28 de novembro de 2019 às 17:00h

EDA GASPARINI PIRES DA SILVA 85 Anos. Profissão: Do Lar Filiação: Aldo Gasparini e Ignez Palodeto Cônjuge: Herts Pires Da Silva (Falecido) Local do sepultamento: Crematório Perpetuo Socorro (Campo Largo-Pr) Quinta-Feira, 28 de novembro de 2019

MATHEUS DOS SANTOS RAMOS 19 Anos. Profissão: Pintor(A) Automotivo Filiação: Luiz Antonio Ferreira Ramos e Kelis Cristina Dos Santos Local do sepultamento: Cemitério Jardim Independência (Araucária) Quinta-Feira, 28 de novembro de 2019 às 17:00h

ELZA DA SILVA BUENO 68 Anos. Profissão: Auxiliar Filiação: Reducino Silva Bueno e Maria Sebastiana Da Silva Local do sepultamento: Municipal São Francisco De Paula Quinta-Feira, 28 de novembro de 2019 às 17:00h

HALISSON BRENDON FERNANDES DE PAULA 19 Anos. Profissão: Pizzaiolo Filiação: Laudimiro De Paula e Rozilda Goncalves Fernandes Local do sepultamento: Cemiterio Memorial Da Vida (S.J. Dos Pinhais) Quinta-Feira, 28 de novembro de 2019 às 17:00h

WILMA KRING GUMM 85 Anos. Profissão: Do Lar Filiação: Jacob Kring e Maria Sofia Kring Cônjuge: Geraldo Gumm Local do sepultamento: Jardim Da Saudade I Quinta-Feira, 28 de novembro de 2019 às 16:00h

VALDECIR REZENDE DE OLIVEIRA 43 Anos. Profissão: Autonomo Filiação: Severino Rezende De Oliveira e Jorgina Godoy De Oliveira Local do sepultamento: Municipal Da Fazenda Rio Grande Quinta-Feira, 28 de novembro de 2019

JOANETTA JUGLAIR FRESSATO 91 Anos. Profissão: Professor(A) Filiação: Joao Juglair e Maria De Lourdes Juglair Cônjuge: Urbano Fressato Local do sepultamento: Paroquial De Campo Comprido Quinta-Feira, 28 de novembro de 2019 às 16:00h

AIRTON RAVAGLIO CORDEIRO 77 Anos. Profissão: Jornalista Filiação: Benjamim Pinto Cordeiro e Irene Ravaglio Cordeiro Local do sepultamento: Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré-Pr) Quinta-Feira, 28 de novembro de 2019 às 17:30h

MICHALINA ZAPOTOCZNY 102 Anos. Profissão: Auxiliar Operacional Filiação: Vadislau Gaulovski e Catharina Gaulovski Cônjuge: Pedro Zapotoczny Local do sepultamento: Municipal Do Boqueirão Quinta-Feira, 28 de novembro de 2019 às 10:00h

JOANNA BIN PALU 91 Anos. Profissão: Do Lar Filiação: Julio Bin e Candida Bin Cônjuge: Izidio Palu Local do sepultamento: Municipal Do Água Verde Quinta-Feira, 28 de novembro de 2019 às 11:00h

EULITE DO ROCIO ALVES RIBEIRO 71 Anos. Profissão: Do Lar Filiação: Filomeno Alves e Andrelina Correa Alves Cônjuge: Dirceu Da Silva Ribeiro Local do sepultamento: Paroquial De Umbará Quinta-Feira, 28 de novembro de 2019 às 11:00h