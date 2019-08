DARI LOURENCO CANTELLI 64 anos. Profissão: Motorista Filiação: Segundo Cantelli e Tereza Estevan Cantelli Cônjuge: Rosa De Lima Cantelli Local do sepultamento: Cemiterio Pedro Fuss (S.J. Dos Pinhais) Quinta-Feira, 29 de agosto de 2019

ALCIDES RODRIGUES DOS SANTOS FILHO 22 anos. Profissão: Ajudante Filiação: Alcides Oliveira Dos Santos e Heliane De Jesus Ferreira Rodrigues Local do sepultamento: A Definir Domingo, 1 de setembro de 2019

DIRCEU LUIZ ARRUDA 46 anos. Profissão: Marceneiro Filiação: Jorge Sebastiao Arruda e Maria Helena Arruda Local do sepultamento: Municipal Do Boqueirão Quinta-Feira, 29 de agosto de 2019

EZEQUIEL TAVARES DE SIQUEIRA 17 anos. Profissão: Estudante Filiação: Luzimar Roque De Siqueira e Maria Madalena Tavares De Siqueira Local do sepultamento: Municipal De Campina Grande Do Sul Quinta-Feira, 29 de agosto de 2019

CELINA DE FREITAS BORBA 80 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Turibio Araujo Freitas e Aracy Godoy Freitas Cônjuge: Jose Higino Ajala Local do sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Quinta-Feira, 29 de agosto de 2019 Às 09:00h

OTILIA VIEIRA 87 anos. Profissão: Auxiliar Administrativo Filiação: e Francisca Vieira Local do sepultamento: Municipal Santa Cândida Quarta-Feira, 28 de agosto de 2019 Às 17:00h

ORLEI JOSE FRANCO 72 anos. Profissão: Lavrador Filiação: Otavio Franco De Morais e Maria Jesuina Domingues Local do sepultamento: Parque Senhor Do Bonfim (S.J.Dos Pinhais) Quinta-Feira, 29 de agosto de 2019 Às 10:00h

JOSE MARIA DA CONSOLACAO 67 anos. Profissão: Empresario(A) Filiação: Sebastiao Martins De Melo e Anice Bolina De Oliveira Cônjuge: Eliete Alves Da Silva Local do sepultamento: Cemiterio Pedro Fuss (S.J. Dos Pinhais) Quinta-Feira, 29 de agosto de 2019 Às 11:00h

OLANDA PAULIN DE CAMPOS 89 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Marcos Paulin e Paulina Stella Cônjuge: Francisco Brair Prestes De Campos Local do sepultamento: Paroquial Colonia Orleans Quarta-Feira, 28 de agosto de 2019 Às 17:00h

MARLENE ELIZIO MACHADO 70 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Francisco Jose Elizio e Veronica Joao Fernendes Cônjuge: Jose Pires Machado Local do sepultamento: Municipal São João Batista (S.J.Dos Pinhais) Quarta-Feira, 28 de agosto de 2019

JOAO ALBERTO DOS SANTOS 68 anos. Profissão: Outros Filiação: e Adenida Moreira Dos Santos Local do sepultamento: Paroquial São Marcos Quinta-Feira, 29 de agosto de 2019 Às 15:00h

ECLEA DORIS RIEKE PEREIRA ALVES 93 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Alfredo Rieke e Hypolita Ferreira Rieke Cônjuge: Sylseu Pereira Alves Local do sepultamento: Parque Iguaçu Quarta-Feira, 28 de agosto de 2019 Às 16:30h

ANTONIO LAU DA SILVA 82 anos. Profissão: Lavrador Filiação: Jose Rosa Da Silva e Maria Joana De Jesus Cônjuge: Maria Vicente Da Silva Local do sepultamento: Municipal Da Cidade De Origem Quinta-Feira, 29 de agosto de 2019

LUIZ VICENTE PANASCO 92 anos. Profissão: Eletricista Filiação: Vicente Panasco e Carmelia Raseira Panasco Cônjuge: Abigail Kella Panasco Local do sepultamento: Municipal São Francisco De Paula Quarta-Feira, 28 de agosto de 2019 Às 17:00h

BENVINDA AMELIA BUNESE BRUZDZINSKI 93 anos. Profissão: Filiação: Fernando Carlos Henrique Bunese e Paulina Luiza Kruger Bunese Cônjuge: Dionisio Bruzdzinski Local do sepultamento: Parque Iguaçu Quarta-Feira, 28 de agosto de 2019 Às 17:00h

MARIA VITORIA GUEDES DALLAVALE 11 anos. Profissão: Estudante Filiação: Diego Athur Dallavale e Luciane Da Silva Guedes Local do sepultamento: A Definir Quarta-Feira, 28 de agosto de 2019

FRANCISCO MACIEL DA SILVA 63 anos. Profissão: Motorista Filiação: Joaquim Maciel Da Silva e Geracinda Mendes Nogueira Cônjuge: Rosa Maria Maciel Da Silva Local do sepultamento: Municipal Do Boqueirão Quinta-Feira, 29 de agosto de 2019 Às 10:00h

ONDINA MARIA FALKENBERG 71 anos. Profissão: Filiação: Rodolfo Brenner Falkenberg e Ana Francisca Falkenberg Local do sepultamento: Jardim Da Saudade I Quarta-Feira, 28 de agosto de 2019 Às 17:00h

ROSALINA DO ROSARIO SANTOS 78 anos. Profissão: Filiação: Hipolito Correira Pedrozo e Elvira Gomes Pedrozo Cônjuge: Genaro Antonio Dos Santos Local do sepultamento: Parque Senhor Do Bonfim (S.J.Dos Pinhais) Quinta-Feira, 29 de agosto de 2019 Às 10:00h

JOAO MARIA DE JOSE CAMPOS 70 anos. Profissão: Pedreiro Filiação: Paulino Vieira De Campos e Dolores Gomes De Oliveira Cônjuge: Rosermira Alves Nascimento Local do sepultamento: A Definir Quarta-Feira, 28 de agosto de 2019

JUVINIANO ARMSTRONG 89 anos. Profissão: Empresario(A) Filiação: Ulysses Armstrong e Margarida Gugermin Armstrong Cônjuge: Iolanda Barbosa Armstrong (Falecida) Local do sepultamento: Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré-Pr) Quarta-Feira, 28 de agosto de 2019 Às 18:00h

GERALDO KRUGER ZAMILIAN 49 anos. Profissão: Outros Filiação: Umberto Marino Zamilian e Maria Luiza Kruger Zamilian Cônjuge: Joselia Do Rocio Travensoli Zamilian Local do sepultamento: Municipal Da Cidade De Origem Quarta-Feira, 28 de agosto de 2019 Às 17:00h

ELZA DE AZEVEDO CALIXTO 83 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Ananias Antonio De Azevedo e Maria Eugenia Azevedo Cônjuge: Aristoteles Brunetti Calixto (Falecido) Local do sepultamento: Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré-Pr) Quarta-Feira, 28 de agosto de 2019 Às 17:00h

ALCEU KUSS 85 anos. Profissão: Pintor(A) Filiação: Jose Kuss e Mafalena Veiga Kuss Cônjuge: Tereza Kuss Local do sepultamento: Municipal Do Água Verde Quarta-Feira, 28 de agosto de 2019 Às 17:00h

ARLETE AZEVEDO 74 anos. Profissão: Comerciante Filiação: Bortolo Barao e Leontina Barao Cônjuge: Joel Francisco Nascimento De Azevedo (Falecido) Local do sepultamento: Colônia Faria (Colombo) Quarta-Feira, 28 de agosto de 2019

JULITA FREIRIA AMORIM 84 anos. Profissão: Filiação: Jose Henrique De Freiria e Clotilde Umbelina Da Silva Cônjuge: Valdemar Lima Amorim Local do sepultamento: A Definir Quinta-Feira, 29 de agosto de 2019 Às 09:00h

JOSENEI LEMOS DA SILVA 54 anos. Profissão: Mecânico Filiação: Jose Lemos Da Silva e Olivia Piedade Da Silva Local do sepultamento: Paroquial De Campo Comprido Quarta-Feira, 28 de agosto de 2019 Às 16:00h

ULISSES KROL 74 anos. Profissão: Professor(A) Filiação: Leonardo Krol e Maria Krol Cônjuge: Iara Regina Da Silva Krol Local do sepultamento: A Definir Quarta-Feira, 28 de agosto de 2019 Às 16:00h

PEDRO BENEDITO RODRIGUES DOS SANTOS 58 anos. Profissão: Motorista Filiação: Julio Rodrigues e Eudoxia Rodrigues Dos Santos Local do sepultamento: Municipal Da Cidade De Origem Quarta-Feira, 28 de agosto de 2019 Às 17:00h

EROTILDES FILIBRANTE 88 anos. Profissão: Telefonista Filiação: Ignacio Filibrante Filho e Pelaguia Montoski Local do sepultamento: Jardim Da Saudade I Quarta-Feira, 28 de agosto de 2019 Às 16:00h

PAULO MASAHARU HAGA 67 anos. Profissão: Filiação: Choji Haga e Massako Haga Cônjuge: Vera Kimiko Tanaka Haga Local do sepultamento: Parque Iguaçu Quarta-Feira, 28 de agosto de 2019 Às 10:00h

AGLAIR ROCHA 75 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Jose Biscaia e Rosalina Biscaia Cônjuge: Otavio Rocha Local do sepultamento: Paroquial De Umbará Quarta-Feira, 28 de agosto de 2019

WILSON MATUCHEWSKI 71 anos. Profissão: Bancário(A) Filiação: Leonardo Matuchewski e Zenahir Iohn Matuchewski Cônjuge: Lidia Maria Matuchewski Teodoro Soppa – Jardim Guaruja) – Colombo/Pr Local do sepultamento: Paroquial Santa Cândida Quarta-Feira, 28 de agosto de 2019 Às 16:00h

YOSHIKA ITICI OKABE 95 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Diokiti Itici e Ioneka Itici Cônjuge: Yutaka Okabe Local do sepultamento: Municipal Do Boqueirão Quarta-Feira, 28 de agosto de 2019 Às 15:00h

VALQUIRIA DO PERPETUO SOCORRO SANTANA DA COSTA 51 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Antonio Santana Da Costa e Lindamir Sobenski Local do sepultamento: Municipal Do Boqueirão Quarta-Feira, 28 de agosto de 2019 Às 13:00h

MARIA ROSARIA DE JESUS MAIA 77 anos. Profissão: Agricultor Filiação: Joao Da Silva Campos e Benedita Francisca De Jesus Cônjuge: Narcizo Goncalves Maia Local do sepultamento: A Definir Quarta-Feira, 28 de agosto de 2019 Às 17:30h

JOANA RESMER KOCH 83 anos. Profissão: Filiação: Joao Resmer e Izabel Cavasso Resmer Local do sepultamento: Paroquial São Marcos Quarta-Feira, 28 de agosto de 2019 Às 15:00h

ANNITA RISQUETTI ROMERO 94 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Ernesto Risquetti e Amelia Trevizan Cônjuge: Donato Romero Local do sepultamento: Cemiterio Memorial Da Vida (S.J. Dos Pinhais) Quarta-Feira, 28 de agosto de 2019 Às 11:00h

CLEIDE APARECIDA BARROS DOS SANTOS 79 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Arlindo Damazio De Barros e Ernestina Ribeiro Cônjuge: Luis Gonzaga De Souza Dos Santos Local do sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Quarta-Feira, 28 de agosto de 2019 Às 16:00h

MERCEDES PLANTES DOS SANTOS 78 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Manoel Plantes De Andrade e Sofia Koga Local do sepultamento: Cemiterio Memorial Da Vida (S.J. Dos Pinhais) Quarta-Feira, 28 de agosto de 2019

JOAQUIM FERNANDO RAMALHO 77 anos. Profissão: Musico Filiação: Genesio Ramalho e Antonia Ramalho Cônjuge: Tavane Rosa Vieira Ramalho Local do sepultamento: Crematório Perpetuo Socorro (Campo Largo-Pr) Quarta-Feira, 28 de agosto de 2019 Às 14:00h

BERTOLINO PIRES DE SOUZA 81 anos. Profissão: Agricultor Filiação: Tertuliano Pereira De Souza e Maria Pereira De Souza Cônjuge: Vicentina Borges De Souza Local do sepultamento: São Roque (Piraquara) Quarta-Feira, 28 de agosto de 2019 Às 16:00h

SARAH SARTORI 99 anos. Profissão: Professor(A) Filiação: Jose Sartori e Nathalia Lourenci Sartori Local do sepultamento: Municipal Do Água Verde Quarta-Feira, 28 de agosto de 2019 Às 15:00h