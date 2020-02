Falecimentos 28.02.2020

FABIO PEIXOTO PEREIRA 33 anos. Profissão: Mecânico Filiação: Jose Goncalves Pereira e Luzia Peixoto Da Silva Pereira Local do Sepultamento: Parque Senhor Do Bonfim (S.J.Dos Pinhais) Sábado, 29 de fevereiro de 2020 às 17:00h

SEBASTIAO GONCALVES DE FREITAS 86 anos. Profissão: Pintor(A) Filiação: e Maria Martins Cônjuge: Noemia Munhoz Local do Sepultamento: Parque Senhor Do Bonfim (S.J.Dos Pinhais) Sábado, 29 de fevereiro de 2020

RUDOLFO PAULO PARTHEY 58 anos. Profissão: Funcionário Público Municipal Filiação: Richard Erhard Parthey e Ana Charlote Hoppe Parthey Cônjuge: Dalvina Da Silva Parthey Local do Sepultamento: Municipal Da Cidade De Origem Sábado, 29 de fevereiro de 2020

YARA POTEL FERREIRA 76 anos. Profissão: Outros Filiação: Wilson Potel e Ida Panio Potel Cônjuge: Roberto Duarte Ferreira Local do Sepultamento: Outros Sábado, 29 de fevereiro de 2020

REGINA HELENA MARTINS CAPP 86 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Luiz Fornielles Martins e Castancia De Campos Martins Cônjuge: Jose Luiz Capp Local do Sepultamento: Jardim Da Paz Sábado, 29 de fevereiro de 2020 às 09:30h

DARCI RODRIGUES 70 anos. Profissão: Motorista Filiação: Leonides Rodrigues e Felicia Rodrigues Local do Sepultamento: Municipal Do Boqueirão Sábado, 29 de fevereiro de 2020 às 11:00h

ADILCEU JOSE CAVALHEIRO RAMOS 67 anos. Profissão: Representante Filiação: Sebastiao Jose Ramos e Iracema Cavalheiro Ramos Cônjuge: Terezinha Da Silva Ramos Local do Sepultamento: Cemiterio Pedro Fuss (S.J. Dos Pinhais) Sábado, 29 de fevereiro de 2020 às 11:00h

JOVINO DO ROSARIO NETO 70 anos. Profissão: Empresario(A) Filiação: Alcides Do Rosario e Rosa Skora Do Rosario Cônjuge: Albaneza Carlota Da Silva Do Rosario Local do Sepultamento: Municipal São Francisco De Paula Sábado, 29 de fevereiro de 2020 às 10:00h

OLIVIO BIEHL 83 anos. Profissão: Ascensorista Filiação: Henrique Biehl e Arminda Scheiffer Biehl Cônjuge: Dorotea Turek Biehl Local do Sepultamento: Paroquial Colonia Orleans Sexta-Feira, 28 de fevereiro de 2020 às 16:30h

VALMIR ESTIPENOSTE DOS SANTOS 39 anos. Profissão: Motoboy Filiação: Antonio Estipenoste Dos Santos e Aparecida Maria De Jesus Dos Santos Cônjuge: Simone Aparecida Juventino Estipenoste Dos Santos Local do Sepultamento: Cemiterio Pedro Fuss (S.J. Dos Pinhais) Sábado, 29 de fevereiro de 2020 às 10:00h

ADRYEL ANDRADE DA SILVA 21 anos. Profissão: Servente Filiação: Eliezer Batista Da Silva e Maria Jose De Andrade Local do Sepultamento: Complexo Cerimonial De Pinhais (Pinhais/Pr) Sexta-Feira, 28 de fevereiro de 2020 às 17:00h

FABIANA NOGUEIRA TEIXEIRA 44 anos. Profissão: Decorador(A) Filiação: Nilson Escolari Teixeira e Marlene Nogueira Teixeira Local do Sepultamento: Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré-Pr) Sexta-Feira, 28 de fevereiro de 2020 às 08:30h

JEFFERSON RICARDO FERNANDES BORGES 38 anos. Profissão: Mecânico Filiação: Ourineu Borges e Diraseli Fernandes Local do Sepultamento: Municipal Do Boqueirão Sexta-Feira, 28 de fevereiro de 2020 às 17:00h

CARLOS ROBERTO DA CUNHA MONTEIRO 49 anos. Profissão: Administrador(A) Empresas Filiação: Alfredo Aureli Lessa Monteiro e Aurora Aparecida Da Cunha Monteiro Local do Sepultamento: Municipal São Francisco De Paula Sexta-Feira, 28 de fevereiro de 2020 às 17:00h

ANEZIO LUCAS FILHO 57 anos. Profissão: Cabeleireiro(A) Filiação: Anexio Lucas e Dalila Lopes Lucas Local do Sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Sexta-Feira, 28 de fevereiro de 2020 às 13:00h

DOROTI MARIA DE SOUZA SILVA 80 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Arnaldo Miranda De Souza e Judith Muniz De Souza Cônjuge: Reynaldo Silva Local do Sepultamento: Municipal São Francisco De Paula Sexta-Feira, 28 de fevereiro de 2020 às 17:00h

BRUNO FERREIRA LEMOS 20 anos. Profissão: Autonomo Filiação: Gilson De Oliveira Lemos e Marines Ferreira Soares Local do Sepultamento: Municipal Do Boqueirão Sexta-Feira, 28 de fevereiro de 2020 às 17:00h

DANIEL FRANCISCO RODRIGUEZ 45 anos. Profissão: Autonomo Filiação: Francisco Rodriguez Olmo e Olga Terezinha Abrahao Rodriguez Olmo Cônjuge: Sandra Mara Ancay Rodirguez Local do Sepultamento: Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré-Pr) Sexta-Feira, 28 de fevereiro de 2020 às 18:00h

ALBANI RIBAS DAOU 59 anos. Profissão: Comerciante Filiação: Alcebiades Ribas e Leocadia Marques Ribas Cônjuge: Mansur De Jesus Daou Local do Sepultamento: Municipal Da Lapa – Pr Sábado, 29 de fevereiro de 2020 às 17:00h

IAN LUCAS KRUCHAK GOMES 20 anos. Profissão: Alimentador(A) Filiação: Sivaldo Gomes e Marlene Kruchak Local do Sepultamento: Outros Sexta-Feira, 28 de fevereiro de 2020 às 17:00h

CARLOS ROBERTO HAMMERSCHMIDT 53 anos. Profissão: Eletricista Filiação: Elomar Hammerschmidt e Maria Hornung Cônjuge: Elizete Aparecida Hornung Hammerschmidt Local do Sepultamento: Outros Sábado, 29 de fevereiro de 2020 às 10:00h

ADEMAR DE FREITAS 67 anos. Profissão: Jardineiro Filiação: Oscar De Freitas e Olga De Freitas Cônjuge: Jucelia Maria Baura De Freitas Local do Sepultamento: Outros Sexta-Feira, 28 de fevereiro de 2020 às 16:00h

EDUARDO DE FREITAS CORREIA 25 anos. Profissão: Pedreiro Filiação: Julio Cesar Correia e Rosana Terezinha Alves De Freitas Local do Sepultamento: Cemiterio Pedro Fuss (S.J. Dos Pinhais) Sexta-Feira, 28 de fevereiro de 2020 às 15:00h

SUEIDE KATIA COSTA 61 anos. Profissão: Encarregado(A) Limpeza Filiação: Nilo Costa e Olanda De Souza Costa Local do Sepultamento: Jardim Da Paz Sexta-Feira, 28 de fevereiro de 2020 às 16:00h

LUIZ ANTONIO CARNEIRO 73 anos. Profissão: Professor(A) Filiação: Joaquim Carneiro e Olivia Ferreira Carneiro Local do Sepultamento: Jardim Da Saudade I Sexta-Feira, 28 de fevereiro de 2020 às 17:00h

ZYGMUNT KUJAWA 81 anos. Profissão: Empresario(A) Filiação: Antoni Kujawa e Helena Kujawa Cônjuge: Cecilia Kujawa Local do Sepultamento: Cemitério Central De Araucária Sexta-Feira, 28 de fevereiro de 2020 às 17:00h

ANGELA ERONITA RANKEL 53 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Jamil Jose Rankel e Silvete Ines Rankel Local do Sepultamento: Municipal Do Boqueirão Sexta-Feira, 28 de fevereiro de 2020 às 17:00h

JOSE RODRIGUES DE MATOS 87 anos. Profissão: Mecânico Filiação: Sebastiao Rodrigues De Matos e Niversina Eleuterio De Matos Cônjuge: Sebastiana Maria Fermino De Matos Local do Sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Sexta-Feira, 28 de fevereiro de 2020 às 17:00h

EVALDO OLENIK 55 anos. Profissão: Segurança Filiação: e Estefania Olenik Local do Sepultamento: Outros Sexta-Feira, 28 de fevereiro de 2020 às 17:00h

MACIR SANTANA DA CRUZ 79 anos. Profissão: Motorista Filiação: Joaquim Santana Da Cruz e Rosa Possobon Da Cruz Cônjuge: Maria Nerci Santana Da Cruz Local do Sepultamento: Crematório Perpetuo Socorro (Campo Largo-Pr) Sexta-Feira, 28 de fevereiro de 2020 às 15:00h

LUIS GONSALES CAPEL 83 anos. Profissão: Fotógrafo(A) Filiação: Miguel Gonsales Pascual e Encarnacion Capel Morales Cônjuge: Laurentina Maria De Jesus Local do Sepultamento: Cemiterio Pedro Fuss (S.J. Dos Pinhais) Sexta-Feira, 28 de fevereiro de 2020 às 10:00h

AUGUSTA DOS SANTOS 87 anos. Profissão: Lavadeira Filiação: Jose Silva e Nardina A Da Silva Cônjuge: Dimas Dos Santos Local do Sepultamento: Cemiterio Pedro Fuss (S.J. Dos Pinhais) Sexta-Feira, 28 de fevereiro de 2020 às 14:00h

MAURO CESAR LUCINDO 55 anos. Profissão: Pedreiro Filiação: Sebastiao Lucindo e Marlene Felipe Lucindo Cônjuge: Adriana Muller Local do Sepultamento: Municipal Santa Cândida Sexta-Feira, 28 de fevereiro de 2020 às 10:00h

HERMINIA BREDA IANOSKI 94 anos. Profissão: Funcionário Público Estadual Filiação: Joao Breda e Angela Breda Cônjuge: Vitor Ianoski Local do Sepultamento: Jardim Da Saudade I Sexta-Feira, 28 de fevereiro de 2020 às 14:00h

GENEROSA CORREIA NOBRE 90 anos. Profissão: Auxiliar Limpeza Filiação: Manoel Correia Nobre e Maria Correia Nobre Local do Sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Sexta-Feira, 28 de fevereiro de 2020 às 15:00h

JULIO FRANCO PINTO 68 anos. Profissão: Açougueiro Filiação: Pedro Franco Pinto e Ana Nogueira De Lima Cônjuge: Helena Alves Do Pin Pinto Sexta-Feira, 28 de fevereiro de 2020 às 10:00h

Valmir Nazario 69 anos. Profissão: Bancário(A) Filiação: Paulo Adolfo Nazario e Isaura Lodetti Nazario Cônjuge: Eva Maria Paulino Nazario Local do Sepultamento: Jardim Da Saudade I Sexta-Feira, 28 de fevereiro de 2020 às 16:00h

SIDNEI DE ANDRADE 64 anos. Profissão: Motoboy Filiação: Angelo Serafim De Andrade e Maria Aparecida De Andrade Cônjuge: Sueli Nunes Da Silveira Andrade Local do Sepultamento: Municipal Bom Jesus Dos Passos (Piraquara) Sexta-Feira, 28 de fevereiro de 2020

EUNICE TRINDADE 52 anos. Profissão: Lavrador Filiação: Tobias Trindade e Dalva Trindade Local do Sepultamento: Outros Sexta-Feira, 28 de fevereiro de 2020 às 14:00h