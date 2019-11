CELIA SATICO HIRAI AZUMA 62 anos. Profissão: Farmacêutico(A) Filiação: Kaoru Hirai e Thisue Ajita Hirai Cônjuge: Mitio Azuma Local do sepultamento: Parque Iguaçu Quinta-Feira, 28 de novembro de 2019 às 10:00h

VALDOMIRO RUZ 73 anos. Profissão: Outros Filiação: Jose Ruz e Carmem Ivanhes Garcia Cônjuge: Maria De Fatima Ruz Local do sepultamento: Municipal Da Cidade De Origem Quinta-Feira, 28 de novembro de 2019 às 15:00h

MARIA DAS MERCES FERREIRA SOUZA 62 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Domingos Cassemiro Ferreira e Maria Antonia De Jesus Ferreira Cônjuge: Joao Dias De Souza Local do sepultamento: Paroquial De Umbará Quarta-Feira, 27 de novembro de 2019 às 17:00h

NOEMIA CHAVES 91 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Jose Estevao Chaves e Maria Estelita Chaves Cônjuge: David Domingos Chaves Local do sepultamento: Parque Iguaçu Quinta-Feira, 28 de novembro de 2019 às 14:00h

MAURO JOURDANI 65 anos. Profissão: Chefe Cozinha Filiação: Haroldo Vasconcelos Jourdani e Sonia Casagrande Jourdani Local do sepultamento: Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré-Pr) Quinta-Feira, 28 de novembro de 2019 às 10:30h

DAMARIS DE CASTRO TAVARES 77 anos. Profissão: Biólogo(A) Filiação: Raul Rodrigues De Castro e Nair Foltran De Castro Local do sepultamento: Parque Iguaçu Quarta-Feira, 27 de novembro de 2019 às 16:30h

ROSICLER APARECIDA PIMENTEL SILVA 54 anos. Profissão: Doméstica Filiação: Adao Pimentel e Leonor Pimentel Cônjuge: Rafael Da Silva Local do sepultamento: Municipal Do Água Verde Quarta-Feira, 27 de novembro de 2019 às 17:00h

NAIR ROSA DE SOUZA 70 anos. Profissão: Professor(A) Filiação: Pedro Fernandes Da Rosa e Marcelina Maria Da Rosa Cônjuge: Augusto Carlos Scholz Local do sepultamento: Crematório Perpetuo Socorro (Campo Largo-Pr) Quarta-Feira, 27 de novembro de 2019 às 17:00h

PEDRO BONATTO 97 anos. Profissão: Pedreiro Filiação: Alberto Bonatto e Angela Honorio Bonatto Cônjuge: Adair Bonatto Local do sepultamento: Municipal Do Água Verde Quinta-Feira, 28 de novembro de 2019 às 10:00h

DORMARIO CALMO DA SILVA 87 anos. Profissão: Marceneiro Filiação: Benedicto Calmo Da Silva e Lucia Carlesso Silva Cônjuge: Rosa Cunico Da Silva Local do sepultamento: Paroquial São Marcos Quarta-Feira, 27 de novembro de 2019 às 17:00h

RUTH PINTO HEIDEN 78 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Francisco Maria Pinto e Preciosa Pinto Cônjuge: Paulo Abrao Heiden Local do sepultamento: Jardim Da Paz Quinta-Feira, 28 de novembro de 2019

EVANDRO ALVES DE MORAES 46 anos. Profissão: Vendedor(A) Filiação: Dauciro Alves De Moraes e Celita Salete Silva De Moraes Local do sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Quinta-Feira, 28 de novembro de 2019 às 09:10h

ALCEU CEZARIO VOICHCOSKI 80 anos. Profissão: Funcionário Público Municipal Filiação: Joao Voichcoski e Lucia Voichcoski Cônjuge: Olavina Voichcoski Local do sepultamento: Jardim Da Saudade I Quinta-Feira, 28 de novembro de 2019 às 09:00h

EMILENE DOS SANTOS SOUZA 42 anos. Profissão: Doméstica Filiação: Joao Maximo Dos Santos e Elenita Boa Morte Dos Santos Cônjuge: Osvaldo Souza Local do sepultamento: Municipal Bom Jesus Dos Passos (Piraquara) Quarta-Feira, 27 de novembro de 2019

GERSON COSTA SILVA 72 anos. Profissão: Auxiliar Produção Filiação: Licinio Costa Silva e Libia Correa Silva Local do sepultamento: Municipal Santa Cândida Quarta-Feira, 27 de novembro de 2019 às 17:00h

MARIA APARECIDA DA SILVA 81 anos. Profissão: Cozinheiro(A) Filiação: Theodomiro Soares Dos Santos e Leontina Ferreira Dos Santos Cônjuge: Miguel Rodrigues Da Silva Local do sepultamento: Cemiterio Pedro Fuss (S.J. Dos Pinhais) Quarta-Feira, 27 de novembro de 2019

LEONORA FERRAZ PEREIRA 88 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Antonio Jose Ferraz e Mathilde Negozzeky Ferraz Cônjuge: Francisco Alves Pereira Local do sepultamento: Paroquial De Umbará Quarta-Feira, 27 de novembro de 2019 às 16:00h

LEVY POSSATO 87 anos. Profissão: Comerciante Filiação: Jose Possato e Analia Mainardes Possato Cônjuge: Lenemar Vieira Possato Local do sepultamento: Jardim Da Saudade I Quarta-Feira, 27 de novembro de 2019 às 17:00h

JOSE JAGIELSKI 67 anos. Profissão: Motorista Filiação: Jose Jagielski e Ana Witkowski Cônjuge: Francisca Jagielski Local do sepultamento: A Definir Quarta-Feira, 27 de novembro de 2019 às 17:00h

MARIA TEREZINHA COMPAGNONI 65 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Francisco Leonides De Souza e Maria Joaquina Siqueira Cônjuge: Domingos Muncio Compagnoni Local do sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Quarta-Feira, 27 de novembro de 2019 às 15:00h

SEBASTIAO ANSELMO LUNARDON 80 anos. Profissão: Motorista Filiação: Albino Lunardon e Ernestina Gusso Lunardon Cônjuge: Erna Beber Lunardon Local do sepultamento: Municipal De Campo Largo Quarta-Feira, 27 de novembro de 2019 às 17:00h

MARIA GORETTE CICHON 66 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Joao Cichon e Iracema Ferreira Cichon Local do sepultamento: Cemitério Vaticano (Almirante Tamandaré) Quarta-Feira, 27 de novembro de 2019 às 16:00h

ALCIONIR ANTONIO VIELGOSZ 61 anos. Profissão: Contador(A) Filiação: Claudio Vielgosz e Ida Vielgosz Local do sepultamento: Parque Iguaçu Quarta-Feira, 27 de novembro de 2019 às 15:30h

MAURICIO ZAMPIERI DE FREITAS 41 anos. Profissão: Advogado(A) Filiação: Agentil De Freitas e Edenir Zampieri Local do sepultamento: A Definir Quarta-Feira, 27 de novembro de 2019

ADEMIR CUNICO 66 anos. Profissão: Pintor(A) Filiação: Francisco Cunico e Odette Prado Cunico Cônjuge: Nilce Terezinha Cunico Local do sepultamento: Paroquial Abranches Quarta-Feira, 27 de novembro de 2019 às 11:00h