LUIZ ADALBERTO CHERPINSKI 69 anos. Profissão: Auditor(A) e Estanislau Cherpinski e Tereza Lange Cherpinski Cônjuge: Silmar Kleine Cherpinski Local do sepultamento: Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré-Pr) Quarta-Feira, 28 de agosto de 2019

ODILAIR MULLER 87 anos. Profissão: Do Lar e Augusto Muller Junior e Veronica Muller Local do sepultamento: Comuna Evangélica Luterana Quinta-Feira, 29 de agosto de 2019 às 10:00h

VALCIR DE FREITAS NASCIMENTO 54 anos. Profissão: Auxiliar Serviços Gerais e Ormindo Ribeiro Do Nascimento e Zenaide De Freitas Nascimento Local do sepultamento: Crematório Vertical (Curitiba) Quarta-Feira, 28 de agosto de 2019

NIVALDO FERREIRA LIMA 69 anos. Profissão: e Lucilio Ferreira Lima e Olinda Teles Da Silva Cônjuge: Lurdes Soares De Lima Local do sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Quarta-Feira, 28 de agosto de 2019 às 09:00h

SUZETE RODRIGUES 63 anos. Profissão: Professor(A) e Algacyr Rodrigues e Anna Rodrigues Local do sepultamento: Crematório Berti (São José Dos Pinhais Pr) Quarta-Feira, 28 de agosto de 2019 às 10:00h

SABINO FERMINO DOS SANTOS 92 anos. Profissão: e Manoel Antonio Dos Santos e Marcolina Fermina Dos Santos Cônjuge: Erviria Antunes De Mattos Local do sepultamento: Parque Senhor Do Bonfim (S.J.Dos Pinhais) Quarta-Feira, 28 de agosto de 2019

LAYZE CLECY WERNECKE FUMAGALI 81 anos. Profissão: Professor(A) e Emilio Wernecke e Ondina Orlandina Cordeiro Wernecke Cônjuge: Jocondo Valdemar Rodrigues Fumagalli Local do sepultamento: Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré-Pr) Quarta-Feira, 28 de agosto de 2019

DOLORES DE OLIVEIRA OCHELISKI 87 anos. Profissão: Do Lar e Manoel Joaquim De Oliveira e Maria Rosa De Oliveira Cônjuge: Celso Ocheliski Local do sepultamento: Municipal De Balsa Nova Quarta-Feira, 28 de agosto de 2019

MARIO GORSKI 53 anos. Profissão: Motorista e Antonio Gorski e Nair Amelia Seguro Gorski Cônjuge: Helena Herminia Bianco Gorski Local do sepultamento: A Definir Quarta-Feira, 28 de agosto de 2019

CYRENE RIBAS DINIZ 91 anos. Profissão: Professor(A) e Paulino Cordeiro Ribas e Veronica Picussa Ribas Local do sepultamento: Jardim Da Saudade Ii (Pinhais) Terça-Feira, 27 de agosto de 2019 às 17:00h

LENITA RODRIGUES NUNES PEREIRA 59 anos. Profissão: Do Lar e Leonildo Nunes e Albertina Rodrigues Nunes Local do sepultamento: Parque Senhor Do Bonfim (S.J.Dos Pinhais) Quarta-Feira, 28 de agosto de 2019

TEREZA DA CUNHA 73 anos. Profissão: Do Lar e Andre Juka e Emilia Juka Cônjuge: Mauri Da Cunha Municipal Água Verde Ctba – Pr Local do sepultamento: Municipal Do Água Verde Quarta-Feira, 28 de agosto de 2019 às 09:00h

JORGE ALEXANDRE MASSON 60 anos. Profissão: Engenheiro(A) Eletricista e Lepido Sutto Masson Vettore e Julia Seixas Masson Local do sepultamento: Crematório Vertical (Curitiba) Quinta-Feira, 29 de agosto de 2019 às 09:30h

THEODORO KRECIMA 84 anos. Profissão: Metalúrgico e Vicente Krecima e Victoria Cania Krecima Local do sepultamento: Municipal Do Boqueirão Quarta-Feira, 28 de agosto de 2019 às 10:00h

REGINA MARIA THOMAZI KNEBEL 77 anos. Profissão: Agricultor e Fioravante Thomazi e Maria Belous Thomazi Cônjuge: Jose Knebel Local do sepultamento: Crematório Vertical (Curitiba) Terça-Feira, 27 de agosto de 2019 às 17:00h

ESTELA DUBOVSKI MOISA 72 anos. Profissão: Professor(A) e Teodoro Dubovski e Catarina Dubovski Cônjuge: Rubens Moisa Local do sepultamento: Municipal Do Água Verde Quarta-Feira, 28 de agosto de 2019 às 17:00h

CHEN GUANGTING 45 anos. Profissão: Empresario(A) e He Huisheng e Chen Zhizheng Local do sepultamento: Cemitério Vaticano (Almirante Tamandaré) Quarta-Feira, 28 de agosto de 2019 às 17:00h

ALVARO GONCALVES KIATKOSKI 77 anos. Profissão: Bancário(A) e Jose Kiatkoski Filho e Maria Izabel Goncalves Kiatkoski Cônjuge: Marilene De Castro Kiatkoski Local do sepultamento: Crematório Perpetuo Socorro (Campo Largo-Pr) Terça-Feira, 27 de agosto de 2019

ATANIR PADILHA DE ALMEIDA 72 anos. Profissão: Motorista e Pedro Padilha De Almeida e Iracema Goncalves De Almeida Cônjuge: Geny Vieira De Almeida Local do sepultamento: Municipal Santa Cândida Quarta-Feira, 28 de agosto de 2019 às 11:00h

WALDOMIRO NOGAR 83 anos. Profissão: Outros e Joaquim Nogar e Ahafia Nogar Cônjuge: Maria Ines De Souza Nogar Local do sepultamento: Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré-Pr) Quarta-Feira, 28 de agosto de 2019 às 10:00h

OMAR RACHID FATUCH 93 anos. Profissão: Empresario(A) e Rachid Pacifico Fatuch e Maria Pacifico Fatuch Cônjuge: Marly De Souza Fatuch Local do sepultamento: Municipal Do Água Verde Quarta-Feira, 28 de agosto de 2019 às 10:30h

JOAO PIRES DE ANDRADE 51 anos. Profissão: Promotor(A) Eventos e Antonio Cordeiro De Andrade e Maria Pires De Andrade Local do sepultamento: Parque Iguaçu Quarta-Feira, 28 de agosto de 2019

NATALINO BARBOSA DA ROCHA 62 anos. Profissão: e Aureliano Barbosa Da Rocha e Vicentina Correa De Jesus Cônjuge: Sueli Estela De Brito Rocha Local do sepultamento: Municipal Da Cidade De Origem Quarta-Feira, 28 de agosto de 2019

HELENA WOLANIUK ROIKO 81 anos. Profissão: Do Lar e Nestor Wolaniuk e Julia Wolaniuk Cônjuge: Estephano Roiko Local do sepultamento: Paroquial Santa Cândida Quarta-Feira, 28 de agosto de 2019 às 09:00h

OSMAR LEMES DA SILVA 77 anos. Profissão: Autonomo e Pedro Francisco Lemes e Ida Felix Da Silva Lemes Cônjuge: Izaira Ramos Da Silva Local do sepultamento: Parque Iguaçu Terça-Feira, 27 de agosto de 2019 às 17:00h

VITALINO MACIEL GOMES 45 anos. Profissão: Vendedor(A) e Francisco Alonso Gomes e Jesuina Maciel Gomes Local do sepultamento: Jardim Da Saudade Ii (Pinhais) Quarta-Feira, 28 de agosto de 2019 às 10:00h

THIAGO HENRIQUE CUNHA 31 anos. Profissão: Pedreiro e Nao Consta e Cacilda Eugenia Cunha Local do sepultamento: Crematório Vertical (Curitiba) Terça-Feira, 27 de agosto de 2019 às 17:00h

JOSY PACHECO LANGER 88 anos. Profissão: Professor(A) e Jose Pacheco Junior e Maria Da Gloria Pacheco Cônjuge: Lydio Lauro Langer Local do sepultamento: Municipal Da Cidade De Origem Terça-Feira, 27 de agosto de 2019 às 17:00h

OSWALDO SANTOS CALONACI 78 anos. Profissão: Porteiro(A) e Idaco Calonaci e Brazilia Santos Calonaci Cônjuge: Maria Alves Colonaci Local do sepultamento: Cemitério São Miguel (Araucária) Quarta-Feira, 28 de agosto de 2019 às 10:00h

AMILTON PEREIRA DE CAMARGO 85 anos. Profissão: Funcionário Público Estadual e Joao Pereira De Camargo e Mercedes Dulcilia De Camargo Cônjuge: Juraci Goes Camargo Local do sepultamento: Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré-Pr) Terça-Feira, 27 de agosto de 2019 às 11:00h

BORTOLO ROCHA VALE 73 anos. Profissão: Operador(A) e Antonio Ramos Da Rocha e Amalia Rocha Vale Local do sepultamento: Paroquial Colonia Orleans Terça-Feira, 27 de agosto de 2019 às 17:00h

PEDRO GILBERTO MANTOVANI 62 anos. Profissão: Pedreiro e Pedro Mantovani e Palmira Grecchi Mantovani Cônjuge: Leila Viana Mantovani Local do sepultamento: Jardim Da Saudade Ii (Pinhais) Terça-Feira, 27 de agosto de 2019 às 17:00h

ANTONIO FREDERICO ALVES 70 anos. Profissão: Agricultor e Olivio Frederico Alves e Alexandrina Maria De Jesus Cônjuge: Neusa Dos Santos Lemes Alves Local do sepultamento: Cemiterio Memorial Da Vida (S.J. Dos Pinhais) Terça-Feira, 27 de agosto de 2019 às 16:30h

VALDOMIRO QUITO 72 anos. Profissão: Motorista e Pedro Quito e Gertrudes Da Silva Cônjuge: Joana Dark Assis Quito Local do sepultamento: Municipal Santa Cândida Terça-Feira, 27 de agosto de 2019 às 16:00h

ARIOVALDO DA SILVA LOPES 75 anos. Profissão: Taxista e Antonio Lopes e Rute Da Silva Lopes Local do sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Terça-Feira, 27 de agosto de 2019 às 15:00h

MARCELO KOITI ICHIKAWA 51 anos. Profissão: Fotógrafo(A) e Akichiro Ichikawa e Maria Rosa Ichikawa Local do sepultamento: A Definir Terça-Feira, 27 de agosto de 2019 às 17:00h

VERONICA DE OLIVEIRA 81 anos. Profissão: Zelador(A) e e Josefa De Oliveira Cônjuge: Joao Isaias De Oliveira Local do sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Terça-Feira, 27 de agosto de 2019 às 01:00h

JOSE HAROLDO ANTUNES 48 anos. Profissão: Operador(A) Máquinas e Jose Pedro Antunes e Ivone Muniz Antunes Local do sepultamento: Parque Senhor Do Bonfim (S.J.Dos Pinhais) Terça-Feira, 27 de agosto de 2019 às 15:30h

SHEILA MARA NETO DA SILVA 58 anos. Profissão: Vendedor(A) e Benedito Orlando Neto e Giermina Claro Dos Santos Neto Cônjuge: Luiz Soares Da Silva Local do sepultamento: A Definir Terça-Feira, 27 de agosto de 2019 às 17:00h

LINO JACZERSKI 64 anos. Profissão: Autonomo e Edmundo Jaczerski e Olga Terezina Jaczerski Local do sepultamento: Paroquial Colonia Orleans Terça-Feira, 27 de agosto de 2019 às 17:00h

MUSTAFA HAMDAR 61 anos. Profissão: Comerciante e Abdul Harim Husun Hamdar e Amira Hamdar Local do sepultamento: Mulçumano Jardim De Alla Terça-Feira, 27 de agosto de 2019 às 10:00h

MONICA ANA TORQUES PAVIN 81 anos. Profissão: Do Lar e Joao Valentin Torques e Maria Da Luz Bagio Torques Cônjuge: Miguel Galdino Pavin Local do sepultamento: Cemitério Paroquial N. Sra. Do Rosario (Colombo) Terça-Feira, 27 de agosto de 2019 às 16:00h

ANA LUCIA DOS REIS 49 anos. Profissão: Auxiliar Serviços Gerais e Joao Bosco Dos Reis e Ana Maria De Jesus Silva Local do sepultamento: São Roque (Piraquara) Terça-Feira, 27 de agosto de 2019 às 17:00h

IRACEMA LEAL STOCCO 71 anos. Profissão: e Marins De Melo Leal e Veronica Novak De Melo Leal Cônjuge: Antonio Guilherme Stocco Local do sepultamento: Cemiterio Memorial Da Vida (S.J. Dos Pinhais) Terça-Feira, 27 de agosto de 2019 às 17:00h

CLAUDIA FILLA PINHEIRO 42 anos. Profissão: Do Lar e Ernesto Filla e Diva Filla Cônjuge: Marcelino Pinheiro Local do sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Terça-Feira, 27 de agosto de 2019 às 16:00h

GENOEFA SADOSKI SAGATI 84 anos. Profissão: Do Lar e Joao Sadoski e Anna Sadoski Cônjuge: Paulo Sagati Local do sepultamento: Cemiterio Memorial Da Vida (S.J. Dos Pinhais) Terça-Feira, 27 de agosto de 2019 às 16:00h

DIVINO SARAIVA 74 anos. Profissão: Comerciante e Fernando Saraiva e Laura Pereira Saraiva Local do sepultamento: Paroquial São Marcos Terça-Feira, 27 de agosto de 2019 às 17:00h

CLODIMIR PONTES 66 anos. Profissão: Padeiro(A) e Arlindo Pontes e Maria De Lourdes Pontes Cônjuge: Maria Erli Gabardo Pontes Local do sepultamento: Paroquial De Umbará Terça-Feira, 27 de agosto de 2019 às 10:00h

KIYOSHI ONO 94 anos. Profissão: Farmacêutico(A) e Seishiti Ono e Hana Ono Cônjuge: Tieco Sato Ono Local do sepultamento: Municipal Santa Cândida Terça-Feira, 27 de agosto de 2019 às 11:30h

EURIPEDES DE LOURDES SANFELICE 79 anos. Profissão: Do Lar e Joao Sanfelice e Josefa Voltarelli Local do sepultamento: Crematório Jardim Da Saudade (Pinhais-Pr) Terça-Feira, 27 de agosto de 2019 às 20:00h Profissão: Outros e Ignorado e Local do sepultamento: Municipal Zona Sul Quarta-Feira, 28 de agosto de 2019 às 09:00h

MARIA CLAUDINA BORGES 84 anos. Profissão: Cozinheiro(A) e Nada Consta e Ana Francisca Borges Cônjuge: Joao Maria Local do sepultamento: Municipal Do Boqueirão Terça-Feira, 27 de agosto de 2019 às 10:00h

MARLI MAIRISE TEIXEIRA 76 anos. Profissão: Do Lar e Alexandre Diniz Teixeira e Osminda Weber Teixeira Local do sepultamento: Crematório Jardim Da Saudade (Pinhais-Pr) Terça-Feira, 27 de agosto de 2019 às 17:00h

JOSE MARIA DORNELLES 82 anos. Profissão: Mecânico e Emigdio Dornelles Motta e Mariana Dornelles Cônjuge: Maria Jose Dornelles Local do sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Terça-Feira, 27 de agosto de 2019 às 10:00h

EUCLYDES DA CUNHA NETO 35 anos. Profissão: Designer Gráfico e Euclydes Da Cunha Filho e Celia Marcondes Da Cunha Cônjuge: Karin Caroline Romano Da Cunha Local do sepultamento: A Definir Terça-Feira, 27 de agosto de 2019 às 17:00h

MARIA CONSTANCA PALMQUIST CARDOSO 87 anos. Profissão: Outros e Ney Amaro Cardoso e Margarida Palmquist Cardoso Local Do Falecimento: Hospital – Ecovile (Inc) São Francisco De Paula Local do sepultamento: Municipal São Francisco De Paula Terça-Feira, 27 de agosto de 2019 às 10:00h

NAIANA CLETO FARIA 61 anos. Profissão: Do Lar e Dorival Antonio De Faria e Marli America Cleto Faria Local do sepultamento: Jardim Da Saudade Ii (Pinhais) Terça-Feira, 27 de agosto de 2019 às 11:00h

SUELY APARECIDA AUGUSTINHO 49 anos. Profissão: Auxiliar Serviços Gerais e Joao Augustinho e Nair De Andrade Augustinho Local do sepultamento: Parque Senhor Do Bonfim (S.J.Dos Pinhais) Terça-Feira, 27 de agosto de 2019

LEONILDE GODOY LUCIANO 81 anos. Profissão: Comerciante e Roque De Godoy e Jorgina Maria De Oliveira Cemiterio Municipal São Francisco De Paula Local do sepultamento: Cemiterio Pedro Fuss (S.J. Dos Pinhais) Terça-Feira, 27 de agosto de 2019 às 15:00h

MARLY BORCHOVISKI SCROBUT 62 anos. Profissão: Funcionário Público Estadual e Vicente Borchoviski e Antonia Luiza Borchoviski Local do sepultamento: Municipal Da Cidade De Origem