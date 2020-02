Falecimentos 27.02.2020

PEDRA MENDES DE OLIVEIRA 95 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Jose Mendes De Oliveira e Maria Brasilia Cônjuge: Francisco Barreto Local Do Sepultamento: Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré-Pr) Sexta-Feira, 28 de fevereiro de 2020 às 19:30h

CLARIZINO ANTUNES 73 anos. Profissão: Vigilante Filiação: Vitor Antunes e Emilia De Souza Local Do Sepultamento: São Roque (Piraquara) Sexta-Feira, 28 de fevereiro de 2020 às 10:00h

DIVAIR RANKEL 75 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Alexio Joao Masiero e Maria Masiero Cônjuge: Conrado Rankel Local Do Sepultamento: Municipal De Tijucas Do Sul Sexta-Feira, 28 de fevereiro de 2020 às 10:00h

JOSE MARIA CUBA DE MIRANDA 70 anos. Profissão: Motorista Filiação: Horacio Cuba De Miranda e Cacilda Cardoso De Miranda Cônjuge: Maria Madalena De Miranda Local Do Sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Sexta-Feira, 28 de fevereiro de 2020 às 11:00h

IVETH ARAUJO LEITE MAZZALI 78 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Otacilio Leite e Helena Araujo Leite Local Do Sepultamento: Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré-Pr) Sexta-Feira, 28 de fevereiro de 2020 às 11:00h

PAULO OLCHA 75 anos. Profissão: Porteiro(A) Filiação: Boleslau Olcha e Ana Olcha Cônjuge: Percilia Barbosa Olcha Local Do Sepultamento: Cemiterio Contenda Sexta-Feira, 28 de fevereiro de 2020 às 17:00h

ALCEU DE LIMA TEIXEIRA 60 anos. Profissão: Outros Filiação: Francisco De Lima Teixeira e Maria Da Gloria Teixeira Cônjuge: Rose Mari Goncalves Local Do Sepultamento: Cemiterio Contenda Sexta-Feira, 28 de fevereiro de 2020 às 16:00h

HUGO LUIZ CARLOS DALKE MARTINS 60 anos. Profissão: Funcionário Público Municipal Filiação: Carlos De Souza Martins e Lidia Dalke Martins Cônjuge: Everli Do Rocio De Barros Martins Local Do Sepultamento: Crematório Perpetuo Socorro (Campo Largo-Pr) Sexta-Feira, 28 de fevereiro de 2020 às 10:00h

LUCI VERA DE ANDRADE BOSINENKO 42 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Georg Bosinenko e Rosi Mari Ferreira De Andrade Local Do Sepultamento: Municipal Santa Cândida às 14:00h

MARIA LUIZA DO ROCIO GAISSLER PEREIRA 65 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Sidney Gaissler e Jacynira De Oliveira Gaissler Cônjuge: Ivo Pereira Local Do Sepultamento: Outros às 10:00h

MIGUEL DE SOUZA REBUTINE 8 anos. Profissão: Menor Filiação: Eluir Alves Rebutine e Elizane Maria Galli De Souza Rebutine Local Do Sepultamento: Municipal Jardim São Paulo (Foz Do Iguaçu/Pr) Sexta-Feira, 28 de fevereiro de 2020

JOAO CARLOS PADILHA 56 anos. Profissão: Pedreiro Filiação: Jose Padilha e Nair Ana Padilha Local Do Sepultamento: Parque Senhor Do Bonfim (S.J.Dos Pinhais) Sexta-Feira, 28 de fevereiro de 2020 às 10:00h

SANDRO FRAGOSO JUNIOR 27 anos. Profissão: Autonomo Filiação: Sandro Fragoso e Sirleia Teixeira Local Do Sepultamento: Cemitério Jardim Independência (Araucária) Sexta-Feira, 28 de fevereiro de 2020 às 11:00h

FRANCISCO MOACYR GONCALVES 94 anos. Profissão: Militar Filiação: Francisco De Assis Goncalves e Thereza De Jesus Goncalves Cônjuge: Elvira Solange Rosenau Goncalves Local Do Sepultamento: Municipal Do Água Verde Sexta-Feira, 28 de fevereiro de 2020 às 10:30h

JOSE RODRIGUES DE LARA 56 anos. Profissão: Motorista Filiação: Jorge Rodrigues De Lara e Maria Da Luz Rodrigues De Lara Local Do Sepultamento: Municipal Do Boqueirão às 11:00h

JANETE DE FATIMA COSTA 44 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Jose Alves Da Costa e Julia Alves Da Luz Costa Local Do Sepultamento: Jardim Da Paz às 10:00h

VALMIR ANTONIO DE CASTRO 61 anos. Profissão: Auxiliar Serviços Gerais Filiação: Otavio De Castro e Maria Antonia De Castro Local Do Sepultamento: Municipal De Tijucas Do Sul às 17:00h

JOSE ANTONIO KARAM 74 anos. Profissão: Empresario(A) Filiação: Bichara Karam e Maria Da Luz Karam Cônjuge: Maria Regina Verissimo Karam Local Do Sepultamento: Parque Iguaçu Sexta-Feira, 28 de fevereiro de 2020

JOAO CARLOS DOS REIS 66 anos. Profissão: Corretor(A) Filiação: Jorge Dos Reis e Eulalia Rodrigues Dos Reis Local Do Sepultamento: Cemiterio Pedro Fuss (S.J. Dos Pinhais) Sexta-Feira, 28 de fevereiro de 2020 às 10:00h

LIDIA BELEM PIZZATTO GUSI 90 anos. Profissão: Professor(A) Filiação: Jose Antonia Belem e Vergilia Canfild Belem Cônjuge: Airton Pizzatto Gusi Local Do Sepultamento: Municipal Do Água Verde às 17:00h

MATIAS CAMILO DE LELIS 85 anos. Profissão: Porteiro(A) Filiação: Antonio Camilo De Lelis e Sebastiana Maria De Jesus Cônjuge: Auta Ferreira De Leris Local Do Sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical às 16:00h

MARIA DE JESUS LANGA 86 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Estefano De Araujo Vieira e Maria Scheffer Vieira Cônjuge: Joao Langa Local Do Sepultamento: Cemitério Vaticano (Almirante Tamandaré) às 18:00h Local Do Sepultamento: Outros às 17:00h

HIPOLITO DIAS DUARTE 85 anos. Profissão: Auxiliar Serviços Gerais Filiação: Januario Dias Duarte e Marciliana Dos Santos Cônjuge: Maria De Lourdes Lima Duarte Local Do Sepultamento: Parque Senhor Do Bonfim (S.J.Dos Pinhais) às 17:00h

ANDRE KOLICHESKI 74 anos. Profissão: Pedreiro Filiação: Nicolau Kolicheski e Antonia Kolicheski Cônjuge: Angelica De Araujo Kolicheski Local Do Sepultamento: Municipal Bom Jesus Dos Passos (Piraquara) às 17:00h

TOIOKO KUSUMOTO 81 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Yoshio Kusumoto e Tomico Shimazaki Local Do Sepultamento: Outros Sexta-Feira, 28 de fevereiro de 2020 às 11:00h

RACHEL BARBOSA LEME 39 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Anibal Leme e Lindinalva Barbosa Leme Local Do Sepultamento: Municipal Da Cidade De Origem Sexta-Feira, 28 de fevereiro de 2020 às 10:00h

ANTONIO GEMINIANO RODRIGUES DA COSTA 85 anos. Profissão: Funcionário Público Federal Filiação: Joao Geminiano Da Costa e Francisca Rodrigues De Oliveira Cônjuge: Ninah Rodrigues Pires Da Costa Local Do Sepultamento: Cemiterio Memorial Da Vida (S.J. Dos Pinhais) às 17:00h

NERY DE SOUZA TIVES 90 anos. Profissão: Agricultor Filiação: Francisco Tives Dos Santos e Florinda Maria De Souza Cônjuge: Eny Aparecida Milla Tives Local Do Sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical às 17:00h

EMILIA KUCHTA 71 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Pedro Krzyzanoski e Joana Krzyzanoski Cônjuge: Tadeu Kuchta Local Do Sepultamento: Paroquial Colonia Orleans às 17:00h

NEIMAR LUIZ RIBEIRO 56 anos. Profissão: Supervisor(A) Filiação: Nailor Ribeiro e Ana Nirlei Ribeiro Cônjuge: Eliane Margarete Gabardo Ribeiro Local Do Sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Sexta-Feira, 28 de fevereiro de 2020 às 09:00h

ELIAS CORREA 47 anos. Profissão: Servente Filiação: Francisco Correa e Maria Helena Forte Correa Local Do Sepultamento: Cemiterio Pedro Fuss (S.J. Dos Pinhais) às 11:00h

JOAO DONIZETE SEMES Quarta-Feira, 26 de fevereiro de 2020 55 anos. Profissão: Operador(A) Máquinas Filiação: Antonio Semes e Leonor De Camargo Semes Cônjuge: Santina Das Neves Local Do Sepultamento: Outros às 16:00h

MOACIR RODRIGUES DOS SANTOS 66 anos. Profissão: Operador(A) Filiação: Geni Maria Vogel Dos Santos e Iracy Rodrigues Dos Santos Local Do Sepultamento: Municipal Da Cidade De Origem às 10:00h

PEDRO LEONIZ FRANCA 73 anos. Profissão: Cobrador De Onibus Filiação: Atilio Franca e Stella Pereira Franca Cônjuge: Rosani Maria Castelo Branco De Franca Local Do Sepultamento: Jardim Da Saudade I às 17:00h

JUVENTINA MENDES GONCALVES 83 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Jose Mendes De Jesus e Nazilia Ribeiro Mendes Cônjuge: Ivo Martins Goncalves Local Do Sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical às 15:00h

VALDECI SOARES DA SILVA 54 anos. Profissão: Empresario(A) Filiação: Jose Soares Da Silva e Analia De Souza Silva Cônjuge: Nilsa Maria Ordza Da Silva Local Do Sepultamento: Jardim Da Saudade Ii (Pinhais) às 17:00h

JOSE MARIA RIBEIRO 81 anos. Profissão: Soldador Filiação: Sezinando Ribeiro e Donatila Cordeiro Ribeiro Local Do Sepultamento: Cemitério Vaticano (Almirante Tamandaré) às 15:00h

JOARES FRANCISCO CARDOSO SERPA 50 anos. Profissão: Taxista Filiação: Oriovaldo Alves Serpa e Maria Belem Cardoso Serpa Cônjuge: Elizabete Marcia Dos Santos Local Do Sepultamento: Outros às 17:00h

CAIO EMANUEL DOS SANTOS SERPA 13 anos. Profissão: Estudante Filiação: Joares Francisco Cardoso Serpa e Elizabete Marcia Dos Santos Serpa Local Do Sepultamento: Municipal Da Cidade De Origem às 17:00h

ELIZABETE MARCIA DOS SANTOS SERPA 50 anos. Profissão: Costureiro(A) Filiação: Manoel Jose Dos Santos e Iris Maura Santin Paraná Local Do Sepultamento: Municipal Da Cidade De Origem às 17:00h

ALZIRA LEHMERT 87 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Emilio Lehmert e Agnes Buettgen Lehmert Local Do Sepultamento: Municipal Do Boqueirão às 17:00h

ISMAEL MODESTO EDUARDO DA COSTA 37 anos. Profissão: Pedreiro Filiação: Luiz Renato Higino Da Costa e Rose Eduardo Da Costa Local Do Sepultamento: Municipal Santa Cândida às 14:00h

JOSE MANOEL GARCIA 66 anos. Profissão: Técnico Contabilidade Filiação: Pedro Garcia e Alzira De Almeida Local Do Sepultamento: Municipal Da Cidade De Origem Sexta-Feira, 28 de fevereiro de 2020

CLEIDE CESCO MUCILLO 64 anos. Profissão: Advogado(A) Filiação: Waldemar Cesco e Elza Camargo Cesco Local Do Sepultamento: Crematório Jardim Da Saudade (Pinhais-Pr) Sábado, 29 de fevereiro de 2020 às 17:00h

WALTER BATISTA DA SILVA 61 anos. Profissão: Auxiliar Almoxarifado Filiação: Joao Batista Da Silva e Ione Pacheco Da Silva Local Do Sepultamento: Municipal Da Fazenda Rio Grande

EDSON MEARDI Quarta-Feira, 26 de fevereiro de 2020 58 anos. Profissão: Contador(A) Filiação: Eduardo Meardi Netto e Tereza Meardi Cônjuge: Eliane Beatriz Zadorosny Meardi Local Do Sepultamento: Crematório Vertical (Curitiba)

ATACILIO CEZAR KER 74 anos. Profissão: Cozinheiro(A) Filiação: Colantino Oscar Ker e Palmira Cezar Ker Local Do Sepultamento: Parque São Pedro às 17:00h

LUIZ ROSA DOS SANTOS Quarta-Feira, 26 de fevereiro de 2020 79 anos. Profissão: Lavrador Filiação: Antonio Maciel Dos Santos e Elena Julia Lopes Cônjuge: Maria Mendes Dos Santos Local Do Sepultamento: Municipal De Rio Branco Do Sul às 10:00h

MERCEDES VASCO BRASILINO 71 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Joao Vasco Sobrinho e Rita Da Silva Cônjuge: Antonio Brasilino Local Do Sepultamento: Parque Senhor Do Bonfim (S.J.Dos Pinhais)

EDWIGES THEREZINHA WILLENBORG 82 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Edmundo Jose Rohr e Ana Adolina Schardong Rohr Cônjuge: Joao Getulio Willenborg Local Do Sepultamento: Municipal São Francisco De Paula às 09:00h