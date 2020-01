Falecimentos 27.01.2020

SEBASTIAO DE MATTOS 57 anos. Profissão: Jardineiro Filiação: Manoel Mattos e Maria Da Luz De Mattos Local do sepultamento: Municipal Do Água Verde Terça-Feira, 28 de janeiro de 2020 às 09:00h

ANDERSON RAMOS 43 anos. Profissão: Vigilante Filiação: Natalio Araujo Ramos e Maria Zeni Prestes Ramos Local do sepultamento: Municipal Santa Cândida Terça-Feira, 28 de janeiro de 2020 às 10:00h

ZILENE DE JESUS DUTRA DA ROCHA DE S FIGUEIRA 57 anos. Profissão: Caixa Filiação: Lazaro Antonio Da Rocha e Zila Dutra Da Rocha Cônjuge: Geraldo Bezerra Figueira Local do sepultamento: A Definir Terça-Feira, 28 de janeiro de 2020

JOAO AQUINO 96 anos. Profissão: Outros Filiação: Manoel Custodio De Aquino e Anatalina Maria De Aquino Local do sepultamento: Municipal Santa Cândida Segunda-Feira, 27 de janeiro de 2020 às 17:00h

RICARDO PEREIRA JASINSKI 43 anos. Profissão: Empresario(A) Filiação: Oswaldo Joao Jasinski e Tereza Pereira Jasinski Local do sepultamento: Municipal Da Cidade De Origem Terça-Feira, 28 de janeiro de 2020

NAHYR DESTEFANI ROBERT 100 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Joao Destefani e Margarida Mauer Destefani Cônjuge: Armando Robert Local do sepultamento: Comuna Evangélica Luterana Segunda-Feira, 27 de janeiro de 2020 às 17:00h

ERICK RYCHETSKI JOSINO 7 anos. Profissão: Filiação: Cleberton Jose Duarte Josino e Erica Paes Rychetski Local do sepultamento: A Definir Terça-Feira, 28 de janeiro de 2020 às 10:00h

ANTONIO MARTINS LIZARTE 70 anos. Profissão: Encarregado(A) Filiação: Joao Martins e Maria Lizarte Martins Cônjuge: Vera Lucia Rodrigues Martins Local do sepultamento: Parque Senhor Do Bonfim (S.J.Dos Pinhais) Terça-Feira, 28 de janeiro de 2020 às 10:00h

CATARINA FERNANDES 84 anos. Profissão: Auxiliar Administrativo Filiação: Jose Stanislaski e Maria Conceicao De Lima Cônjuge: Francisco Fernandes Local do sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Segunda-Feira, 27 de janeiro de 2020 às 17:00h

JOSEPHA ARAGAO DOS SANTOS 89 anos. Profissão: Porteiro(A) Filiação: Jose Lourenco De Aragao e Antonia Ambrizina Cônjuge: Natale Dos Santos Local do sepultamento: Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré-Pr) Segunda-Feira, 27 de janeiro de 2020 às 19:00h

VICENTE MUNHOZ DA ROCHA 70 anos. Profissão: Filiação: Gabriel Munhoz Da Rocha e Odette Miranda Munhoz Da Rocha Local do sepultamento: Municipal São Francisco De Paula Segunda-Feira, 27 de janeiro de 2020 às 16:00h

MARCOS ROBERTO BATISTA DE DEUS 51 anos. Profissão: Carpinteiro Filiação: Joao Batista De Deus e Maria Zelinda De Deus Local do sepultamento: A Definir Segunda-Feira, 27 de janeiro de 2020 às 17:00h

GIOVANNI FRANCESCO BRUSCHETTA 68 anos. Profissão: Representante Comercial Filiação: Mario Bruschetta e Lina Marini Bruschetta Cônjuge: Eunice Bruschette Local do sepultamento: Paroquial Santa Felicidade Segunda-Feira, 27 de janeiro de 2020 às 16:00h

MARISETE DA ROSA DE OLIVEIRA 60 anos. Profissão: Cozinheiro(A) Filiação: e Ernestina Da Rosa Cônjuge: Wagner De Oliveira Local do sepultamento: Cemiterio Pedro Fuss (S.J. Dos Pinhais) Segunda-Feira, 27 de janeiro de 2020 às 17:00h

SOELI ADAM HORNES 69 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Louri Adam e Matilde De Oliveira Adam Cônjuge: Jose Erlei Hornes Local do sepultamento: Jardim Da Saudade Ii (Pinhais) Segunda-Feira, 27 de janeiro de 2020 às 17:00h

PEDRO LUCAS SILVEIRA DE ANDRADE 19 anos. Profissão: Estudante Filiação: Claudinei De Andrade e Cleusa Silveira Padilha De Andrade Local do sepultamento: Municipal Santa Cândida Segunda-Feira, 27 de janeiro de 2020 às 13:00h

ANA MARIZA DE TOLEDO NABOSNE 63 anos. Profissão: Técnico Enfermagem Filiação: Joao Bartolomeu Dias De Toledo e Aneli Borges Dos Santos Cônjuge: Juarez Da Rocha Nabosne Francisco De Paula, Curitiba, Pr Local do sepultamento: Parque Senhor Do Bonfim (S.J.Dos Pinhais) Segunda-Feira, 27 de janeiro de 2020 às 15:00h

ISAURA DA SILVA 55 anos. Profissão: Diarista Filiação: Joaquim Vitor Da Silva e Izaura Maria De Jesus Cônjuge: Roberto Carvalho Local do sepultamento: Municipal De Campina Grande Do Sul Segunda-Feira, 27 de janeiro de 2020 às 17:00h

HILDA KOZOSKI 90 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Werner Gustav Engelhorn e Aguila Engelhorn Cônjuge: Victor Kososki Local do sepultamento: Jardim Da Saudade I Segunda-Feira, 27 de janeiro de 2020 às 17:00h

FRANCISCO DRULA 65 anos. Profissão: Outros Filiação: Faustino Drula e Terezinha De Jesus Comparim Drula Cônjuge: Lenita Schlichting Drula Local do sepultamento: Parque Memorial Graciosa (Quatro Barras) Segunda-Feira, 27 de janeiro de 2020 às 16:30h

DARIANE IVANSKI DORIA 60 anos. Profissão: Bancário(A) Filiação: Oswaldo Doria e Angelina Ivanski Doria Local do sepultamento: Parque Iguaçu Segunda-Feira, 27 de janeiro de 2020 às 16:00h

IVAN HABITZREUTER 58 anos. Profissão: Autonomo Filiação: Orlando Habitzreuter e Francisca Soares Ribeiro Habitzreuter Local do sepultamento: Parque Metropolitano (Fazenda Rio Grande) Segunda-Feira, 27 de janeiro de 2020 às 17:00h

HENRIQUE RODRIGUES JUNIOR 59 anos. Profissão: Autonomo Filiação: Henrique Rodrigues e Neusa De Almeida Rodrigues Local do sepultamento: Crematório Jardim Da Saudade (Pinhais-Pr) Terça-Feira, 28 de janeiro de 2020 às 10:00h

SILVIO FERREIRA PINTO 52 anos. Profissão: Comerciante Filiação: Antonio Ferreira Pinto e Geisa Ferreira Lopes Local do sepultamento: Paroquial São Marcos Segunda-Feira, 27 de janeiro de 2020 às 15:00h

MARIO RODRIGUES 89 anos. Profissão: Eletricista Filiação: Aristides Rodrigues e Olimpia Rodrigues Cônjuge: Ivone Vieira Rodrigues Local do sepultamento: A Definir Segunda-Feira, 27 de janeiro de 2020 às 17:00h

THEREZINHA CARDOSO PERALTA 93 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Jose Alves Cardoso e Francisca Vallin Cardoso Cônjuge: Pedro Gabarron Peralta Local do sepultamento: Parque Senhor Do Bonfim (S.J.Dos Pinhais) Segunda-Feira, 27 de janeiro de 2020 às 16:30h

LUCIMARA KLENK 58 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Elineu Klenk e Percilia Rististsch Klenk Local do sepultamento: Municipal Do Água Verde Segunda-Feira, 27 de janeiro de 2020 às 15:00h

MARA REGINA ROCHA NASCIMENTO 55 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Jose Silva Da Rocha e Alda Pereira Cônjuge: Jorge Luis Kanoff Nascimento Local do sepultamento: A Definir Terça-Feira, 28 de janeiro de 2020 às 17:00h

SARAH NEGOSSEKI DE GONTIJO TEIXEIRA 14 anos. Profissão: Estudante Filiação: Matheus Costa Teixeira e Aline Negosseki De Gontijo Teixeira Local do sepultamento: Cemiterio Memorial Da Vida (S.J. Dos Pinhais) Segunda-Feira, 27 de janeiro de 2020 às 10:00h

AIRO ZAMONER 80 anos. Profissão: Professor(A) Filiação: Jose Zamoner e Aurelia Zamoner Cônjuge: Ursula Beatriz Zamoner Local do sepultamento: Crematório Jardim Da Saudade (Pinhais-Pr) Segunda-Feira, 27 de janeiro de 2020 às 11:00h

ROSANA ELIAZ CAETANO 57 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Herculano Eliaz e Rita Maria Da Conceicao Eliaz Cônjuge: Ademir Caetano Local do sepultamento: Municipal Do Boqueirão Segunda-Feira, 27 de janeiro de 2020 às 11:30h

TEREZA BALBINO TAVARES 82 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Joaquim Balbino Colaco e Francisca De Bairros Lima Cônjuge: Hermagoras Tavares De Mello Cavalcanti Local do sepultamento: Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré-Pr) Segunda-Feira, 27 de janeiro de 2020

EVERSON ROCI FALCO 29 anos. Profissão: Motorista Filiação: Geraldo Pogianeli Falco e Valquiria Roci Pogianeli Falco Local do sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Segunda-Feira, 27 de janeiro de 2020 às 17:00h

JOSE APARECIDO DA COSTA 72 anos. Profissão: Autonomo Filiação: Joao Domingues Da Costa Filho e Claricia Roberta Da Costa Cônjuge: Rosa Fernandes Da Costa Local do sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Sexta-Feira, 27 De Novembro De 2020 às 16:30h

LAERTE LOCKS 55 anos. Profissão: Motorista Filiação: David Locks e Sueli Franca Locks Cônjuge: Leoni Soppa Locks Local do sepultamento: Municipal Santa Cândida Segunda-Feira, 27 de janeiro de 2020 às 10:30h

JOSE RODRIGUES 64 anos. Profissão: Motorista Filiação: e Ermelina Rodrigues Cônjuge: Ester Do Nascimento De Souza Rodrigues Local do sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Segunda-Feira, 27 de janeiro de 2020 às 15:00h

DURVALINA MAURICIO 87 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Antonio Delfino e Maria Ferreira Delfino Cônjuge: Elyzio Mauricio Capao Da Imbuia Local do sepultamento: Parque Senhor Do Bonfim (S.J.Dos Pinhais) Segunda-Feira, 27 de janeiro de 2020

ELIVELTO DUARTE TEIXEIRA 25 anos. Profissão: Autonomo Filiação: Reinaldo Celestino Teixeira e Aumerinda Gomes Duarte Local do sepultamento: Cemiterio Pedro Fuss (S.J. Dos Pinhais) Segunda-Feira, 27 de janeiro de 2020 às 16:30h

MARILIANE GOMES DE GOIS 43 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Pedro Gomes De Gois e Maria Jose Correia Local do sepultamento: Crematório Berti (São José Dos Pinhais Pr) Segunda-Feira, 27 de janeiro de 2020

ANA DE LIMA IAGNEZ 85 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Laurentino Pinto De Lima e Elza Posselt De Lima Cônjuge: Mereslau Iagnez Local do sepultamento: Jardim Da Saudade I Segunda-Feira, 27 de janeiro de 2020 às 11:00h

FRANCIELA VIGNOLIS 31 anos. Profissão: Estudante Filiação: Eloir Vignolis e Closeodete Vignolis Local do sepultamento: Municipal De Campo Largo Segunda-Feira, 27 de janeiro de 2020

OSVALDO ROSA 88 anos. Profissão: Pedreiro Filiação: Antonio Rosa e Paulina Fanina Rosa Local do sepultamento: Municipal Santa Cândida Segunda-Feira, 27 de janeiro de 2020 às 11:00h

MARIA MERCEDES ELEOTERIO 74 anos. Profissão: Doméstica Filiação: Joao Francisco Eleoterio e Maria Caetano Da Silva Local do sepultamento: Municipal Do Boqueirão Segunda-Feira, 27 de janeiro de 2020 às 10:00h

UBALDO PROPST 95 anos. Profissão: Técnico Eletrônica Filiação: Rodolpho Propst e Gerelomina Propst Cônjuge: Ana Maria Muller Propst Local do sepultamento: A Definir Segunda-Feira, 27 de janeiro de 2020 às 10:00h

ALAIDE MOREIRA WOJCIECHOWSKI 87 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Augusto H Moreira e Idalina N Moreira Cônjuge: Ermildo Joao Wojciechowski Local do sepultamento: A Definir Segunda-Feira, 27 de janeiro de 2020 às 09:00h

JUAREZ NOVINSKI 65 anos. Profissão: Bancário(A) Filiação: Pedro Novinski e Julieta Novinski Cônjuge: Estela Maria Otto Novinski Local do sepultamento: A Definir Segunda-Feira, 27 de janeiro de 2020 às 10:00h

ANTONIO FRANQUELINO DA SILVA 87 anos. Profissão: Agricultor Filiação: Franquelino Ribeiro Da Silva e Maxima Mamede De Jesus Cônjuge: Maria Emidio Da Silva Local do sepultamento: Paroquial São Marcos Segunda-Feira, 27 de janeiro de 2020 às 10:00h

GILMAR LUIZ PLOMBON 61 anos. Profissão: Comerciante Filiação: Heitor Plombon e Marilene Zandona Plombon Local do sepultamento: Municipal Do Água Verde Segunda-Feira, 27 de janeiro de 2020 às 11:00h

EMMA SPONHOLZ MORO 93 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Eduardo Sponholz e Rosa Sponholz Local do sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Domingo, 26 de janeiro de 2020 às 17:00h

OLINDIA SANZOVO 77 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Antonio Sanzovo e Ana Bonato Sanzovo Local do sepultamento: Paroquial Santa Felicidade Segunda-Feira, 27 de janeiro de 2020 às 10:00h

ANTONIA VIDAL DA SILVA 77 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Jose Claro Dos Santos e Josefa Vidal Da Silva Local do sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Segunda-Feira, 27 de janeiro de 2020 às 09:00h

EDNELSON SUTIL VIA PIANA 35 anos. Profissão: Chapeiro Filiação: Nelson Luiz Via Piana e Eva De Fatima Sutil Local do sepultamento: Municipal Santa Cândida Domingo, 26 de janeiro de 2020 às 17:00h

DARCI PIRES DOS SANTOS 61 anos. Profissão: Agricultor Filiação: Manoel Goncalves Dos Santos e Maria Pires Pereira Local do sepultamento: A Definir Segunda-Feira, 27 de janeiro de 2020

SHIRLEY JEUNIKER MADER 73 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Reinaldo Rodolfo Jeuniker e Domitila Fernandes Jeuniker Local do sepultamento: Municipal Do Boqueirão Domingo, 26 de janeiro de 2020 às 17:00h

ARTUR PEREIRA DE ALMEIDA 78 anos. Profissão: Operador(A) Máquinas Filiação: Jose Pereira De Almeida e Josefa Luiz Dos Santos Cônjuge: Helena Gergant De Almeida Local do sepultamento: Parque Memorial Graciosa (Quatro Barras) Domingo, 26 de janeiro de 2020 às 17:00h

ELIAS MASIERO 75 anos. Profissão: Bancário(A) Filiação: Giordano Reinaldo Giovanni Maseiro e Maria Thereza Masiero Cônjuge: Maria Stela Spirandeli Masiero Local do sepultamento: Cemitério Vaticano (Almirante Tamandaré) Domingo, 26 de janeiro de 2020 às 18:00h

DERCIO ALBINO DA SILVA 70 anos. Profissão: Encarregado(A) Filiação: Adelino Albino Da Silva e Servina Soledade Pereira Cônjuge: Maria Licelia Da Conceicao Silva Local do sepultamento: Municipal De Campo Magro Domingo, 26 de janeiro de 2020 às 15:30h

ARINALDO GARCIA 25 anos. Profissão: Auxiliar Filiação: Jorge Garcia e Maria Abigail Garcia Local do sepultamento: A Definir Domingo, 26 de janeiro de 2020 às 17:00h

IRACEMA OLIVEIRA DA SILVA 63 anos. Profissão: Auxiliar Serviços Gerais Filiação: Luiz Vaz De Oliveira e Arminda De Oliveira Cônjuge: Jose Davi Da Silva Local do sepultamento: Cemiterio Memorial Da Vida (S.J. Dos Pinhais) Domingo, 26 de janeiro de 2020 às 17:00h

FREDERICO LIMA FILHO 80 anos. Profissão: Contador(A) Filiação: Frederico Lima Filho e Maria Da Luz De Cristo Cônjuge: Marilia Guimaraes Lima Local do sepultamento: Municipal São Francisco De Paula Domingo, 26 de janeiro de 2020 às 16:00h