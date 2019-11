CELIA GUIMARAES MARTINS 75 anos. Profissão: Pesquisador(A) Filiação: Alvaro Ribeiro Guimaraes e Ercilia Zagonel Guimaraes Local do sepultamento: Municipal São Francisco De Paula Terça-Feira, 26 de novembro de 2019 às 13:00h

MARIA TRINDADE DA CRUZ 64 anos. Profissão: Do Lar Filiação: e Maria Jose Da Cruz Local do sepultamento: Cemiterio Pedro Fuss (S.J. Dos Pinhais) Terça-Feira, 26 de novembro de 2019 às 10:00h

ANTONIO ROMARIO BORGES DE VARGAS 75 anos. Profissão: Motorista Filiação: Jose Vargas Da Costa e Graciolina Borges De Vargas Cônjuge: Laura De Vargas Local do sepultamento: Cemiterio Memorial Da Vida (S.J. Dos Pinhais) Terça-Feira, 26 de novembro de 2019 às 10:00h

ERETUZA BARBOSA DE MORAIS 74 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Floriano Barbosa De Morais e Francisca Jonas Da Conceicao Local do sepultamento: Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré-Pr) Terça-Feira, 26 de novembro de 2019

PAULO VICENTE PEREIRA DE SOUZA 87 anos. Profissão: Filiação: Clovis Rodrigues De Souza e Zalia Pereira De Souza Cônjuge: Doriswerneck De Souza Local do sepultamento: Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré-Pr) Terça-Feira, 26 de novembro de 2019 às 10:00h

AUGUSTO WAGNER LEITE 56 anos. Profissão: Outros Filiação: Jose Ferreira Leite e Ilual Rosa Leite Local do sepultamento: Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré-Pr) Terça-Feira, 26 de novembro de 2019 às 14:30h

GISELE DA ROSA MATIAS 24 anos. Profissão: Autonomo Filiação: Jeova Matias e Dina Ribeiro Da Rosa Local do sepultamento: Cemitério Paroquial N. Sra. Do Rosario (Colombo) Segunda-Feira, 25 de novembro de 2019 às 17:00h

RENILSE AMARAL JULIO 64 anos. Profissão: Do Lar Filiação: e Maria Madalena Amaral Cônjuge: Antonio Alberto Alves Julio Local do sepultamento: Parque São Pedro Terça-Feira, 26 de novembro de 2019

GISLENE KIOMI NITTA 49 anos. Profissão: Vendedor(A) Filiação: Katuo Nitta e Terezinha Nitta Cônjuge: Jair Lima De Bastos Local do sepultamento: Cemiterio Pedro Fuss (S.J. Dos Pinhais) Terça-Feira, 26 de novembro de 2019

JOAO RANGEL MACHADO PEREIRA 45 anos. Profissão: Cozinheiro(A) Filiação: Jose Maria Pereira e Teresa Machado Pereira Local do sepultamento: Municipal Santa Cândida Terça-Feira, 26 de novembro de 2019

JACQUELINE NUNES DE CARVALHO 38 anos. Profissão: Assistente Depto. Pessoal Filiação: Vivaldino Nunes De Carvalho e Elvira Terezinha De Carvalho Local do sepultamento: Municipal Da Cidade De Origem Terça-Feira, 26 de novembro de 2019

ANTONIO ARLINDO PIGOSSO 88 anos. Profissão: Ferramenteiro(A) Filiação: Luiz Pigosso e Maria Gatto Local do sepultamento: Municipal Santa Cândida Segunda-Feira, 25 de novembro de 2019

IERTY DE ANDRADE CASTAGNOLI 88 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Aristeu Dos Santos Andrade e Helga Boutin Andrade Cônjuge: Antonio Castagnoli Local do sepultamento: Municipal Da Cidade De Origem Terça-Feira, 26 de novembro de 2019

MARMARA SOLANGE SAMPAIO SILVA 27 anos. Profissão: Repositor(A) Filiação: Valdir Silva e Lirane Sampaio Antt Local do sepultamento: Parque Das Araucárias (Colombo) Segunda-Feira, 25 de novembro de 2019 às 17:00h

MARIA APARECIDA STRUCHER 67 anos. Profissão: Cozinheiro(A) Filiação: Otavio Preto e Maria Jose Preto Local do sepultamento: Cemiterio Pedro Fuss (S.J. Dos Pinhais) Terça-Feira, 26 de novembro de 2019 às 16:00h

JOAO VITOR DOS SANTOS 19 anos. Profissão: Repositor(A) Filiação: e Luciane Rosa Dos Santos Local do sepultamento: Municipal De Almirante Tamandaré Terça-Feira, 26 de novembro de 2019

ANDRE HENRIQUE RODRIGUES 21 anos. Profissão: Frentista Filiação: e Cirlene Aparecida Rodrigues Local do sepultamento: A Definir Segunda-Feira, 25 de novembro de 2019 às 17:00h

ROBERTO FELISBERTO 62 anos. Profissão: Porteiro(A) Filiação: Antonio Felisberto e Alzira Felisberto Local do sepultamento: Municipal Santa Cândida Terça-Feira, 26 de novembro de 2019 às 17:00h

ROZA MENDES 85 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Joao Mendes e Eliza Ribeiro Mendes Local do sepultamento: Municipal São Francisco De Paula Segunda-Feira, 25 de novembro de 2019 às 17:00h

MARCO ANTONIO PEREIRA FLORES 75 anos. Profissão: Médico(A) Filiação: Apolonio Flores e Ramona Pereira Flores Cônjuge: Tania Regina Pinheiro Flores Local do sepultamento: Cemitério Vaticano (Almirante Tamandaré) Terça-Feira, 26 de novembro de 2019 às 15:00h

EDISON LUIS MAIA 66 anos. Profissão: Engenheiro(A) Civil Filiação: Antonio Nadi Maia e Emy Machado Maia Local do sepultamento: Crematório Perpetuo Socorro (Campo Largo-Pr) Segunda-Feira, 25 de novembro de 2019 às 18:00h

ROSELI RODRIGUES LISBOA 60 anos. Profissão: Diarista Filiação: Armando Rodrigues Lisboa e Aurora De Oliveira Brito Local do sepultamento: Parque Senhor Do Bonfim (S.J.Dos Pinhais) Segunda-Feira, 25 de novembro de 2019 às 10:30h

MARIETA MASSACCESI 80 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Antonio Goncalves De Souza e Leonor De Almeida Chaves Local do sepultamento: Cemitério Vaticano (Almirante Tamandaré) Segunda-Feira, 25 de novembro de 2019 às 19:00h

NILZA MARIA DE OLIVEIRA 91 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Antonio Moreira e Maria De Mira Moreira Cônjuge: Joao Correa De Oliveira Local do sepultamento: A Definir Terça-Feira, 26 de novembro de 2019

IOLANDA LICONTI 85 anos. Profissão: Escriturário(A) Filiação: Salvador Liconti e Alzira Leal Local do sepultamento: Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré-Pr) Segunda-Feira, 25 de novembro de 2019 às 19:30h

MARIO LUIZ NOGUEIRA 71 anos. Profissão: Consultor(A) Filiação: Otoniel Luiz Nogueira e Tereza Luiza Nogueira Cônjuge: Maria Da Luz Bueno De Andrade Nogueira Local do sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Segunda-Feira, 25 de novembro de 2019 às 17:00h

ADAIR CIRILO DE SOUZA 75 anos. Profissão: Copeiro(A) Filiação: Julio Cirilo De Souza e Clarice Romana De Souza Cônjuge: Aureliano Bernardo Evangelista Local do sepultamento: Cemiterio Pedro Fuss (S.J. Dos Pinhais) Segunda-Feira, 25 de novembro de 2019 às 16:30h

LUAN HENRIQUE KRZYZANOWSKI 20 anos. Profissão: Auxiliar Produção Filiação: Gilberto Kawa Krzyzanowski e Sirlene Schuertes Krzyzanowski Local do sepultamento: Municipal Da Cidade De Origem Segunda-Feira, 25 de novembro de 2019 às 17:00h

ODILA DOS ANJOS SALVADOR 73 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Manoel Dos Anjos Slvador e Josefina Emategui Salvador Cônjuge: Ernesto Moreira Dos Santos Local do sepultamento: Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré-Pr) Segunda-Feira, 25 de novembro de 2019 às 18:00h

MARIA HONORIA DA SILVA 81 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Jose Murilo Da Silva e Maria Onofre Da Silva Local do sepultamento: Crematório Jardim Da Saudade (Pinhais-Pr) Segunda-Feira, 25 de novembro de 2019 às 17:00h

HELENA PELUCA ZACHEU 89 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Antonio Peluca e Luiza Galo Cônjuge: Reodante Zaqueu Local do sepultamento: Paroquial Santa Felicidade Segunda-Feira, 25 de novembro de 2019 às 15:00h

MARINA DOS ANJOS ROCHA 63 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Bernardo Machado Dos Anjos e Maria Dos Anjos Cônjuge: Aristeu Gabriel Dos Santos Local do sepultamento: Parque Senhor Do Bonfim (S.J.Dos Pinhais) Segunda-Feira, 25 de novembro de 2019 às 17:00h

MARIA TERESA BUENO SILVEIRA 91 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Fabio Bueno e Apolinaria Silva Bueno Cônjuge: Antonio Rubens Silveira Local do sepultamento: Municipal Da Cidade De Origem Segunda-Feira, 25 de novembro de 2019 às 17:00h

ELISABETE COSTA SILVA 48 anos. Profissão: Preparador(A) Filiação: Joaquim Pereira De Almeida Silva e Elza Costa Silva Cônjuge: Eliezer Eli Dos Santos Local do sepultamento: Parque Memorial Graciosa (Quatro Barras) Segunda-Feira, 25 de novembro de 2019 às 17:00h

KARINA NOGUEIRA ALVES DE ARAUJO 35 anos. Profissão: Advogado(A) Filiação: Alvaro Alves e Jeanette Dos Santos Nogueira Alves Local do sepultamento: Jardim Da Saudade Ii (Pinhais) Segunda-Feira, 25 de novembro de 2019 às 17:00h

ISABEL GONCALVES DE MORAES 87 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Manoel Goncalves De Cerqueira e Maria Guilhermina Cerqueira Cônjuge: Antonio Ferreira De Moraes Local do sepultamento: Parque Senhor Do Bonfim (S.J.Dos Pinhais) Segunda-Feira, 25 de novembro de 2019 às 15:00h

ROBERTO DAMASO BITTENCOURT 64 anos. Profissão: Engenheiro(A) Civil Filiação: Euclides De Albuquerque e Glci Bittencourt Local do sepultamento: Municipal Do Água Verde Segunda-Feira, 25 de novembro de 2019 às 11:00h

EVANDRO FARIAS DE SOUZA 25 anos. Profissão: Vigilante Filiação: Mauri Jose De Souza e Izaira Farias De Souza Local do sepultamento: Municipal De Almirante Tamandaré Segunda-Feira, 25 de novembro de 2019 às 17:00h

LAURINDO BUENO DOS SANTOS 61 anos. Profissão: Porteiro(A) Filiação: Pedro Bueno Dos Santos e Gertrudes Dos Santos Local do sepultamento: Paroquial De Campo Comprido Segunda-Feira, 25 de novembro de 2019 às 11:00h

FLAVIA REGINA DE OLIVEIRA 45 anos. Profissão: Outros Filiação: Fernando Jose De Oliveira e Diva De Oliveira Cônjuge: Lincon Da Silva Local do sepultamento: Municipal São Francisco De Paula Segunda-Feira, 25 de novembro de 2019 às 11:00h

VALMIRO SARAIVA FRANCO 46 anos. Profissão: Autonomo Filiação: Liandro Esteves Franco e Tereza Saraiva Franco Local do sepultamento: Cemiterio Pedro Fuss (S.J. Dos Pinhais) Segunda-Feira, 25 de novembro de 2019

WALDEMAR BUCKEN 92 anos. Profissão: Técnico Mecânico Filiação: Jose Bucken e Martha Bucken Cônjuge: Marize Ratacheski Bucken Local do sepultamento: Comuna Evangélica Luterana Segunda-Feira, 25 de novembro de 2019 às 17:00h

RENATO SCHLENKER 74 anos. Profissão: Gerente Filiação: Joao Rodolfo Schlenker e Elvira Dezonet Schlenker Cônjuge: Edila Vitoria Casagrande Schlenker Local do sepultamento: Comuna Evangélica Luterana Segunda-Feira, 25 de novembro de 2019 às 15:00h

ALARICO PAZ DE ANDRADE 73 anos. Profissão: Outros Filiação: Porfirio Paz De Andrade e Zulmira Silveira De Andrade Local do sepultamento: A Definir Segunda-Feira, 25 de novembro de 2019 às 15:00h

ARLETE RIBAS ZAGONEL 95 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Serafim De Oliveira Ribas e Maria Do Belem Loures Ribas Cônjuge: Olivio Zagonel Local do sepultamento: Parque Iguaçu Segunda-Feira, 25 de novembro de 2019 às 16:00h

JOAO MARIA CARNEIRO LANGE 75 anos. Profissão: Comerciante Filiação: Eduardo Lange e Ercidia Carneiro Lange Cônjuge: Ana Maria Leandro Lange Local do sepultamento: Crematório Perpetuo Socorro (Campo Largo-Pr) Segunda-Feira, 25 de novembro de 2019 às 10:00h

JOAO PEREIRA SOBRINHO 71 anos. Profissão: Carpinteiro Filiação: Pedro Pereira Sobrinho e Maria Ribeiro Gauna Cônjuge: Maria Luiza Sobrinho Local do sepultamento: Parque Memorial Graciosa (Quatro Barras) Segunda-Feira, 25 de novembro de 2019 às 11:00h

ANTONIO FLAVIANO DA SILVA 90 anos. Profissão: Topógrafo(A) Filiação: Jovelino Calixto Da Silva e Maria Urbana Da Silva Cônjuge: Iolanda Luiz Da Silva Local do sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Segunda-Feira, 25 de novembro de 2019 às 09:00h

FELIPE BRAYAN DE LIMA 28 anos. Profissão: Autonomo Filiação: Sebastiao Luiz De Lima e Guiomar Da Silva Medeiros Local do sepultamento: Municipal Do Boqueirão Segunda-Feira, 25 de novembro de 2019 às 17:00h

JESUS DA APARECIDA FITZ ALVES 78 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Antonio Fitz e Maria Luiza Fitz Cônjuge: Manoel Raimundo Alves Local do sepultamento: Municipal De Cerro Azul Segunda-Feira, 25 de novembro de 2019 às 09:00h

MANOEL CAETANO DA SILVA 90 anos. Profissão: Auxiliar Produção Filiação: Jose Caetano Da Silva e Ana Bento Da Silva Cônjuge: Maria Garcia Local do sepultamento: Parque Senhor Do Bonfim (S.J.Dos Pinhais) Segunda-Feira, 25 de novembro de 2019 às 14:00h

JOSE MARIA DE SOUZA 86 anos. Profissão: Auxiliar Filiação: Joaquim Afonso e Maria Celestina De Jesus Cônjuge: Maria Vitoria De Souza Local do sepultamento: Parque São Pedro Segunda-Feira, 25 de novembro de 2019 às 15:00h

JOAO ANTONIO FERREIRA 83 anos. Profissão: Outros Filiação: Jose Apolinario Ferreira e Maria Da Luz Ferreira Cônjuge: Julia Ferreira Local do sepultamento: A Definir Segunda-Feira, 25 de novembro de 2019 às 10:00h

NAYANE NASCIMENTO HOLOTH 23 anos. Profissão: Empresario(A) Filiação: Paulo Cesar Holoth e Maria Do Nascimento Holoth Local do sepultamento: Parque Iguaçu Segunda-Feira, 25 de novembro de 2019

MARIA DINIZ SOLKOVIAK 91 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Esterlino Diniz e Maria De Melo Diniz Cônjuge: Henrique Subkowiak Local do sepultamento: Parque São Pedro Segunda-Feira, 25 de novembro de 2019 às 09:30h

FERNANDO FRAGA 96 anos. Profissão: Contador(A) Filiação: Joao Moreira Fraga e Genoveva Brito Fraga Cônjuge: Ivone Brichta Local do sepultamento: Municipal Do Água Verde Segunda-Feira, 25 de novembro de 2019 às 10:00h

MARIA LUIZA WEIGERT 60 anos. Profissão: Pedagogo(A) Filiação: Jorge Weigert e Gilda Marion Weigert Cônjuge: Milton Divino Appel Local do sepultamento: Parque Iguaçu Segunda-Feira, 25 de novembro de 2019 às 11:00h

CELSO BENEDITO CARVALHO 57 anos. Profissão: Pedreiro Filiação: Francisco Carvalho e Dalila Carvalho Cônjuge: Conceicao De Oliveira Ferreira Carvalho Local do sepultamento: Municipal De Mandirituba Segunda-Feira, 25 de novembro de 2019 às 13:00h

ADRIANO WICHERT BANDOCH 43 anos. Profissão: Empresario(A) Filiação: Waclaw Bandoch e Ivete Wichert Bandoch Local do sepultamento: Crematório Berti (São José Dos Pinhais Pr) Segunda-Feira, 25 de novembro de 2019

TADAMI HAYASHIDA 75 anos. Profissão: Engenheiro(A) Civil Filiação: Tadao Hayashida e Massako Tanaka Hayashida Local do sepultamento: Parque Iguaçu Segunda-Feira, 25 de novembro de 2019 às 09:00h

DONISETE MAIA VILELA 64 anos. Profissão: Motorista Filiação: Lucidio Maia Vilela e Orotides Lopes Vilela Cônjuge: Nizer Maria Vilela Local do sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Domingo, 24 de novembro de 2019 às 17:30h

LUIZ KRAYEVSKI 73 anos. Profissão: Mecânico Industrial Filiação: Max Krayevski e Edwiges Krayevski Cônjuge: Darci Marlene De Paula Kraijevski Local do sepultamento: Municipal De Campo Largo Domingo, 24 de novembro de 2019 às 17:00h

MOROMI TSUGUE 100 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Kosaburo Chiba e Tamayo Chiba Cônjuge: Tsukumo Tsugue Local do sepultamento: Parque Iguaçu Domingo, 24 de novembro de 2019 às 17:00h

GILSON FELIPE DOBLINS GONCALVES 24 anos. Profissão: Pedreiro Filiação: Wilson Goncalves e Lorena Doblins Goncalves Local do sepultamento: Cemiterio São Gabriel (Colombo) Domingo, 24 de novembro de 2019

CRISTIANE MENDES 36 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Avelino Mendes e Neli Pereira De Lima Mendes Local do sepultamento: Municipal Santa Cândida Domingo, 24 de novembro de 2019 às 14:00h