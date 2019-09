MARLENE FINCATO LUGUES 67 Anos. Profissão: Do Lar Filiação: Dionisio Fincato e Felicita Lazzaroto local do sepultamento: Parque Iguaçu Quinta-Feira, 26 de setembro de 2019 às 11:00h

VERGEL SIMAO DO NASCIMENTO 83 Anos. Profissão: Outros Filiação: Antonio Simao Do Nascimento e Mercedes Simao Do Nascimento local do sepultamento: Municipal Do Boqueirão Quinta-Feira, 26 de setembro de 2019 às 11:00h

VALTEMIR TEODORO DA SILVA 57 Anos. Profissão: Metalúrgico Filiação: Jair Teodoro Da Silva e Terezinha Camilo Da Silva local do sepultamento: Parque Senhor Do Bonfim (S.J.Dos Pinhais) Quinta-Feira, 26 de setembro de 2019 às 15:30h

RAQUEL DOS SANTOS 72 Anos. Profissão: Outros Filiação: Tome Dos Santos e Maria Raimunda Dos Santos local do sepultamento: Parque Metropolitano (Fazenda Rio Grande) Quinta-Feira, 26 de setembro de 2019 às 11:00h

FRANCISCO FERNANDES DE LIMA 50 Anos. Profissão: Autonomo Filiação: Antonio Bandeira De Lima e Tereza De Jesus Fernandes Cônjuge: Celia Aparecida Donato De Lima local do sepultamento: Municipal Santa Cândida Quinta-Feira, 26 de setembro de 2019 às 11:00h

WILLIAN RIBEIRO MACHADO 38 Anos. Profissão: Autonomo Filiação: Antonio Machado e Claudete Ribeiro Machado local do sepultamento: Complexo Cerimonial De Pinhais (Pinhais/Pr) Quarta-Feira, 25 de setembro de 2019

MIGUEL BOA SORTE 66 Anos. Profissão: Motorista Filiação: Josias Boa Sorte e Anita Marques Rodrigues Cônjuge: Neuza Mendonca Boa Sorte local do sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Quinta-Feira, 26 de setembro de 2019 às 13:00h

ELVIRA DA SILVA ELIAS 84 Anos. Profissão: Outros Filiação: Severino Jose Da Silva e Januaria Emilia Dos Santos Da Silva local do sepultamento: Municipal Da Cidade De Origem Quinta-Feira, 26 de setembro de 2019

JOAO JAMUR GUSSO 53 Anos. Profissão: Marceneiro Filiação: Joao Gusso e Odaleia Elias Gusso local do sepultamento: Paroquial São Marcos Quinta-Feira, 26 de setembro de 2019 às 11:00h

ANALZIRA SILVEIRA FELISBINO 76 Anos. Profissão: Do Lar Filiação: Jose Leocadio Silveira e Dorvalina Da Silveira Cônjuge: Alfredo Honorio Felisbino local do sepultamento: A Definir Quinta-Feira, 26 de setembro de 2019

SEBASTIAO RIBEIRO DE LIMA 79 Anos. Profissão: Outros Filiação: Ignorado e Ignorado Ignorado local do sepultamento: Municipal Do Boqueirão Quarta-Feira, 25 de setembro de 2019 às 13:30h

IZOLEIDE MENDES BERTI 81 Anos. Profissão: Do Lar Filiação: Gervazio Mendes e Nair Mendes Cônjuge: Joaquim Italo Berti Sobrinho local do sepultamento: Municipal São Francisco De Paula Quinta-Feira, 26 de setembro de 2019 às 09:00h

TEREZINHA CUBAS MAZURKIEVICZ 76 Anos. Profissão: Do Lar Filiação: Joao Mazurkievicz e Rosa Cubas Mazurkievicz local do sepultamento: A Definir Quinta-Feira, 26 de setembro de 2019 às 12:00h

SILVERIA PIACESKI 83 Anos. Profissão: Do Lar Filiação: Miecislau Piaceski e Maria Piaceski local do sepultamento: Municipal Santa Cândida Quarta-Feira, 25 de setembro de 2019 às 17:00h

AURINO LINO DOS SANTOS 90 Anos. Profissão: Pedreiro Filiação: Leocadio Lino Dos Santos e Alexandrina Maria De Jesus Cônjuge: Izabel Coutinho Cordeiro local do sepultamento: Cemiterio Memorial Da Vida (S.J. Dos Pinhais) Quinta-Feira, 26 de setembro de 2019 às 10:00h

LAURA DA ROSA DE ARRUDA 75 Anos. Profissão: Do Lar Filiação: Antoniogregorio Da Silva e Benedita Da Rosa Cônjuge: Leonel Bueno De Arruda local do sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Quinta-Feira, 26 de setembro de 2019 às 10:00h

JOSE ALDAIR COLVALSKI 51 Anos. Profissão: Filiação: Joao Covalski e Jesuvina Covalski local do sepultamento: Municipal Do Boqueirão Quarta-Feira, 25 de setembro de 2019 às 17:00h

MARIZE ERAIRDES LASKAWSKI 73 Anos. Profissão: Do Lar Filiação: Joao Gomes e Juraci Conceicao Gomes Cônjuge: Leopoldo Laskawski local do sepultamento: Municipal Do Boqueirão Quinta-Feira, 26 de setembro de 2019 às 11:00h

LORIVAL PEDRO GONDRO 65 Anos. Profissão: Operador(A) Caldeira Filiação: e Tereza Gondro Cônjuge: Maria De Lourdes Dos Santos Gondro local do sepultamento: Parque Senhor Do Bonfim (S.J.Dos Pinhais)

JOSE MUCHINSKI DOS ANJOS 68 Anos. Profissão: Mecânico Filiação: Joao Ferreira Dos Anjos e Amelia Muchinski local do sepultamento: Municipal De Campo Largo Quarta-Feira, 25 de setembro de 2019 às 14:00h

SEBASTIANA BENEDITA DE JESUS RIBEIRO 88 Anos. Profissão: Do Lar Filiação: Juvenal Alves Da Rocha e Geronina Baptista De Jesus Cônjuge: Luiz Gonzaga Ribeiro local do sepultamento: Parque Das Araucárias (Colombo) Quarta-Feira, 25 de setembro de 2019 às 17:00h

ROSEMARI GOMES MARIANO 42 Anos. Profissão: Vendedor(A) Filiação: Daniel Do Rosario Gomes e Rute Do Carmo Gomes Cônjuge: Eliseu Mariano local do sepultamento: A Definir Quarta-Feira, 25 de setembro de 2019 às 17:00h

ANITA PIMENTEL DOS SANTOS 71 Anos. Profissão: Do Lar Filiação: Dilico Jose Dos Santos e Maria Pimentel Dos Santos local do sepultamento: Municipal Santa Cândida Quarta-Feira, 25 de setembro de 2019 às 11:00h

JOSE ADAO PASESNY 72 Anos. Profissão: Pedreiro Filiação: Antonio Pasesny e Arminda Pereira Cônjuge: Tereza Da Silva Pasesny local do sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Quarta-Feira, 25 de setembro de 2019 às 16:30h

ANA MARIA FAGUNDES DA ROSA 72 Anos. Profissão: Do Lar Filiação: Jose Teixeira e Maria De Jesus Fagundes Cônjuge: Helio Da Rosa local do sepultamento: A Definir Quarta-Feira, 25 de setembro de 2019 às 17:00h

ANGELA MARIA TOLEDO 30 Anos. Profissão: Recepcionista Filiação: Jurandir Assis Toledo e Antonia Geraldo local do sepultamento: Municipal Santa Cândida Quarta-Feira, 25 de setembro de 2019 às 15:00h

SEBASTIAO CARNEIRO DE MELO 92 Anos. Profissão: Motorista Filiação: Martinho Carneiro De Melo e Maria Do Carmo Carneiro Cônjuge: Anna Do Prado De Melo local do sepultamento: Municipal Santa Cândida Quarta-Feira, 25 de setembro de 2019 às 17:00h

NICOLLAS NASCIMENTO MOTA 21 Anos. Profissão: Estudante Filiação: Sandro Marcos Mota e Marilice Nascimento Mota local do sepultamento: Jardim Da Saudade I Quarta-Feira, 25 de setembro de 2019 às 16:00h

CASIMIRO IACHOVICZ 74 Anos. Profissão: Outros Filiação: Estanislau Iachovicz e Vitoria Iachovicz Cônjuge: Francisca De Miranda Iachovicz local do sepultamento: Parque Senhor Do Bonfim (S.J.Dos Pinhais) Quarta-Feira, 25 de setembro de 2019 às 16:30h

MARIA DE DEUS CORTIANO 87 Anos. Profissão: Do Lar Filiação: e Maria Olivia Martins Cônjuge: Ivo Cortiano local do sepultamento: Parque Iguaçu Quarta-Feira, 25 de setembro de 2019 às 11:00h

LAURA STRAPACAO DE OLIVEIRA 49 Anos. Profissão: Empresario(A) Filiação: Angelin Strapacao e Thereza Antonia Paulin Strapacao Cônjuge: Benedito Aparecido De Oliveira local do sepultamento: Jardim Da Paz Quarta-Feira, 25 de setembro de 2019

WILLINGTON CUSTODIO DO PRADO DE OLIVEIRA 32 Anos. Profissão: Servente Filiação: Jorge Dos Santos De Oliveira e Vanda Custodio Do Prado local do sepultamento: Cemiterio Memorial Da Vida (S.J. Dos Pinhais) Quarta-Feira, 25 de setembro de 2019 às 13:00h

IOLANDA DE JESUS SALDANHA 69 Anos. Profissão: Diarista Filiação: Nivaldo Borges Machado e Angelina Borges Machado Cônjuge: Joao Saldanha local do sepultamento: Parque São Pedro Quarta-Feira, 25 de setembro de 2019 às 16:00h

ALFREDO CARBONERA 81 Anos. Profissão: Comerciante Filiação: Angelo Carbonera e Amabile Maria Carbonera Cônjuge: Lourena Sebben Carbonera local do sepultamento: Cemiterio Pedro Fuss (S.J. Dos Pinhais) Quarta-Feira, 25 de setembro de 2019

ESTER GISELE MARCHESANI 74 Anos. Profissão: Empresario(A) Filiação: Henrique Da Cunha Mello e Esther Essenfelder Da Cunha Mello Cônjuge: Jose Renato Marchesani local do sepultamento: Comuna Evangélica Luterana Quarta-Feira, 25 de setembro de 2019 às 16:00h

ROZALMIRA MARIA DA SILVA 71 Anos. Profissão: Do Lar Filiação: Sebastiao Florencio Da Silva e Jovina Maria Da Silva local do sepultamento: Municipal Do Boqueirão Quarta-Feira, 25 de setembro de 2019 às 09:00h

RAUL MAIA 57 Anos. Profissão: Servente Filiação: Jair Maia e Maria Floripa Maia Cônjuge: Maria Lidia Lourenco Maia local do sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Quarta-Feira, 25 de setembro de 2019 às 11:00h

JORGE DORILEU RAMOS 81 Anos. Profissão: Filiação: Lhoveral Francisco Ramos e Anna Mamores Ramos local do sepultamento: Cemitério Jardim Da Colina (Colombo) Quarta-Feira, 25 de setembro de 2019

ERNESTO LINS DOS SANTOS 86 Anos. Profissão: Marceneiro Filiação: e Guilhermina Maria Rosa Cônjuge: Elvira Dos Santos local do sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Quarta-Feira, 25 de setembro de 2019 às 16:00h

GERCINO PEREIRA DE SOUZA 85 Anos. Profissão: Pedreiro Filiação: Joao Pereira De Souza e Tita Pardim Cônjuge: Enesita Ferreira De Souza local do sepultamento: Parque Senhor Do Bonfim (S.J.Dos Pinhais) Quarta-Feira, 25 de setembro de 2019 às 17:00h

MARIA TRINDADE PROCHMANN 85 Anos. Profissão: Do Lar Filiação: Norberto Soares Dos Santos e Maria Das Dores De Paula Cônjuge: Flavio Weber local do sepultamento: Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré-Pr) Quarta-Feira, 25 de setembro de 2019 às 09:00h

LAISA GRANEMANN QUINZAN 77 Anos. Profissão: Diretor(A) Filiação: Joao Granemann e Natalia Majewski Granemann Cônjuge: Joao Batista Quinzan Mun. São Fco De Paula local do sepultamento: Municipal São Francisco De Paula Quarta-Feira, 25 de setembro de 2019 às 09:00h

GIOVANA CLELIA DUARTE SIQUEIRA NERYS LIMA 20 Anos. Profissão: Instrutor(A) Filiação: Helio De Iqueira Nerys Lima e Andressa Duarte local do sepultamento: A Definir Quarta-Feira, 25 de setembro de 2019 às 17:00h

ADIR DE PAULA 70 Anos. Profissão: Autonomo Filiação: e Rosalina Ilda De Paula local do sepultamento: Cemiterio Pedro Fuss (S.J. Dos Pinhais) Quarta-Feira, 25 de setembro de 2019 às 15:00h