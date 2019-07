MARISIA SANDRINI BALL 76 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Orlando Sandrini e Eugenia Pockandt Sandrini Cônjuge: Romildo Antonio Ball (Falecido) Local do sepultamento: Municipal São Francisco de julho de Paula Sexta-Feira, 26 de julho de Julho de julho de 2019 às 11:00h

ELENA GINO ZALAMANSKI 84 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Pedro Gino e Doracina Maria de julho de Castilhos Local do sepultamento: Paroquial Abranches Sexta-Feira, 26 de julho de Julho de julho de 2019 às 11:00h

LEDA ISABEL EMMANUELLI FRANZOLOZO 94 anos. Profissão: Comerciante Filiação: Cezar Emmanuelli e Leonor Bisognin Cônjuge: Gaudencio Franzolozo Local do sepultamento: Parque Iguaçu Sexta-Feira, 26 de julho de Julho de julho de 2019 às 16:30h

TATIANE DE JULHO DE ARAUJO NOVICHI 34 anos. Profissão: Autonomo Filiação: Isidoro Sergio Novichi e Dominga Maria de julho de Araujo Novichi Local do sepultamento: Cemitério Central de julho de Araucária Sexta-Feira, 26 de julho de Julho de julho de 2019

CELIO CAMARGO DOS SANTOS 52 anos. Profissão: Pedreiro Filiação: Jose Camargo Dos Santos e Marli Venina Dos Santos Cônjuge: Etelvina Soares Dos Santos (Falecida) Local do sepultamento: Paroquial Santa Cândida Sexta-Feira, 26 de julho de Julho de julho de 2019 às 15:00h

ZILDA MURATORI E SOUZA 90 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Oscar de julho de Paula E Souza e Leonor Marutori E Souza Local do sepultamento: Municipal São Francisco de julho de Paula Sexta-Feira, 26 de julho de Julho de julho de 2019 às 11:00h

GLACY DOLORES MICHEL FAVORETTO 82 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Carlos Leonardo Michel e Alice Cordeiro Michel Cônjuge: Antonio Favoretto (Falecido) Local do sepultamento: Municipal Bom Jesus Dos Passos (Piraquara) Sexta-Feira, 26 de julho de Julho de julho de 2019

ELIZETE APARECIDA DA COSTA 51 anos. Profissão: Pedagogo(A) Filiação: Manoel Martins Da Costa e Doralicia Oliveira Da Costa Local do sepultamento: Cemitério Jardim Independência (Araucária) Sexta-Feira, 26 de julho de Julho de julho de 2019

PAULO ROBERTO MACHIONI 56 anos. Profissão: Vendedor(A) Filiação: Armindo Machioni e Aparecida Da Silva Machioni Local do sepultamento: Parque Senhor Do Bonfim (S.J.Dos Pinhais) Sexta-Feira, 26 de julho de Julho de julho de 2019 às 11:00h

PEDRO DE JULHO DE ALCANTARA LUCA 55 anos. Profissão: Encarregado(A) Mecânica Filiação: Carlos de julho de Alcantara Luca e Leonides David Luca Cônjuge: Luciane Do Rocio Rodrigues Luca Local do sepultamento: Parque São Pedro Sexta-Feira, 26 de julho de Julho de julho de 2019 às 10:30h

PAULO CASEMIRO 61 anos. Profissão: Autonomo Filiação: Antonio Casemiro e Aide Galdino Casemiro Cônjuge: Marilda Baron Casemiro Local do sepultamento: Colônia Faria (Colombo) Quinta-Feira, 25 de julho de Julho de julho de 2019 às 16:30h

JOSE SOARES FRAGOSO 73 anos. Profissão: Motorista Filiação: Antonio Soares Fragoso e Conceicao Machado Fragoso Cônjuge: Rosa de julho de Cristo Fragoso Local do sepultamento: A de julho de finir Sexta-Feira, 26 de julho de Julho de julho de 2019

DIAHYR DA CUNHA SALOMAO SCHNAIDER 92 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Camillo Cunha e Ernestina Rocha Da Cunha Cônjuge: Darci Salomao Falecido Local do sepultamento: Jardim Da Paz Sexta-Feira, 26 de julho de Julho de julho de 2019 às 10:00h

JOSE PEREIRA 68 anos. Profissão: Empresario(A) Filiação: Geraldo Pereira e Thereza Da Silva Pereira Local do sepultamento: Municipal Santa Cândida Sexta-Feira, 26 de julho de Julho de julho de 2019 às 15:00h

LUCAS MOREIRA 25 anos. Profissão: Eletricista Filiação: e Tereza Camargo Moreira Local do sepultamento: Parque Senhor Do Bonfim (S.J.Dos Pinhais) Sexta-Feira, 26 de julho de Julho de julho de 2019

ARAMIS ANTONIO PONTES 47 anos. Profissão: Lavrador Filiação: Amilton Pontes e Alice Bomfim Pontes Cônjuge: Ema Pereira de julho de Bomfim Local do sepultamento: Municipal de julho de Rio Branco Do Sul Sexta-Feira, 26 de julho de Julho de julho de 2019 às 17:00h

SEBASTIAO DE JULHO DE RAMOS SOBRINHO 88 anos. Profissão: Topógrafo(A) Filiação: Domingos de julho de Ramos e Rita Lopes de julho de Ramos Cônjuge: Cristina Ramos Falecida Local do sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Quinta-Feira, 25 de julho de Julho de julho de 2019 às 17:00h

FELICIA MATSUMOTO UMATA 90 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Akira Matsumoto e Hanae Matsumoto Local do sepultamento: Parque Iguaçu Sexta-Feira, 26 de julho de Julho de julho de 2019 às 17:00h

ALESSANDRO DE JULHO DE SOUZA 27 anos. Profissão: Autonomo Filiação: Jose Pedro Souza e Ana Lenira Souza Local do sepultamento: A de julho de finir Sexta-Feira, 26 de julho de Julho de julho de 2019 às 17:00h

HILDA CASORIA 81 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Luiz Patara e Petronilha Patara Cônjuge: Ettore Casoria Local do sepultamento: Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré-Pr) Quinta-Feira, 25 de julho de Julho de julho de 2019 às 20:00h

APARECIDA DOS SANTOS FELIX 66 anos. Profissão: Outros Filiação: Benedito Manoel Dos Santos e Conceicao Rita de julho de Jesus Local do sepultamento: Crematório Vertical (Curitiba) Sexta-Feira, 26 de julho de Julho de julho de 2019 às 14:00h

MARIZA CORTES MARTINS 67 anos. Profissão: Assistente Social Filiação: Waldir Eduardo Martins e Maria Da Gloria Cortes Martins Local do sepultamento: Municipal Do Água Verde Quinta-Feira, 25 de julho de Julho de julho de 2019 às 17:00h

PAULO ROBERTO DE JULHO DE SOUZA PEREIRA 67 anos. Profissão: Outros Filiação: Cassio Arantes Pereira e Rita de julho de Souza Pereira Cônjuge: Maria Cecilia de julho de lise Rosa Pereira Local do sepultamento: Crematório Perpetuo Socorro (Campo Largo-Pr) Sexta-Feira, 26 de julho de Julho de julho de 2019

SIDERLEI GONCALVES 78 anos. Profissão: Contador(A) Filiação: Sidney Goncalves e Lucilia Alves Goncalves Cônjuge: Marilda Bicudo Quevedo Goncalves Local do sepultamento: Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré-Pr) Quinta-Feira, 25 de julho de Julho de julho de 2019 às 17:00h

MARIA DE JULHO DE LOURDES SANTOS 74 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Nao Consta e Rosa Afonso Cônjuge: Jose Vicente Dos Santos Local do sepultamento: Colônia Faria (Colombo) Quinta-Feira, 25 de julho de Julho de julho de 2019 às 17:00h

LUIS SOARES DE JULHO DE ALMEIDA 75 anos. Profissão: Técnico Filiação: Antonio Soares de julho de Almeida e Joaquina Martins Dos Santos Cônjuge: Mirian Do Rocio Soares de julho de Almeida Local do sepultamento: Municipal Do Boqueirão Quinta-Feira, 25 de julho de Julho de julho de 2019 às 17:00h

JORDAO DA CRUZ VENANCIO 62 anos. Profissão: Pedreiro Filiação: Benedito Rodrigues Venancia e Josefa Celestina Da Cruz Rodrigues Local do sepultamento: Municipal Do Boqueirão Quinta-Feira, 25 de julho de Julho de julho de 2019 às 11:00h

SEBASTIAO CARLOS STORRER 80 anos. Profissão: Mecânico Filiação: Sebastiao Frederico Storrer e Amelia Molinari Storrer Cônjuge: Tereza Jablonski Storrer Local do sepultamento: Municipal Do Água Verde Quinta-Feira, 25 de julho de Julho de julho de 2019 às 16:30h

ROSMAR LIMA 24 anos. Profissão: Autonomo Filiação: Joao Osmar Lima e Rosane Olescoviski Local do sepultamento: A de julho de finir Quinta-Feira, 25 de julho de Julho de julho de 2019 às 17:00h

YAEKO SUZUKI 97 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Yonesaburo Goto e Kiyono Goto Cônjuge: Tadaomi Suzuki Local do sepultamento: Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré-Pr) Quinta-Feira, 25 de julho de Julho de julho de 2019 às 15:00h

SUELI ELISEU ERHIG 78 anos. Profissão: Autonomo Filiação: Ulisses Eliseu e Lindamir Eliseu Cônjuge: Esmeraldo Erhig (Falecido) Local do sepultamento: Municipal Do Água Verde Quinta-Feira, 25 de julho de Julho de julho de 2019 às 16:00h

MANUEL HERMINIO LEITE 95 anos. Profissão: Auxiliar Filiação: Nao Consta e Maria Jose Da Conceicao Cônjuge: Ignez Cordeiro de julho de Jesus Leite Local do sepultamento: Cemiterio Pedro Fuss (S.J. Dos Pinhais) Quinta-Feira, 25 de julho de Julho de julho de 2019 às 16:30h

IRENE PIETCHAK 83 anos. Profissão: Telefonista Filiação: Stanislau Pietchak e Sabina Pietchak Local do sepultamento: Paroquial Abranches Quinta-Feira, 25 de julho de Julho de julho de 2019 às 16:30h

DAVID RENILSON MENDES 23 anos. Profissão: Vidraceiro(A) Filiação: Ednilson Mendes e Dilma Aparecida Almeida Dos Santos Local do sepultamento: A de julho de finir Quinta-Feira, 25 de julho de Julho de julho de 2019 às 17:00h

MARIA PEREIRA REIS 96 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Joao Fermino de julho de Oliveira e Geveriana Francisca de julho de Oliveira Local do sepultamento: Cemiterio Pedro Fuss (S.J. Dos Pinhais) Quinta-Feira, 25 de julho de Julho de julho de 2019 às 11:00h

RAFAEL QUEIROZ DOS SANTOS 33 anos. Profissão: Professor(A) Filiação: Jose Paulo Martins Dos Santos e Marcela Queiroz de julho de Morais Local do sepultamento: Paroquial Colonia Orleans Quinta-Feira, 25 de julho de Julho de julho de 2019 às 17:00h

CELSO LUIZ WALGER 64 anos. Profissão: Filiação: Alberto Walger e Emilia Walger Cônjuge: Maria de julho de Lourdes Maciel Walger Local do sepultamento: Municipal Do Água Verde Quinta-Feira, 25 de julho de Julho de julho de 2019 às 17:00h

VICENTE LAPOLA DE JULHO DE FRANCA 82 anos. Profissão: Comerciante Filiação: Domingos Lapola e Amantina Batista de julho de Franca Cônjuge: Cecilia Lapola de julho de Franca Local do sepultamento: Paroquial Abranches Quinta-Feira, 25 de julho de Julho de julho de 2019 às 11:00h

MARIA ERONDINA COELHO 75 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Jose Tiburcio Da Silva e Elvina Pedroso Da Silva Local do sepultamento: Municipal Do Boqueirão Quinta-Feira, 25 de julho de Julho de julho de 2019 às 14:00h

HINON FERNANDO WANDERLEY JUNIOR 56 anos. Profissão: Administrador(A) Filiação: Hinon Fernando Wanderley e Geni Wanderley Cônjuge: Silvania Regina Nunes Pinheiro Wanderley Local do sepultamento: Municipal São Francisco de julho de Paula Quinta-Feira, 25 de julho de Julho de julho de 2019 às 10:00h

JOAQUIM BATISTA DA SILVA 79 anos. Profissão: Filiação: Belmiro Batista Da Silva e Geralda Bernardina Da Silva Cônjuge: Carmen Batista Da Silva Local do sepultamento: Paroquial Santa Cândida Quinta-Feira, 25 de julho de Julho de julho de 2019 às 10:00h

JOANA OAIDA DORIGO 93 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Jacob Francisco Jose Oaida e Joaquina Pires Cordeiro Cônjuge: Euclides Dorigo Local do sepultamento: Municipal Do Água Verde Quinta-Feira, 25 de julho de Julho de julho de 2019 às 15:00h

ARTHUR PUGLIESI DE JULHO DE OLIVEIRA 23 anos. Profissão: Estudante Filiação: Jose Claudio Oliveira Silva e Maria Dos Prazeres Pugliesi de julho de Cerqueira Oliveira Local do sepultamento: Municipal Da Cidade de julho de Origem Quinta-Feira, 25 de julho de Julho de julho de 2019

ERMILIANA DA SILVA 77 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Benedito Alexandre de julho de Paula e Ana Maria Moreira Cônjuge: Joao Apolinario Da Silva Local do sepultamento: Municipal Da Cidade de julho de Origem Quinta-Feira, 25 de julho de Julho de julho de 2019

ROSA LESO BORTOLOSO 100 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Oreste Leso e Adelia Mella Cônjuge: Antonio Bortolozo Local do sepultamento: Jardim Da Saudade Ii (Pinhais) Quinta-Feira, 25 de julho de Julho de julho de 2019

LUIZ SIDNEI BATISTA 56 anos. Profissão: Filiação: Nao Consta e Josefa Batista Da Silva Local do sepultamento: Municipal Do Boqueirão Quinta-Feira, 25 de julho de Julho de julho de 2019 às 17:00h