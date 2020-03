Falecimentos 25.03.2020

JULIANA MARIA FERNANDES DE LIMA 38 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Jose Da Silva Lima e Dorvalina Senhorinha Fernandes De Lima Local do sepultamento: Municipal Santa Cândida Quarta-Feira, 25 de março de 2020

JULIA DIAS DA SILVA 83 anos. Profissão: Outros Filiação: Zacarias Dias Batista e Sebastiana Maria Da Conceicao Cônjuge: Gabriel Cordeiro Da Silva Local do sepultamento: Municipal Da Cidade De Origem Quinta-Feira, 26 de março de 2020

ANDERSON ALVES DOS SANTOS 34 anos. Profissão: Soldador Filiação: Jair Alves Dos Santos e Nair Nogueira Dos Santos Local do sepultamento: Cemitério Jardim Independência (Araucária) Quinta-Feira, 26 de março de 2020

ZEFERINO JANKOWSKI 72 anos. Profissão: Filiação: Zeferino Jankowski e Estanislava Misgalski Jankoski Local do sepultamento: Cemitério Central De Araucária Quarta-Feira, 25 de março de 2020 às 17:00h

ANTONIO MARTINS 84 anos. Profissão: Pedreiro Filiação: Às e Catarina Francisca Feliciano Local do sepultamento: Municipal Do Boqueirão Quarta-Feira, 25 de março de 2020 às 16:00h

VALDOMIRO FERREIRA DOS SANTOS 34 anos. Profissão: Jardineiro Filiação: Luiz Ferreira Dos Santos e Maria Luiza Machado Ferreira Dos Santos Local do sepultamento: Municipal Bom Jesus Dos Passos (Piraquara) Quarta-Feira, 25 de março de 2020

DOLVINA GERARDT MEDEIROS 94 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Adolfo Gerardt e Avelina Maria Local do sepultamento: Parque Senhor Do Bonfim (S.J.Dos Pinhais) Quarta-Feira, 25 de março de 2020 às 16:00h

JOAO AMAURI PADILHA 74 anos. Profissão: Carpinteiro Filiação: Arao Padilha e Anadir Augusta Padilha Cônjuge: Cacilda De Lourdes Gomes Padilha Local do sepultamento: Municipal De Contenda Quinta-Feira, 26 de março de 2020 às 10:00h

JAIR RIBEIRO DA SILVA 67 anos. Profissão: Filiação: Elias Ribeiro Da Silva e Maria Conceicao De Jesus Local do sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Quarta-Feira, 25 de março de 2020

ILSON DE SOUZA 69 anos. Profissão: Técnico Eletrônica Filiação: Ataide Guedes De Souza e Agostinha Benites De Souza Local do sepultamento: Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré-Pr) Quarta-Feira, 25 de março de 2020 às 18:00h

CLARICE RODRIGUES RAMOS 86 anos. Profissão: Outros Filiação: Manoel Rodrigues e Maria Caetano Cônjuge: Osvaldo Ramos Local do sepultamento: Crematório Perpetuo Socorro (Campo Largo-Pr) Quarta-Feira, 25 de março de 2020

ROSANE DOS SANTOS 45 anos. Profissão: Auxiliar Serviços Gerais Filiação: Abenelio Dos Santos e Cecilia Dos Santos Local do sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Quarta-Feira, 25 de março de 2020 às 16:30h

ALDO DE LIMA IRINEU 80 anos. Profissão: Outros Filiação: Joao Irineu Paulino e Felizarda Prestes De Lima Local do sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Quarta-Feira, 25 de março de 2020 às 18:00h

OSNI TERENCIO DE SOUZA 78 anos. Profissão: Outros Filiação: Bonifacio Terencio De Souza e Francisca Ivas De Souza Local do sepultamento: Crematório Jardim Da Saudade (Pinhais-Pr) Quarta-Feira, 25 de março de 2020 às 18:00h

GUDRUN IRENE MANDIC 88 anos. Profissão: Outros Filiação: Hermann Andreas Wilhelm e Kathe Wilhelm Local do sepultamento: Parque Iguaçu Quarta-Feira, 25 de março de 2020

ALESSON FELIPE RIBAS 24 anos. Profissão: Pedreiro Filiação: e Marcia Ribas Local do sepultamento: Municipal Santa Cândida Quarta-Feira, 25 de março de 2020 às 17:00h

ASSAE ESUMI 98 anos. Profissão: Outros Filiação: Yoshitaro Suyama e Tamano Suyama Local do sepultamento: Jardim Da Saudade Ii (Pinhais) Quarta-Feira, 25 de março de 2020

MARIA APARECIDA HENRIQUE 62 anos. Profissão: Autônomo(A) Filiação: Jose Henrique e Maria Vera Henrique Local do sepultamento: Paroquial São Marcos Quarta-Feira, 25 de março de 2020 às 15:00h

ROSA BOENO DE OLIVEIRA 60 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Joao Boeno e Maria Da Luz Camargo Local do sepultamento: Crematório Vertical (Curitiba) Quarta-Feira, 25 de março de 2020 às 15:30h

DIRCEU NEUMANN 82 anos. Profissão: Torneiro Mecânico Filiação: Miguel Neumann e Emilia Neumann Cônjuge: Reni Maria Neumann Local do sepultamento: Municipal Do Água Verde Quarta-Feira, 25 de março de 2020 às 15:00h

MANOEL MARIA MARTINS ALVES 87 anos. Profissão: Autonomo Filiação: Narciso Augusto Alves e Macimina Do Ceu Martins Cônjuge: Maria Do Carmo Cunha Alves Local do sepultamento: Crematório Jardim Da Saudade (Pinhais-Pr) Quarta-Feira, 25 de março de 2020

JOAQUIM GIL DO PRADO 85 anos. Profissão: Encanador(A) Filiação: Pedro Gil Do Prado e Maria Antonia De Jesus Cônjuge: Iuzalete Meire Do Prado Local do sepultamento: Cemitério Vaticano (Almirante Tamandaré) Quarta-Feira, 25 de março de 2020 às 13:30h

ALICE DOS SANTOS 76 anos. Profissão: Diarista Filiação: Waldomiro Cirilo Da Veiga e Augusta Alves Das Almas Cônjuge: Ismail Batista Dos Santos Local do sepultamento: Municipal Santa Cândida Quarta-Feira, 25 de março de 2020 às 11:00h

MARIA LUCIA ALVES MARIANO 64 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Jose Manoel Alves e Maria Da Conceicao Alves Cônjuge: Jose Salvado Mariano Local do sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Quarta-Feira, 25 de março de 2020 às 13:00h

LEONIR BEDIN 69 anos. Profissão: Caixa Filiação: Roberto Bedin e Odette Mocellin Bedin Cônjuge: Osvaldo Rosa Vilela Local do sepultamento: Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré-Pr) Quarta-Feira, 25 de março de 2020 às 11:00h

IRAMY SOARES CORREA 94 anos. Profissão: Funcionário Público Estadual Filiação: Fausto Soares Correa e Doralina Gomes Correa Local do sepultamento: Crematório Perpetuo Socorro (Campo Largo-Pr) Quarta-Feira, 25 de março de 2020

ISAIAS BONARD 70 anos. Profissão: Funcionário Público Municipal Filiação: Victalino Bonard e Ivette Bonard Cônjuge: Leila Cristina Maia Local do sepultamento: Municipal Do Água Verde Quarta-Feira, 25 de março de 2020 às 15:00h

JONATHAN DEAN NEVES 25 anos. Profissão: Auxiliar Filiação: Samuel Neves e Adriane Franco Local do sepultamento: Municipal Da Cidade De Origem Terça-Feira, 24 de março de 2020 às 16:00h

UBIRACI FERREIRA PAZ 44 anos. Profissão: Auxiliar Serviços Gerais Filiação: Cristovao Ferreira Vaz e Zenidas Neves Paz Local do sepultamento: Outros Quarta-Feira, 25 de março de 2020

RENATA ALBUQUERQUE BELEZA LUPEPSA 50 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Tulio Celio Beleza e Ione Batista Albuquerque Beleza Cônjuge: Alceu Lupepsa Local do sepultamento: Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré-Pr) Quarta-Feira, 25 de março de 2020 às 13:00h

CRISTIANE ALVES DE SOUZA 42 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Rosalino Alves De Souza e Tereza Merencio De Souza Local do sepultamento: Outros Quarta-Feira, 25 de março de 2020

MARIA ELIZETE PIRES 60 anos. Profissão: Auxiliar Filiação: Antonio Campos Pires e Rosamatria Pereira Pires Local do sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Quarta-Feira, 25 de março de 2020 às 10:00h

ROSA SLAVIK TRINDADE 64 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Jose Slavik e Emilia Slavik Local do sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Quarta-Feira, 25 de março de 2020 às 11:30h

IELSA CORREA BRAND DO CARMO 86 anos. Profissão: Professor(A) Filiação: Julio Brand e Celina Correa Brand Cônjuge: Lincoln Zacharias Do Carmo Local do sepultamento: Parque Iguaçu Quarta-Feira, 25 de março de 2020 às 11:00h

ENIVALDO VIEIRA DE DEUS 56 anos. Profissão: Pedreiro Filiação: Joao Vieira De Deus e Delmira Vieira De Deus Local do sepultamento: Municipal Santa Cândida Quarta-Feira, 25 de março de 2020 às 13:00h

LUCELIA DE OLIVEIRA CORREIA 52 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Sebastiao Correia e Clementina De Oliveira Correia Local do sepultamento: Paroquial Abranches Quarta-Feira, 25 de março de 2020 às 12:00h

LUCY IEDE BAADE 91 anos. Profissão: Professor(A) Filiação: Jorge Iede e Victoria Iede Cônjuge: Edmundo Baade Local do sepultamento: Jardim Da Saudade Ii (Pinhais) Quarta-Feira, 25 de março de 2020

NELSON STADNICK 93 anos. Profissão: Vendedor(A) Filiação: Jose Stadnick e Rosalina Stadnick Cônjuge: Nadyr Biz Stadnick Local do sepultamento: Parque Iguaçu Quarta-Feira, 25 de março de 2020 às 10:00h

MARIA NEIVA LIMA MAIA 59 anos. Profissão: Costureiro(A) Filiação: Jose Maia e Elvira Pereira Lima Maia Local do sepultamento: Outros Quarta-Feira, 25 de março de 2020

JOSE JURANDIR FAGUNDES 72 anos. Profissão: Vidraceiro(A) Filiação: Saturnino Fagundes Da Rocha e Galiana Maria Do Rosario Cônjuge: Aguida Da Silveira Fagundes Local do sepultamento: Outros Quarta-Feira, 25 de março de 2020 às 11:00h

ADRIANO MARCOS PEREIRA 56 anos. Profissão: Autonomo Filiação: Jose Pereira e Cecilia Brites De Lima Pereira Local do sepultamento: Municipal De Campo Magro Quarta-Feira, 25 de março de 2020 às 11:00h

LUIZ CELSO DISSENHA 74 anos. Profissão: Vendedor(A) Filiação: Izahias Dissenha e Ernestina Costa Dissenha Cônjuge: Marilene Dulniak Dissenha Local do sepultamento: Municipal São João Batista (S.J.Dos Pinhais) Quarta-Feira, 25 de março de 2020 às 09:00h

NAIR MARIA DA SILVA FERNANDES 68 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Jose Elias Da Silva e Clarinda Vieira Da Silva Cônjuge: Aidio Fernandes Local do sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Quarta-Feira, 25 de março de 2020