Falecimentos 25.03.2019

JOSE SANTINOR DE PAULA 79 anos. Profissão: Outros Filiação: Gabriel Sebastiao De Paula e Davina Pereira Dos Santos Local do sepultamento: Municipal De Tijucas Do Sul Terça-Feira, 26 de março de 2019 às 14:00h

PAULA ENWALL DOS REIS 74 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Carlos Erich Enwall e Amanda Enwall Cônjuge: Leo Luiz Dos Reis Local do sepultamento: Crematório Perpetuo Socorro (Campo Largo-Pr) Terça-Feira, 26 de março de 2019 às 10:00h

ALISSON DIEGO GUDE DO AMARAL 19 anos. Profissão: Filiação: Geremias Alves Do Amaral e Romilda Gude De Freitas Local do sepultamento: Municipal Do Boqueirão Terça-Feira, 26 de março de 2019

IOLANDA ROBERTO DA SILVA 74 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Bertholino Roberto e Rosalina Costa Roberto Cônjuge: Mario Rodrigues Da Silva Local do sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Terça-Feira, 26 de março de 2019 às 10:00h

MARIA OLIVIA BUENO TINOCO 65 anos. Profissão: Decorador(A) Filiação: Orencio Alves Tinoco e Mariza Bueno Tinoco Local do sepultamento: Parque Iguaçu Terça-Feira, 26 de março de 2019

FABIANO RIBEIRO DA SILVA 29 anos. Profissão: Autonomo Filiação: Jose Ribeiro Da Silva e Joeci Antunes Local do sepultamento: Municipal Da Fazenda Rio Grande Segunda-Feira, 25 de março de 2019

EVELYN OTT HOFFMANN 91 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Ernesto Ott e Emilia Ott Cônjuge: Dustin Kruger Hoffmann Local do sepultamento: Crematório Perpetuo Socorro (Campo Largo-Pr) Terça-Feira, 26 de março de 2019

URSOLINA PINTO CECCON 86 anos. Profissão: Outros Filiação: Manoel Celestino Pinto e Rosa Purcote Pinto Cônjuge: Paulo Ceccon Local do sepultamento: Cemitério Paroquial N. Sra. Do Rosario (Colombo) Domingo, 26 De Maio De 2019 às 10:00h

DEMAIR DE JESUS CORDEIRO 34 anos. Profissão: Pedreiro Filiação: Jose Franca Cordeiro e Ilaina De Fatima De Jesus Local do sepultamento: Municipal De Rio Branco Do Sul Terça-Feira, 26 de março de 2019 às 17:00h

JOAQUINA DE ABREU 66 anos. Profissão: Outros Filiação: Sebastiao Miguel De Abreu e Ana Faria De Abreu Local do sepultamento: Municipal Do Água Verde Terça-Feira, 26 de março de 2019 às 15:00h

CICERO JOSE DA SILVA 97 anos. Profissão: Outros Filiação: Nao Consta e Maria Jose Da Silva Local do sepultamento: Cemiterio Pedro Fuss (S.J. Dos Pinhais) Domingo, 26 De Maio De 2019 às 09:00h

ROMEU DE OLIVEIRA ASSUNCAO 80 anos. Profissão: Comerciante Filiação: Geraldo Assuncao e Helena De Oliveira Assuncao Cônjuge: Venerinda Aparecida Fernandes Assuncao Local do sepultamento: Jardim Da Saudade I Terça-Feira, 26 de março de 2019 às 11:00h São Lucas (Curitiba) (41) 3015-6776

ODORICO ALVES GOMES 59 anos. Profissão: Outros Filiação: Jose Alves Gomes e Maria Pereira De Souza Gomes Cônjuge: Vilma Alves Claro Gomes Local do sepultamento: Cemiterio Pedro Fuss (S.J. Dos Pinhais) Terça-Feira, 26 de março de 2019 às 17:00h

NAYR DE ALMEIDA 78 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Manoel Francisco De Almeida e Maria Ponciano Dos Santos Local do sepultamento: Municipal Do Boqueirão Terça-Feira, 26 de março de 2019 às 10:00h

ANTONIO SILVESTRE DE SOUZA 79 anos. Profissão: Taxista Filiação: Nao Consta e Maxima Franco Local do sepultamento: Municipal De Rio Branco Do Sul Domingo, 26 De Maio De 2019 às 10:00h

JOZE PIRES DE SOUZA 63 anos. Profissão: Motorista Filiação: Jose Pires De Souza e Maria Pires De Souza Local do sepultamento: Municipal Do Água Verde Terça-Feira, 26 de março de 2019 às 09:00h

JURANDIR AFONSO DANIELI 77 anos. Profissão: Motorista Filiação: Afonso Ivaldo Danieli e Luiza Stival Danieli Cônjuge: Lourdes Das Gracas Spena Danielle Local do sepultamento: Paroquial Santa Felicidade Segunda-Feira, 25 de março de 2019 às 17:00h

BASILIO NOVACOSKY SOBRINHO 92 anos. Profissão: Torneiro Mecânico Filiação: Estephano Novacosky e Maria Novacosky Cônjuge: Zoia Novacosky Local do sepultamento: Municipal Do Água Verde Terça-Feira, 26 de março de 2019 às 11:00h

MARIA DA GRACA TORRES DE MIRANDA SANDOVAL 95 anos. Profissão: Professor(A) Filiação: Lucas Correa De Miranda e Rosa Torres De Miranda Cônjuge: Helio Porto Sandoval Local do sepultamento: Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré-Pr) Segunda-Feira, 25 de março de 2019 às 16:30h

MANOEL DE ALMEIDA VIEIRA 79 anos. Profissão: Lavrador Filiação: Antonio Vieira De Jesus e Eleoteria Ferreira De Almeida Cônjuge: Catarina Ferreira Vieira Local do sepultamento: Bateias (Conceição Da Meia Lua) Segunda-Feira, 25 de março de 2019 às 17:00h

SEBASTIAO BUENO DA SILVA 80 anos. Profissão: Auxiliar Serviços Gerais Filiação: Joaquim Bueno Da Silva e Maria Angelina De Jesus Cônjuge: Arlinda Guaranhani Da Silva Local do sepultamento: A Definir Segunda-Feira, 25 de março de 2019 às 17:00h

WALFRIDO KRETSCHMER 75 anos. Profissão: Serralheiro Filiação: Joao Kretschner e Maria Kretschmer Local do sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Segunda-Feira, 25 de março de 2019 às 17:00h

MARIA JOANA DOS SANTOS SILVA 58 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Justilino Gomes Dos Santos e Senira Marques Dos Santos Cônjuge: Benedito Oliveira Da Silva Local do sepultamento: Cemiterio Memorial Da Vida (S.J. Dos Pinhais) Segunda-Feira, 25 de março de 2019 às 17:00h

ATAIDE ZENES DE PAULA 86 anos. Profissão: Filiação: Manoel Joaquim De Paula e Maria Clarinda Da Pureza Local do sepultamento: Paroquial De Campo Comprido Segunda-Feira, 25 de março de 2019 às 17:00h

ANA VITORIA BRAZ BOHRER 22 anos. Profissão: Atendente Filiação: Delton Bohrer e Roselei Ferreira Braz Local do sepultamento: A Definir Segunda-Feira, 25 de março de 2019 às 17:00h

DOMINIK WIECZORKOWSKI 89 anos. Profissão: Outros Filiação: Estanislau Wieczorkowski e Veronica Wieczorkowski Cônjuge: Luiza Doniak Wieczorkowski Local do sepultamento: Municipal Do Boqueirão Segunda-Feira, 25 de março de 2019 às 16:00h

JOSE CARLOS BOCZKOSKI 66 anos. Profissão: Pedreiro Filiação: Carlos Boczkoski e Rosa Boczkoski Cônjuge: Juanita De Toledo Boczkoski Local do sepultamento: Municipal Da Cidade De Origem Segunda-Feira, 25 de março de 2019

JOSE GASPAR CARRILHO 93 anos. Profissão: Motorista Filiação: Joao Cancio Carrilho e Arminda Wood Cônjuge: Tereza Teixeira Carrilho Local do sepultamento: Municipal Do Água Verde Segunda-Feira, 25 de março de 2019 às 17:00h

CORA MARINA HADLICH FURTADO 87 anos. Profissão: Comerciante Filiação: Bruno Hadlich e Celina Mello Cônjuge: Edu Da Silva Furtado Local do sepultamento: Parque Iguaçu Segunda-Feira, 25 de março de 2019 às 16:00h

GIOVANI DE GOIS BUCH 26 anos. Profissão: Motoboy Filiação: Guilherme Buch e Clementina De Gois Local do sepultamento: Cemitério Jardim Independência (Araucária) Segunda-Feira, 25 de março de 2019 às 15:30h

SELENA BERTOLI 74 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Menotti Bertoli e Paulina Maria Campreher Local do sepultamento: Paroquial São Marcos Segunda-Feira, 25 de março de 2019 às 17:00h Bom Jesus De Pinhais (Curitiba) (41) 3044-4111

ARILDO LOURENCO 51 anos. Profissão: Serralheiro Filiação: Jose Lourenco e Irena Lourenco Local do sepultamento: Municipal Santa Cândida Segunda-Feira, 25 de março de 2019 às 10:30h

ESTEFANIO ESTEVAM 81 anos. Profissão: Motorista Filiação: Pedro Estevam e Elvira Furquim De Miranda Cônjuge: Maria Julia Marciano Estevam Local do sepultamento: Municipal Santa Cândida Segunda-Feira, 25 de março de 2019 às 13:00h São Camilo (Curitiba) (41) 3024-6112

MARIA DE LIMA FERREIRA 77 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Antonio De Lima e Maria Rita Local do sepultamento: Cemitério Vaticano (Almirante Tamandaré) Segunda-Feira, 25 de março de 2019 às 17:00h

SANDOVAL DE FREITAS SANTOS 67 anos. Profissão: Agente Penitenciario Filiação: Raymundo Siriano Dos Santos e Joanira De Freitas Santos Local do sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Segunda-Feira, 25 de março de 2019

JOSIAS NUNES FAGUNDES 75 anos. Profissão: Auxiliar Produção Filiação: Calixto Fagundes De Oliveira e Angelina Nunes Da Costa Cônjuge: Zilda Julio Fagundes Local do sepultamento: Parque Senhor Do Bonfim (S.J.Dos Pinhais) Segunda-Feira, 25 de março de 2019 às 15:00h

PEDRO FERNANDES DE SOUZA Data Do Falecimento: Sábado, 23 de março de 2019 59 anos. Profissão: Marceneiro Filiação: Osahir Fernandes De Souza e Maria De Jesus De Souza Local do sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Segunda-Feira, 25 de março de 2019 às 15:00h

ORLANDI DAVID 80 anos. Profissão: Copeiro(A) Filiação: Joao Alves David e Maria Da Gloria David Local do sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Segunda-Feira, 25 de março de 2019 às 10:00h

RAIMUNDA FALCAO DA SILVA 45 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Francisco Jorge Da Silva e Raimunda Falcao Da Silva Local do sepultamento: Municipal Do Boqueirão Segunda-Feira, 25 de março de 2019 às 11:00h

LUIS CARLOS KRZESINSKI 37 anos. Profissão: Torneiro Mecânico Filiação: Orlando Luiz Krzesinski e Maria Bernardete Stival Krzesinski Local do sepultamento: Municipal Do Água Verde Segunda-Feira, 25 de março de 2019 às 11:00h

ANTONIA DE OLIVEIRA FAUSTINO 75 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Jose Ferreira Caminha e Ana Floripes De Oliveira Cônjuge: Mauro Faustino Local do sepultamento: Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré-Pr) Segunda-Feira, 25 de março de 2019 às 13:00h

MARIA TEIXEIRA MIKOLAJEWSKI 84 anos. Profissão: Zelador(A) Filiação: Francisco Teixeira e Cezina Teixeira Cônjuge: Jan Mikolajewski Local do sepultamento: Municipal São Francisco De Paula Segunda-Feira, 25 de março de 2019 às 09:00h

ELVIRA PORTO 72 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Salvador De Ramos Netto e Leonor De Ramos Cônjuge: Carlos Alberto Rodrigues Porto Local do sepultamento: Crematório Perpetuo Socorro (Campo Largo-Pr) Segunda-Feira, 25 de março de 2019

RUAN PABLO ALVES DE ARAUJO 19 anos. Profissão: Autonomo Filiação: Jefferson Queiroz De Araujo e Michelle Francine Alves Dos Santos Local do sepultamento: Cemiterio São Gabriel (Colombo) Segunda-Feira, 25 de março de 2019

ZANETI MARIA DO NACIMENTO 75 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Zonardi Goncalves Do Nascomento e Maria Teresa Pires Do Nascimento Local do sepultamento: Municipal De Morretes Segunda-Feira, 25 de março de 2019 às 14:00h

MARCOS ANTONIO PEREIRA VENANCIO 40 anos. Profissão: Outros Filiação: Alirio De Oliveira Venancio e Maria Oliveira Venancio Local do sepultamento: Guarituba (Piraquara) Segunda-Feira, 25 de março de 2019

MARIA CARDOSO SOARES DA CRUZ 69 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Arlindo Soares e Balbina Gomes Cardoso Cônjuge: Antonio Alves Da Cruz Local do sepultamento: Municipal Da Cidade De Origem Segunda-Feira, 25 de março de 2019 às 15:00h

MARIANO KOVALEK 72 anos. Profissão: Filiação: Alexandre Kovalek e Genoveva Kovalek Cônjuge: Anita Lider Kovalek Local do sepultamento: Paroquial De Umbará Segunda-Feira, 25 de março de 2019 às 10:00h

IRACEMA APARECIDA DA VILA 65 anos. Profissão: Outros Filiação: Nao Declarado e Marta Da Vila Cônjuge: Angelo Lopes Local do sepultamento: Crematório Perpetuo Socorro (Campo Largo-Pr) Segunda-Feira, 25 de março de 2019 às 10:00h

ADELTO DE MELO 29 anos. Profissão: Autonomo Filiação: Sebastiao De Melo e Regina Tadra De Melo Local do sepultamento: Municipal Da Cidade De Origem Segunda-Feira, 25 de março de 2019

ELSON IZIDORIO 84 anos. Profissão: Funcionário Público Municipal Filiação: Izidorio Jayme Geraldo e Ilidia Maria De Jesuz Cônjuge: Tereza Rissa Izidorio Local do sepultamento: Municipal Da Cidade De Origem Segunda-Feira, 25 de março de 2019

GABRIEL MARQUES FARIAS 21 anos. Profissão: Atendente Filiação: Nao Declarado e Katia Marques Farias Local do sepultamento: Cemiterio São Gabriel (Colombo) Segunda-Feira, 25 de março de 2019

CESAR ZIMERMANN 49 anos. Profissão: Soldador Filiação: Jose Joao Zimermann e Maria Alzira Zimermann Local do sepultamento: Municipal Da Cidade De Origem Segunda-Feira, 25 de março de 2019

ELCIO RICARDO KENAPPE 53 anos. Profissão: Funcionário Público Estadual Filiação: Altemir Kenappe e Aline Alda Kenappe Cônjuge: Elaine Vieira Vieira Local do sepultamento: Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré-Pr) Segunda-Feira, 25 de março de 2019

FILOMENO PEREIRA DE MACEDO 61 anos. Profissão: Ajudante Filiação: Nao Declarado e Benvinda Pereira De Macedo Cônjuge: Maria Aparecida De Macedo Local do sepultamento: Parque Senhor Do Bonfim (S.J.Dos Pinhais) Segunda-Feira, 25 de março de 2019 às 10:00h

CARLOS EDUARDO MAURO 56 anos. Profissão: Professor(A) Filiação: Carlos Eugenio Mauro e Martha Mauro Cônjuge: Neomar Mauro Local do sepultamento: Municipal Do Água Verde Segunda-Feira, 25 de março de 2019 às 10:00h

FLORENTINA COSTA FARIA 74 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Jose Costa Faria e Angelina Araujo Faria Cônjuge: Alinor Faria Local do sepultamento: Municipal Da Cidade De Origem Segunda-Feira, 25 de março de 2019

AMELIA VICTORIA FERNANDEZ SCHUCHOVSKY 94 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Lazaro Fernandez e Elisa Joana Rossi Fernandez Cônjuge: Raul Schuchovsky Local do sepultamento: Municipal Do Água Verde Domingo, 24 de março de 2019 às 17:00h

IRIA DE MORAIS BARRETO 74 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Afonso Francisco De Morais e Graciosa Tognon De Morais Cônjuge: Arcangelo Barreto Local do sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Segunda-Feira, 25 de março de 2019 às 16:00h

NELSON DE OLIVEIRA E SILVA 65 anos. Profissão: Outros Filiação: Pedro De Oliveira E Silva e Maria Cordeiro Dos Santos Cônjuge: Matilde Vasselik E Silva Local do sepultamento: Municipal Da Cidade De Origem Segunda-Feira, 25 de março de 2019 às 10:00h

MARIA CRISTINA DE OLIVEIRA 47 anos. Profissão: Diarista Filiação: Raimundo Cardoso De Moliveira e Umbelina Dos Santos Local do sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Domingo, 24 de março de 2019 às 17:00h

MAURO JOSE JUSTINO 46 anos. Profissão: Motorista Filiação: Antonio Justino Filho e Maria Jose Justino Cônjuge: Lilian Toledo Da Costa Justino Local do sepultamento: Municipal Da Cidade De Origem Segunda-Feira, 25 de março de 2019 às 10:00h

ROSALINA DENES RIGO 84 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Jose Denes e Rosalina Demichieli Denes Cônjuge: Joao Rigo Local do sepultamento: Jardim Da Paz Domingo, 24 de março de 2019 às 17:00h

LEANDRO CESAR VARONI JUNIOR 22 anos. Profissão: Mecânico Filiação: Leandro Cesar Varoni e Vilma Vujanski Varoni Local do sepultamento: Parque Senhor Do Bonfim (S.J.Dos Pinhais) Domingo, 24 de março de 2019 às 16:30h

MARCIA PATRICIA LIMA FREITAS DE CAMPOS 43 anos. Profissão: Engenheiro(A) Civil Filiação: Ilda Cardoso Freitas e Marilene Lima Freitas Cônjuge: Joacir De Jesus Josviak De Campos Local do sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Domingo, 24 de março de 2019 às 17:00h

MARIA TERESA DOS SANTOS 74 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Nao Consta e Maria Puresa Dos Santos Local do sepultamento: Municipal Do Boqueirão Domingo, 24 de março de 2019 às 16:00h

EDIT DA SILVA 82 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Jose L De Andrade e Cecilia De Andrade Cônjuge: Antonio Da Silva Local do sepultamento: Parque Senhor Do Bonfim (S.J.Dos Pinhais) Domingo, 24 de março de 2019 às 16:30h

SONIA MARA ROCHA NASCIMENTO 53 anos. Profissão: Faturista Filiação: Sebastiao Ferreira Da Rocha e Ione De Araujo Rocha Cônjuge: Joao Antonio Castro Do Nascimento Local do sepultamento: Santo Ângelo (Campo Largo) Domingo, 24 de março de 2019 às 17:00h

JOAO ALVES DE SOUSA 91 anos. Profissão: Lavrador Filiação: Francisco Alves De Sousa e Sebastiana Marcolina Da Silva Cônjuge: Helena Gaspar De Souza Local do sepultamento: Cemiterio Pedro Fuss (S.J. Dos Pinhais) Domingo, 24 de março de 2019 às 16:00h