Falecimentos 25.02.2019

VALDECIR APARECIDO CUCATO 54 anos. Profissão: Outros Filiação: Sebastiao Cucato e Joaquina De Carvalho Cucato Local do sepultamento: Municipal Do Água Verde Terça-Feira, 26 de Fevereiro de 2019 às 11:00h

MARIA OLINDA FARIA 69 anos. Profissão: Outros Filiação: Fioravante Cichelli e Maria Cardoso De Alvarenga Cichelli Cônjuge: Euclides Alves De Faria Local do sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Terça-Feira, 26 de Fevereiro de 2019 às 17:00h

MARIA CREONISSE CORSINO DO NASCIMENTO TOMKIO 60 anos. Filiação: Jose Manoel Pires Do Nascimento e Guiomar Corsino Do Nascimento Cônjuge: Luis Tomkio Local do sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Terça-Feira, 26 de Fevereiro de 2019

ROMILDA DOBKE DE CAMPOS 80 anos. Profissão: Atendente Filiação: Gustavo Dobke e Araci Duarte Dobke Local do sepultamento: Jardim Da Paz Terça-Feira, 26 de Fevereiro de 2019 às 11:00h

ANA SELUSNIAKI 87 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Gregorio Pankiewicz e Catarina Pankiewicz Local do sepultamento: Municipal Do Boqueirão Terça-Feira, 26 de Fevereiro de 2019 às 09:00h

ANTONIO DARCI DE SOUZA 75 anos. Profissão: Outros Filiação: Nao Consta e Elvira De Souza Local do sepultamento: Parque Memorial Graciosa (Quatro Barras) Segunda-Feira, 25 de Fevereiro de 2019 às 17:00h

ANNA STOIANA CORNACHINI 90 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Joao Stoiana e Anna Stoiana Local do sepultamento: Municipal Do Boqueirão Segunda-Feira, 25 de Fevereiro de 2019 às 17:00h

ANA MARIA SHAMANSKY 72 anos. Profissão: Funcionário Público Estadual Filiação: Nao Consta e Preciliana Zulmira Da Maia Local do sepultamento: Crematório Jardim Da Saudade (Pinhais-Pr) Terça-Feira, 26 de Fevereiro de 2019 às 09:00h

ANTONIO DONIZETE NOGUEIRA 59 anos. Profissão: Lavrador Filiação: Antonio Alves Nogueira e Laudelina Dos Santos Nogueira Local do sepultamento: Cemitério Municipal Santa Luzia (Quatro Barras) Segunda-Feira, 25 de Fevereiro de 2019

MARIA MERCEDES BASSANI RIOS 81 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Guilherme Bassani e Angelina Aralde Bassani Cônjuge: Armando Rios ( Falecido) Local do sepultamento: Municipal Do Água Verde Terça-Feira, 26 de Fevereiro de 2019 às 11:00h

MARIA ECEL 80 anos. Profissão: Outros Filiação: Pedro Ecel e Angelina Ecel Local do sepultamento: Municipal Do Água Verde Segunda-Feira, 25 de Fevereiro de 2019 às 17:00h

ALCEMIR TULIO 70 anos. Profissão: Outros Filiação: Natal Tulio e Ana Lidia Dos Santos Local do sepultamento: Paroquial Santa Felicidade Segunda-Feira, 25 de Fevereiro de 2019 às 16:00h

APARECIDO LOPES DE OLIVEIRA 65 anos. Profissão: Gerente Manutenção Filiação: Antonio Francisco De Oliveira e Petronilha Soares De Oliveira Local do sepultamento: Crematório Vertical (Curitiba) Terça-Feira, 26 de Fevereiro de 2019

IARA MORI MEDEIROS BRANCO 76 anos. Profissão: Professor(A) Filiação: Lydio Eclio Busetti Mori e Irene Puppi Busetti Mori Cônjuge: Antonio Manuel Medeiros Branco Local do sepultamento: Parque Iguaçu Segunda-Feira, 25 de Fevereiro de 2019

LUIZ GUILHERME SIQUEIRA 27 anos. Profissão: Motorista Filiação: Nao Declarado e Daluz Olivina Siqueira Local do sepultamento: Municipal Do Boqueirão Segunda-Feira, 25 de Fevereiro de 2019 às 13:00h

REGINA NEIVA DE CARVALHO 91 anos. Filiação: Emilio Muller Neiva De Lima e Arthemia Cruz Neiva De Lima Cônjuge: Ruy Leite De Carvalho Local do sepultamento: Municipal Do Água Verde Segunda-Feira, 25 de Fevereiro de 2019 às 17:00h

ANGELA MARIA DE LIMA VIRMONDE 63 anos. Profissão: Cozinheiro(A) Filiação: Lauro De Lima e Zulmira De Lima Local do sepultamento: Jardim Da Saudade Ii (Pinhais) Segunda-Feira, 25 de Fevereiro de 2019 às 17:00h

ANDERSON DE ASSIS 20 anos. Profissão: Ajudante Filiação: Nivaldo De Assis e Dalgisa Aparecida Durau Local do sepultamento: Cemiterio Contenda Segunda-Feira, 25 de Fevereiro de 2019

EDUARDO EUZEBIO JUSTILIANO 89 anos. Filiação: Estevao Euzebio Justiliano e Maria Francisca Pedroza Local do sepultamento: Parque Senhor Do Bonfim (S.J.Dos Pinhais) Segunda-Feira, 25 de Fevereiro de 2019

ANTONIO CELSO FONTOURA 50 anos. Profissão: Pedreiro Filiação: Aristides Fontoura e Santina Oliveira Fontoura Local do sepultamento: Municipal Santa Cândida Segunda-Feira, 25 de Fevereiro de 2019

JEANE MERY BURDA 85 anos. Filiação: Almiro Burda e Berenice Burda Local do sepultamento: Municipal Santa Cândida Segunda-Feira, 25 de Fevereiro de 2019 às 17:00h

JUAREZ DE SOUZA PEREIRA 59 anos. Profissão: Pedreiro Filiação: Aucelino Pereira e Antonia De Souza Pereira Local do sepultamento: Municipal Do Boqueirão Segunda-Feira, 25 de Fevereiro de 2019 às 14:00h

SEBASTIAO LEOPOLDINO VIEIRA 65 anos. Profissão: Agricultor Filiação: Joaquim Leopoldino De Oliveira e Maria Rosa De Oliveira Local do sepultamento: A Definir Segunda-Feira, 25 de Fevereiro de 2019 às 17:00h

CLAUDIA MARA DE SOUZA VIEIRA 41 anos. Profissão: Auxiliar Produção Filiação: Claudemar Candido Vieira e Mara De Souza Vieira Local do sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Segunda-Feira, 25 de Fevereiro de 2019 às 14:00h

VENILDO APARECIDO FERREIRA RAMOS 49 anos. Profissão: Pedreiro Filiação: Venancio Pires Ferreira Ramos e Emilia Dos Anjos Ferreira Cônjuge: Silvania Aparecida Ferreira Ramos Local do sepultamento: Parque Senhor Do Bonfim (S.J.Dos Pinhais) Segunda-Feira, 25 de Fevereiro de 2019 às 17:00h

EZEQUIAS BARBOSA 67 anos. Profissão: Autonomo Filiação: Benedito Barbosa e Maria Pereira Barbosa Cônjuge: Rosangela Furquim De Miranda Barbosa Local do sepultamento: Municipal Do Água Verde Segunda-Feira, 25 de Fevereiro de 2019 às 16:00h

FRANCISCO HUBERT 84 anos. Filiação: Stanislau Hubert e Ana Hubert Cônjuge: Terezinha Piskorz Hubert Local do sepultamento: Crematório Vertical (Curitiba) Segunda-Feira, 25 de Fevereiro de 2019

MARIA JOSE DORNELLES 89 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Ferdinando Ferreira e Amelia Ferreira Local do sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Segunda-Feira, 25 de Fevereiro de 2019 às 17:00h

SONIA MARIA PESSATTI 73 anos. Filiação: Dorval Miranda e Walda Alexandrina Miranda Cônjuge: Oscar Pessatti Local do sepultamento: Municipal Do Água Verde Segunda-Feira, 25 de Fevereiro de 2019 às 16:00h

IRINEO MUCHINSKI 79 anos. Profissão: Marceneiro Filiação: Pedro Muchinski e Irma Soares Muchinski Local do sepultamento: Jardim Da Saudade Ii (Pinhais) Segunda-Feira, 25 de Fevereiro de 2019 às 15:30h

ONDINA FRANCISCA VOSGERAU MACHADO 84 anos. Filiação: Max Vosgerau e Maria Pereira Vosgerau Cônjuge: Airton Machado Local do sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Segunda-Feira, 25 de Fevereiro de 2019 às 15:00h

ELIAS DE JESUS CORDEIRO DE FRANCA 51 anos. Profissão: Lavrador Filiação: Marcos Cordeiro De Franca e Zulmira Candida Trizotti De Franca Local do sepultamento: A Definir Segunda-Feira, 25 de Fevereiro de 2019

ROSELI TEREZINHA DA SILVA 55 anos. Profissão: Zelador(A) Filiação: Jose Modesto Da Silva e Maria De Lourdes Alves Da Silva Local do sepultamento: Cemitério Jardim Independência (Araucária) Segunda-Feira, 25 de Fevereiro de 2019

OSVALDO MELZER 86 anos. Profissão: Comerciante Filiação: Adolpho Melzer e Maria Cavichiolo Melzer Cônjuge: Anita Varela Melzer Local do sepultamento: Jardim Da Paz Segunda-Feira, 25 de Fevereiro de 2019 às 17:00h

WALMIR BERNARDO 76 anos. Profissão: Policial Militar Filiação: Joao Antonio Bernardo e Emilia Bernardo Cônjuge: Regina Do Rocio Bernardo Local do sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Segunda-Feira, 25 de Fevereiro de 2019 às 11:00h

HEDISON NAMUR 71 anos. Profissão: Vendedor(A) Filiação: Wasfinio Namur e Herminia Demenezes Namur Local do sepultamento: Paroquial São Marcos Segunda-Feira, 25 de Fevereiro de 2019 às 16:00h

MARIA TEREZA PACHLA 74 anos. Filiação: Bruno Pachla e Anair Menegol Pachla Local do sepultamento: Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré-Pr) Segunda-Feira, 25 de Fevereiro de 2019 às 16:00h

JOSE NILFO PEREIRA 58 anos. Profissão: Funcionário Público Estadual Filiação: Antonio Nicanor Pereira e Cecilia Pereira Local do sepultamento: Parque Senhor Do Bonfim (S.J.Dos Pinhais) Segunda-Feira, 25 de Fevereiro de 2019 às 15:00h

NEY FERNANDES DA SILVEIRA 59 anos. Filiação: Jose Fernandes Da Silveira e Dulcilia Graciano Da Silveira Local do sepultamento: Municipal Do Água Verde Segunda-Feira, 25 de Fevereiro de 2019 às 13:00h

AGENOR MOREIRA FILHO 57 anos. Profissão: Monitor(A) Filiação: Agenor Moreira e Maria De Lourdes Moreira Local do sepultamento: A Definir Segunda-Feira, 25 De Março De 2019

EDSON DOS SANTOS 41 anos. Profissão: Autonomo Filiação: Miguel Luiz Doz Santos e Luzia Aparecida Dos Santos Local do sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Segunda-Feira, 25 De Março De 2019 às 11:00h

FRANCISCO CARLOS SCUISSIATTO 62 anos. Profissão: Taxista Filiação: Adair Scuissiatto e Nilda Scuissiatto Cônjuge: Hilcda Camargo Scuissiatto Local do sepultamento: Municipal Do Água Verde Segunda-Feira, 25 de Fevereiro de 2019 às 15:00h

ERALDO MESQUITA SANTANA 63 anos. Profissão: Instalador(A) Filiação: Manoel Mesquita Santana e Maria Lacerda Salles Local do sepultamento: A Definir Segunda-Feira, 25 de Fevereiro de 2019 às 14:00h

ERNANI MATIAS 71 anos. Profissão: Pedreiro Filiação: e Claudemira Matias Local do sepultamento: Crematório Perpetuo Socorro (Campo Largo-Pr) Segunda-Feira, 25 de Fevereiro de 2019 às 10:00h

ANTONIO DA ROCHA 92 anos. Profissão: Outros Filiação: Joao Antonio Da Rocha e Deolinda Ferreira Da Cruz Cônjuge: Dalva Carneiro Driesen Da Rocha Local do sepultamento: Paroquial De Umbará Segunda-Feira, 25 de Fevereiro de 2019 às 11:00h

GISLAINE APARECIDA RIBEIRO 26 anos. Profissão: Outros Filiação: Gilzeto Felipe Ribeiro e Marcia Aparaecida Ribeiro Local do sepultamento: Municipal De Almirante Tamandaré Segunda-Feira, 25 de Fevereiro de 2019 às 10:00h

MARIA TEREZINHA PEREIRA 77 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Joao Mateus Vieira e Izaura Goes Cônjuge: Joaquim Pereira Local do sepultamento: Municipal Do Boqueirão Segunda-Feira, 25 de Fevereiro de 2019 às 11:30h

INES LORENA GUARNIERI 55 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Osvaldo Guarnieri e Maria Guarnieri Cônjuge: Joao Vercelin Ribeiro Dos Santos Local do sepultamento: A Definir Segunda-Feira, 25 de Fevereiro de 2019 às 17:00h

JOAO TEODOSIO DA SILVA 47 anos. Profissão: Jardineiro Filiação: Antonio Teodosio Da Silva e Luzia Maria Da Silva Cônjuge: Tereza Darzoto Da Silva Local do sepultamento: Municipal Da Cidade De Origem Segunda-Feira, 25 de Fevereiro de 2019

ADELINA ROSA PEREIRA 82 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Manoel Rosa e Analia Silva Da Rosa Cônjuge: Benedito Pereira Local do sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Segunda-Feira, 25 de Fevereiro de 2019 às 10:00h

SALVADOR DOS SANTOS 82 anos. Profissão: Pedreiro Filiação: Francisco Leoncio Dos Santos e Izabel Rodrigues De Lima Cônjuge: Maria Brasilia Dos Santos Local do sepultamento: Parque Senhor Do Bonfim (S.J.Dos Pinhais) Segunda-Feira, 25 de Fevereiro de 2019 às 10:00h

MARIA DE LOURDES DA ROCHA 91 anos. Profissão: Costureiro(A) Filiação: Jose Da Rocha e Elza Sauer Local do sepultamento: Municipal São Francisco De Paula Domingo, 24 de Fevereiro de 2019 às 16:00h

VANDERLEI RODRIGUES DE JESUS 49 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Jose Rodrigues De Jesus e Maria Tereza Rodrigues De Jesus Local do sepultamento: Paroquial São Marcos Sábado, 23 de Fevereiro de 2019 às 17:00h

PAULO PAIANO DA SILVA 71 anos. Profissão: Autonomo Filiação: Miguel Paiano e Maria Florisbela Da Silva Cônjuge: Iracema Rodrigues Da Silva Local do sepultamento: Jardim Da Paz Segunda-Feira, 25 de Fevereiro de 2019 às 09:00h

MARIA INACIA DA SILVA 72 anos. Profissão: Costureiro(A) Filiação: Nao Declarado e Francisca Alves Dos Santos Local do sepultamento: Municipal Santa Cândida Segunda-Feira, 25 de Fevereiro de 2019 às 09:00h

MIGUEL ALVES DA SILVA 64 anos. Profissão: Chaveiro Filiação: Jose Bernabe Da Silva e Patricia Dantas Da Conceicao Local do sepultamento: Municipal São Francisco De Paula Domingo, 24 de Fevereiro de 2019 às 17:00h

INGRID BRUHNS RICHTER 65 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Ewald Bruhns e Edith Bruhns Cônjuge: Mario Celso Richter Local do sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Domingo, 24 de Fevereiro de 2019 às 17:00h

DALVA ANTONIA BATISTA 66 anos. Profissão: Professor(A) Filiação: Joao Batista e Maria Moreira Batista Cônjuge: Jairo Ferreira Local do sepultamento: Parque Senhor Do Bonfim (S.J.Dos Pinhais) Segunda-Feira, 25 de Fevereiro de 2019 às 10:00h

ZINY ALGAUER 81 anos. Profissão: Funcionário Público Estadual Filiação: Nao Consta e Sylvia Carvalho Cônjuge: Ozias Algauer Local do sepultamento: Parque Iguaçu Domingo, 24 de Fevereiro de 2019 às 11:00h

MARTA PICHNICKI 72 anos. Profissão: Costureiro(A) Filiação: Antonio Pichnicki e Ana Pichnicki Local do sepultamento: Municipal De Almirante Tamandaré Domingo, 24 de Fevereiro de 2019 às 17:00h

ANTONIO BENEDITO DIOGO DE SANT ANNA 83 anos. Profissão: Pedreiro Filiação: Francisco Alves De Sant Anna e Sebastiana Pereira De Sant Anna Cônjuge: Evanilde Da Silva Sant Anna Local do sepultamento: Municipal Do Boqueirão Domingo, 24 de Fevereiro de 2019 às 17:00h

HENRIQUE LADYR DOS SANTOS 87 anos. Profissão: Comerciante Filiação: Laurentino Antonio Dos Santos e Afonsina Alves Da Silva Cônjuge: Silvina Goncalves Dos Santos Local do sepultamento: Cemiterio Memorial Da Vida (S.J. Dos Pinhais) Domingo, 24 de Fevereiro de 2019 às 17:00h

JOSE DINIZ 62 anos. Profissão: Serralheiro Filiação: Braz Diniz e Maria Madalena Do Amaral Diniz Cônjuge: Lucilene Soares Diniz Local do sepultamento: Municipal Santa Cândida Domingo, 24 de Fevereiro de 2019 às 17:00h