CECILIA BAYER 85 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Alberto Fontana e Paulina Danna Cônjuge: Afonso Bayer Local do sepultamento: A Definir Quarta-Feira, 25 de setembro de 2019 às 11:00h

ONOFRE ROQUE DA SILVA 101 anos. Profissão: Filiação: Antonio Roque Da Silva e Maria Brigida Da Silva Cônjuge: Laudelina Ferreira Local do sepultamento: Parque Senhor Do Bonfim (S.J.Dos Pinhais) Quarta-Feira, 25 de setembro de 2019 às 11:00h

JOAO GOMES PINTO DE SIQUEIRA 77 anos. Profissão: Filiação: Licinio Gomes Pinto De Siqueira e Esmeralda De Melo Siqueira Local do sepultamento: São Roque (Piraquara) Terça-Feira, 24 de setembro de 2019

MANOEL APARECIDO ROSARIO DE BRITO 65 anos. Profissão: Pedreiro Filiação: Heitor Jose Do Rosario e Luiza Maria Rosario De Brito Cônjuge: Claudia Elina De Jesus Local do sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Quarta-Feira, 25 de setembro de 2019 às 10:00h

JOSE POTINA DE MAURO 80 anos. Profissão: Pintor(A) Filiação: Salvador De Mauro e Catarina Potina De Mauro Cônjuge: Soledad Pereira De Mauro Local do sepultamento: Parque Senhor Do Bonfim (S.J.Dos Pinhais) Quarta-Feira, 25 de setembro de 2019 às 09:00h

JUAREZ MARQUES DE SOUSA 65 anos. Profissão: Eletricista Filiação: Rosemiro Marques De Sousa e Isabel Maria De Jesus Local do sepultamento: Cemiterio Pedro Fuss (S.J. Dos Pinhais) Quarta-Feira, 25 de setembro de 2019 às 10:00h

SANTINA DELIBERAL BONI 88 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Angelo Deliberal e Rosa Madalosso Deliberal Cônjuge: Otile Boni Local do sepultamento: Municipal Da Cidade De Origem Quarta-Feira, 25 de setembro de 2019

HOSANA MARIA EUGENIO 38 anos. Profissão: Atendente Filiação: Jose Eugenio Filho e Clementina De Oliveira Eugenio Cônjuge: Demetrio Pastuch Neto Local do sepultamento: Municipal São Francisco De Paula Quarta-Feira, 25 de setembro de 2019 às 09:00h

TARCIZO PEDROZO DE MORAES 90 anos. Profissão: Outros Filiação: Sebastiao Pedrozo De Moraes e Vergilia Pedrozo Da Costa Cônjuge: Dalva Maria Pedrozo De Moraes Local do sepultamento: Crematório Vertical (Curitiba) Terça-Feira, 24 de setembro de 2019 às 16:30h

LUCIA WYRWANT 77 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Paulo Valenga e Sofia Valenga Cônjuge: Jan Wyrwant Local do sepultamento: Paroquial Colonia Orleans Quarta-Feira, 25 de setembro de 2019 às 17:00h

LUIZ CAMPESTRINI 96 anos. Profissão: Professor(A) Filiação: Andre Campestrini e Fredesinda Lazarini Cônjuge: Elydia Massolin Campestrini Local do sepultamento: Paroquial São Marcos Quarta-Feira, 25 de setembro de 2019 às 09:30h

PEDRO RODRIGUES DE MORAIS 77 anos. Profissão: Funcionário Público Estadual Filiação: Fabio Rodrigues De Morais e Regina Maria Da Silva Cônjuge: Valdemira Lima De Morais Local do sepultamento: Crematório Berti (São José Dos Pinhais Pr) Terça-Feira, 24 de setembro de 2019 às 20:00h

ALEX DOS SANTOS CAMARINHO 14 anos. Profissão: Filiação: Vitoriano Camarinho e Silmara Aparecida Dos Santos Local do sepultamento: A Definir Terça-Feira, 24 de setembro de 2019 às 17:00h

SERAFIM PORFIRIO DO NASCIMENTO 51 anos. Profissão: Açougueiro Filiação: Jose Porfirio Do Nascimento e Maria Lopes Da Cruz Local do sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Quarta-Feira, 25 de setembro de 2019 às 14:00h

MARIA DE LOURDES RIBEIRO 77 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Fermino Dias De Oliveira e Maria Silva De Oliveira Cônjuge: Joao Fernandes Ribeiro Local do sepultamento: Jardim Da Saudade Ii (Pinhais) Terça-Feira, 24 de setembro de 2019 às 17:00h

ARGEMIRO DE OLIVEIRA 84 anos. Profissão: Carpinteiro Filiação: Jose Pedro De Oliveira e Berberina Monteiro De Oliveira Cônjuge: Helena De Abreu De Oliveira Local do sepultamento: A Definir Terça-Feira, 24 de setembro de 2019 às 17:00h

FRANCISCO JOSE RAMALHO AMSTALDEN 83 anos. Profissão: Agricultor Filiação: Pio Amstalden Junior e Victalina Ramalho Cônjuge: Beatriz Jose Ramalho Amstalden Local do sepultamento: Crematório Berti (São José Dos Pinhais Pr) Terça-Feira, 24 de setembro de 2019 às 17:00h

NICOLA JANOVICHI 56 anos. Profissão: Filiação: Adao Janovichi e Paraca Janovichi Local do sepultamento: A Definir Terça-Feira, 24 de setembro de 2019 às 16:00h

NILSON CESAR LISBOA 52 anos. Profissão: Almoxarife Filiação: Antonio Lisboa e Odete Alves Lisboa Local do sepultamento: Municipal Santa Cândida Terça-Feira, 24 de setembro de 2019 às 17:00h

ILTON APARECIDO PIRES 53 anos. Profissão: Filiação: Benedito Pires e Rosalina Da Silva Cônjuge: Rosangela De Melo Local do sepultamento: Municipal Do Boqueirão Terça-Feira, 24 de setembro de 2019 às 17:00h

JEOVA FERNANDES DE MACEDO 30 anos. Profissão: Coletor(A) Filiação: Jose Fernandes Da Silva e Amelia Ferreira De Macedo Local do sepultamento: A Definir Domingo, 29 de setembro de 2019 às 17:00h

LADISLAU PAVLOSKI 77 anos. Profissão: Autonomo Filiação: Estanislau Pavloski e Isaura De Lara Pavloski Cônjuge: Marlei Pavloski Local do sepultamento: Jardim Da Saudade I Terça-Feira, 24 de setembro de 2019 às 14:00h

VICTORIANA SIMOES DA MAIA 89 anos. Profissão: Auxiliar Produção Filiação: Francisco Simoes Da Maia e Catarina Juliana Cavalheiro Local do sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Terça-Feira, 24 de setembro de 2019 às 16:00h

NELSON CZELUSNIAK 71 anos. Profissão: Professor(A) Filiação: Antonio Czelusniak e Catharina Bach Czelusniak Local do sepultamento: Municipal De Ponta Grossa – Pr Terça-Feira, 24 de setembro de 2019 às 17:00h

JEAN HENRIQUE DE FREITAS VIANNA 27 anos. Profissão: Vendedor(A) Filiação: Marcelo Veiga Vianna e Ana Paula De Freitas Vianna Local do sepultamento: A Definir Segunda-Feira, 23 de setembro de 2019

Leibnitz Agibert 73 anos. Profissão: Outros Filiação: Waldomiro Dias Agibert e Maria Das Gracas Agibert Cônjuge: Rosiliza Maria Scussiato Agibert Local do sepultamento: Municipal São Francisco De Paula Terça-Feira, 24 de setembro de 2019 às 16:00h

TEREZA GEMBA 89 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Romao Gembra e Sofia Gemba Local do sepultamento: Paroquial São Marcos Terça-Feira, 24 de setembro de 2019 às 10:00h

HOSANA FAUSTINA DE MATOS 66 anos. Profissão: Outros Filiação: Jose Elias Ambrosio e Maria Justino De Melo Cônjuge: Ademar Ferreira De Matos Local do sepultamento: Parque Senhor Do Bonfim (S.J.Dos Pinhais) Domingo, 29 de setembro de 2019

ELISETE MARIA RIBEIRO 60 anos. Profissão: Funcionário Público Municipal Filiação: Nestor Ribeiro e Nair Pinho Ribeiro Local do sepultamento: Parque Iguaçu Terça-Feira, 24 de setembro de 2019 às 11:00h

ANDERSON MOREIRA 52 anos. Profissão: Pintor(A) Filiação: Levi Moreira e Maria Do Nascimento Moreira Local do sepultamento: Jardim Da Saudade I Terça-Feira, 24 de setembro de 2019

GORO HAYASHI 86 anos. Profissão: Mecânico Filiação: Nobu Hayashi e Nobuaki Hayashi Cônjuge: Aiko Ueno Hayashi Local do sepultamento: Parque Iguaçu Terça-Feira, 24 de setembro de 2019 às 10:00h

JORGE CARLOS PRESTES 58 anos. Profissão: Vigilante Filiação: e Nadir Prestes Local do sepultamento: Cemitério Vaticano (Almirante Tamandaré) Terça-Feira, 24 de setembro de 2019 às 11:00h

IVAN SERAFIM 64 anos. Profissão: Taxista Filiação: Joao Serafim e Josefa Barbosa Da Silva Serafim Local do sepultamento: Municipal Santa Cândida Segunda-Feira, 23 de setembro de 2019

ANASTACIA KAMINSKI 86 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Stefano Svidmitzka e Paraskevia Lucas Cônjuge: Estefano Kamonski Local do sepultamento: Municipal Do Água Verde Terça-Feira, 24 de setembro de 2019 às 10:00h

CRISTINA THIMOTEO 31 anos. Profissão: Costureiro(A) Filiação: Eugenio Thimoteo e Rosemeri Thimoteo Cônjuge: Anderson Bux Martins Local do sepultamento: Municipal Campo Do Tenente Terça-Feira, 24 de setembro de 2019 às 09:00h

JOHAN DANIEL CEDENO 21 anos. Profissão: Outros Filiação: e Yoliver Josefina Cedeno Local do sepultamento: Crematório Jardim Da Saudade (Pinhais-Pr) Terça-Feira, 24 de setembro de 2019