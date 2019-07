LEONIDIA GARCIA 83 anos. Profissão: Zelador(A) Filiação: Joao Garcia e Mercedes Pinheiro Da Luz Cônjuge: Sezefredo Garcia Local do sepultamento: Municipal Santa Cândida Quinta-Feira, 25 de julho de 2019 às 11:00h

IVONE DOS SANTOS SILVA MATEUS 94 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Albino Mateus e Maria Dos Santos Silva Local do sepultamento: Municipal Do Água Verde Quinta-Feira, 25 de julho de 2019 às 11:00h

EMILIA DE SOUZA SCAVASSINI 86 anos. Profissão: Enfermeiro(A) Filiação: Jose Herminio De Souza e Maria Da Graca Cônjuge: Genervino Joaquim Dos Reis Local do sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Quinta-Feira, 25 de julho de 2019 às 16:00h

MARIO CESAR DOS SANTOS 45 anos. Profissão: Agricultor Filiação: Valdo Lourenco Dos Santos e Maria Irene Dos Santos Local do sepultamento: Municipal Da Lapa – Pr Sexta-Feira, 26 de julho de 2019 às 11:00h

DAVID MATIAS DE CAMARGO 81 anos. Profissão: Pedreiro Filiação: Amador Matias De Camargo e Maria De Lima Camargo Cônjuge: Marta Da Silva De Camargo Local do sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Quinta-Feira, 25 de julho de 2019

IVETTE THEREZA DE ANDRADE 86 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Andre Langowski e Leocadia Pucke Langowski Cônjuge: Custodio Borges De Andrade Local do sepultamento: Paroquial São Marcos Quinta-Feira, 25 de julho de 2019 às 17:00h

SERAFINA DE JESUS PORTES 82 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Isaltino Anacleto De Jesus e Elsa Geffer Cônjuge: Lili Portes Local do sepultamento: Municipal Da Cidade De Origem Quinta-Feira, 25 de julho de 2019 às 16:00h

SAMARONE PRESTES DA SILVA 50 anos. Profissão: Latoeiro Filiação: Joao Francisco Prestes Da Silva e Fermina Terezinha De Souza Silva Local do sepultamento: Municipal Da Fazenda Rio Grande Quarta-Feira, 24 de julho de 2019 às 17:00h

ROSALDO JORGE DE ANDRADE 60 anos. Profissão: Advogado(A) Filiação: Jose Correa De Andrade e Guinefa Mikos De Andrade Local do sepultamento: Jardim Da Saudade I Quinta-Feira, 25 de julho de 2019 às 10:00h

VANESSA MOTA DE ALMEIDA 43 anos. Profissão: Balconista Filiação: Emilio Bispo De Almeida e Carmelita Mascarenhas Mota Local do sepultamento: Crematório Berti (São José Dos Pinhais Pr) Quinta-Feira, 25 de julho de 2019 às 13:00h

JOSEFA ANA DE SOUZA 78 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Jose Manoel Da Silva e Joaquina Ana Fernandes Local do sepultamento: Paroquial Colonia Orleans Quarta-Feira, 24 de julho de 2019 às 17:00h

MANOEL RIBAS DOS SANTOS 77 anos. Profissão: Ferramenteiro(A) Filiação: Nao Consta e Leonora Ribas Dos Santos Cônjuge: Demair Camargo Dos Santos Local do sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Quinta-Feira, 25 de julho de 2019 às 09:00h

JACQUELINE LUCIA DE CASTRO 46 anos. Profissão: Administrador(A) Empresas Filiação: Jose Luiz De Castro e Rosa Pacheco De Castro Local do sepultamento: Municipal Do Água Verde Quinta-Feira, 25 de julho de 2019 às 09:00h

CARLOS ALBERTO GUIMARAES COSTA 85 anos. Profissão: Advogado(A) Filiação: Ary Costa e Clorinda Guimaraes Costa Cônjuge: Carmen Zanatta Costa Local do sepultamento: Parque Iguaçu Quinta-Feira, 25 de julho de 2019

NEUSA SCUCATO 89 anos. Profissão: Auxiliar Odontologia Filiação: Joao Scucato e Thereza Scucato Local do sepultamento: Municipal São Francisco De Paula Quarta-Feira, 24 de julho de 2019 às 17:00h

GRACIELA DE FATIMA FILHEIRO DA SILVA 64 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Darcy Pedro Filheiro e Therezinha Piotto Filheiro Cônjuge: Sebastiao Antonio Da Silva Local do sepultamento: Parque Iguaçu Quinta-Feira, 25 de julho de 2019

INGRID VIANCA MARTINEZ 34 anos. Profissão: Gerente Filiação: Nao Decrado e Sonia Cristina Martinez Irala Local do sepultamento: Municipal Do Boqueirão Quarta-Feira, 24 de julho de 2019 às 16:00h

ADAYR DE CAMPOS MARINHO 87 anos. Profissão: Costureiro(A) Filiação: Ephigenio Ferreira De Campos e Ottilia Ferreira De Campos Cônjuge: Alceu Alves Marinho Local do sepultamento: Municipal Do Água Verde Quarta-Feira, 24 de julho de 2019 às 17:00h

SUELI FERREIRA FALCAO 70 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Ismail Ferreira e Carmem Rosalina Krauze Ferreira Local do sepultamento: Paroquial De Campo Comprido Quinta-Feira, 25 de julho de 2019

MARIA APARECIDA DA SILVA 48 anos. Profissão: Cozinheiro(A) Filiação: Amaru Da Silva e Olimpia Maria Da Silva Local do sepultamento: Municipal Do Boqueirão Quarta-Feira, 24 de julho de 2019 às 17:00h

JOAQUIM JUK 76 anos. Profissão: Comerciante Filiação: Estevao Juk e Maria Juk Cônjuge: Lucia Quas Juk Local do sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Quarta-Feira, 24 de julho de 2019 às 17:00h

JOZINA QUEIROZ ARQUEMAN 80 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Jose Sabino De Queiroz e Izaldina Maria Pimenta Cônjuge: Osvaldo Arqueman Local do sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Quarta-Feira, 24 de julho de 2019 às 17:15h

ARION SCHWIND 77 anos. Profissão: Representante Filiação: Jair Schwind e Yolanda Jacomassi Schwind Cônjuge: Carmen Lucia Schwind Local do sepultamento: Municipal Santa Cândida Quarta-Feira, 24 de julho de 2019 às 17:00h

PEDRO TEIXEIRA 68 anos. Profissão: Motorista Filiação: Antonio Inacio Teixeira e Maria Carolina Vandelao Local do sepultamento: Municipal Santa Cândida Quarta-Feira, 24 de julho de 2019 às 17:00h

HELENA APARECIDA EUFLOSINO 70 anos. Profissão: Costureiro(A) Filiação: Antonio Euflosino Neto e Ana Helena De Sousa Cônjuge: Joao Jose De Castro Local do sepultamento: Municipal Zona Sul Quarta-Feira, 24 de julho de 2019 às 16:00h

MARIA DE SOUZA FARIA CORREA 91 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Joaquim Rufino De Faria e Cecilia Candida De Souza Cônjuge: Joao Alves Correia Local do sepultamento: Paroquial Santa Cândida Quarta-Feira, 24 de julho de 2019 às 17:00h

IDALINA SANTANA CARDOSO 91 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Jose Santana e Julia Lourenco Gomes Cônjuge: Miguel Barbosa Local do sepultamento: Parque Senhor Do Bonfim (S.J.Dos Pinhais) Quarta-Feira, 24 de julho de 2019 às 15:30h

CARMEN TAKE WATANABE 82 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Matuiti Ilha e Nabe Iha Cônjuge: Namio Watanabe Local do sepultamento: Paroquial São Marcos Quarta-Feira, 24 de julho de 2019 às 17:00h

ANTONIO ALVES DE GOIS 82 anos. Profissão: Pedreiro Filiação: e Ana Maria Joaquina Cônjuge: Eunice Maria De Gois Local do sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Quarta-Feira, 24 de julho de 2019 às 15:00h

MARINA MARTINEZ MACIEL 82 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Luiz Martinez Molina e Dolores Sanches Marques Cônjuge: Juarez Maciel Local do sepultamento: Cemiterio Memorial Da Vida (S.J. Dos Pinhais) Quarta-Feira, 24 de julho de 2019 às 17:00h

OSMAR ANTONIO DE JESUS 73 anos. Profissão: Extrusor(A) Filiação: e Maria Rosa De Jesus Local do sepultamento: Jardim Da Saudade I Quarta-Feira, 24 de julho de 2019 às 17:00h

DORIVAL VICENTE 72 anos. Profissão: Corretor(A) Filiação: Joao Vicente e Tersa Carnavalli Cônjuge: Irene Thome Vicente Local do sepultamento: A Definir Quinta-Feira, 25 de julho de 2019

VERA JOSETE RODRIGUES MANSSANO 61 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Jose Manssano Moreno e Mercedes Rodrigues Manssano Cônjuge: Nelson Massayoshi Tanaka Local do sepultamento: Municipal Da Cidade De Origem Quarta-Feira, 24 de julho de 2019 às 17:00h

PEDRO DE OLIVEIRA 50 anos. Profissão: Zelador(A) Filiação: Manoel De Oliveira e Geni Schinaider De Oliveira Cônjuge: Evonilda Aparecida Bueno De Oliveira Local do sepultamento: Parque Iguaçu Quarta-Feira, 24 de julho de 2019 às 16:00h

MARIA MARTINS SOBRINHO 62 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Joao Martins De Melo e Francisca Benedita De Melo Cônjuge: Pedro Antonio Sobrinho Local do sepultamento: Santo Ângelo (Campo Largo) Quarta-Feira, 24 de julho de 2019 às 17:00h

CLARA BUKOWSKI 93 anos. Profissão: Religioso (A) Filiação: Ladislau Bukowski e Suzana Bukowski Local do sepultamento: Cemitério São Miguel (Araucária) Quarta-Feira, 24 de julho de 2019 às 15:30h

JOSE PINTO RIBEIRO 87 anos. Profissão: Agricultor Filiação: Jayme Pinto Ribeiro e Albertina Pinto Paula Faria Cônjuge: Maria Trevisan Ribeiro Local do sepultamento: Municipal Do Água Verde Quarta-Feira, 24 de julho de 2019 às 14:00h

DALTRO SOLDI 86 anos. Profissão: Contador(A) Filiação: Dante Doldi e Rita Munhoz Soldi Cônjuge: Almiranda Soldi Local do sepultamento: Crematório Vertical (Curitiba) Quarta-Feira, 24 de julho de 2019 às 17:00h

YOLANDA RODRIGUES DE ALMEIDA 72 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Joao Rodrigues e Julia Souza Cônjuge: Onofre Vieira De Almeida Local do sepultamento: Parque Senhor Do Bonfim (S.J.Dos Pinhais) Quarta-Feira, 24 de julho de 2019 às 14:00h

JOAQUINA DA SILVA OLIVEIRA 92 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Francisco Da Silva Oliveira e Maria Domingues Da Costa Cônjuge: Manoel Ferreira Local do sepultamento: Cemiterio Memorial Da Vida (S.J. Dos Pinhais) Quarta-Feira, 24 de julho de 2019 às 14:00h

GILVANIA BAILO 85 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Manoel De Carvalho Arruda e Julia Marques Cônjuge: Alceu Bailo Local do sepultamento: Municipal Do Água Verde Quarta-Feira, 24 de julho de 2019 às 17:00h

LUIZ CARLOS CARVALHO 64 anos. Profissão: Vigilante Filiação: e Edilia Carvalho Cônjuge: Cleuza De Fatima Carvalho Local do sepultamento: Municipal Do Boqueirão Quarta-Feira, 24 de julho de 2019 às 15:00h

ROSALINA CANDIDA DA CUNHA 76 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Jose Caetano Dos Santos e Madalena Candida De Jesus Cônjuge: Benedito Francisco D Cunha Quarta-Feira, 24 de julho de 2019 às 16:00h

JOAO MARIA DE PROENCA 58 anos. Profissão: Autonomo Filiação: Amalio Da Silva Proenca e Guilhermina Leite Proenca Local do sepultamento: Municipal Da Cidade De Origem Quarta-Feira, 24 de julho de 2019

VERA LUCIA GOLD REIS 59 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Sergio Gold e Ezelinda Rita Gold Cônjuge: Luiz Paulo Coelho De Almeida Reis Local do sepultamento: A Definir Quarta-Feira, 24 de julho de 2019

ALEX DE OLIVEIRA 35 anos. Profissão: Outros Filiação: Nao Consta e Edna De Oliveira Local do sepultamento: Cemitério Jardim Da Colina (Colombo) Quarta-Feira, 24 de julho de 2019 às 09:00h

FRANCISCO ASSIS DO PRADO 53 anos. Profissão: Auxiliar Administrativo Filiação: Lourival Do Prado e Antonieta Leal Do Prado Local do sepultamento: Municipal Do Água Verde Quarta-Feira, 24 de julho de 2019 às 16:00h

GUILHERME HENRIQUE SILVA DE SOUZA 19 anos. Profissão: Outros Filiação: Marcio Rogerio De Souza e Naudimar Pereira Da Silva Local do sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Quarta-Feira, 24 de julho de 2019

PETERSON DIAS BARCELOS 35 anos. Profissão: Autonomo Filiação: Jose Carlos Barcelos NOME DA MÃE: NEUSA ROSA DIAS Local do sepultamento: Municipal Do Boqueirão Quarta-Feira, 24 de julho de 2019 às 10:00h

JAIR BATISTA CORREIA 81 anos. Profissão: Comerciante Filiação: Joao Batista Correia e Maria Correia De Melo Cônjuge: Ilda Cassimiro Correia Local do sepultamento: Cemitério São Miguel (Araucária) Quarta-Feira, 24 de julho de 2019 às 11:00h

EVERLI DE LIMA 63 anos. Profissão: Auxiliar Administrativo Filiação: Argemiro De Lima e Anita Manika De Lima Local do sepultamento: Paroquial Santa Cândida Quarta-Feira, 24 de julho de 2019 às 10:00h