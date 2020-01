Falecimentos 24.01.2020

BENICIA RIBEIRO COSTA 65 anos. Profissão: Auxiliar Serviços Gerais Filiação: Nozinho Rodrigues Da Costa e Silvina Ribeiro Da Costa Local do sepultamento: Parque Iguaçu Sábado, 25 de janeiro de 2020 às 09:30h

HENRICKE GOULART LOURENCO 19 anos. Profissão: Estudante Filiação: Redenilson Goulart Lourenco e Hellen Cristine De Azevedo Local do sepultamento: Cemiterio Contenda Sábado, 25 de janeiro de 2020

DIONE FERIGOTTI 48 anos. Profissão: Enfermeiro(A) Filiação: Arnaldo Ferigotti e Olite Ferigotti Local do sepultamento: A Definir Sábado, 25 de janeiro de 2020

MATHEUS GOMES DA SILVA COSTA 21 anos. Profissão: Estudante Filiação: Nao Consta e Leidiana Gomes Da Silva Costa Local do sepultamento: Paroquial De Umbará Sábado, 25 de janeiro de 2020 às 10:00h

TATIANE GRACIELE DE FATIMA LANCE 40 anos. Profissão: Do Lar Filiação: e Neusa Lance Local do sepultamento: Municipal Do Boqueirão Sábado, 25 de janeiro de 2020 às 10:00h

ELISA GUEBARA SANCHES SIMON 64 anos. Profissão: Professor(A) Filiação: Jose Guebara Romao e Nair Sanches Guebara Cônjuge: Jomar Guevara Simon Local do sepultamento: A Definir Segunda-Feira, 27 de janeiro de 2020

JOANA ECLAIR DE OLIVEIRA 76 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Orlando Passos De Oliveira e Iria Petter De Oliveira Local do sepultamento: Municipal São João Batista (Foz Do Iguaçu/Pr) Sábado, 25 de janeiro de 2020 às 12:00h

JOSE APARECIDO DE SOUZA 65 anos. Profissão: Agricultor Filiação: Mario Ferreira De Souza e Antonieta Garcia De Souza Cônjuge: Lucia Maria Cavassin Souza Local do sepultamento: Municipal Da Cidade De Origem Sábado, 25 de janeiro de 2020 às 10:00h

DILSON GOUVEIA DA SILVA 55 anos. Profissão: Comerciante Filiação: Ananias Pereira Da Silva e Maria De Lourdes Almeida Gouveia Cônjuge: Josimari Silva De Moraes Local do sepultamento: Parque Senhor Do Bonfim (S.J.Dos Pinhais) Sábado, 25 de janeiro de 2020 às 11:00h

MARIA THEREZINHA TIGRE DUTRA 83 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Moyses Vieira Tigre e Augusta Vieira Tigre Cônjuge: Jarcedi Teles Dutra Local do sepultamento: Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré-Pr) Sábado, 25 de janeiro de 2020 às 14:00h

JOAO BONIFACIO CORREA PADILHA 68 anos. Profissão: Químico(A) Filiação: Jose Padilha e Aurea Correa Padilha Cônjuge: Arcelina Eliane Ghelen Padilha Local do sepultamento: Parque Senhor Do Bonfim (S.J.Dos Pinhais) Sexta-Feira, 24 de janeiro de 2020 às 17:00h

SINAIR SALETE SILVA DE LIMA NIEDZVICKI 51 anos. Profissão: Empresario(A) Filiação: Juvenal Antunes De Lima e Trindade Antunes De Lima Cônjuge: Ervino Nicoden Niedzvicki Local do sepultamento: A Definir Sexta-Feira, 24 de janeiro de 2020 às 17:00h

SANTINA MARTINS 96 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Antonio Melo Dos Santos e Carolina Melo Dos Santos Cônjuge: Orlando Martins Local do sepultamento: Municipal Do Água Verde Sexta-Feira, 24 de janeiro de 2020 às 17:00h

HELENA ARNDT 87 anos. Profissão: Baby Sitter Filiação: Johann Martens e Agnes Martens Cônjuge: Ernesto Arndt Local do sepultamento: Municipal Do Boqueirão Sexta-Feira, 24 de janeiro de 2020 às 17:00h

FABIO MARCELO RAMOS 48 anos. Profissão: Militar Filiação: Candido Jose Ramos e Celia Rodrigues Ramos Local do sepultamento: Jardim Da Saudade Ii (Pinhais) Sexta-Feira, 24 de janeiro de 2020 às 17:00h

Djalmo Medeiros De Sousa 84 anos. Profissão: Motorista Filiação: Paulino Carneiro De Sousa e Sebastiana Medeiros De Sousa Cônjuge: Elisabete Maria Pelissari De Sousa Local do sepultamento: Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré-Pr) Sábado, 25 de janeiro de 2020 às 11:00h

IDERZINA FEREIRA DA SILVA 93 anos. Profissão: Funcionário Público Estadual Filiação: Joao Ferreira e Amelia Ferreira Cônjuge: Alberto Da Silva Local do sepultamento: Jardim Da Saudade I Sexta-Feira, 24 de janeiro de 2020 às 17:00h

JOSE VITOR MARIA 82 anos. Profissão: Agricultor Filiação: Antonio Maria e Benedita Anselmo Cônjuge: Beatriz Salvador Maria Local do sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Sexta-Feira, 24 de janeiro de 2020 às 15:00h

PALMIRA ALVES DE OLIVEIRA CRUZ 78 anos. Profissão: Bibliotecário(A) Filiação: Salvador Alves De Oliveira e Umbelina De Lima Biscaia Cônjuge: Sergio Luiz De Freitas Cruz Local do sepultamento: Cemiterio Pedro Fuss (S.J. Dos Pinhais) Sexta-Feira, 24 de janeiro de 2020 às 16:30h

SARIN JESANE ANDRADE DE ASSIS 49 anos. Profissão: Empresario(A) Filiação: Antonio Francisco De Andrade e Joana Marilda De Oliveira Andrade Cônjuge: Carlos Denilson Fagundes De Assis Local do sepultamento: Municipal De Mandirituba Sexta-Feira, 24 de janeiro de 2020 às 17:00h

MARIA MAGDALENA KOKOTE SCHLICHTA 84 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Jose Kokote e Anna Kokote Cônjuge: Antonio Schlichta Local do sepultamento: Paroquial Abranches Sexta-Feira, 24 de janeiro de 2020 às 17:00h

RUTH PASSOS DE SOUZA 88 anos. Profissão: Advogado(A) Filiação: Jose Rodrigues Dos Passos e Adelina Benincasa Dos Passos Cônjuge: Regis Passos De Souza Local do sepultamento: A Definir Sexta-Feira, 24 de janeiro de 2020 às 17:00h

OSMAR BENEDITO DIAS 56 anos. Profissão: Cobrador De Onibus Filiação: Francisco Alves Dias e Mercedes De Souza Dias Local do sepultamento: Jardim Da Saudade I Sexta-Feira, 24 de janeiro de 2020 às 17:00h

NEIDE PEDROSO MIRANDA 72 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Jose Pedroso Filho e Augusta Dos Santos Pedroso Cônjuge: Domingos Miranda Local do sepultamento: Municipal Da Cidade De Origem Sexta-Feira, 24 de janeiro de 2020 às 17:00h

ERMELINDA LOCATELLI 87 anos. Profissão: Técnico Enfermagem Filiação: Guerino Locatelli e Angelina Lassen Local do sepultamento: Cemitério São Miguel (Araucária) Sexta-Feira, 24 de janeiro de 2020 às 15:00h

LUIZ ANTONIO LINHARES MILLEO 73 anos. Profissão: Funcionário Público Estadual Filiação: Sanito Milleo e Assiria Linhares Milleo Cônjuge: Ou Local do sepultamento: Crematório Vertical (Curitiba) Sexta-Feira, 24 de janeiro de 2020 às 16:30h

OSVALDO EVANGELISTA DE MACEDO 79 anos. Profissão: Advogado(A) Filiação: Cirilo Evangelista De Macedo e Maria Floriana De Macedo Cônjuge: Nilda Infante Vieira De Assis Local do sepultamento: Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré-Pr) Sexta-Feira, 24 de janeiro de 2020 às 15:00h

NEWTON QUERINO DE PAULA 79 anos. Profissão: Corretor(A) Filiação: Argemiro De Paula Genesio e Tereza Ferreira De Paula Cônjuge: Marlene Souza De Paula Local do sepultamento: A Definir Sexta-Feira, 24 de janeiro de 2020 às 17:00h

ADHEMAR ROSNER 80 anos. Profissão: Professor(A) Filiação: Alberto Rosner e Amelia Golinelli Rosner Cônjuge: Jazi Aparecida De Oliveira Local do sepultamento: Municipal De Cerro Azul Sexta-Feira, 24 de janeiro de 2020 às 17:00h

GABRIEL DOS SANTOS 13 anos. Profissão: Menor Filiação: Alceu Rocha Dos Santos e Reilda Aparecida Dos Santos Local do sepultamento: Municipal De Almirante Tamandaré Sexta-Feira, 24 de janeiro de 2020 às 17:00h

EVA DE LOURDES VITACA BASTOS 87 anos. Profissão: Gerente Filiação: Itagiba Xavier Bastos e Maria Vitaca Bastos Local do sepultamento: Municipal Do Água Verde Sexta-Feira, 24 de janeiro de 2020 às 15:00h

ELIO ELIAS JASNIEWSKI 82 anos. Profissão: Impressor(A) Filiação: Eduardo Jasniewski e Salomeia Jasniewski Cônjuge: Jandira Martins Jasniewski Local do sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Sexta-Feira, 24 de janeiro de 2020 às 16:00h

ARCENIA DAL NEGRO CHIUMENTO 89 anos. Profissão: Doméstica Filiação: Antonio Dal Negro e Josefina Dal Negro Cônjuge: Paolo Chiumento Local do sepultamento: Municipal Do Água Verde Sexta-Feira, 24 de janeiro de 2020 às 11:00h

DAVID DE PAULA RODRIGUES 41 anos. Profissão: Analista Filiação: Adevir Paula Rodrigues e Ines Maria Do Carmo Borges Rodrigues Local do sepultamento: Parque Iguaçu Sexta-Feira, 24 de janeiro de 2020 às 15:00h

GILBERTO RODRIGUES DOS SANTOS 67 anos. Profissão: Pedreiro Filiação: Faustino Pereira Dos Santos e Odalia Rodrigues Dos Santos Cônjuge: Iracema Rodrigues Dos Santos Local do sepultamento: Municipal Do Boqueirão Sexta-Feira, 24 de janeiro de 2020 às 15:00h

MARIA CELI DE ALBUQUERQUE 78 anos. Profissão: Enfermeiro(A) Filiação: Manoel Bento Da Silva e Antonia Nobrega Da Silva Cônjuge: Francisco Antonio De Albuquerque Neto Local do sepultamento: Paroquial Abranches Sexta-Feira, 24 de janeiro de 2020 às 15:00h

ELIAS JOSE NEVES 58 anos. Profissão: Jardineiro Filiação: Jose Alvares Neves e Noemi Maria Neves Local do sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Sexta-Feira, 24 de janeiro de 2020

FRANCISCA SKROCH ANDRADE 95 anos. Profissão: Outros Filiação: Jose Skroch e Rosa Skroch Local do sepultamento: Municipal Do Água Verde Sexta-Feira, 24 de janeiro de 2020 às 10:00h

RITA VIEIRA DE ALMEIDA 57 anos. Profissão: Do Lar Filiação: e Antonia Clemente Vieira Cônjuge: Ademar Santos De Almeida Local do sepultamento: Municipal Da Cidade De Origem Sexta-Feira, 24 de janeiro de 2020

Arestides Pisa 80 anos. Profissão: Outros Filiação: Pascoal Pisa e Angelina Pisa Local do sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Sexta-Feira, 24 de janeiro de 2020

FREDERICO SOARES CASTANHO 89 anos. Profissão: Militar Filiação: Joao Soares Castanho e Ottilia Soares Castanho Cônjuge: Ana Maria Castanho Local do sepultamento: Cemiterio Memorial Da Vida (S.J. Dos Pinhais) Sexta-Feira, 24 de janeiro de 2020 às 16:30h

MARIA PIRES GOMES 73 anos. Profissão: Auxiliar Serviços Gerais Filiação: Pedro Pires Dos Santos e Dionizia Rodrigues Dos Santos Cônjuge: Pedro Gomes Local do sepultamento: Cemiterio Pedro Fuss (S.J. Dos Pinhais) Sexta-Feira, 24 de janeiro de 2020 às 14:00h