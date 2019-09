JONATAN NEVES DE OLIVEIRA 45 anos. Profissão: Motorista Filiação: Jonatas Neves De Oliveira e Ana Neli Teixeira Neves De Oliveira Local Do Sepultamento: Jardim Da Paz Terça-Feira, 24 de setembro de 2019 às 10:00h

JOSE BARBOSA DE OLIVEIRA 85 anos. Profissão: Militar Filiação: Luiz Barbosa De Oliveira e Antonia Barbosa De Oliveira Cônjuge: Helia Reis Galdino Barbosa Local Do Sepultamento: Parque Memorial Graciosa (Quatro Barras) Terça-Feira, 24 de setembro de 2019

OSWALDO JOSE MACHADO DOS SANTOS 57 anos. Profissão: Chefe Cozinha Filiação: Jose Magno Dos Santos e Florinda Maria Machado Dos Santos Local Do Sepultamento: Municipal Do Boqueirão Segunda-Feira, 23 de setembro de 2019

ANA RAFAEL RODRIGUES 82 anos. Profissão: Outros Filiação: e Maria Borgesmuniz Cônjuge: Joao Clemente Rodrigues Local Do Sepultamento: A Definir Terça-Feira, 24 de setembro de 2019 às 11:00h

MARLI DALCOL SUTIL 67 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Joaquim Lino Sutil e Ercidia Dalcol Sutil Local Do Sepultamento: Cemiterio Memorial Da Vida (S.J. Dos Pinhais) Terça-Feira, 24 de setembro de 2019 às 10:00h

LUIZ DO ESPIRITO SANTO 71 anos. Profissão: Cozinheiro(A) Filiação: Jose Do Espirito Santo e Maria Bernardini Cônjuge: Maria Fatima Ventura Espirito Santo Local Do Sepultamento: Parque Senhor Do Bonfim (S.J.Dos Pinhais) Terça-Feira, 24 de setembro de 2019

JOSE RODOLFO LEMES 71 anos. Profissão: Mecânico Filiação: Salvino Pedro Lemes e Ana Candida Da Silva Cônjuge: Aurea Maria Zanquettin Lemes Local Do Sepultamento: Parque Senhor Do Bonfim (S.J.Dos Pinhais) Terça-Feira, 24 de setembro de 2019 às 17:00h

MAURILIO DOMINGOS MACHOWSKY 56 anos. Profissão: Outros Filiação: Domingos Machowsky e Anna Leonor Wor Machowsky Local Do Sepultamento: Cemitério São Miguel (Araucária) Terça-Feira, 24 de setembro de 2019

MOACIR ANTONIO BERNARDI 68 anos. Profissão: Segurança Filiação: Atilio Bernardi e Olivia Bernardi Cônjuge: Fatima Bernadete Bernardi Local Do Sepultamento: Cemiterio Memorial Da Vida (S.J. Dos Pinhais) Terça-Feira, 24 de setembro de 2019

LOURDES KOTSAN MAZUR 81 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Rodolfo Kotsan e Adelia Paris Kotsan Cônjuge: Paulo Mazur Local Do Sepultamento: Municipal São Francisco De Paula Segunda-Feira, 23 de setembro de 2019 às 09:00h

JADIL SANTO BUZETTO 58 anos. Profissão: Representante Comercial Filiação: Jose Santo Buzetto e Julia Santucci Buzetto Local Do Sepultamento: Crematório Vertical (Curitiba) Terça-Feira, 24 de setembro de 2019 às 09:30h

PAULO FRANCISCO DA SILVA 77 anos. Profissão: Metalúrgico Filiação: e Emidia Da Silva Cônjuge: Eliana Costa Da Silva Local Do Sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Segunda-Feira, 23 de setembro de 2019 às 16:30h

MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO 71 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Alfredo Jose Da Cunha e Paula Da Cunha Cônjuge: Osvaldo Do Nascimento Local Do Sepultamento: Municipal De Contenda Terça-Feira, 24 de setembro de 2019

ALICE VENTURA DE GODOI RAMALHO 64 anos. Profissão: Comerciante Filiação: Sebastiao Ventura Dos Santos e Alexandrina Ventura De Godoi Cônjuge: Joao Ramalho Local Do Sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Terça-Feira, 24 de setembro de 2019 às 15:00h

ELEUTERIO DE CASTRO 82 anos. Profissão: Outros Filiação: Teodomiro Ribeiro De Castro e Maria Domingues De Faria Local Do Sepultamento: Municipal Santa Cândida Terça-Feira, 24 de setembro de 2019 às 10:00h

ITANY CERQUEIRA LEITE 80 anos. Profissão: Auditor(A) Filiação: Erasto Cerqueira Leite e Donatilha Rosa Dos Santos Cônjuge: Ivonete Gomes Leite Local Do Sepultamento: Cemitério Vaticano (Almirante Tamandaré) Segunda-Feira, 23 de setembro de 2019 às 19:00h

IVETE RIBEIRO DOS SANTOS KEDZIERSKI 49 anos. Profissão: Doméstica Filiação: Sebastiao Ribeiro Dos Santos e Maria Neves Dos Santos Local Do Sepultamento: A Definir Terça-Feira, 24 de setembro de 2019 às 10:00h

SANDRA APARECIDA ALMEIDA CHIOCCA 62 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Jose Otaciano Almeida e Cecy Lopes Almeida Cônjuge: Luiz Carlos Chiocca Local Do Sepultamento: Municipal Da Cidade De Origem Terça-Feira, 24 de setembro de 2019 às 10:00h

NAIR JORGE DE LIMA OLIVEIRA LOPES 66 anos. Profissão: Técnico Enfermagem Filiação: Etelvino Soares Lima e Agripina De Souza Jorge Cônjuge: Nelson Antonio Oliveira Lopes Local Do Sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Segunda-Feira, 23 de setembro de 2019 às 17:00h

MERCI TERESINHA STUMPF LIMA 77 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Edvino Stumpf e Rosalina Stumpf Cônjuge: Nelito De Azevedo Lima Local Do Sepultamento: Crematório Berti (São José Dos Pinhais Pr) Segunda-Feira, 23 de setembro de 2019 às 17:00h

NEUZA CONCEICAO GOMES DA SILVA 48 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Sebastiao Cardoso Da Silva e Maria Gomes Da Cruz Local Do Sepultamento: Cemitério Jardim Independência (Araucária) Segunda-Feira, 23 de setembro de 2019 às 17:00h

JOAO DE MATTOS LIMA 100 anos. Profissão: Funcionário Público Federal Filiação: Joao Possidonio De Lima e Juvita De Mattos Lima Cônjuge: Joaninha De Lara Lima Local Do Sepultamento: Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré-Pr) Segunda-Feira, 23 de setembro de 2019 às 17:00h

MARCIAL SANTOS DE SOUZA 82 anos. Profissão: Militar Filiação: Sabino Fernandes De Souza e Oralina Dos Santos Souza Cônjuge: Sinforosa De Lima De Souza Local Do Sepultamento: Paroquial Colonia Orleans Segunda-Feira, 23 de setembro de 2019 às 17:00h

CLAUDETE JOANINA ZANETTI 71 anos. Profissão: Vendedor(A) Filiação: Julio Zanetti e Joanina Olimpia Zanetti Local Do Sepultamento: Municipal São Francisco De Paula Segunda-Feira, 23 de setembro de 2019 às 17:00h

DIONEIA DE JESUS 88 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Nao Consta e Ana Maria De Jesus Local Do Sepultamento: Parque Memorial Graciosa (Quatro Barras) Segunda-Feira, 23 de setembro de 2019 às 17:00h

ORLANDA DORNELLES DELLA COSTA 86 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Joao Francisco Dornelles e Olinda Dornelles Cônjuge: Orides Della Costa Local Do Sepultamento: Parque São Pedro Segunda-Feira, 23 de setembro de 2019 às 17:00h

SALVADOR GARCIA BORRUT 95 anos. Profissão: Mecânico Industrial Filiação: Rafael Garcia Cerda e Maria Borrut Nin Cônjuge: Izaura Barrionuevo Garcia Local Do Sepultamento: Cemiterio Memorial Da Vida (S.J. Dos Pinhais) Segunda-Feira, 23 de setembro de 2019 às 16:30h

NADIR RIBEIRO 65 anos. Profissão: Motorista Filiação: Joaquim Ribeiro e Maria Alves De Bastos Local Do Sepultamento: Municipal São João Batista (S.J.Dos Pinhais) Segunda-Feira, 23 de setembro de 2019 às 17:00h

LEONOR FERREIRA DE LIMA 95 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Joao Baptista Ferreira e Catharina Martins Cônjuge: Osmario De Lima Local Do Sepultamento: Municipal Do Boqueirão Segunda-Feira, 23 de setembro de 2019 às 17:00h

FABIO HENRIQUE SANTOS DE OLIVEIRA 26 anos. Profissão: Vendedor(A) Filiação: Adir De Oliveira e Neusa Francisca Dos Santos Local Do Sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Segunda-Feira, 23 de setembro de 2019 às 14:00h

NELSON PANGRACIO 86 anos. Profissão: Comerciante Filiação: Andre Pangracio e Albina Pangracio Cônjuge: Risolete Maria Maganhotto Pangracio Local Do Sepultamento: Paroquial De Campo Comprido Segunda-Feira, 23 de setembro de 2019 às 17:00h

LUCIANA VIANA DOS SANTOS 40 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Valdevino Viana e Maria Neusa Viana Cônjuge: Valmiral Alves Dos Santos Local Do Sepultamento: Complexo Cerimonial De Pinhais (Pinhais/Pr) Segunda-Feira, 23 de setembro de 2019 às 17:00h

JULMIRA DO NASCIMENTO ZEM 90 anos. Profissão: Professor(A) Filiação: Edegard Ferreira Do Nascimento e Genoveva Zgoda Do Nascimento Cônjuge: Natal Zem Local Do Sepultamento: Paroquial São Marcos Segunda-Feira, 23 de setembro de 2019 às 17:00h

ANTONIO PABLO CASTRO MONTOYA 97 anos. Profissão: Mecânico Industrial Filiação: Celestino Castro Pineiro e Blanca Montoya Lobelle Local Do Sepultamento: A Definir Segunda-Feira, 23 de setembro de 2019

JOSE CARLOS DA CRUZ 59 anos. Profissão: Eletricista Filiação: Jose Nadir Loures Da Cruz e Maria Dalgut Cônjuge: Bernadete Aparecida Jesus Da Cruz Local Do Sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Segunda-Feira, 23 de setembro de 2019 às 15:00h

JOAO ANTONIO BONTORIN 77 anos. Profissão: Mecânico Manutenção Filiação: Marcos Bontorin Poli e Luiza Petenusso Bontorin Cônjuge: Maria Neusa Rodrigues Bontorin Local Do Sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Segunda-Feira, 23 de setembro de 2019 às 16:00h

SENHORINHA DAS GRACAS CAMARGO 62 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Juvenal Afonso Camargo e Quintiliana Ferreira De Jesus Cônjuge: Joao Pedro De Oliveira Local Do Sepultamento: Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré-Pr) Segunda-Feira, 23 de setembro de 2019 às 17:00h

ANA BARREIRO DOS SANTOS 85 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Pedro Pinto Barreiro e Maria Julia Cônjuge: Sebastiao Martins Dos Santos Local Do Sepultamento: Cemiterio Pedro Fuss (S.J. Dos Pinhais) Segunda-Feira, 23 de setembro de 2019 às 17:00h

REGINALDO GERALDO DOS SANTOS 37 anos. Profissão: Gerente Administrativo Filiação: Ivanil Dos Santos e Izolina Aparecida Domingues Dos Santos Local Do Sepultamento: Municipal Da Cidade De Origem Segunda-Feira, 23 de setembro de 2019 às 17:00h

AIRTON GONCALVES 66 anos. Profissão: Serralheiro Filiação: Luiz Goncalves e Julieta Salvaro Goncalvez Local Do Sepultamento: Paroquial Abranches Segunda-Feira, 23 de setembro de 2019 às 10:00h

IZABEL FERREIRA BOTEGA 82 anos. Profissão: Do Lar Filiação: e Leonora Ferreira De Paula Cônjuge: Pedro Botega Local Do Sepultamento: Municipal Da Cidade De Origem Segunda-Feira, 23 de setembro de 2019 às 15:00h

MARCOS SALDANHA PORTELLA 53 anos. Profissão: Autonomo Filiação: Oswaldo Portella e Osvaldina Saldanha Portella Local Do Sepultamento: Municipal Do Água Verde Segunda-Feira, 23 de setembro de 2019 às 17:00h

ADA PORTO HAVRO 81 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Alvaro Pereira Porto e Maria Leonidia Torquato Cônjuge: Adolpho Havro Local Do Sepultamento: Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré-Pr) Segunda-Feira, 23 de setembro de 2019 às 18:00h

ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA ZOCCHE 60 anos. Profissão: Pintor(A) Filiação: Antonio Zocche e Lucy Alves Da Silva Local Do Sepultamento: Crematório Jardim Da Saudade (Pinhais-Pr) Segunda-Feira, 23 de setembro de 2019 às 10:00h

OLENITA THEREZINHA VENTURELLA MARIN 89 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Pedro Venturella Filho e Maria Alice Correa Venturella Cônjuge: Hetuy Marin Local Do Sepultamento: Jardim Da Saudade I Segunda-Feira, 23 de setembro de 2019 às 11:00h

NICEA MARQUES BARRETO 81 anos. Profissão: Enfermeiro(A) Filiação: Marcos Luiz e Benedicta Marques Do Nascimento Cônjuge: Hermerson Cruz Barreto Local Do Sepultamento: Cemiterio Memorial Da Vida (S.J. Dos Pinhais) Segunda-Feira, 23 de setembro de 2019 às 16:00h

ESTEFANIA KLAK 87 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Joao Ivankio e Theresa Olouka Cônjuge: Pedro Klak Local Do Sepultamento: Cemitério Vaticano (Almirante Tamandaré) Segunda-Feira, 23 de setembro de 2019 às 16:00h

ADIR NASSER 81 anos. Profissão: Funcionário Público Estadual Filiação: Abdo Jose Nasser e Salma Acle Nasser Cônjuge: Joceli De Oliveira Nasser Local Do Sepultamento: Municipal Do Água Verde Segunda-Feira, 23 de setembro de 2019 às 16:00h

JOAO FRANCISCO FERREIRA DA CRUZ 77 anos. Profissão: Borracheiro(A) Filiação: Joao Ferreira Da Cruz e Catarina Marciana De Paula Cônjuge: Leonor Lopes Da Cruz Local Do Sepultamento: A Definir Segunda-Feira, 23 de setembro de 2019 às 16:00h

RENATO CARLOS GRAEFF DA CUNHA 73 anos. Profissão: Militar Filiação: Epaminondas Ferraz Da Cunha e Stella Graeff Da Cunha Local Do Sepultamento: A Definir Segunda-Feira, 23 de setembro de 2019 às 09:00h

MARCELO NASSER EHLKE 47 anos. Profissão: Empresario(A) Filiação: Jose Romeu Ehlke e Guilda Saleme Ehlke Cônjuge: Vanessa Giacometti Ehlke Local Do Sepultamento: Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré-Pr) Segunda-Feira, 23 de setembro de 2019

ERNA HARTMANN WIEGAND 90 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Frederico Hartmann e Maria Chritina Hartmann Cônjuge: Oscar Weigand Local Do Sepultamento: Municipal Do Água Verde Domingo, 22 de setembro de 2019 às 10:00h

JOAQUIM JOSE DA SILVA 87 anos. Profissão: Jardineiro Filiação: Tiburtino Jose e Maria Avelina Da Silva Cônjuge: Julia Jose Da Silva Local Do Sepultamento: Paroquial Santa Felicidade Domingo, 22 de setembro de 2019 às 17:00h

ELIO GOMES 84 anos. Profissão: Militar Filiação: Jose Gomes Dos Santos e Alzira Coutinho Gomes Cônjuge: Nadir Dias Gomes Local Do Sepultamento: Crematório Jardim Da Saudade (Pinhais-Pr) Domingo, 22 de setembro de 2019 às 13:00h

MARIA APARECIDA COSTA DE ALMEIDA 63 anos. Profissão: Funcionário Público Municipal Filiação: Antonio Dias De Almeida e Carolina Costa De Almeida Cônjuge: Adao De Oliveira Local Do Sepultamento: Crematório Jardim Da Saudade (Pinhais-Pr) Domingo, 22 de setembro de 2019 às 18:00h

SEBASTIAO DARCI HURMANN DE LIMA 73 anos. Profissão: Motorista Filiação: Joao De Lima e Maria De Lurdes Hurmann De Lima Local Do Sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Domingo, 22 de setembro de 2019 às 14:00h

EDIVALDO RODRIGUES COSTA 71 anos. Profissão: Soldador Filiação: Agenor Rodrigues Costa e Cercelina Maria Costa De Jesus Cônjuge: Creusa Dos Santos Local Do Sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Domingo, 22 de setembro de 2019 às 17:15h

JUSSELAINE ALMEIDA DA SILVA 31 anos. Profissão: Do Lar Filiação: e Cleonice Afonso De Almeida Cônjuge: Rodrigo Da Silva Local Do Sepultamento: A Definir Segunda-Feira, 23 de setembro de 2019 às 11:00h

DEBORA TERESINHA RODRIGUES DE MATOS 57 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Antonio Rodrigues De Matos e Noemia Da Rocha Inacio Cônjuge: Edvaldo Noszczyk Local Do Sepultamento: Cemiterio Pedro Fuss (S.J. Dos Pinhais) Domingo, 22 de setembro de 2019 às 17:00h

MARIA DAS MERCES DE SOUZA CONFORTO 91 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Jose Machado De Souza e Pierina Scucato De Souza Cônjuge: Raphael Conforto Local Do Sepultamento: Municipal De Morretes Domingo, 22 de setembro de 2019 às 16:30h

RICARDO COSLOSKI 38 anos. Profissão: Pedreiro Filiação: Francisco Afonso Cosloski e Elvira Cosloski Local Do Sepultamento: Municipal Da Cidade De Origem Domingo, 22 de setembro de 2019 às 11:00h