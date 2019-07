EMILIA RICCI 80 anos. Profissão: Professor(A) Filiação: Liberato Ricci e Juliana Ricci Local do sepultamento: Jardim Da Paz Quarta-Feira, 24 de julho de 2019 às 10:00h

HELENA SOSSAE NOBREGA 83 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Luiz Sossae e Benedita Bortolotti Cônjuge: Geraldo Nobrega Local do sepultamento: Jardim Da Paz Quarta-Feira, 24 de julho de 2019 às 10:00h

MARCEL MANSUR PESSOA 57 anos. Profissão: Administrador(A) Filiação: Plinio Anciutti Pessoa e Jasmin Mansur Pessoa Cônjuge: Tania Martini Pessoa Local do sepultamento: Cemitério São Miguel (Araucária) Quarta-Feira, 24 de julho de 2019 às 15:00h

EZEQUIAS EMANUEL ALEXANDRE 18 anos. Profissão: Outros Filiação: Nada Consta e Genes Alexandre Local do sepultamento: Municipal Bom Jesus Dos Passos (Piraquara) Quarta-Feira, 24 de julho de 2019 às 10:00h

MARIA TERESA MARTINS GOMES 75 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Joao Wasornik e Aline Dobrinieski Wasornik Local do sepultamento: Municipal Santa Cândida Quarta-Feira, 24 de julho de 2019 às 10:00h

JORGE FERREIRA 71 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Manoel Domingos Ferreira e Maria De Jesus Cônjuge: Vera Lucia Silva Ferreira Local do sepultamento: Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré-Pr) Quarta-Feira, 24 de julho de 2019

ALCENIR DE ALMEIDA BERGER 56 anos. Profissão: Pintor(A) Filiação: Alcindo Machado Berger e Alvina Da Luz De Almeida Cônjuge: Leni Da Silva Berger Local do sepultamento: Parque Senhor Do Bonfim (S.J.Dos Pinhais) Terça-Feira, 23 de julho de 2019

NELSON DE ANDRADE 61 anos. Profissão: Auxiliar Filiação: Braz Mineiro De Andrade e Purcina Cordeiro De Andrade Local do sepultamento: Cemitério Três Côrregos (Campo Largo/Pr) Quarta-Feira, 24 de julho de 2019

OSVALDO ZELASKI 64 anos. Profissão: Jardineiro Filiação: Miguel Zelaski e Flora Zelaski Local do sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Quarta-Feira, 24 de julho de 2019 às 11:00h

DANILO ANTONIO ZAMPIRI 67 anos. Profissão: Motorista Filiação: Antonio Valentim Zampiri e Iolanda Monfrom Zampiri Local do sepultamento: Municipal De Campo Magro Quarta-Feira, 24 de julho de 2019 às 09:00h

EUNICE DE OLIVEIRA 75 anos. Profissão: Cozinheiro(A) Filiação: Pedro Francisco De Oliveira e Deomira Silva De Oliveira Local do sepultamento: Municipal De Pirai Do Sul – Pr Terça-Feira, 23 de julho de 2019

ANTONIO JOAQUIM DA CRUZ RENDEIRO 54 anos. Profissão: Outros Filiação: Antonio Joaquim Fernandes Rendeiro e Antonia Gomes Da Cruz Rendeiro Local do sepultamento: Crematório Jardim Da Saudade (Pinhais-Pr) Terça-Feira, 23 de julho de 2019 às 20:00h

ISABEL MACHADO DA ROSA 74 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Domingos Machado e Regina Machado Local do sepultamento: Cemiterio Memorial Da Vida (S.J. Dos Pinhais) Quarta-Feira, 24 de julho de 2019 às 11:00h

JOEL MARTINS 26 anos. Profissão: Carregador(A) Filiação: e Marli Martins Local do sepultamento: Cemiterio Pedro Fuss (S.J. Dos Pinhais) Terça-Feira, 23 de julho de 2019

SIMONE TERESINHA RODRIGUES 45 anos. Profissão: Advogado(A) Filiação: Jose Daniel Rodrigues e Nair Teresinha Rodigues Local do sepultamento: Parque Senhor Do Bonfim (S.J.Dos Pinhais) Terça-Feira, 23 de julho de 2019 às 17:00h

EUZA ROHN 85 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Licinio De Souza Valente e Sofia Moraes Valente Cônjuge: Carlos Rohn Local do sepultamento: Municipal Do Água Verde Terça-Feira, 23 de julho de 2019 às 14:00h

ARISTOTELES CHEIRAN DA SILVA 99 anos. Profissão: Outros Filiação: Antonio Martins Da Silva e Gasparina Cheiran Da Silva Local do sepultamento: Cemiterio Pedro Fuss (S.J. Dos Pinhais) Quarta-Feira, 24 de julho de 2019

LOURDES BETI MENDES 61 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Jose Sebastiao Martins e Ana Francisca Martins Cônjuge: Djalma Araujo Mendes Local do sepultamento: Cemitério Jardim Da Colina (Colombo) Terça-Feira, 23 de julho de 2019 às 17:00h

DORIS CAROLINA HEINZ GAVINHO 88 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Joao Guilherme Heinz e Clelia Heinz Cônjuge: Manoel Simoes Gavinho Local do sepultamento: Parque Iguaçu Terça-Feira, 23 de julho de 2019 às 17:00h

RUFINO KIENEN 74 anos. Profissão: Filiação: Antonio Kienen e Luiza Kienen Cônjuge: Maria Deleuza Kienen Local do sepultamento: A Definir Terça-Feira, 23 de julho de 2019 às 16:30h

EDEZIO ROCHA CAVALCANTE 106 anos. Profissão: Carpinteiro Filiação: Luiz Goncalves Da Rocha e Olimpia Anna De Jesus Local do sepultamento: Municipal Do Boqueirão Terça-Feira, 23 de julho de 2019 às 17:00h

REBECA PANDORI DOS SANTOS 16 anos. Profissão: Estudante Filiação: Mauro Sergio Dos Santos e Denise Magalhaes Pandori Dos Santos Local do sepultamento: A Definir Terça-Feira, 23 de julho de 2019 às 17:00h

BRUNA TAIANA DE OLIVEIRA ARRUDA 27 anos. Profissão: Vendedor(A) Filiação: Nao Consta e Irondina Mendonca De Oliveira Cônjuge: Artur Guilherme Arruda Local do sepultamento: Jardim Da Saudade Ii (Pinhais) Terça-Feira, 23 de julho de 2019 às 17:00h

PATRICIA SCHWARTZ 35 anos. Profissão: Recepcionista Filiação: Ilso Sebastiao Schwartz e Arlete Schwartz Local do sepultamento: Municipal Do Água Verde Terça-Feira, 23 de julho de 2019 às 17:00h

GISELA PROBST LANGER 86 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Walter Probst e Gertrud Probst Cônjuge: Wolfgang Langer Local do sepultamento: Comuna Evangélica Luterana Terça-Feira, 23 de julho de 2019 às 17:00h

EDUVIRGENS NOVICKI 90 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Afonso Krupeizaki e Veronica Krupeizaki Cônjuge: Osvaldo Novicki Local do sepultamento: Municipal Do Água Verde Terça-Feira, 23 de julho de 2019 às 16:00h

SANDRA ELEUTERIO PORTES 37 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Nao Consta e Natalina Eleuterio Cônjuge: Carlos Rogerio Portes Local do sepultamento: Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré-Pr) Quarta-Feira, 24 de julho de 2019 às 09:00h

REGINA CANI SENK 85 anos. Profissão: Zelador(A) Filiação: Jose Cani e Maria Maximiana Da Silva Cônjuge: Alberto Vitor Senk Local do sepultamento: Municipal De Quatro Barras – São Sebastião Quarta-Feira, 24 de julho de 2019 às 10:00h

MARCELO FERREIRA DE CARVALHO 46 anos. Profissão: Pintor(A) Filiação: Antonio Moraes De Carvalho e Marli Jacira Ferreira Local do sepultamento: Municipal Do Boqueirão Terça-Feira, 23 de julho de 2019 às 17:00h

IOLANDA BUS PADILHA 83 anos. Profissão: Filiação: Miguel Bus e Urculina Jacomasso Bus Cônjuge: Rubens Padilha Local do sepultamento: Crematório Berti (São José Dos Pinhais Pr) Terça-Feira, 23 de julho de 2019

ELISABETH WIELER 94 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Gerhard Gerhard Spenst e Elisabeth Spenst Cônjuge: Jacob Wieler (Falecido) Local do sepultamento: Municipal Do Boqueirão Terça-Feira, 23 de julho de 2019 às 17:00h

JOAO NUNES DA SILVA 65 anos. Profissão: Metalúrgico Filiação: Argemiro Nunes Da Silva e Geralda Chaves Da Silva Cônjuge: Elza Correa Briekowiec Da Silva Local do sepultamento: Municipal Da Cidade De Origem Terça-Feira, 23 de julho de 2019 às 17:00h

FRANCELINO ROLIM ESCOBAR 71 anos. Profissão: Autonomo Filiação: Joao Manoel Escobar e Maria Manoela Rolim Escobar Local do sepultamento: Municipal Do Boqueirão Terça-Feira, 23 de julho de 2019 às 14:00h

PEDRO RAMOS DE SOUZA FILHO 71 anos. Profissão: Auxiliar Serviços Gerais Filiação: Pedro Ramos De Souza e Augusta Malaquias Dos Santos Cônjuge: Luzia Dos Santos De Souza Local do sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Terça-Feira, 23 de julho de 2019 às 16:30h

ANTONIO MARCOS RASERA 50 anos. Profissão: Metalúrgico Filiação: Hamilton Rasera e Lucila Goncalves Pereira Cônjuge: Andrea Dos Santos Rasera Local do sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Terça-Feira, 23 de julho de 2019 às 16:00h

GILBERTO HEY 60 anos. Profissão: Servente Filiação: Julio Hey Sobrinho e Josefina Zampier Hey Local do sepultamento: Municipal Santa Cândida Quarta-Feira, 24 de julho de 2019 às 15:00h

MILTON TOLER 78 anos. Profissão: Garçom Filiação: Jose Oldemar Toler e Rosa Honorata Noetzold Toler Cônjuge: Lenir Toler Local do sepultamento: Parque Senhor Do Bonfim (S.J.Dos Pinhais) Terça-Feira, 23 de julho de 2019

CREVELANDIA VIEIRA TECHY 85 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Maximiano Tavares Vieira Junior e Tereza Lopes Tavares Cônjuge: Jose Techy Local do sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Terça-Feira, 23 de julho de 2019 às 17:00h

HELENA DA SILVA PINHO 88 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Nao Declarado e Maria Da Silva Cônjuge: Acir Pinho Local do sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Terça-Feira, 23 de julho de 2019 às 10:00h

NADIR DE MARCHI MIANTE DA SILVA 56 anos. Profissão: Doméstica Filiação: Jose Miante e Alice De Marchi Miante Cônjuge: Alvino Da Silva Local do sepultamento: Cemitério Vaticano (Almirante Tamandaré) Terça-Feira, 23 de julho de 2019 às 11:00h

VALDOMIRO CIUNEK 85 anos. Profissão: Advogado(A) Filiação: Estevao Ciunek e Estefia Ciunek Cônjuge: Marlene Ciunek Local do sepultamento: Jardim Da Saudade I Terça-Feira, 23 de julho de 2019 às 16:00h

ROBSON FAUSTINO DOS SANTOS 33 anos. Profissão: Outros Filiação: Jefferson Faustino Dos Santos e Terezinha Aparecida Maccagnan Dos Santos Local do sepultamento: Municipal Do Boqueirão Terça-Feira, 23 de julho de 2019 às 11:00h