Falecimentos 23.03.2020

NOME: JOAQUIM SOARES PADILHA 82 anos. Profissão: Porteiro(A) Filiação: Mario De Freitas Padilha e Jesuina Soares Padilha Cônjuge: Aparecida Conceicao Dos Santos Local do sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Terça-Feira, 24 de março de 2020 às 09:00h

REGINALDO PALHANO DUARTE 32 anos. Profissão: Autonomo Filiação: Joao Maria Rodrigues Duarte e Isabel Padilha Palhano Duarte Local do sepultamento: São Roque (Piraquara) Terça-Feira, 24 de março de 2020 às 09:00h

ANGELA MARIA GEARA 64 anos. Profissão: Secretária Filiação: Antonio Geara e Elvira Geara Local do sepultamento: Municipal Do Água Verde Terça-Feira, 24 de março de 2020 às 09:00h

ANDRE LUIZ GONCALVES 42 anos. Profissão: Motorista Filiação: e Aderli Goncalves Cônjuge: Gislaine Ramos Dos Santos Goncalves Local do sepultamento: Municipal Do Água Verde Terça-Feira, 24 de março de 2020 às 10:00h

ARISTIDES DE SOUZA 85 anos. Profissão: Outros Filiação: Pedro Ribeiro Da Luz e Baldoina Teixeira De Souza Cônjuge: Edla Morena Souza Local do sepultamento: Parque São Pedro Terça-Feira, 24 de março de 2020 às 10:30h

NERCY ROMAISS 96 anos. Profissão: Professor(A) Filiação: Guilherme Romaiss e Noemia Raven Romaiss Local do sepultamento: Paroquial Santa Felicidade Terça-Feira, 24 de março de 2020 às 10:00h

MARIA OLIVEIRA DO NASCIMENTO 91 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Joaquim Dias De Oliveira e Rosa Jungton Oliveira Cônjuge: Joao Venancio Do Nascimento Local do sepultamento: Outros Terça-Feira, 24 de março de 2020

MARIA APARECIDA DO CARMO 76 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Lindolfo Tamiao e Maria Garcia Local do sepultamento: Outros Domingo, 24 De Maio De 2020 às 09:00h

GLAREGIR DE SOUZA LEAL 72 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Diogo De Souza Leal e Maria Clara Marques Leal Local do sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Terça-Feira, 24 de março de 2020 às 10:00h

JOAO PAIVA 98 anos. Profissão: Outros Filiação: Julio De Paiva e Joana De Paiva Local do sepultamento: Municipal São Francisco De Paula Segunda-Feira, 23 de março de 2020 às 16:30h

ILDA CAMRAGO DA SILVA 52 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Jose Souto Da Silva e Zilda Camargo Da Silva Cônjuge: Fernado Jose Da Silva Local do sepultamento: Municipal Santa Cândida Terça-Feira, 24 de março de 2020 às 09:00h

SONIA REGINA ROGAL 68 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Pedro Rogal e Ana Rogal Local do sepultamento: Parque Iguaçu Segunda-Feira, 23 de março de 2020 às 17:00h

TERESINHA MOREIRA RIBEIRO 78 anos. Profissão: Outros Filiação: Custodio Cordeiro Moreira e Getrudes Maria Da Silveira Local do sepultamento: Municipal Santa Cândida Terça-Feira, 24 de março de 2020

OSMILTO ANTONIO MACHADO 83 anos. Profissão: Outros Filiação: Laurentino Machado e Marilia Martins Local do sepultamento: Cemiterio Pedro Fuss (S.J. Dos Pinhais) Segunda-Feira, 23 de março de 2020

JOSE LUIZ MACHADO 63 anos. Profissão: Outros Filiação: Armando Annibal Machado e Raquel Maria Boeing Machado Local do sepultamento: Crematório Vertical (Curitiba) Segunda-Feira, 23 de março de 2020 às 11:30h

PEDRO GOMES DE ANDRADE 57 anos. Profissão: Autonomo Filiação: Sebastiao Anastacio De Andrade e Amelia Gomes De Andrade Local do sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Segunda-Feira, 23 de março de 2020 às 17:00h

SEBASTIAO MOTA DOS SANTOS 62 anos. Profissão: Agricultor Filiação: e Cecilia Mota Dos Santos Cônjuge: Eulany Perroud Dos Santos Local do sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Segunda-Feira, 23 de março de 2020 às 13:00h

LUZIA PRADO RIBEIRO 79 anos. Profissão: Professor(A) Filiação: Irineu Vieira Do Prado e Maria Ferreira Do Prado Cônjuge: Antonio Martins Ribeiro Local do sepultamento: Crematório Jardim Da Saudade (Pinhais-Pr) Segunda-Feira, 23 de março de 2020

AYRTON AMANCIO CORDEIRO 80 anos. Profissão: Operador(A) Máquinas Filiação: Antonio Amancio Cordeiro e Guilhermina Alves Dos Santos Cônjuge: Ana Haltenhauer Cordeiro Local do sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Segunda-Feira, 23 de março de 2020 às 14:00h

CLODOALDO PEREIRA DACRUZ 69 anos. Profissão: Contador(A) Filiação: Clodomiro Pereira Da Cruz e Jurandi Cruz Brasil Cônjuge: Elizabeth Tomaz Andriolas Da Cruz Local do sepultamento: Jardim Da Saudade I Segunda-Feira, 23 de março de 2020

SERGIO LUIZ DE ANDRADE 57 anos. Profissão: Artesão(Ã) Filiação: Alberto Carlos De Andrade e Irene Marchiori De Andrade Cônjuge: Rosi Mary Da Silva De Andrade Local do sepultamento: Jardim Da Saudade I Segunda-Feira, 23 de março de 2020

JAMIL CORREIA LOPES 78 anos. Profissão: Metalúrgico Filiação: Joao Paulo Lopes e Claricia Antonia Correia Lopes Cônjuge: Maria Boava Lopes Local do sepultamento: Parque Senhor Do Bonfim (S.J.Dos Pinhais) Segunda-Feira, 23 de março de 2020 às 15:00h

LEONI COSTA ALVES 73 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Milton Goncalves Dos Santos e Iracema Costa Dos Santos Cônjuge: Renato Alves Local do sepultamento: Crematório Jardim Da Saudade (Pinhais-Pr) Segunda-Feira, 23 de março de 2020 às 11:00h

MIGUEL NOGUEIRA DA SILVA 80 anos. Profissão: Pedreiro Filiação: Nao Consta e Ana Nogueira Silva Cônjuge: Marli Romao De Lima Da Silva Local do sepultamento: Cemiterio Pedro Fuss (S.J. Dos Pinhais) Segunda-Feira, 23 de março de 2020

RAMIRO OSORIO BUENO LEMES 86 anos. Profissão: Empresario(A) Filiação: e Zozina Bueno Cônjuge: Josefina Dos Santos Lemes Local do sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Segunda-Feira, 23 de março de 2020 às 11:00h

NILCE DA SILVA REIS TEIXEIRA 84 anos. Profissão: Professor(A) Filiação: Abilio Hilario Da Silva e Rosa Ferreira Da Silva Cônjuge: Affonso Reis Teixeira Filho Local do sepultamento: Outros Segunda-Feira, 23 de março de 2020

MARIA ROSA HINTZ GRECA 100 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Adolar Hegreville Hintz e Sarah Soares Hintz Cônjuge: Orlando Greca Local do sepultamento: Crematório Perpetuo Socorro (Campo Largo-Pr) Segunda-Feira, 23 de março de 2020 às 12:00h

MARIA TEODORA FAGUNDES 93 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Antonio Martins Fagundes e Mercedes Teodora Assuncao Fagundes Local do sepultamento: Outros Segunda-Feira, 23 de março de 2020

IDA TANER FERREIRA 86 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Frederico Taner e Herta Kerk Cônjuge: Francisco Ferreira Local do sepultamento: Paroquial São Marcos Segunda-Feira, 23 de março de 2020 às 10:00h

LECTICIA ARAUJO MACHADO 93 anos. Profissão: Farmacêutico(A) Filiação: Affonso Araujo e Leonor Moritz De Araujo Cônjuge: Ney Pompeo Machado Local do sepultamento: Municipal São Francisco De Paula Segunda-Feira, 23 de março de 2020 às 11:30h

WILLIAN CESAR SILVA DA CRUZ 37 anos. Profissão: Autonomo Filiação: Jose Carvalho Da Cruz e Maria Silva Da Cruz Local do sepultamento: Municipal Santa Cândida Segunda-Feira, 23 de março de 2020 às 11:00h

MANOEL LUIZ DE CAMARGO 100 anos. Profissão: Motorista Filiação: Jose Luiz De Camargo e Francisca Eugenio Local do sepultamento: Parque Das Araucárias (Colombo) Segunda-Feira, 23 de março de 2020 às 11:00h

NATAIR DE SOUZA GOES 78 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Jose De Souza e Etelvina Santiago De Souza Local do sepultamento: Tranqueira Segunda-Feira, 23 de março de 2020 às 13:00h

LENICE DE MEDEIROS 72 anos. Profissão: Cabeleireiro(A) Filiação: Manoel Francisco De Medeiros e Custodia Farias De Medeiros Cônjuge: Luiz Gonzaga Medeiros Local do sepultamento: Crematório Perpetuo Socorro (Campo Largo-Pr) Segunda-Feira, 23 de março de 2020 às 10:00h

ROSA TUOTO STEMBERG 96 anos. Profissão: Outros Filiação: Jose Tuoto e Cristina Barletta Tuoto Cônjuge: Victorino Rodrigues Stemberg Local do sepultamento: Municipal Do Água Verde Segunda-Feira, 23 de março de 2020 às 12:30h

DANIEL DOMINGOS DE OLIVEIRA 36 anos. Profissão: Auxiliar Filiação: Vicente Domingos De Oliveira e Maria Jose Da Silva De Oliveira Local do sepultamento: Municipal Santa Cândida Segunda-Feira, 23 de março de 2020 às 10:00h

LEOCADIA DA SILVA 66 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Aleixo Bochnia e Rosa Bochnia Local do sepultamento: Parque Iguaçu Segunda-Feira, 23 de março de 2020 às 10:00h

TANIA MARA GOMES DA SILVA 51 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Cicero Gomes Da Silva e Hilda Maria Da Conceicao Silva Local do sepultamento: Cemiterio Pedro Fuss (S.J. Dos Pinhais) Segunda-Feira, 23 de março de 2020 às 10:00h

MARIKA ROUBEDAKI 88 anos. Profissão: Comerciante Filiação: Ioannu Zumadaki e Vithania Zumadaki Local do sepultamento: Parque Iguaçu Segunda-Feira, 23 de março de 2020 às 09:00h

ELVIRA TAVARES MARTINS MACHADO 65 anos. Profissão: Autonomo Filiação: Francisco Jose Martins e Ana Tavares Local do sepultamento: Municipal Santa Cândida Segunda-Feira, 23 de março de 2020 às 11:00h Local do sepultamento: Cemitério Vaticano (Almirante Tamandaré)

TAYSSON MARILSON ECHEMBACK PEREIRA 18 anos. Profissão: Estagiário(A) Filiação: Marilson Inacio Pereira e Delair Terezinha Echemback Local do sepultamento: Outros Domingo, 22 de março de 2020 às 17:00h

AHARON COHEN 88 anos. Profissão: Musico Filiação: Shalon Cohen e Esther Cohen Cônjuge: Sigrid Cohen Local do sepultamento: Israelita Água Verde Domingo, 22 de março de 2020 às 17:00h

GILBERTO TOME JUNIOR 24 anos. Profissão: Servente Filiação: Nada Consta e Denise Rodrigues De Souza Local do sepultamento: Municipal De Almirante Tamandaré Segunda-Feira, 23 de março de 2020 às 10:00h

LOURIVAL MATOS DO NASCIMENTO 75 anos. Profissão: Mestre Obras Filiação: Francelino Do Nascimento e Alice De Matos Cônjuge: Maria Helena Ferreira Pinto Do Nascimento Local do sepultamento: Colônia Faria (Colombo) Domingo, 22 de março de 2020 às 17:00h

JOAO ANTONIO BRAGA 61 anos. Profissão: Funcionário Público Estadual Filiação: Jair Ramos Braga e Jacy Feltrin Braga Local do sepultamento: Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré-Pr) Domingo, 22 de março de 2020 às 19:00h

NORIKO KONNO 93 anos. Profissão: Autonomo Filiação: Yokichi Konno e Toku Konno Cônjuge: Massakatsu Tsushima Local do sepultamento: Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré-Pr) Domingo, 22 de março de 2020 às 17:00h

RUBENS COSTA LEANDRIN 80 anos. Profissão: Advogado(A) Filiação: Luigi Leandrin e Mariana Da Costa Leandrin Cônjuge: Maria Leonice Lucchesi Local do sepultamento: Municipal São Francisco De Paula Segunda-Feira, 23 de março de 2020 às 11:00h

HEDWIGES REGO DE CAMARGO 92 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Pedro Gomes Do Rego e Ismenia Para Do Rego Local do sepultamento: Municipal São Francisco De Paula Domingo, 22 de março de 2020 às 16:00h

DORIVAL FAVARETTO 80 anos. Profissão: Torneiro Mecânico Filiação: Antonio Favaretto e Elisa Barcaro Cônjuge: Nair Canova Favaretto Local do sepultamento: Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré-Pr) Domingo, 22 de março de 2020

SEVERINA DA CONCEICAO 111 anos. Profissão: Do Lar Filiação: e Rosalina Maria Da Conceicao Local do sepultamento: Parque Senhor Do Bonfim (S.J.Dos Pinhais) Domingo, 22 de março de 2020 às 17:00h

AURELINA GERMANO BRITO 107 anos. Profissão: Lavrador Filiação: Jose Ferino Pereira De Brito e Maria Das Gracas Brito Local do sepultamento: Outros Segunda-Feira, 23 de março de 2020

TEREZINHA SPAK 74 anos. Profissão: Lavrador Filiação: Xavier Laskoski e Francisca Laskoski Cônjuge: Afonso Spak Local do sepultamento: Paroquial Colonia Orleans Domingo, 22 de março de 2020 às 14:00h

EULINA HESPANHA 101 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Hugo Hespanha e Edelvira Hespanha Local do sepultamento: Crematório Jardim Da Saudade (Pinhais-Pr) Domingo, 22 de março de 2020

RUI RIBEIRO DOS SANTOS 66 anos. Profissão: Filiação: Arisval Ribeiro Dos Santos e Maria De Lourdes Do Nascimento Local do sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Domingo, 22 de março de 2020 às 13:00h

MARIA MADALENA PROST 83 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Francisco Cupka e Ana Olinda Leal Cônjuge: Raymundo Prost Local do sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Domingo, 22 de março de 2020 às 16:00h

EDUARDO SKLARSKI 70 anos. Profissão: Inspetor(A) Educação Filiação: Leonel Sklarski e Tereza De Paula Sklarski Local do sepultamento: Municipal Do Boqueirão Domingo, 22 de março de 2020 às 16:00h

DIRCEU DE LIMA 68 anos. Profissão: Pintor(A) Filiação: Gaspar De Lima e Delvira De Lima Local do sepultamento: Municipal Do Água Verde Domingo, 22 de março de 2020 às 15:00h

PAULINA POLAK SUCHA 86 anos. Profissão: Açougueiro Filiação: Jose Polak e Izabel Purkotte Polak Cônjuge: Ludovico Sucha Local do sepultamento: Paroquial São Marcos Domingo, 22 de março de 2020 às 15:30h

THIAGO TELLES KASHIMARKI 32 anos. Profissão: Autonomo Filiação: Antonio Coelho Kashimarki e Leodalva Telles Kashimarki Cônjuge: Beatriz Lucas De Oliveira Karshimarki Local do sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Domingo, 22 de março de 2020 às 11:00h

PAULO RODRIGO JOEKEL VAZ Data Do Falecimento: Sábado, 21 de março de 2020 41 anos. Profissão: Motorista Filiação: Antonio Joekel Vaz e Amalia Candido Vaz Local do sepultamento: Municipal De Itaperucu – Pr Domingo, 22 de março de 2020 às 15:00h

PAULO SERGIO SOUZA 46 anos. Profissão: Pedreiro Filiação: Juvenal De Souza e Otacilia Rodrigues De Souza Cônjuge: Sueli Martins De Andrade De Souza Local do sepultamento: Municipal De Rio Branco Do Sul Domingo, 22 de março de 2020 às 15:00h