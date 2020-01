Falecimentos 23.01.2020

MARCOS TAVARES 60 anos. Profissão: Motorista Filiação: Nelson Tavares e Diva Bardelli Tavares Cônjuge: Rita Mara Viana Silveira Tavares Local do sepultamento: A Definir Sexta-Feira, 24 de janeiro de 2020

CARLOS EDUARDO DE SOUZA RIBEIRO DOS SANTOS 17 anos. Profissão: Estudante Filiação: Aparecido Ribeiro Dos Santos e Josiane Pereira De Souza Local do sepultamento: Cemiterio São Gabriel (Colombo) Sexta-Feira, 24 de janeiro de 2020

OSVALDINA DE FATIMA GONCALVES 62 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Henrique Goncalves De Oliveira e Elibia Maria De Oliveira Local do sepultamento: Cemiterio Pedro Fuss (S.J. Dos Pinhais) Sexta-Feira, 24 de janeiro de 2020 às 09:00h

SOLANGE FERREIRA RIBAS 57 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Loacyr Muniz Ribas e Rosy Ferreira Ribas Local do sepultamento: Municipal São Francisco De Paula Sexta-Feira, 24 de janeiro de 2020 às 15:00h

LAERCIO DE SOUZA 67 anos. Profissão: Pedreiro Filiação: Gustavo De Souza Neto e Helena Dos Santos Souza Local do sepultamento: Parque Senhor Do Bonfim (S.J.Dos Pinhais) Sexta-Feira, 24 de janeiro de 2020

ISAAC RODRIGUES FONSECA 67 anos. Profissão: Lavrador Filiação: Placido Rodrigues Fonseca e Maria Rodrigues De Freitas Cônjuge: Clarice Alves Correia Fonseca Local do sepultamento: Municipal Da Fazenda Rio Grande Sexta-Feira, 24 de janeiro de 2020

ALICE DORETTO BACHI 85 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Luiz Doretto e Angela Franchini Cônjuge: Rubens Bacchi Local do sepultamento: A Definir Sexta-Feira, 24 de janeiro de 2020

EMERSON ALESSI 31 anos. Profissão: Entregador(A) Filiação: e Beatriz Aparecida Alessi Local do sepultamento: Municipal Bom Jesus Dos Passos (Piraquara) Sexta-Feira, 24 de janeiro de 2020 às 10:00h

ANIFRANCIO DE MEDEIROS Data Do Falecimento: Sábado, 18 de janeiro de 2020 37 anos. Profissão: Outros Filiação: Jose Bernardo De Medeiros e Inacia Severina De Medeiros Local do sepultamento: Municipal Da Cidade De Origem Quinta-Feira, 23 de janeiro de 2020

ADELIBIO ANTONIO SANTIAGO 50 anos. Profissão: Vigilante Filiação: Adelibio Felipe Santiago e Ernesta Santiago Local do sepultamento: Parque Senhor Do Bonfim (S.J.Dos Pinhais) Sexta-Feira, 24 de janeiro de 2020 às 14:00h

IRACEMA SOARES FRAGOSO 64 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Jovino Soares Fragoso e Eugenia Fragoso Cônjuge: Dirceo Pereira Local do sepultamento: A Definir Sexta-Feira, 24 de janeiro de 2020

JUAN MOLLO NINA 81 anos. Profissão: Comerciante Filiação: Romann Mollo e Maria Nina Cônjuge: Ruth De Souza Local do sepultamento: Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré-Pr) Sexta-Feira, 24 de janeiro de 2020

ANTONIO DOS SANTOS 62 anos. Profissão: Operador(A) Filiação: Alcides Augusto Dos Santos e Zilda Mamedes Dos Santos Cônjuge: Cleuza De Fatima Dos Santos Local do sepultamento: Municipal De Campina Grande Do Sul Sexta-Feira, 24 de janeiro de 2020

CAMILE PROCEK DIAS 27 anos. Profissão: Designer Filiação: Evaldo Alves Dias e Ana Cristina Procek Dias Local do sepultamento: Crematório Perpetuo Socorro (Campo Largo-Pr) Sexta-Feira, 24 de janeiro de 2020

ANDERSON DE JESUS 46 anos. Profissão: Garçom Filiação: Fortunato De Jesus e Maria Edemir De Jesus Local do sepultamento: Paroquial Colonia Orleans Sexta-Feira, 24 de janeiro de 2020 às 10:00h

JOAO MARCIO RIBEIRO DOS SANTOS 59 anos. Profissão: Vendedor(A) Filiação: Iraci Ribeiro Dos Santos e Vicentina De Oliveira Santos Local do sepultamento: Municipal Do Boqueirão Sexta-Feira, 24 de janeiro de 2020 às 10:00h

SEBASTIAO GARCIA DE OLIVEIRA 85 anos. Profissão: Autonomo Filiação: Batista Garcia De Oliveira e Camila Conceicao Cônjuge: Natair Dalves Oliveira Local do sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Quinta-Feira, 23 de janeiro de 2020 às 17:00h

SANTOS GIMENES 86 anos. Profissão: Vigilante Filiação: Thomaz Gimenes e Anna Bellafronte Cônjuge: Diva Schiavon Gimenes Local do sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Quinta-Feira, 23 de janeiro de 2020 às 16:30h

ANTONIO RICARDO 75 anos. Profissão: Outros Filiação: Joao Ricardo e Izabel De Jesus Cônjuge: Rute De Souza Ricardo Local do sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Quinta-Feira, 23 de janeiro de 2020 às 17:00h

RONALDO JOSE DA LUZ DO ROSARIO 62 anos. Profissão: Promotor(A) Vendas Filiação: Alcindo Do Rosario e Virzilina Da Luz Do Rosario Cônjuge: Almerinda Rodrigues De Oliveira Local do sepultamento: A Definir Quinta-Feira, 23 de janeiro de 2020 às 17:00h

TERESINHA KLOSS 68 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Jose Hlatki e Francisca Rodrigues Hlatki Cônjuge: Lademiro Kloss Local do sepultamento: Cemitério Jardim Independência (Araucária) Quinta-Feira, 23 de janeiro de 2020 às 17:00h

LUZIA LEMES 91 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Jose Lemes e Margarida Dezideria Cônjuge: Jose Joaquim Dos Santos Local do sepultamento: Cemiterio Memorial Da Vida (S.J. Dos Pinhais) Quinta-Feira, 23 de janeiro de 2020

MARLI LEMANCZUK 74 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Joao Massuquetto e Iolanda Massuquetto Cônjuge: Jose Luis Lemanczuk Local do sepultamento: Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré-Pr) Quinta-Feira, 23 de janeiro de 2020 às 17:00h

SONORETTE HEDDY GONCALVES 59 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Edison Luiz Goncalves e Iolanda Goncalves Local do sepultamento: Paroquial Abranches Segunda-Feira, 23 De Novembro De 2020 às 16:30h

JOAO LANDIR POLLI 66 anos. Profissão: Lavrador Filiação: Virmond Frazao Polli e Maria De Lurdes Polli Cônjuge: Zilda Mocelin Polli Local do sepultamento: Municipal De Bocaiuva Do Sul Quinta-Feira, 23 de janeiro de 2020 às 17:00h

WANDA POSSONSKI LEVANDOSKI 77 anos. Profissão: Costureiro(A) Filiação: Joao Possonski e Michalina Possonski Cônjuge: Francisco Joao Levandoski Local do sepultamento: Municipal Do Boqueirão Quinta-Feira, 23 de janeiro de 2020 às 16:00h

CELSO FERRARI 67 anos. Profissão: Decorador(A) Filiação: Jose Ferrari e Mathilde Valesko Ferrari Cônjuge: Solange Hess Ferrari Local do sepultamento: Municipal Do Água Verde Quinta-Feira, 23 de janeiro de 2020 às 16:00h

MARCOS ANTONIO MARTINS FIDELES 69 anos. Profissão: Analista Custos Filiação: Jose Martins De Oliveira e Maria Odete De Oliveira Local do sepultamento: Parque Iguaçu Quinta-Feira, 23 de janeiro de 2020 às 14:00h

CLAUDIO RENATO BORDONI DA COSTA 65 anos. Profissão: Engenheiro(A) Filiação: Paulo Neves Da Costa e Iolanda Martina Bordoni Cônjuge: Sandra Mara Silva Da Costa Local do sepultamento: Municipal Do Água Verde Quinta-Feira, 23 de janeiro de 2020 às 17:00h

ELOA BORELLI 84 anos. Profissão: Outros Filiação: Mario Borelli e Idilia Borelli Local do sepultamento: Municipal São Francisco De Paula Quinta-Feira, 23 de janeiro de 2020 às 15:00h

JOAO SILVERIO DE SOUZA 48 anos. Profissão: Fotógrafo(A) Filiação: Pedro Elisiario De Souza e Delfina Silveria De Jesus Souza Cônjuge: Marcela Favaro Ceslak De Souza Local do sepultamento: A Definir Quinta-Feira, 23 de janeiro de 2020 às 17:00h

NAIR DOS SANTOS MEXICO 97 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Joao Ferreira Dos Santos e Luiza Ottilia Milke Cônjuge: Durval Mexico Local do sepultamento: Municipal Do Água Verde Quinta-Feira, 23 de janeiro de 2020 às 17:00h

ORLANDO PRADO ESCOLASTICO 59 anos. Profissão: Religioso (A) Filiação: Godofredo Escolastico e Rosicler Araujo Prado Escolastico Cônjuge: Yara Silva Prado Escolastico Local do sepultamento: Municipal Do Boqueirão Quinta-Feira, 23 de janeiro de 2020 às 16:00h

ELDER POMPERMAIER 24 anos. Profissão: Autonomo Filiação: e Cleonice Pompermaier Local do sepultamento: Municipal Santa Cândida Quinta-Feira, 23 de janeiro de 2020 às 10:00h Nome: Pedro Henrique Martins De Moura 26 anos. Profissão: Autonomo Filiação: Claudinei Oliveira De Moura e Dayse Aparecida Martins Local do sepultamento: Municipal Santa Cândida Quinta-Feira, 23 de janeiro de 2020 às 14:00h

AGGEHARDT KOENIG 78 anos. Profissão: Metalúrgico Filiação: Alex Koenig e Wanda Koenig Local do sepultamento: Municipal Do Boqueirão Quinta-Feira, 23 de janeiro de 2020 às 13:00h

ELIAS DAVID 87 anos. Profissão: Bancário(A) Filiação: Joao David e Dursulina Julio David Cônjuge: Ciirce Maria Mitri David Local do sepultamento: Municipal De Campo Largo Quinta-Feira, 23 de janeiro de 2020 às 14:00h

RONALDO VILMAR MOSKALEWSKI 65 anos. Profissão: Impressor(A) Filiação: Aldo Moskalewski e Leonor Dembicki Moskalewski Cônjuge: Meri Do Rocio Hanke Moskalewski Local do sepultamento: Municipal São Francisco De Paula Quinta-Feira, 23 de janeiro de 2020 às 14:00h

RODRIGO CORREIA LOPES 37 anos. Profissão: Autonomo Filiação: e Rosely Correia Lopes Local do sepultamento: Municipal Santa Cândida Quinta-Feira, 23 de janeiro de 2020 às 15:00h

JOAO CONDOLO JUNIOR 31 anos. Profissão: Motorista Filiação: Joao Condolo e Wilma Martins Condolo Local do sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Quinta-Feira, 23 de janeiro de 2020 às 15:00h

SEBASTIAO DE LIMA 59 anos. Profissão: Motorista Filiação: Maria Candida De Lima Cônjuge: Maria De Fatima Farias De Lima Local do sepultamento: Municipal De Almirante Tamandaré Quinta-Feira, 23 de janeiro de 2020 às 15:00h

MARIZA DA SILVA XAVIER 73 anos. Profissão: Cozinheiro(A) Filiação: Jose Alves Da Silva e Rosalina Lagos Cônjuge: Leocides Stonoga Xavier Local do sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Quinta-Feira, 23 de janeiro de 2020 às 10:00h

ALDA PEREZ 74 anos. Profissão: Auxiliar Administrativo Filiação: Primo Clemente Perez e Vendilina Casarin Perez Local do sepultamento: Parque Memorial Graciosa (Quatro Barras) Quinta-Feira, 23 de janeiro de 2020 às 10:00h

CLEITON LUIZ FERREIRA 33 anos. Profissão: Autonomo Filiação: Carlos Roberto Ferreira e Loreci Ferreira Da Cruz Local do sepultamento: Municipal Santa Cândida Quinta-Feira, 23 de janeiro de 2020 às 13:00h

RENATO MASSANARES 62 anos. Profissão: Operador(A) Filiação: Pedro Massanares e Benedita Massanares Cônjuge: Claudete Lopes Massanares Local do sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Quinta-Feira, 23 de janeiro de 2020 às 17:00h

DULCE INES ANTONIA CUNHA RIBEIRO 69 anos. Profissão: Pedagogo(A) Filiação: Osmar Ribeiro e Odette Cunha Ribeiro Cônjuge: Fernando Marques De Sousa Carinhas Local do sepultamento: Crematório Perpetuo Socorro (Campo Largo-Pr) Quinta-Feira, 23 de janeiro de 2020 às 19:30h