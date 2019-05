CANDIDA KOLOGE 62 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Estefano Kologe e Francisca Kologe Local do sepultamento: Cemiterio São Gabriel (Colombo) Quinta-Feira, 23 de maio de 2019 às 10:00h

MARIA TEREZA DOS SANTOS ARAUJO 65 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Casturino De Oliveira Santos e Arminda Teixeira De Lima Cônjuge: Venicio De Araujo Local do sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Quinta-Feira, 23 de maio de2019 às 11:00h

MALGARIDA FATIMA FERREIRA 60 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Nao Consta e Felicia Kmiec Cônjuge: Amiltom Julio Ferreira Local do sepultamento: Municipal De Contenda Quinta-Feira, 23 de maio de2019 às 10:00h

NAHIR VERNIZZI RAMOS 94 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Claro Vernizzi e Verginia Morcelli Vernizzi Cônjuge: Reinaldo De Ramos (Falecido) Local do sepultamento: Parque Iguaçu Quinta-Feira, 23 de maio de2019

JOEL WILCZECK 53 anos. Profissão: Jardineiro Filiação: Jose Wilczeck e Alzira Ribeiro Wilczeck Local do sepultamento: Municipal Do Boqueirão Quinta-Feira, 23 de maio de2019

RENALDO TRENTO 84 anos. Profissão: Comerciante Filiação: Flavio Clemente Trento e Libera Scussel Cônjuge: Darcilia Nair Trento Local do sepultamento: Jardim Da Saudade Ii (Pinhais) Quarta-Feira, 22 de maio de2019 às 09:00h

CARLOS OLIVEIRA FELIZ 46 anos. Profissão: Comerciante Filiação: Mario Feliz e Maria Helena De Oliveira Local do sepultamento: Municipal Da Fazenda Rio Grande Quinta-Feira, 23 de maio de2019 às 17:00h

JOSE CARLOS ROSA 66 anos. Profissão: Advogado(A) Filiação: Nada Consta e Maria Rosa Cônjuge: Marizete Monteiro Rosa Local do sepultamento: Cemitério Paroquial N. Sra. Do Rosario (Colombo) Quinta-Feira, 23 de maio de2019 às 17:00h

FRANCISCO ALFEU DE LIMA 73 anos. Profissão: Outros Filiação: Alfredo Horacio De Lima e Maria Rodrigues Local do sepultamento: A Definir Quinta-Feira, 23 de maio de2019 às 17:00h

NAZIRA DE SOUZA KLAS 97 anos. Profissão: Outros Filiação: Jose Laurindo De Souza e Maria Araujo De Souza Local do sepultamento: Parque Iguaçu Quinta-Feira, 23 de maio de2019 às 11:00h

JOSE AMARILDO ANTUNES 57 anos. Profissão: Autonomo Filiação: Levedir Antnes e Edite Antunes Cônjuge: Maria Aparecida Klostermann Antunes Local do sepultamento: Parque Senhor Do Bonfim (S.J.Dos Pinhais) Quinta-Feira, 23 de maio de2019 às 11:00h

ELYSEU MALUF DABUL 90 anos. Profissão: Engenheiro(A) Agrônomo Filiação: Abib Farah Dabul e Anselma Maluf Dabul Cônjuge: Arlene Herrera Dabul Local do sepultamento: Parque Iguaçu Quarta-Feira, 22 de maio de2019 às 17:00h

ANTONIO DE OLIVEIRA 59 anos. Profissão: Outros Filiação: Egidio De Oliveira e Maria Pedroso De Franca Cônjuge: Zelia Aparecida Da Silva Oliveira Local do sepultamento: Municipal Campo Do Tenente Quinta-Feira, 23 de maio de2019 às 10:00h

ADRIANA APARECIDA BOER DA CRUZ 45 anos. Profissão: Professor(A) Filiação: Jorge Luiz Da Cruz e Edna Aparecida Da Cruz Local do sepultamento: Parque Das Araucárias (Colombo) Quinta-Feira, 23 de maio de2019 às 09:00h

ANTONIO STAICHOK 70 anos. Profissão: Motorista Filiação: Felix Staichok e Alice Da Silva Staichok Cônjuge: Zelinda Martins Staichok Local do sepultamento: Municipal Do Água Verde Quinta-Feira, 23 de maio de2019 às 10:00h

LOURIVAL RIBEIRO 96 anos. Profissão: Outros Filiação: Avelino Ribeiro Do Nascimento e Helena Daniel Vieira Cônjuge: Hollanda Chrestani Ribeiro Local do sepultamento: Municipal Santa Cândida Quinta-Feira, 23 de maio de2019 às 10:00h

PEDRO ANTONIO FERREIRA 76 anos. Profissão: Filiação: Joaquim Antonio Nunes e Etelvina Ferreira Da Cruz Cônjuge: Raimunda Da Silva Ferreira Local do sepultamento: Cemiterio Pedro Fuss (S.J. Dos Pinhais) Quarta-Feira, 22 de maio de2019 às 17:00h

ANTONINHA PEREIRA SANGURGO 89 anos. Profissão: Camareira Filiação: Pedro Pereira De Oliveira e Guilhermina Francisca Da Silva Cônjuge: Arthenes Leci Nicoleli Local do sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Quarta-Feira, 22 de maio de2019 às 17:00h

FERNANDO THA 87 anos. Profissão: Musico Filiação: Eduardo Tha e Elena Tha Cônjuge: Regina Stela De Leao Tha Local do sepultamento: Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré-Pr) Quarta-Feira, 22 de maio de2019

ERNANI ABRAO FRAGOSO 46 anos. Profissão: Empresario(A) Filiação: Pedro Jose Fragoso e Elsa Catarina Fragoso Cônjuge: Simone Samira Beatriz Bento Fragoso Local do sepultamento: Parque Senhor Do Bonfim (S.J.Dos Pinhais) Quarta-Feira, 22 de maio de2019 às 17:00h

LUIZ TADEU PRETTO 71 anos. Profissão: Projetista Filiação: Otilio Luiz Pretto e Diamantina Pretto Cônjuge: Maria Salet Pretto Local do sepultamento: Crematório Vertical (Curitiba) Quarta-Feira, 22 de maio de2019 às 16:30h

ZILEI ALVES DO ROSARIO SILVEIRA 67 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Brandino Alves Do Rosario e Izabel Goncalves Cônjuge: Alvaro Luiz Da Silveira Local do sepultamento: Cemitério Vaticano (Almirante Tamandaré) Quinta-Feira, 23 de maio de2019 às 09:00h

LUIZ MIGUEL DE ALMEIDA 77 anos. Profissão: Vigilante Filiação: Joaquim Francisco De Almeida e Julia Rodrigues Da Silva Cônjuge: Maria Da Conceicao Clemente Local do sepultamento: Complexo Cerimonial De Pinhais (Pinhais/Pr) Quarta-Feira, 22 de maio de2019

GERALDA HUEBEL ZADOROSNY 87 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Luiz Huebel e Hedwiges Knop Cônjuge: Mauricio Zadorosny Local do sepultamento: Cemitério Vaticano (Almirante Tamandaré) Quarta-Feira, 22 de maio de2019 às 14:00h

BEATRIZ AYRES DE AGUIRRE MARQUETE 80 anos. Profissão: Professor(A) Filiação: Athayde Ayres De Aguirre e Soledade Rolon Cônjuge: Pedro Marquete Local do sepultamento: Cemitério Vaticano (Almirante Tamandaré) Quarta-Feira, 22 de maio de2019 às 15:00h

NELSON BONFIM DOS SANTOS 72 anos. Profissão: Outros Filiação: Antonio Bonfim Dos Santos e Alminda Alves De Souza Cônjuge: Ines Pontarolo Santos Local do sepultamento: Municipal Da Cidade De Origem Quarta-Feira, 22 de maio de2019 às 17:00h

JOSE MARIA DO NASCIMENTO 81 anos. Profissão: Filiação: Nao Declarado e Idalina Do Nascimento Local do sepultamento: Cemitério Vaticano (Almirante Tamandaré) Quarta-Feira, 22 de maio de2019 às 16:00h

SERGIO LUIZ DAL NEGRO 62 anos. Profissão: Contador(A) Filiação: Domarinos Dal Negro e Terezinha Venancio Dal Negro Cônjuge: Leopoldina Ferreira Da Cruz Dal Negro Local do sepultamento: Cemiterio Pedro Fuss (S.J. Dos Pinhais) Quarta-Feira, 22 de maio de2019 às 15:30h

SOLANGE ZANOTIN CARDOSO 50 anos. Profissão: Professor(A) Filiação: Irineu Zanotin e Maria Helena Chirotto Zanotin Cônjuge: Edson Roberto Cardoso Local do sepultamento: Municipal De Mandirituba Quarta-Feira, 22 de maio de2019 às 17:00h

GERALDO PIEKARZIEVICZ 73 anos. Profissão: Editor(A) Filiação: Estanislau Piekarzievicz e Rosalia Piekarzievicz Cônjuge: Gertrudes Piekarzievicz Local do sepultamento: A Definir Quarta-Feira, 22 de maio de2019 às 17:00h

FRANCISCO CARLOS MOREIRA 60 anos. Profissão: Funcionário Público Municipal Filiação: Joao Moreira e Antonia Ferreira Moreira Cônjuge: Maria Lucia Pinheiro Moreira Local do sepultamento: Cemitério Vaticano (Almirante Tamandaré) Quarta-Feira, 22 de maio de2019 às 17:00h

MARIA JUDITE DE SOUZA 64 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Rosalino De Souza e Maria Da Conceicao Local do sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Quarta-Feira, 22 de maio de2019 às 14:00h

MARIA DE LOURDES CORREA 90 anos. Profissão: Funcionário Público Estadual Filiação: Jose Manoel Correa e Janina Correa Local do sepultamento: Municipal São Francisco De Paula Quarta-Feira, 22 de maio de2019 às 14:00h

VALDECI TOSTA DE OLIVEIRA 69 anos. Profissão: Autonomo Filiação: Oribio Tosta De Oliveira e Noemia Amurim De Oliveira Cônjuge: Sonia Maria De Oliveira Local do sepultamento: Parque Senhor Do Bonfim (S.J.Dos Pinhais) Quarta-Feira, 22 de maio de2019 às 17:00h

EDER CARLOS CHAVES DA SILVA 37 anos. Profissão: Pintor(A) Filiação: Gregorio Chaves Da Silva e Leoni Castanha Da Silva Local do sepultamento: A Definir Quarta-Feira, 22 de maio de2019 às 17:00h

HELIO DE OLIVEIRA 42 anos. Profissão: Artesão(Ã) Filiação: Jose Carlos De Oliveira e Auda De Oliveira Local do sepultamento: Municipal De Quatro Barras – São Sebastião Quarta-Feira, 22 de maio de2019 às 17:00h

NOEL RODRIGUES CHAVES 65 anos. Profissão: Filiação: Sebastiao Rodrigues Chaves e Maria Cipriano Chaves Local do sepultamento: A Definir Quarta-Feira, 22 de maio de2019 às 17:00h

LUIZ RODRIGUES DE LIMA 87 anos. Profissão: Agricultor Filiação: Antonio Gomes Pereira e Isabel Rodrigues Dos Santos Local do sepultamento: Cemitério Jardim Da Colina (Colombo) Quarta-Feira, 22 de maio de2019 às 14:00h

ALINDACIR ALVES RIBEIRO 77 anos. Profissão: Filiação: Euclides Garcia e Ludovina Garcia Cônjuge: Jorge Alves Ribeiro Local do sepultamento: Municipal Santa Cândida Quarta-Feira, 22 de maio de2019 às 16:00h

VINCENZO PICCOLO 80 anos. Profissão: Açougueiro Filiação: Afonso Piccolo e Sevita Maria Guissep Local do sepultamento: Parque Senhor Do Bonfim (S.J.Dos Pinhais) Sábado, 25 de maio de2019

AFONSO TOMAZ 93 anos. Profissão: Motorista Filiação: Luiz Tomaz e Dorotea Tomaz Cônjuge: Lucia Zeni Thomaz Local do sepultamento: Municipal Bom Jesus Dos Passos (Piraquara) Quarta-Feira, 22 de maio de2019 às 16:00h

SILVIO QUIRINO 45 anos. Profissão: Mecânico Filiação: Jorge Quirino e Elza Rodrigues De Oliveira Local do sepultamento: Paroquial Colonia Orleans Quarta-Feira, 22 de maio de2019 às 11:00h

CLAUDIO ROSA DE SENA 64 anos. Profissão: Pedreiro Filiação: Jose Rosa De Sena e Maria Angelica De Sena Cônjuge: Neusa Rodrigues Sena Local do sepultamento: Municipal Do Boqueirão Quarta-Feira, 22 de maio de2019 às 15:00h

JOSE RODRIGUES DOS SANTOS 85 anos. Profissão: Representante Filiação: Masino Rodrigues Dos Santos e Rosa Pereira De Lima Cônjuge: Maria Da Luz Barreto Dos Santos Local do sepultamento: Parque Iguaçu Quarta-Feira, 22 de maio de2019

TERESIO SANTIAGO 74 anos. Profissão: Lavrador Filiação: Eugenio Santiago e Leandrina Maria Da Conceicao Cônjuge: Laurinda Santos Santiago Local do sepultamento: Paroquial São Marcos Quarta-Feira, 22 de maio de2019 às 17:00h

MARIA DE LOURDES RODRIGUES 65 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Domingos Rodrigues e Francisca Cordeiro Rodrigues Cônjuge: Paulo Bortolan Local do sepultamento: Cemiterio Pedro Fuss (S.J. Dos Pinhais) Quarta-Feira, 22 de maio de2019 às 17:00h

ARLETE DE JESUS VIANA DUARTE 64 anos. Profissão: Auxiliar Serviços Gerais Filiação: Artur Pereira Viana e Maria Macaroni Viana Cônjuge: Manoel Gomes Duarte Local do sepultamento: Paroquial São Marcos Quarta-Feira, 22 de maio de2019 às 10:00h

DJALMA GONCALVES DE OLIVEIRA 63 anos. Profissão: Marceneiro Filiação: Alcindo Goncalves De Oliveira e Therezinha Ferreira De Oliveira Local do sepultamento: Municipal Do Água Verde Quarta-Feira, 22 de maio de2019 às 10:00h