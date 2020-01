Falecimentos 22.01.2020

ROSELI FRIDA KOEPSEL 72 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Miguel Pandorf e Liesellote Pandorf Cônjuge: Ademar Koepsel Local do sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Quinta-Feira, 23 de janeiro de 2020 às 11:00h

ALINE FERNANDA DE ANDRADE 30 anos. Profissão: Auxiliar Cozinha Filiação: Nao Consta e Luciane De Andrade Local do sepultamento: Crematório Jardim Da Saudade (Pinhais-Pr) Quinta-Feira, 23 de janeiro de 2020 às 11:30h

DILZA APARECIDA BATISTA DA SILVA 46 anos. Profissão: Lavrador Filiação: Carlos Batista e Francisca Batista Cônjuge: Sidney Cruz Da Silva Local do sepultamento: A Definir Quinta-Feira, 23 de janeiro de 2020

NELSON DE LIMA ZVOLINSKI 63 anos. Profissão: Engenheiro(A) Filiação: Nelson Zvolinski e Olympia Maria Da Rocha Lima Zvolinski Cônjuge: Doriane De Fatima Azevedo Zolinski Local do sepultamento: Municipal São Francisco De Paula Quinta-Feira, 23 de janeiro de 2020 às 11:30h

SILVIO BRAULINO RODRIGUES 74 anos. Profissão: Torneiro Mecânico Filiação: Braulino Rodrigues e Maria Cunha Cônjuge: Alaisse Maria Dias Rodrigues Local do sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Quinta-Feira, 23 de janeiro de 2020 às 16:00h

ESTEFANO NARLOCH 92 anos. Profissão: Operador(A) Filiação: Paulo Narloch e Apolonia Narloch Local do sepultamento: Paroquial Colonia Orleans Quinta-Feira, 23 de janeiro de 2020 às 09:00h

ANTONIO ADIVONZIR GAIO 74 anos. Profissão: Comerciante Filiação: Olirio Nazareno Gaio e Lenira Metzzer Gaio Cônjuge: Maria De Lourdes Gaio Local do sepultamento: Municipal Santa Cândida Quinta-Feira, 23 de janeiro de 2020 às 10:00h

MARTIM JUAREZ LECHINOSKI 59 anos. Profissão: Madeireiro Filiação: Antonio Lechinoski e Francisca Lechinoski Cônjuge: Ana Paula Ribeiro Lechinoski Local do sepultamento: Cemiterio Contenda Quarta-Feira, 22 de janeiro de 2020

MARIA APARECIDA DE SOUZA 92 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Melquides Olegario De Souza e Delfina Maria De Jesus Cônjuge: Inocencio Jose De Souza Local do sepultamento: Crematório Perpetuo Socorro (Campo Largo-Pr) Quinta-Feira, 23 de janeiro de 2020 às 15:00h

MARLY DOS SANTOS CORREA 80 anos. Profissão: Orientador(A) Filiação: Jose Cardoso Dos Santos e Eurydes Coelho Dos Santos Cônjuge: Rene Correa Local do sepultamento: Crematório Vertical (Curitiba) Quinta-Feira, 23 de janeiro de 2020 às 14:00h

SANDRA DA COSTA MENDES 48 anos. Profissão: Operador(A) Filiação: Francisco Da Costa Mendes e Ariete Terezinha Da Costa Mendes Local do sepultamento: Crematório Vertical (Curitiba) Quarta-Feira, 22 de janeiro de 2020 às 16:30h

VERA GOEBELS DOS SANTOS 80 anos. Profissão: Vendedor(A) Filiação: Urlindo Antonio Dos Santos e Victoria Goebels Santos Local do sepultamento: Crematório Jardim Da Saudade (Pinhais-Pr) Quinta-Feira, 23 de janeiro de 2020 às 10:00h

IRACEMA NUNES DA SILVA 90 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Placido Borges De Carvalho e Maria Ferreira Borges Cônjuge: Jair Nunes Da Silva Local do sepultamento: Municipal Do Água Verde Quinta-Feira, 23 de janeiro de 2020 às 09:00h

SERGIO LUIZ LAGUNA 59 anos. Profissão: Pintor(A) Filiação: Jose Laguna e Iracema Laguna Cônjuge: Lucia Machado Laguna Local do sepultamento: Municipal Do Água Verde Quinta-Feira, 23 de janeiro de 2020 às 10:00h

VANIA ALVES VIEIRA GONCALVES 41 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Wilson Santos Vieira e Ivonete Alves Vieira Cônjuge: Aleandro Munhoz Goncalves Local do sepultamento: Cemiterio Pedro Fuss (S.J. Dos Pinhais) Quinta-Feira, 23 de janeiro de 2020 às 10:00h

VITOR EDUARDO TATSCH PEREIRA 10 anos. Profissão: Menor Filiação: Eliseu Tatsch Pereira e Maria Alves Da Rocha Local do sepultamento: A Definir Quinta-Feira, 23 de janeiro de 2020 às 10:00h

DARCI DIAS BORGES 65 anos. Profissão: Gerente Filiação: Eleodoro Borges e Oralina Dias Borges Cônjuge: Neiva Fatima Borges Local do sepultamento: Municipal Da Cidade De Origem Quinta-Feira, 23 de janeiro de 2020 às 10:00h

SEBASTIAO FERREIRA DO VALE 73 anos. Profissão: Pedreiro Filiação: Porfirio Francisco Do Vale e Francisca Ferreira Campos Do Vale Cônjuge: Armerinda Masson Do Vale Local do sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Quinta-Feira, 23 de janeiro de 2020 às 13:00h

ALCION SPONHOLZ 79 anos. Profissão: Bancário(A) Filiação: Adolfo Germano Sponholz e Iraides Gaspar Sponholz Cônjuge: Lourdes Wohlke Sponholz Local do sepultamento: Parque Iguaçu Quarta-Feira, 22 de janeiro de 2020 às 16:00h

ANTENOR RODRIGUES SIMEAO 77 anos. Profissão: Pedreiro Filiação: Angelo Rodrigues Simeao e Sebastiana Henrique De Siqueira Cônjuge: Maria Da Aparecida Pereira Simeao Local do sepultamento: Crematório Berti (São José Dos Pinhais Pr) Quarta-Feira, 22 de janeiro de 2020 às 16:00h

IVO DA VEIGA 66 anos. Profissão: Autonomo Filiação: Laudelino Da Veiga e Bernardina Lilia Rosa Da Veiga Cônjuge: Analia Berenice De Miranda Paixao Da Veiga Local do sepultamento: Parque Iguaçu Quarta-Feira, 22 de janeiro de 2020 Nome: Tereza Waltrick 76 anos. Profissão: Doméstica Filiação: Estanislau Wierczorkowski e Veronica Wierczorkowski Cônjuge: Tulio Evangelico Waltrick Local do sepultamento: Municipal Bom Jesus Dos Passos (Piraquara) Quarta-Feira, 22 de janeiro de 2020 às 16:00h

DANIEL MONTEIRO 41 anos. Profissão: Autonomo Filiação: Sebastiao Monteiro e Maria Da Gloria De Oliveira Monteiro Local do sepultamento: Parque Senhor Do Bonfim (S.J.Dos Pinhais) Quarta-Feira, 22 de janeiro de 2020 às 15:30h

ANTONIO PAULO GOMES 80 anos. Profissão: Empresario(A) Filiação: Odilon Santana Gomes e Hilaria Moritz Gomes Local do sepultamento: Municipal Do Água Verde Quarta-Feira, 22 de janeiro de 2020 às 17:00h

LUIZ CARLOS VENANTE 76 anos. Profissão: Vendedor(A) Filiação: Luiz Venante e Ligia Venante Cônjuge: Marli Dias Venante Local do sepultamento: Parque Senhor Do Bonfim (S.J.Dos Pinhais) Quarta-Feira, 22 de janeiro de 2020 às 14:30h

ESTEVAO BASSANI 92 anos. Profissão: Outros Filiação: Antonio Bassani e Darvina Bassani Bento Cônjuge: Maria De Lourdes Fagundes Bassani Local do sepultamento: Paroquial De Campo Comprido Quarta-Feira, 22 de janeiro de 2020 às 17:00h

LUANA FLIZICOSKI RAUL 36 anos. Profissão: Instrutor(A) Filiação: Jose Raul e Judithe Flizicoski Raul Local do sepultamento: Paroquial De Umbará Quarta-Feira, 22 de janeiro de 2020 às 15:00h

MITSU KANEKO 85 anos. Profissão: Comerciante Filiação: Seizo Kaneko e Nobuko Kaneko Cônjuge: Maria Bondespacho Da Silva Kaneko Local do sepultamento: Municipal Santa Cândida Quarta-Feira, 22 de janeiro de 2020 às 12:00h

THEREZA SCHELIGA CORDEIRO 87 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Alexandre Scheliga e Veronica Scheliga Cônjuge: Jose Cordeiro Local do sepultamento: Crematório Jardim Da Saudade (Pinhais-Pr) Quarta-Feira, 22 de janeiro de 2020 às 12:00h

SILVANIRA DE SOUSA COSTACURTA 75 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Joao Fernandes De Sousa e Benedita Custodia De Sousa Cônjuge: Mario Costacurta Local do sepultamento: Jardim Da Saudade Ii (Pinhais) Quarta-Feira, 22 de janeiro de 2020 às 17:00h

EUNICE KRYCHIJANOSWKI 58 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Voadico Krychijanoswki e Anastacia Krychijanowski Cônjuge: Sergio De Archanjo Local do sepultamento: Paroquial São Marcos Quarta-Feira, 22 de janeiro de 2020 às 15:00h

ISMAEL CANDIDO 52 anos. Profissão: Cabeleireiro(A) Filiação: Firmo Joao Manoel Candido e Olivia Lopes Local do sepultamento: Municipal Santa Cândida Quarta-Feira, 22 de janeiro de 2020 às 16:00h

ROSA MARIA NUNES DE OLIVEIRA 67 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Moacir Nunes e Rosa Vieira Nunes Cônjuge: Dorio Jose Martins De Oliveira Local do sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Quarta-Feira, 22 de janeiro de 2020 às 17:00h

JOAO CARLOS VIEIRA DA SILVA 49 anos. Profissão: Técnico Enfermagem Filiação: Genesio Vieira Da Silva e Alviria Rodrigues Da Silva Local do sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Quarta-Feira, 22 de janeiro de 2020 às 09:00h

TEREZA DO CARMO CARVALHO 74 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Reinaldo Da Cunha Carvalho e Carmen Reina Carvalho Local do sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Quarta-Feira, 22 de janeiro de 2020 às 14:00h

REINALDO DA SILVA PIRES 53 anos. Profissão: Chapeiro Filiação: Antonio Alves Pires e Nair Da Silva Pires Local do sepultamento: Paroquial Colonia Orleans Quarta-Feira, 22 de janeiro de 2020

SANDRO DA SILVA SOARES 32 anos. Profissão: Servente Filiação: Elso Durigon Soares e Celena Luz Da Silva Soares Local do sepultamento: Parque Senhor Do Bonfim (S.J.Dos Pinhais) Quarta-Feira, 22 de janeiro de 2020

ZILDA RIBEIRO DE MATOS 90 anos. Profissão: Do Lar Filiação: e Emilia Rosa Ribeiro Cônjuge: Pedro Jose De Matos Local do sepultamento: Jardim Da Saudade I Quarta-Feira, 22 de janeiro de 2020 às 14:00h