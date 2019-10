SANTO FERREIRA VALENTE 86 anos. Profissão: Outros Filiação: Sebastiao Ricardo Valente e Maria Antonia Valente Local do sepultamento: Cemiterio Tomas Coelho (Araucária) Terça-Feira, 22 de outubro de 2019 às 10:00h

JOSE FERREIRA DIAS 86 anos. Profissão: Militar Filiação: Alfredo Da Silva Dias e Benedita Ferreira Das Dortes Cônjuge: Iracema Ferreira Dias Local do sepultamento: A Definir Terça-Feira, 22 de outubro de 2019 às 12:00h

BEATRIZ MULLER DOMINGUES 99 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Joao Baptista Silveira e Floripa Andrade Silveira Cônjuge: Florival Joao Muller Domingues Local do sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Terça-Feira, 22 de outubro de 2019 às 11:00h

FRANCISCO ALBERTO DA ROCHA DOMINGUES 81 anos. Profissão: Comerciante Filiação: Francisco Alberto Domingues Arnez e Clara Rocha Domingues Cônjuge: Darcy Seminara Domingues Local do sepultamento: Municipal Do Água Verde Terça-Feira, 22 de outubro de 2019 às 10:00h

RAIMUNDA TERESINHA DE OLIVEIRA 93 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Leolino Estevam De Oliveira e Maria Jose Gomes Cônjuge: Juraci Lemos Ribeiro Local do sepultamento: Municipal Santa Cândida Terça-Feira, 22 de outubro de 2019

ANGELO MICHEL PEREIRA 33 anos. Profissão: Outros Filiação: e Beatris Clara Pereira Local do sepultamento: Complexo Cerimonial De Pinhais (Pinhais/Pr) Segunda-Feira, 21 de outubro de 2019

SEBASTIAO ANDOLFATO 74 anos. Profissão: Lavrador Filiação: Angelo Andolfato e Margarida Paula Andolfato Cônjuge: Josefina De Jesus Ramos Andolfato Local do sepultamento: Municipal De Cerro Azul Terça-Feira, 22 de outubro de 2019 às 13:00h

RODOLFO GONCALVES DE QUADROS 77 anos. Profissão: Recepcionista Filiação: Artur Goncalves De Quadros e Maria Rosa Goncalves De Quadros Local do sepultamento: A Definir Terça-Feira, 22 de outubro de 2019 às 10:00h

PEDRO ROSA DA SILVA 68 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Florindo Rodrigues De Pontes e Rosa Augusta Da Silva Cônjuge: Anadir Dos Santos Silva Local do sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Terça-Feira, 22 de outubro de 2019 às 10:00h Nome: Roberto Carlos De Lima 45 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Izulino De Lima e Maria Aparecida Dos Santos Lima Local do sepultamento: Municipal Do Boqueirão Segunda-Feira, 21 de outubro de 2019 às 17:00h

LAUDETE DE FATIMA KRUMMRICK 50 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Horst Wakdemar Krummrick e Isabel Aparecida Braga Krummrick Cônjuge: Dirceu Borges Local do sepultamento: Municipal Da Fazenda Rio Grande Terça-Feira, 22 de outubro de 2019 às 11:00h

ENEDINA CHERUBINI PIANA 92 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Sylvio Cherubini e America Augustin Cherubini Cônjuge: Olimpio Piana Local do sepultamento: Jardim Da Saudade I Terça-Feira, 22 de outubro de 2019 às 11:00h

GLACY CORREIA DE FREITAS 83 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Joao Correia De Freitas e Herminia Santos Freitas Local do sepultamento: Cemitério Vaticano (Almirante Tamandaré) Segunda-Feira, 21 de outubro de 2019 às 19:00h

SABURO SUGISAWA 85 anos. Profissão: Médico(A) Filiação: Seigoro Sugisawa e Teru Sugisawa Cônjuge: Kikue Sasaki Sugisawa Local do sepultamento: Municipal Do Água Verde Terça-Feira, 22 de outubro de 2019 às 11:00h

DERONICE DA SILVA ALMEIDA 60 anos. Profissão: Diarista Filiação: Joao Dutra Da Silva e Dorvalina Oliveira Da Silva Cônjuge: Jose Airton De Almeida Local do sepultamento: Cemiterio São Gabriel (Colombo) Terça-Feira, 22 de outubro de 2019

DANIEL WILLE 33 anos. Profissão: Autonomo Filiação: Dirceu Wille e Delza Beatriz Wille Local do sepultamento: Municipal Do Água Verde Segunda-Feira, 21 de outubro de 2019 às 17:00h

BENITO ABRAO PERIZZOLO 82 anos. Profissão: Motorista Filiação: Jose Perizzolo e Elcide Perizzolo Local do sepultamento: A Definir Terça-Feira, 22 de outubro de 2019 às 09:00h

ANGELO SANTANA 71 anos. Profissão: Militar Filiação: Jose Santana e Luiza Santana Cônjuge: Hercilia De Lourdes Santana Local do sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Segunda-Feira, 21 de outubro de 2019 às 14:00h

SIRLEI VIEIRA DE MELO 59 anos. Profissão: Caixa Filiação: Antenor Loureiro De Melo e Edesia Martins De Melo Cônjuge: Daniel Vital De Lima Local do sepultamento: Municipal Do Água Verde Segunda-Feira, 21 de outubro de 2019 às 17:00h

MARIO ANTONIO DE ABREU 81 anos. Profissão: Lavrador Filiação: Joao Antonio De Abreu e Maria Purcina De Jesus Cônjuge: Benedita Candida Da Silva De Abreu Local do sepultamento: Parque Senhor Do Bonfim (S.J.Dos Pinhais) Segunda-Feira, 21 de outubro de 2019 às 17:00h

BRANDINA ALVES DOS SANTOS SILVA 63 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Julio Dos Santos e Placidia Alves De Faria Cônjuge: Ataide Da Silva Local do sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Segunda-Feira, 21 de outubro de 2019 às 16:30h

AUGUSTO OLIVA FILHO 84 anos. Profissão: Agricultor Filiação: Augusto Oliva e Rosa Siben Oliva Local do sepultamento: A Definir Segunda-Feira, 21 de outubro de 2019

OSNY JOSE SILVA 68 anos. Profissão: Porteiro(A) Filiação: Euclides Da Silva e Maria Madalena Da Silva Cônjuge: Cleusa De Freitas Lourenco Local do sepultamento: Municipal Do Boqueirão Segunda-Feira, 21 de outubro de 2019 às 17:00h

ALTAIR CECHITTO 82 anos. Profissão: Filiação: Joao Cechitto e Leonora Adelaide Guaita Cechitto Cônjuge: Claudete Salata Cechitto Local do sepultamento: Municipal Santa Cândida Segunda-Feira, 21 de outubro de 2019 às 17:00h

ESER CAMARGO OLIVEIRA 18 anos. Profissão: Estudante Filiação: Valdivino Aparecido De Oliveira e Sonia Maria De Camargo Local do sepultamento: Municipal De Bocaiuva Do Sul Segunda-Feira, 21 de outubro de 2019 às 17:00h

DJANIRA PEREIRA MACHADO 71 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Jose Pereira e Valdivina Batista Cônjuge: Andre Machado Local do sepultamento: Cemitério Vaticano (Almirante Tamandaré) Segunda-Feira, 21 de outubro de 2019 às 15:00h

SILVESTRE BUGAI 66 anos. Profissão: Autonomo Filiação: Jgmund Bugai e Vany Batista Bugai Local do sepultamento: Comuna Evangélica Luterana Segunda-Feira, 21 de outubro de 2019 às 17:00h

ANTONIO PACHECO ROLIM 57 anos. Profissão: Vendedor(A) Filiação: Jose Pacheco Rolim e Maria Cardoso De Araujo Rolim Cônjuge: Josefa Ribeiro Rolim Local do sepultamento: A Definir Segunda-Feira, 21 de outubro de 2019

ROBISON PEREIRA DE BRITO 40 anos. Profissão: Metalúrgico Filiação: Pedro Pereira De Brito e Rosaria Demari De Brito Cônjuge: Jovimara Pontes Local do sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Segunda-Feira, 21 de outubro de 2019 às 17:00h

CIDALIA CASTORINA ROSA LOPES 67 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Benedito Costa Rosa e Dorvalina Maria Machado Cônjuge: Armando Lourenco Lopes Local do sepultamento: Cemiterio Pedro Fuss (S.J. Dos Pinhais) Segunda-Feira, 21 de outubro de 2019 às 13:00h

MARCIO DOS SANTOS 33 anos. Profissão: Autonomo Filiação: Antonio Dos Santos e Delzira America Dos Santos Local do sepultamento: Cemitério Municipal Santa Luzia (Quatro Barras) Segunda-Feira, 21 de outubro de 2019 às 17:00h

MARIA ELESIR BARBOSA DA SILVA 55 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Ricardo Barbosa e Nizia Moura Barbosa Cônjuge: Joao Eloir Pires Da Silva Local do sepultamento: Paroquial De Umbará Segunda-Feira, 21 de outubro de 2019 às 16:00h

IZAURA BARBOSA MARTINS 83 anos. Profissão: Agricultor Filiação: e Malvina Lucio Barbosa Cônjuge: Luiz Alves Martins Local do sepultamento: Municipal Da Cidade De Origem Segunda-Feira, 21 de outubro de 2019

JOSE DONIZETE DOS SANTOS 64 anos. Profissão: Auxiliar Motorista Filiação: Joaquim Batista Dos Santos e Brazilice Guimaraes Dos Santos Local do sepultamento: Municipal De Mandirituba Segunda-Feira, 21 de outubro de 2019 às 14:00h

DALTAMIR SCHWARSZBACH 75 anos. Profissão: Comerciante Filiação: Carlos Schwarszbach e Claudia Musolon Schwarszbach Cônjuge: Sonia Maria Schwarzbach Local do sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Segunda-Feira, 21 de outubro de 2019 às 15:00h

CECILIA DE MATTOS ANTUNES 101 anos. Profissão: Do Lar Filiação: e Flosina Mattos Dos Santos Cônjuge: Henrique Antunes Local do sepultamento: Cemitério Vaticano (Almirante Tamandaré) Segunda-Feira, 21 de outubro de 2019 às 10:00h

DARIO CARDOSO MARTINS 74 anos. Profissão: Agricultor Filiação: Manoel Martins Aurelio e Maria Cardoso Cônjuge: Zely Fernandes Martins Local do sepultamento: Cemiterio Memorial Da Vida (S.J. Dos Pinhais) Segunda-Feira, 21 de outubro de 2019 às 10:00h

MARIO MAMOR WATANABE 68 anos. Profissão: Empresario(A) Filiação: Toshiji Watanabe e Tomie Watanabe Cônjuge: Clara Massumi Watanabe Local do sepultamento: Municipal Santa Cândida Segunda-Feira, 21 de outubro de 2019 às 15:00h

HENRIQUE DE SOUZA LEITE 22 anos. Profissão: Autonomo Filiação: Jorge Ferreira Leite e Lubia Lafaeth Miranda De Souza Local do sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Segunda-Feira, 21 de outubro de 2019 às 16:00h

OTILIA SOELI ENEAS DA CRUZ 65 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Miguel Pereira e Cecilia Pereira Cônjuge: Edilton Eneas Da Cruz Local do sepultamento: Municipal Do Boqueirão Segunda-Feira, 21 de outubro de 2019 às 10:00h Nome: Djanira Falavinha Gulin 90 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Alipio Falavinha e Maria Prestes Dalazuana Cônjuge: Antonio Gulin Local do sepultamento: Cemiterio São Gabriel (Colombo) Segunda-Feira, 21 de outubro de 2019 às 10:30h

MATHEUS HENRIQUE RIBEIRO CUBAS 19 anos. Profissão: Autonomo Filiação: e Neide De Fatima Ribeiro Cubas Local do sepultamento: Cemitério Jardim Independência (Araucária) Segunda-Feira, 21 de outubro de 2019 às 10:00h

LUIZ LEOCADIO CAVICHIOLO 78 anos. Profissão: Outros Filiação: Jose Cavichiolo e Maria Ribeiro Cavichiolo Local do sepultamento: Paroquial De Umbará Segunda-Feira, 21 de outubro de 2019 às 10:00h

ALESSANDRO SANTANA DE LARA 17 anos. Profissão: Lavrador Filiação: Jose Santana De Lara e Eloina Costa Local do sepultamento: Municipal Da Cidade De Origem Segunda-Feira, 21 de outubro de 2019

LEDA PORT RELL 73 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Marcolino Port e Claudina Port Cônjuge: Aldir Luiz Rell Local do sepultamento: Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré-Pr) Terça-Feira, 22 de outubro de 2019 às 08:30h

ANADIR MARIA GONCALVES DA CUNHA 62 anos. Profissão: Costureiro(A) Filiação: Abel Marcal Goncalves e Stella Pereira Goncalves Local do sepultamento: Colônia Faria (Colombo) Segunda-Feira, 21 de outubro de 2019 às 10:00h

LUIZ LEOCADIO CAVICHIOLO 78 anos. Profissão: Outros Filiação: Jose Cavachiolo e Maria Ribeiro Cavichiolo Local do sepultamento: Paroquial De Umbará Segunda-Feira, 21 de outubro de 2019 às 10:00h

ANA RODRIGUES DE OLIVEIRA 103 anos. Profissão: Outros Filiação: Joaquim Tortoliano De Oliveira e Maria Rodrigues De Oliveira Local do sepultamento: Municipal Da Cidade De Origem Segunda-Feira, 21 de outubro de 2019 às 14:00h

ADILSON DOS SANTOS SILVA 35 anos. Profissão: Outros Filiação: Jose Severino Da Silva e Ozelia Ana Dos Santos Silva Local do sepultamento: A Definir Terça-Feira, 22 de outubro de 2019

MARIA RITA DE MORAES GODOY 88 anos. Profissão: Agricultor Filiação: Joaquim Pedro De Moraes e Benedicta Barbosa De Moraes Local do sepultamento: Cemiterio Pedro Fuss (S.J. Dos Pinhais) Segunda-Feira, 21 de outubro de 2019 às 09:00h

MARIA DE LOURDES MICHAUD DE FREITAS 92 anos. Profissão: Professor(A) Filiação: Eduardo Michaud e Hercilia Pires Michaud Cônjuge: Milton Manoel Taques De Freitas Local do sepultamento: Municipal São Francisco De Paula Segunda-Feira, 21 de outubro de 2019 às 10:00h

SONIA DE OLIVEIRA 56 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Oscar De Oliveira e Leonarda De Oliveira Cônjuge: Romanol Bonato Local do sepultamento: Paroquial De Umbará Segunda-Feira, 21 de outubro de 2019 às 10:00h

SEVERINA LUCIA DA PAIXAO SILVA 86 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Jose Furtunato Da Paixao e Jorgina Josefa Da Paixao Cônjuge: Pedro Da Silva Local do sepultamento: Municipal Santa Cândida Segunda-Feira, 21 de outubro de 2019 às 10:00h

FRANCISCO PEREIRA NETTO 90 anos. Profissão: Empresario(A) Filiação: Julio Pereira Sobrinho e Maria Ursa Cônjuge: Deomira Constantina Bonato Pereira Local do sepultamento: Paroquial De Umbará Segunda-Feira, 21 de outubro de 2019 às 10:00h

MILTES DO CARMO GERONASSO SIMOES 67 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Humberto Primo Geronasso e Nanci Gracia Xavier Cônjuge: Joao Carlos Simoes Local do sepultamento: Parque Iguaçu Segunda-Feira, 21 de outubro de 2019

PAULO FERREIRA CAVALCANTE 69 anos. Profissão: Enfermeiro(A) Filiação: Vicente Cavalcante e Rosa Alves Pereira Cavalcante Local do sepultamento: Jardim Da Paz Segunda-Feira, 21 de outubro de 2019 às 10:00h

JOAO MARIA VIEIRA DA ROSA 72 anos. Profissão: Mestre Obras Filiação: Jose Vieira Da Rosa e Ana Rodrigues Lopes Cônjuge: Altina Pimentel Dos Santos Rosa Local do sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Domingo, 20 de outubro de 2019 às 17:00h

NAIR PAES DA SILVA 89 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Ernesto Paes De Camargo e Maria Emilia De Nazareth Cônjuge: Gabriel Pereira Da Silva Local do sepultamento: Municipal Do Boqueirão Domingo, 20 de outubro de 2019 às 16:30h

MARIO PUPIA 79 anos. Profissão: Técnico Telecomunicações Filiação: Casemiro Pupia e Maria Pupia Cônjuge: Tereza Pupia Local do sepultamento: Municipal Do Água Verde Domingo, 20 de outubro de 2019 às 17:00h

IRACEMA DE SOUZA DA SILVA 71 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Roque Miguel De Souza e Maria Aparecida De Souza Cônjuge: Joao Olimpio De Faria Local do sepultamento: A Definir Domingo, 20 de outubro de 2019 às 16:00h

JOSE SIDNEY DOS SANTOS 76 anos. Profissão: Latoeiro Filiação: Salvador Lourenco Dos Santos e Lucilla Rocha Dos Santos Cônjuge: Dolores Gantzel Dos Santos Local do sepultamento: Municipal Do Água Verde Segunda-Feira, 21 de outubro de 2019 às 10:00h

BENEDITO BATISTA LOPES 61 anos. Profissão: Comerciante Filiação: Antonio Do Nascimento Lopes e Benedita Henrique De Lima Local do sepultamento: A Definir Domingo, 20 de outubro de 2019 às 17:00h

AUGUSTO SAWINIEC 87 anos. Profissão: Servente Filiação: Pedro Sawiniec e Catarina Sawiniec Cônjuge: Laura Goncalves Sawiniec Local do sepultamento: Municipal Do Água Verde Domingo, 20 de outubro de 2019 às 17:00h