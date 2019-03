Falecimentos 21.03.2019

ROSALINA MERLO BEAL 88 anos. Profissão: Outros Filiação: Carlos Thimotheo Merlo e Martina Josephina Palouro Local do sepultamento: Paroquial De Campo Comprido Quarta-Feira, 22 de Março de 2019 às 16:00h

WILLIAM HIROMI SHORNE HOSHIGUTI 26 anos. Profissão: Publicitário(A) Filiação: Horomi Hoshiguti e Tereza Shorne Hoshiguti Local do sepultamento: Crematório Vertical (Curitiba) Sexta-Feira, 22 de março de 2019

DIEGO JOSE CARRIEL DE OLIVEIRA 28 anos. Profissão: Autonomo Filiação: Nao Consta e Roseli Aparecida Carriel De Oliveira Local do sepultamento: Municipal Do Boqueirão Sexta-Feira, 22 de março de 2019

FABIO NOGUEIRA DA SILVA 44 anos. Profissão: Motorista Filiação: Joao Nogueira Da Silva e Marlene Aparecida Nogueira Da Silva Local do sepultamento: A Definir Sexta-Feira, 22 de março de 2019 às 09:00h

ESMERALDA MORAIS DINIZ DA SILVA 57 anos. Profissão: Doméstica Filiação: Jose Sebastiao Diniz e Maria Da Gloria Ferreira Morais Diniz Local do sepultamento: Cemiterio Memorial Da Vida (S.J. Dos Pinhais) Sexta-Feira, 22 de março de 2019

ARIELLE VITORIA KASSAVARA 14 anos. Profissão: Estudante Filiação: Leandro Aparecido Kassavara e Claci Schutz Local do sepultamento: A Definir Sexta-Feira, 22 de março de 2019 às 17:00h

JOSE GOMES DE SANTANA FILHO 30 anos. Profissão: Autonomo Filiação: Jose Gomes De Santana e Martiniana Pereira De Jesus Local do sepultamento: Municipal Do Boqueirão Sexta-Feira, 22 de março de 2019

ANTONIO ALVES BEZERRA FILHO 80 anos. Profissão: Outros Filiação: Antonio Alves Bezerra Filho e Joana Silva Bezerra Cônjuge: Valesia Soares Bezerra Local do sepultamento: Crematório Berti (São José Dos Pinhais Pr) Sexta-Feira, 22 de março de 2019 às 11:00h

HEVERTON DE AZEVEDO DE LIMA 33 anos. Profissão: Pintor(A) Filiação: Adir Soares De Lima e Marilene Dalva De Azevedo Local do sepultamento: Municipal Da Fazenda Rio Grande Sexta-Feira, 22 de março de 2019 às 09:00h

EMERSON FIORENTIM FILIPIAK 31 anos. Profissão: Autonomo Filiação: Gilmar Jose Filipiak e Angela Aparecida Filipiak Local do sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Sexta-Feira, 22 de março de 2019 às 10:00h

NEUZA FONTANA KUIASKY 63 anos. Profissão: Outros Filiação: Antonio Fontana e Aparecida Batista Miranda Fontana Cônjuge: Jorge Kuiasky Local do sepultamento: Parque Senhor Do Bonfim (S.J.Dos Pinhais) Sexta-Feira, 22 de março de 2019

DAVID MARLON FERREIRA 25 anos. Profissão: Autonomo Filiação: Aparecido Ferreira e Neuzeli Aparecida Da Silva Ferreira Local do sepultamento: Cemiterio Contenda Sexta-Feira, 22 de março de 2019 às 10:00h

UBALDINO ROQUE CAVASSIN 85 anos. Profissão: Taxista Filiação: Joao Baptista Cavassin e Cecilia Bertolin Cavassin Cônjuge: Aracy Busato Cavassin Local do sepultamento: Cemitério Paroquial N. Sra. Do Rosario (Colombo) Sexta-Feira, 22 de março de 2019 às 15:00h

ZULMIRO RIBEIRO DA SILVA 87 anos. Profissão: Outros Filiação: Joao Ribeiro Da Silva e Senhorinha Maria De Jesus Local do sepultamento: Parque Senhor Do Bonfim (S.J.Dos Pinhais) Sexta-Feira, 22 de março de 2019 às 10:30h

CESAR CARLOS FERNANDES 65 anos. Profissão: Motorista Filiação: e Benedita Fernandes Cônjuge: Rosemir Do Rocio Fernandes Local do sepultamento: Crematório Perpetuo Socorro (Campo Largo-Pr) Sexta-Feira, 22 de março de 2019

FRANCISCA ELENI FERREIRA VAZ 85 anos. Profissão: Bancário(A) Filiação: Sezinando Ferreira Vaz e Otilia Correia Vaz Local do sepultamento: Municipal Do Boqueirão Sexta-Feira, 22 de março de 2019 às 09:00h

VERA DO ROCIO BATISTA DE OLIVEIRA 67 anos. Profissão: Comerciante Filiação: Lauro Batista Da Cruz e Maria Margarida Batista Da Cruz Local do sepultamento: Municipal De Contenda Quinta-Feira, 21 de março de 2019 às 17:00h

RUDOLFO RABITZSCH 75 anos. Profissão: Outros Filiação: Waldemar Rabitzsch e Elvira Rabitzsch Cônjuge: Tabea Rabitzsch Local do sepultamento: A Definir Sexta-Feira, 22 de março de 2019

VERA LUCIA MARCONDES DE OLIVEIRA 65 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Braulio Marcondes De Oliveira e Carolina Crippa De Oliveira Local do sepultamento: Jardim Da Saudade Ii (Pinhais) Sexta-Feira, 22 de março de 2019 às 10:00h

ROSELI DE OLIVEIRA 44 anos. Profissão: Autonomo Filiação: Joao Maria De Oliveira e Natalina Conrado De Oliveira Local do sepultamento: Municipal Do Boqueirão Quinta-Feira, 21 de março de 2019 às 17:00h

MAURICIO PAIVA DA SILVA 66 anos. Profissão: Encarregado(A) Produção Filiação: Joao Paiva e Ana Luiza De Paiva Cônjuge: Margarida Maria Da Silva Local do sepultamento: A Definir Quinta-Feira, 21 de março de 2019

LAZARO FERREIRA PINTO 61 anos. Profissão: Operador(A) Filiação: Arlindo Ferreira Pinto e Sebastiana Rosario De Faria Cônjuge: Terezinha De Fatima Pinto Local do sepultamento: Parque Senhor Do Bonfim (S.J.Dos Pinhais) Quinta-Feira, 21 de março de 2019

DULCE CONSUELO PINTO RODCZ 71 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Domingos Jose Pinto e Consuelo Albino Pinto Local do sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Quinta-Feira, 21 de março de 2019 às 17:00h

LUIZ HENRIQUE FARINHAQUE 56 anos. Profissão: Orientador(A) Filiação: Luiz Farinhaque e Elvira Biscaia Farinhaque Cônjuge: Rosani Alves De Oliveira Local do sepultamento: Parque Iguaçu Quinta-Feira, 21 de março de 2019 às 17:00h

VANESSA MARIA ZANIN 31 anos. Profissão: Fisioterapeuta Filiação: Enivaldo Antono Zanin e Luciane Magaton Zanin Cônjuge: Adriano Binhara Braz Local do sepultamento: Paroquial Da Rondinha ( Campo Largo) Quinta-Feira, 21 de março de 2019

MERCEDES SIQUEIRA BARRETO 91 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Alfredo Alves De Siqueira e Adelaide Candeo De Siqueira Cônjuge: Joao Alves Barreto Local do sepultamento: Parque Senhor Do Bonfim (S.J.Dos Pinhais) Quinta-Feira, 21 de março de 2019 às 17:00h

LUIZ ANTONIO SCHELETZ 63 anos. Profissão: Motorista Filiação: Paulo Scheletz e Therezinha Scheletz Cônjuge: Ines Mara Scheletz Local do sepultamento: Paroquial Abranches Quinta-Feira, 21 de março de 2019 às 17:00h

HELENA STEPHAN 97 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Leonardo Verhufen e Helena Verhufen Cônjuge: Otto Stephan Local do sepultamento: Paroquial Abranches Quinta-Feira, 21 de março de 2019 às 17:00h

PAULO FRANCISCO MARAVIESKI 60 anos. Profissão: Zelador(A) Filiação: Leonardo Maravieski e Adelina Maravieski Local do sepultamento: A Definir Quinta-Feira, 21 de março de 2019 às 17:00h

HELENA DO ROCIO MELO SAMPAIO 67 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Irinei Rodrigues De Melo e Leonor Pereira De Melo Cônjuge: Vademar Borges Sampaio Local do sepultamento: Jardim Da Saudade Ii (Pinhais) Quinta-Feira, 21 de março de 2019 às 17:00h

PABLO RICARDO RIBEIRO 33 anos. Profissão: Agricultor Filiação: Ademil Alves Ribeiro e Rita Dalchiavon Ribeiro Cônjuge: Julieti Beckmann Cavallini Ribeiro Local do sepultamento: Municipal Da Cidade De Origem Quinta-Feira, 21 de março de 2019 às 17:00h

OSVALDO CARVALHO DA SILVA 70 anos. Profissão: Motorista Filiação: Jorge Nogueira Da Silva e Iolanda Carvalho Da Silva Cônjuge: Dircelia Pereira Da Silva Local do sepultamento: Cemiterio Contenda Quinta-Feira, 21 de março de 2019 às 17:00h

BERTA FERNANDES 81 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Ernesto Fernandes e Maria Fernandes Cônjuge: Valfrido Xavier De Souza Local do sepultamento: Jardim Da Saudade I Quinta-Feira, 21 de março de 2019 às 16:00h

VILMA RIBEIRO DOS SANTOS 46 anos. Profissão: Diarista Filiação: Otaviano Ribeiro Dos Santos e Aparecida Maria Dos Santos Local do sepultamento: Municipal Do Boqueirão Quinta-Feira, 21 de março de 2019 às 16:00h

DANIEL FRANCISCO WONSOWICZ 48 anos. Profissão: Autonomo Filiação: Francisco Wonsowicz e Yeda Maria Muniz Wonsowicz Local do sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Quinta-Feira, 21 de março de 2019 às 14:00h

MARCOS AURELIO NUNES PEREIRA 45 anos. Profissão: Pintor(A) Filiação: Milton Lidio Pereira e Eva Aparecida Nunes Local do sepultamento: Municipal De Almirante Tamandaré Quinta-Feira, 21 de março de 2019 às 17:00h

MARIA THERESA MOURA 70 anos. Profissão: Agricultor Filiação: Goncalo Morato De Lima e Angelina De Pontes Rocha De Lima Cônjuge: Benedito De Paula Moura Local do sepultamento: A Definir Quinta-Feira, 21 de março de 2019 às 17:00h

AUGUSTO COSTA 63 anos. Profissão: Técnico Administrativo Filiação: Julio Costa e Helena Martins Costa Cônjuge: Irma Ribeiro Da Cruz Costa Local do sepultamento: Parque Das Araucárias (Colombo) Quinta-Feira, 21 de março de 2019 às 14:30h

SILVARINA DE OLIVEIRA 77 anos. Profissão: Doméstica Filiação: Eduardo Carlos e Rosa Fernandes Alves Cônjuge: Diorgenes Maciel De Oliveira Local do sepultamento: Paroquial Colonia Orleans Quinta-Feira, 21 de março de 2019 às 17:00h

LAURO DOS SANTOS FALCAO DAMBRATE 72 anos. Profissão: Pedreiro Filiação: Isidoro Dambrate e Pedrina Dambrate Cônjuge: Maria Ladir Cidral Local do sepultamento: Paroquial São Marcos Quinta-Feira, 21 de março de 2019 às 10:00h

JUAREZ DE LIMA 51 anos. Profissão: Inspetor(A) Qualidade Filiação: Nao Declarado e Tereza De Jesus De Lima Local do sepultamento: Cemiterio Memorial Da Vida (S.J. Dos Pinhais) Quinta-Feira, 21 de março de 2019 às 17:00h

ALAIDE NUNES LIMA 78 anos. Profissão: Funcionário Público Municipal Filiação: Candido Alves De Lima e Maria Goncalves Nunes Local do sepultamento: Crematório Berti (São José Dos Pinhais Pr) Quinta-Feira, 21 de março de 2019 às 18:00h

IRINICE GUEDES DE SOUZA 55 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Placido Guedes De Souza e Alcidalia Guedes De Souza Local do sepultamento: São Roque (Piraquara) Quinta-Feira, 21 de março de 2019 às 17:00h

MARIA DA SILVEIRA SANTOS 62 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Vitorino Rodrigues Dos Santos e Madalena Da Silveira Local do sepultamento: Municipal Da Lapa – Pr Quinta-Feira, 21 de março de 2019 às 17:00h

ROSANGELA ARAUJO DA SILVA 49 anos. Profissão: Comerciante Filiação: Jose Araujo Da Silva e Neusa Maria Miranda Da Silva Local do sepultamento: Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré-Pr) Quinta-Feira, 21 de março de 2019 às 09:30h

SONIA MARIA BORGES 60 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Alvim Amarante Borges e Maria Sofia Borges Cônjuge: Aquiles Borges Filho Local do sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Quinta-Feira, 21 de março de 2019 às 09:00h

ANTONIO CARLOS NAEGELE DE ABREU 78 anos. Profissão: Filiação: Antonio De Abreu e Angela De Abreu Local do sepultamento: Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré-Pr) Sexta-Feira, 22 de março de 2019 às 10:00h

DANIELE LEAL STOCH CHINEIDER 27 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Joao Maria Stoch Chineider e Leonice Leal Ribeiro Chineider Local do sepultamento: Municipal Do Boqueirão Quinta-Feira, 21 de março de 2019 às 13:00h

ORLANDO VILLANOVA 65 anos. Profissão: Latoeiro Filiação: Clarimundo Dias De Morais e Horizontina Villanova Local do sepultamento: Municipal Santa Cândida Quinta-Feira, 21 de março de 2019 às 10:00h

RENATO CESAR MAURICIO 47 anos. Profissão: Encarregado(A) Filiação: Elias Mauricio e Valdete Dias Mauricio Cônjuge: Maria Jose Antonio Local do sepultamento: Cemiterio Memorial Da Vida (S.J. Dos Pinhais) Quinta-Feira, 21 de março de 2019