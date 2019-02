Falecimentos 21.02.2019

ILNAH ALVES GURNACKI 84 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Joao Brandt e Acacia Alves Brandt Cônjuge: Alfredo Gurnacki Local do sepultamento: Municipal De Rio Branco Do Sul Sexta-Feira, 22 de Fevereiro de 2019 às 17:00h

ROSOLMIRA DA LUZ TRINDADE RAMOS 90 anos. Profissão: Outros Filiação: Paulo Goncalves Da Cruz e Marcelina Maria Da Trindade Cônjuge: Ozorio Ramos Local do sepultamento: Cemitério Vaticano (Almirante Tamandaré) Sexta-Feira, 22 de Fevereiro de 2019 às 11:00h

MASAHO NACAMURA 79 anos. Profissão: Agricultor Filiação: Tioko Nacamura e Tioko Nacamura Local do sepultamento: Municipal Do Água Verde Sexta-Feira, 22 de Fevereiro de 2019 às 10:00h

VANDA MICHAK 75 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Estanislau Michak e Maria Michak Local do sepultamento: Cemiterio Campo Largo Da Roseira (S.J.Dos Pinhais) Sexta-Feira, 22 de Fevereiro de 2019

JORGE EURIDES DE LIMA 51 anos. Profissão: Motorista Filiação: Waldemar De Lima e Dirce De Lourdes De Lima Local do sepultamento: Paroquial De Umbará Sexta-Feira, 22 de Fevereiro de 2019

MARIA QUETES TRINDADE 81 anos. Profissão: Fiscal Operacional Filiação: Arlindo Da Silva Quetes e Arminda De Freitas Rosa Local do sepultamento: Parque Das Araucárias (Colombo) Sexta-Feira, 22 de Fevereiro de 2019 às 09:00h

GLAUCO SOUZA LOBO 80 anos. Profissão: Outros Filiação: Aldo De Souza Lobo e Noemia Garcia De Souza Lobo Local do sepultamento: Municipal São Francisco De Paula Sexta-Feira, 22 de Fevereiro de 2019 às 11:00h

JULIO BEATRIZ 79 anos. Profissão: Pintor(A) Filiação: Pedro Beatriz e Maria Florinda Da Silva Beatriz Cônjuge: Dalva Fachina Beatriz Local do sepultamento: Crematório Vertical (Curitiba) Quinta-Feira, 21 de Fevereiro de 2019 às 17:00h

JOSE ILDO CARON 66 anos. Profissão: Outros Filiação: Vitorio Caron e Elza Caron Cônjuge: Olga Kohl Caron Local do sepultamento: Municipal Da Cidade De Origem Quarta-Feira, 20 de Fevereiro de 2019

PAULO ALVES DA COSTA 56 anos. Profissão: Outros Filiação: Alcidio Alves Da Costa e Palmira De Souza Costa Local do sepultamento: Municipal Da Cidade De Origem Sexta-Feira, 22 de Fevereiro de 2019 às 11:00h

ALVINA DA COSTA ROSA 81 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Pedro Joao Da Costa e Magdalena Alcera Da Costa Cônjuge: Gervil Garcia Da Rosa Local do sepultamento: Municipal Da Cidade De Origem Sexta-Feira, 22 de Fevereiro de 2019

EMILIA ALBUQUERQUE 81 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Jacob Falat e Maria Falat Cônjuge: Vitor Albuquerque Local do sepultamento: Cemiterio Tomas Coelho (Araucária) Sexta-Feira, 22 de Fevereiro de 2019 às 09:00h

ANDREA RIBEIRO PINTO 43 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Joao Maria Ribeiro Pinto e Joaquina Ribeiro De Lara Local do sepultamento: Crematório Perpetuo Socorro (Campo Largo-Pr) Quinta-Feira, 21 de Fevereiro de 2019 às 16:00h

JOAO MARIA TEIXEIRA 68 anos. Profissão: Pedreiro Filiação: Gustavo Teixeira De Andrade e Leonora Braz De Oliveira Cônjuge: Divina Maria Teixeira Local do sepultamento: Parque Senhor Do Bonfim (S.J.Dos Pinhais) Quinta-Feira, 21 de Fevereiro de 2019 às 17:00h

ALIRITA KRAUSE GROCHEWSKI 70 anos. Profissão: Comerciante Filiação: Germano Luiz Krause e Paulina Krause Cônjuge: Diacir Grochewski Local do sepultamento: Parque Iguaçu Quinta-Feira, 21 de Fevereiro de 2019 às 17:00h

ZORAIDE GOMES DOS SANTOS 67 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Jose Gomes Da Silva e Ercilia Leopoldo Lopes Da Silva Cônjuge: Antonio Claro Dos Santos Local do sepultamento: Parque Senhor Do Bonfim (S.J.Dos Pinhais) Sexta-Feira, 22 de Fevereiro de 2019 às 09:00h

OSVALDO KUZMINSKI 63 anos. Profissão: Motorista Filiação: Nao Consta e Cecilia Kuzminski Cônjuge: Sirlei De Jesus Pires De Lima Kuzminski Local do sepultamento: Cemiterio Pedro Fuss (S.J. Dos Pinhais) Sexta-Feira, 22 de Fevereiro de 2019 às 09:00h

DIRCEU ANTONIO ANDERSEN 91 anos. Profissão: Funcionário Público Federal Filiação: Alfredo Andersen Junior e Rosa Andersen Cônjuge: Avany Malucelli Andersen Local do sepultamento: Parque Iguaçu Quinta-Feira, 21 de Fevereiro de 2019 às 17:00h

DORILDA VALFRIDO SAMPAIO 68 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Nao Declarado e Rosa De Oliveira Valfrido Cônjuge: Basilio Leite Sampaio Local do sepultamento: A Definir Quinta-Feira, 21 de Fevereiro de 2019 às 17:00h

ASTRID DARLING OLIDA AYALA ESCAURIZA DA FONSECA 83 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Rubens Arquimedes Ayala e Oilda Victoria Escauriza Cônjuge: Alvaro Franco Da Fonseca Local do sepultamento: Municipal Do Boqueirão Quinta-Feira, 21 de Fevereiro de 2019 às 15:00h

ANA MARIA SVIONTEK 65 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Antonio Sviontek e Olga Markiv Sviontek Cônjuge: Elias De Barros Ramos Local do sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Sexta-Feira, 22 de Fevereiro de 2019 às 09:00h

JHONATAN LUCAS DE MORAIS FELICIANO 25 anos. Profissão: Telemarketing Filiação: Jair Da Silva Feliciano e Elisangela Marcia De Morais Feliciano Local do sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Quinta-Feira, 21 de Fevereiro de 2019 às 17:00h

MARIA MADALENA BURY 79 anos. Profissão: Agricultor Filiação: Salvador Sutil De Oliveira e Maria Da Conceicao Sutil Cônjuge: Ernesto Bury Local do sepultamento: Municipal Da Cidade De Origem Quinta-Feira, 21 de Fevereiro de 2019

JAI ANTONIO DOS SANTOS 63 anos. Profissão: Mestre Obras Filiação: Joao Antonio Dos Santos e Emidia De Jesus Dos Santos Local do sepultamento: Paroquial Colonia Orleans Quinta-Feira, 21 de Fevereiro de 2019 às 17:00h

ALBERTINA VOLPATO 67 anos. Profissão: Professor(A) Filiação: Francisco Volpato e Adelina Becker Volpato Local do sepultamento: Jardim Da Saudade Ii (Pinhais) Quinta-Feira, 21 de Fevereiro de 2019 às 17:00h

JOSEFA GURI FERNANDES DE ROSSO 92 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Palmiro Gury Duzano e Dolores Veniandy Martinez Cônjuge: Manuel Rosso Troncosso Local do sepultamento: Jardim Da Paz Quinta-Feira, 21 de Fevereiro de 2019 às 10:00h

ARACY POLLI GOES 85 anos. Filiação: Jose Polli Neto e Ercilia De Souza Polli Cônjuge: Alceu Carvalho Goes Local do sepultamento: Jardim Da Saudade Ii (Pinhais) Quinta-Feira, 21 de Fevereiro de 2019 às 17:00h

JOAO MARIA GOMES NETO 21 anos. Profissão: Militar Filiação: Vladimir Jose Gomes e Simone Patruni Local do sepultamento: Municipal Do Água Verde Quinta-Feira, 21 de Fevereiro de 2019 às 17:00h

JADIR RIBAS DOS SANTOS 60 anos. Profissão: Lavrador Filiação: Ermeliano Ribas Dos Santos e Maria Francisca Dos Santos Local do sepultamento: Municipal Da Cidade De Origem Quinta-Feira, 21 de Fevereiro de 2019

VIRGINIA FIORAVANTI IBRAHIM 76 anos. Profissão: Professor(A) Filiação: Vespasiano Fioravanti e Luisa Fioravanti Cônjuge: Amied Reduan Ibrahim Local do sepultamento: Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré-Pr) Quinta-Feira, 21 de Fevereiro de 2019 às 13:00h

ANTONIO DA SILVA SANTOS 46 anos. Profissão: Porteiro(A) Filiação: Francisco Jose Dos Santos e Quiteria Marcia Da Silva Cônjuge: Rosemari Costa Dos Santos Local do sepultamento: Municipal De Almirante Tamandaré Quinta-Feira, 21 de Fevereiro de 2019 às 17:00h

ROGERIO NOGUEIRA PADILHA 45 anos. Profissão: Pintor(A) Automotivo Filiação: Antonio Padilha e Maria Olimpia Nogueira Local do sepultamento: Municipal Santa Cândida Quinta-Feira, 21 de Fevereiro de 2019

MARCIO LUIZ FAGUNDES 49 anos. Profissão: Técnico Eletrônica Filiação: Antonio Fagundes e Therezinha Camara Fagundes Local do sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Quinta-Feira, 21 de Fevereiro de 2019

DORIS BERNARDA VIDAL NUNEZ 95 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Guillermo Vidal Chaterton e Bernarda Nunez Perez Cônjuge: Fernando Orlando Espinoza Menghines Local do sepultamento: A Definir Quinta-Feira, 21 de Fevereiro de 2019

RENATO VALERIO DOS SANTOS 51 anos. Profissão: Policial Militar Filiação: Arlindo Dos Santos e Neusa Maria Larbieski Cônjuge: Rosileide Ferreira Dos Santos Local do sepultamento: A Definir Quinta-Feira, 21 de Fevereiro de 2019 às 17:00h

MARIA APARECIDA DE LIMA 57 anos. Profissão: Outros Filiação: Joao Quirino De Lima e Dalia Nogueira De Lima Local do sepultamento: Municipal Do Boqueirão Quinta-Feira, 21 de Fevereiro de 2019 às 15:00h

MICAELLY GABRIELA DE MATOS 7 anos. Profissão: Menor Filiação: Maico De Mattos e Jaqueline Mainardes Local do sepultamento: Municipal Da Cidade De Origem Quarta-Feira, 20 de Fevereiro de 2019

JULIO CESAR RIBEIRO 25 anos. Profissão: Servente Filiação: Jackson Jose Ribeiro e Janete De Fatima Gomes Local do sepultamento: Municipal Da Cidade De Origem Quinta-Feira, 21 de Fevereiro de 2019

ROSEMARI DE OLIVEIRA GOMES 59 anos. Profissão: Funcionário Público Municipal Filiação: Jovino Augusto Gomes e Amazilia De Oliveira Gomes Local do sepultamento: Municipal Do Água Verde Quinta-Feira, 21 de Fevereiro de 2019 às 10:00h

SIDNEI RICARDO DOS SANTOS 51 anos. Profissão: Autonomo Filiação: Ricardo Wenceslau Dos Santos e Roseli Goncalves Dos Santos Local do sepultamento: Cemiterio Pedro Fuss (S.J. Dos Pinhais) Quinta-Feira, 21 de Fevereiro de 2019 às 10:00h