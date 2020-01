Falecimentos 21.01.2020

LAURO VALENTIM 82 anos. Profissão: Comerciante Filiação: Ricardo Joao Valentim e Armelinda Machado Local do sepultamento: Jardim Da Saudade I Quarta-Feira, 22 de janeiro de 2020 às 15:00h

CARMEN DOS SANTOS MEDUNA 65 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Joao Dos Santos e Izabel Dos Santos Cônjuge: Jose Roberto Meduna Local do sepultamento: Municipal São Francisco De Paula Quarta-Feira, 22 de janeiro de 2020 às 10:00h

RUSSELINO LUIZ TELES DOS SANTOS 57 anos. Profissão: Carpinteiro Filiação: Juventino Teles Dos Santos e Silvina Ferreira Da Silva Cônjuge: Marli Dos Santos Vaz Teles Dos Santos Local do sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Quarta-Feira, 22 de janeiro de 2020 às 16:00h

RITA MARIA DA CONCEICAO 87 anos. Profissão: Agricultor Filiação: Manoel Bispo Dos Santos e Maria Da Invencao Da Santa Cruz Local do sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Quarta-Feira, 22 de janeiro de 2020

VALDOMIRO DE CARVALHO 66 anos. Profissão: Porteiro(A) Filiação: Antonio De Carvalho e Georgeta Moreira Da Silva Carvalho Cônjuge: Vera Lucia Chagas Carvalho Local do sepultamento: Complexo Cerimonial De Pinhais (Pinhais/Pr) Quarta-Feira, 22 de janeiro de 2020 às 10:00h

ADMIR ANTONIO JUGLAIR 66 anos. Profissão: Empresario(A) Filiação: Francisco Domingos Juglair e Florentina Juglair Local do sepultamento: Paroquial Colonia Orleans Quarta-Feira, 22 de janeiro de 2020

NATHALLY RIBEIRO CARVALHO 18 anos. Profissão: Estudante Filiação: Claudinei De Souza De Carvalho e Geovanna Couto Ribeiro Local do sepultamento: Parque São Pedro Quarta-Feira, 22 de janeiro de 2020

BELONI PEREIRA DE LEMOS 80 anos. Profissão: Zelador(A) Filiação: Romano Goncalves Pereira e Rozaria Maria Pereira Cônjuge: Antonio Justino De Lemos Local do sepultamento: Jardim Da Paz Quarta-Feira, 22 de janeiro de 2020 às 11:00h

MARIA ANGELA ZATTAR 83 anos. Profissão: Professor(A) Filiação: Pacifico Frederico Zattar e Angela Scucato Zattar São Francisco De Paula Local do sepultamento: Municipal São Francisco De Paula Terça-Feira, 21 de janeiro de 2020 às 17:00h

MARLI LEAL DE MATOS JAQUES 71 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Manoel Antonio e Ercilia Leal De Matos Cônjuge: Carlito Goncalves Jaque São José Dos Pinhais Pr Local do sepultamento: Municipal São João Batista (S.J.Dos Pinhais) Terça-Feira, 21 de janeiro de 2020 às 17:00h

BENEDITO MARTINS PORTES 65 anos. Profissão: Agricultor Filiação: Antonio Afonso Portes e Paula Martins Portes Cônjuge: Maria De Lourdes Pimentel Portes Local do sepultamento: Municipal Da Lapa – Pr Terça-Feira, 21 de janeiro de 2020 às 17:00h

ROSA DE JESUS PEREIRA 76 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Jose Jacintho Pereira e Elisia Rosa De Jesus Local do sepultamento: Municipal Da Fazenda Rio Grande Terça-Feira, 21 de janeiro de 2020 às 17:00h

CLEMENTE SIMIAO JUNIOR 72 anos. Profissão: Funcionário Público Estadual Filiação: Clemente Simiao e Isabel Cavalin Simiao Cônjuge: Monica Lopes Simiao Local do sepultamento: Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré-Pr) Terça-Feira, 21 de janeiro de 2020 às 20:00h

ODETTE MOREIRA DANNEMANN 97 anos. Profissão: Funcionário Público Estadual Filiação: Pedro Simplicio Moreira e Julia Moreira Cônjuge: Lourival Dannemann Local do sepultamento: Municipal São Francisco De Paula Terça-Feira, 21 de janeiro de 2020 às 16:30h

JOSE MAURO DE ANDRADE 49 anos. Profissão: Motorista Filiação: Jose Procopio De Andrade e Francisca Maria Cônjuge: Marilene Conceicao Picouto Local do sepultamento: Paroquial São Marcos Terça-Feira, 21 de janeiro de 2020 às 17:00h

SEBASTIAO PINHEIRO 82 anos. Profissão: Encarregado(A) Filiação: Jose Julio Pinheiro e Liceria Clarinda Do Espirito Santo Cônjuge: Mari Tere Dos Santos Porfirio Local do sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Terça-Feira, 21 de janeiro de 2020 às 15:00h

GEORGINA DA SILVA 88 anos. Profissão: Zelador(A) Filiação: Afonso Pedro Da Silva e Balduina Fabricio Dos Santos Local do sepultamento: Jardim Da Saudade Ii (Pinhais) Terça-Feira, 21 de janeiro de 2020 às 17:00h

ANTONIO RAIMUNDO COSTA 64 anos. Profissão: Caldeireiro(A) Filiação: Jose Ferreira Costa e Alzira Mota Costa Local do sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Terça-Feira, 21 de janeiro de 2020 às 14:00h

MARIA LUIZA RODRIGUES MOREIRA 67 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Joao Rodrigues e Geralda Dos Santos Cônjuge: Eliseu Lopes Moreira Local do sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Terça-Feira, 21 de janeiro de 2020 às 16:00h

LUIZ CARLOS DA CUNHA RIBEIRO 86 anos. Profissão: Auditor(A) Filiação: Joao Da Cunha Ribeiro e Alice De Sa Ribeiro Local do sepultamento: Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré-Pr) Terça-Feira, 21 de janeiro de 2020 às 19:00h

LAYANE APARECIDA DA SILVA 20 anos. Profissão: Estudante Filiação: Diney Da Silva e Ines Aparecida Gomes Da Silva Local do sepultamento: Cemiterio Pedro Fuss (S.J. Dos Pinhais) Terça-Feira, 21 de janeiro de 2020 às 16:00h

SEVERINO ANGELO DOS SANTOS 84 anos. Profissão: Representante Comercial Filiação: Angelo Galdino Dos Santos e Maria Erminia Da Conceicao Cônjuge: Marlene Soares Dos Santos Local do sepultamento: Municipal São Francisco De Paula Terça-Feira, 21 de janeiro de 2020 às 11:00h

ANDERNI FRANCO GRANEMANN DE MORAES 46 anos. Profissão: Padeiro(A) Filiação: Aparicio Granemann De Moraes e Josefina Franco Granemann De Moraes Local do sepultamento: Crematório Jardim Da Saudade (Pinhais-Pr) Terça-Feira, 21 de janeiro de 2020 às 19:00h

MAXWELL JAZE 30 anos. Profissão: Auxiliar Administrativo Filiação: Ismael Jaze Neto e Vera Lucia Rabelo Jaze Local do sepultamento: A Definir Terça-Feira, 21 de janeiro de 2020 às 17:00h

STANISLAW MUCHALSKI 87 anos. Profissão: Mecânico Filiação: Piotr Muchalski e Anny Muchalski Local do sepultamento: Municipal Da Fazenda Rio Grande Terça-Feira, 21 de janeiro de 2020 às 11:00h

WILLIBALDO CIRIO SPOHR 79 anos. Profissão: Porteiro(A) Filiação: Joao Willibaldo Spohr e Selma Spohr Cônjuge: Maria Reni Fonseca Spohr Local do sepultamento: Municipal Santa Cândida Terça-Feira, 21 de janeiro de 2020 às 17:00h

NELSON JOSE ALVES FONTES 72 anos. Profissão: Motorista Filiação: Miguel Alves Fontes e Rozalia Schulis Fontes Cônjuge: Maria Irene Pereira Da Cruz Fontes Local do sepultamento: Cemiterio Memorial Da Vida (S.J. Dos Pinhais) Terça-Feira, 21 de janeiro de 2020 às 16:30h

JOSE DE OLIVEIRA 84 anos. Profissão: Motorista Filiação: Jose Feliciano De Oliveira e Ana Leite De Oliveira Cônjuge: Dair Miranda De Oliveira Local do sepultamento: Municipal São João Batista (S.J.Dos Pinhais) Terça-Feira, 21 de janeiro de 2020 às 16:00h

ENIR NADIR MEBUS KISCHLAT 82 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Joao Mario Mebus e Romilda Martha Elvira Esch Mebus Cônjuge: Erly Carlos Kischlat Local do sepultamento: A Definir Terça-Feira, 21 de janeiro de 2020 às 17:00h

ALDO MARCOS SOARES DE OLIVEIRA 33 anos. Profissão: Chapeiro Filiação: Celso Soares De Oliveira e Ivonete Do Carmo Soares De Oliveira Local do sepultamento: A Definir Sexta-Feira, 21 De Fevereiro De 2020 às 17:00h

JOSEFINA GARCIA DE OLIVEIRA 69 anos. Profissão: Funcionário Público Municipal Filiação: Joaquim Garcia Da Rosa e Vergilia De Pontes Garcia Cônjuge: Vicente Matias Local do sepultamento: Cemitério Vaticano (Almirante Tamandaré) Terça-Feira, 21 de janeiro de 2020 às 17:00h

NIZAR ALI ZAHRA 43 anos. Profissão: Comerciante Filiação: Ali Zahra e Fatne Hammoud Local do sepultamento: Muçulmano Jardim De Allah Terça-Feira, 21 de janeiro de 2020 às 12:00h

CLAUDEMAR RIBEIRO MARTINS 61 anos. Profissão: Eletricista Filiação: Fernandes Ribeiro De Almeida e Adenir Rodrigues De Almeida Local do sepultamento: A Definir Terça-Feira, 21 de janeiro de 2020 às 10:00h