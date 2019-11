MARCOS RIBEIRO DA COSTA 30 anos. Profissão: Autonomo Filiação: Nicanor Ribeiro Da Costa e Sirley Alves Da Costa Local do sepultamento: Municipal Da Cidade De Origem Quinta-Feira, 21 de novembro de 2019

DINASIR PRUDENCIO DE LARA 38 anos. Profissão: Agricultor Filiação: Odorico Prudencio e Clarinda Dos Santos Prudencio Cônjuge: Joao Elisto De Lara Local do sepultamento: A Definir Quinta-Feira, 21 de novembro de 2019 às 14:00h

RUTE ROBERTI 81 anos. Profissão: Empresario(A) Filiação: Paulo Roberti e Ada Roberti Local do sepultamento: Municipal São Francisco De Paula Quinta-Feira, 21 de novembro de 2019

CELIA ROSI DE LIMA DIHL 60 anos. Profissão: Doméstica Filiação: Antonio Bernardes De Lima e Maria Da Luz Callet De Lima Cônjuge: Alceu Dihl Local do sepultamento: Paroquial Colonia Orleans Quinta-Feira, 21 de novembro de 2019 às 11:00h

RENATO MARIANO DA SILVA 24 anos. Profissão: Autonomo Filiação: Joaozinho Correia Da Silva e Maria Cleonice Mariano Local do sepultamento: Cemiterio São Gabriel (Colombo) Quinta-Feira, 21 de novembro de 2019 às 13:00h

SIMONE GONCALVES DE LIMA 49 anos. Profissão: Advogado(A) Filiação: Balbino Goncalves De Lima e Olma Da Costa Goncalves Local do sepultamento: A Definir Quarta-Feira, 20 de novembro de 2019

CATARINA SCHILEIDER SOCZEK 80 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Leopoldo Soczek e Edvirgem Schileider Soczek Local do sepultamento: Cemiterio Memorial Da Vida (S.J. Dos Pinhais) Quinta-Feira, 21 de novembro de 2019 às 10:00h

ANDERSON ALVES DA SILVA 19 anos. Profissão: Autonomo Filiação: Josemar Da Silva e Juliana Aparecida Alves Dos Santos Local do sepultamento: Municipal Da Cidade De Origem Quinta-Feira, 21 de novembro de 2019 às 08:00h

JOAO FERREIRA DE SOUZA 101 anos. Profissão: Lavrador Filiação: Joaquim Ferreira De Souza e Francisca Alves De Souza Cônjuge: Maria Conceicao De Souza Local do sepultamento: Crematório Berti (São José Dos Pinhais Pr) Quinta-Feira, 21 de novembro de 2019 às 13:00h

ZOLA SIMOES BORBA DE MATTOS 96 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Delmar Rosa Borba e Hilda Simoes Borba Cônjuge: Phanor Rodrigues De Mattos Local do sepultamento: Jardim Da Saudade I Quarta-Feira, 20 de novembro de 2019 às 16:30h

JULIA PRESTES DE LIMA 83 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Ibhaim Prestes De Macedo e Helena Alves De Sousa Local do sepultamento: A Definir Quinta-Feira, 21 de novembro de 2019

ALICE ZIMMERMANN 81 anos. Profissão: Secretária Filiação: Arnaldo Paulo Zimmermann e Adele Zimmermann Local do sepultamento: Municipal Do Água Verde Quinta-Feira, 21 de novembro de 2019 às 10:00h

ANTONIO AUGUSTO NASCIMENTO DA PORCIUNCULA 78 anos. Profissão: Engenheiro(A) Eletricista Filiação: Helio Nascimento Da Porciuncula e Lelia Nascimento Da Porciuncula Cônjuge: Lourdes Bastos Da Porciuncula Local do sep: Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré-Pr) Quarta-Feira, 20 de novembro de 2019 às 19:30h

JOAO EDSON DA SILVA 68 anos. Profissão: Outros Filiação: Leonardo Santana Da Silva e Moema Camargo Da Silva Cônjuge: Nair Thomaz Da Silva Local do sepultamento: Jardim Da Saudade I Quarta-Feira, 20 de novembro de 2019 às 09:00h

OTAVIO VITOR NUNES 22 anos. Profissão: Estudante Filiação: Sedinei Aparecido Campolim Nunes e Simone Dias De Souza Local do sepultamento: Cemitério Vaticano (Almirante Tamandaré) Quinta-Feira, 21 de novembro de 2019 às 10:00h

MARIA DE FATIMA FERREIRA DE SOUZA 51 anos. Profissão: Autonomo Filiação: Geraldo Ferreira Campos e Alzira Chaves De Souza Local do sepultamento: A Definir Quinta-Feira, 21 de novembro de 2019

JOSE CARLOS PINTO 67 anos. Profissão: Autonomo Filiação: Geraldo Rodrigues Pinto e Izolina Correa Pinto Cônjuge: Benedita Vaz Pinto Local do sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Quarta-Feira, 20 de novembro de 2019 às 16:30h

SUELI TEREZINHA WALTER 50 anos. Profissão: Diarista Filiação: Jorge Dos Santos Walter e Suzana Da Aparecida Walter Local do sepultamento: Parque Senhor Do Bonfim (S.J.Dos Pinhais) Quinta-Feira, 21 de novembro de 2019 às 10:00h

MADALENA GONCALVES 75 anos. Profissão: Auxiliar Serviços Gerais Filiação: Luiz Jose Goncalves e Maria Joaquina Goncalves Local do sepultamento: Municipal Santa Cândida Quarta-Feira, 20 de novembro de 2019 às 17:00h

CELIA MARIA DE ANDRADE ALMEIDA PALMA 72 anos. Profissão: Professor(A) Filiação: Jose Sebastiao De Andrade e Maria De Andrade Cônjuge: Gabriel De Almeida Palma Local do sepultamento: A Definir Quarta-Feira, 20 de novembro de 2019 às 18:00h

GERSON DOMINGOS GONCALVES DA MAIA 50 anos. Profissão: Autonomo Filiação: Teobaldo Goncalves Da Maia e Eda Goncalves Da Maia Local do sepultamento: Paroquial Colonia Orleans Quarta-Feira, 20 de novembro de 2019 às 17:00h

LUCI TEREZINHA ZAPPELINI 81 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Gervasio Bini e Rosa Bini Cônjuge: Agostinho Zappelini Local do sepultamento: Municipal São João Batista (S.J.Dos Pinhais) Quarta-Feira, 20 de novembro de 2019 às 17:00h

CELSO CARLIN DO PRADO 73 anos. Profissão: Motorista Filiação: Altino Carlin Do Prado e Horacia Ribeiro Da Costa Cônjuge: Zenaide Ribeiro Do Prado Local do sepultamento: Cemiterio Memorial Da Vida (S.J. Dos Pinhais) Quarta-Feira, 20 de novembro de 2019 às 17:00h

JOAO VITOR BAZILIO 22 anos. Profissão: Operador(A) Telemarketing Filiação: Jefferson Luiz Bazilio e Elizangela Bazilio Local do sepultamento: Cemitério Vaticano (Almirante Tamandaré) Quarta-Feira, 20 de novembro de 2019 às 16:00h

NEILOR JOSE BALL 80 anos. Profissão: Taxista Filiação: Andre Ball Filho e Elvira Dalledone Ball Cônjuge: Marilena Sandrini Ball Local do sepultamento: Municipal São Francisco De Paula Quarta-Feira, 20 de novembro de 2019 às 17:00h

MANOEL DA SILVA 50 anos. Profissão: Motorista Filiação: Andre Manoel Da Silva e Dorestina Gomes Da Silva Cônjuge: Solange Aparecida Pinheiro Local do sepultamento: Paroquial Colonia Orleans Quarta-Feira, 20 de novembro de 2019 às 17:00h

RICARDO TRENTINI GUERRA 27 anos. Profissão: Empresario(A) Filiação: Mauro Jose Guerra e Rosangela Trentini Guerra Local do sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Quarta-Feira, 20 de novembro de 2019 às 17:00h

LUIZ CARLOS PIMENTEL 54 anos. Profissão: Pintor(A) Filiação: Diomar Rodrigues e Maria Da Conceicao Pimentel Local do sepultamento: Cemiterio Pedro Fuss (S.J. Dos Pinhais) Quarta-Feira, 20 de novembro de 2019 às 11:00h

VERA LUCIA ZAMPERLINI PERES 58 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Osvaldo Zamperlini e Carmina Avanci Zamperlini Cônjuge: Antonio Avelaneda Peres Local do sepultamento: Municipal De Campo Magro Quarta-Feira, 20 de novembro de 2019 às 17:00h

DEOCELIA DOMBROWSKI 78 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Aristides Cardoso e Frida Lotti Cardoso Cônjuge: Edegar Dombrowski Local do sepultamento: Municipal Do Água Verde Quarta-Feira, 20 de novembro de 2019 às 17:00h

WILSON DA SILVA 60 anos. Profissão: Pedreiro Filiação: Jose Gregorio Da Silva e Maria Medeiros De Souza Cônjuge: Maria Dabadia De Oliveira Da Silva Local do sepultamento: A Definir Quarta-Feira, 20 de novembro de 2019

CASSEMIRO MATOS 73 anos. Profissão: Eletricista Filiação: Constantino Dematos e Adelina Paes Dos Santos Cônjuge: Ana Matos Local do sepultamento: Paroquial Colonia Orleans Quarta-Feira, 20 de novembro de 2019 às 17:00h

MATILDE MARIA RODRIGUES 68 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Pedro Sius e Leonor Sius Cônjuge: Sebastiao De Almeida Rodrigues Local do sepultamento: Parque Senhor Do Bonfim (S.J.Dos Pinhais) Quarta-Feira, 20 de novembro de 2019 às 14:00h

IRENE FUJITA 70 anos. Profissão: Filiação: Antonio Alves Castanha e Adriana De Lima Cônjuge: Mikiya Fujita Local do sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Quarta-Feira, 20 de novembro de 2019

WESLEY LEANDRO FERREIRA DE LIMA 24 anos. Profissão: Autonomo Filiação: Nao Declarado e Ariane Ferreira De Lima Local do sepultamento: Municipal Santa Cândida Quarta-Feira, 20 de novembro de 2019 às 15:00h

ARNALDO PAULO DE CASTRO 77 anos. Profissão: Auxiliar Produção Filiação: e Maria Teodora De Jesus Cônjuge: Dineia Ribeiro De Castro Local do sepultamento: Municipal Santa Cândida Quarta-Feira, 20 de novembro de 2019 às 14:00h

MARIA DA CONCEICAO APPARECIDA RIBEIRO 80 anos. Profissão: Do Lar Filiação: Adhemar Martins Ribeiro e Maria Apparecida Ribeiro Cônjuge: Alcides Ribeiro Local do sepultamento: Municipal Do Água Verde Quarta-Feira, 20 de novembro de 2019 às 12:00h

EVAIR GOMES 62 anos. Profissão: Outros Filiação: Honorio Gomes e Maria Da Silva Gomes Cônjuge: Maria De Fatima Vasconcelos Gomes Local do sepultamento: A Definir Quarta-Feira, 20 de novembro de 2019 às 17:00h

GIOVANI MOURA WOLTMANN 19 anos. Profissão: Estudante Filiação: Oneide Giovani Woltmann e Simone Maria De Moura Woltmann Local do sepultamento: Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré-Pr) Quarta-Feira, 20 de novembro de 2019 às 17:00h

BRUNO CESAR DE SOUZA 27 anos. Profissão: Ajudante Filiação: Valmir Costa De Souza e Sandra Regina Porto De Souza Cônjuge: Jaqueline Alves De Oliveira Souza Local do sepultamento: Parque Senhor Do Bonfim (S.J.Dos Pinhais) Quarta-Feira, 20 de novembro de 2019 às 13:00h

MIRIAM GUEDES BERTOTTI 57 anos. Profissão: Outros Filiação: Joao Maria Guedes e Antonia Soares De Oliveira Local do sepultamento: Cemiterio Pedro Fuss (S.J. Dos Pinhais) Quarta-Feira, 20 de novembro de 2019 às 14:00h

ADRIANA MUNIZ DE OLIVEIRA 35 anos. Profissão: Confeiteiro(A) Filiação: Miguel Muniz De Oliveira e Aparecida Da Dores Elias Cônjuge: Miltom Fernandes Tukamoto Local do sepultamento: Municipal De Contenda Quarta-Feira, 20 de novembro de 2019 às 11:00h

JOAO CARLOS BORGES 70 anos. Profissão: Motorista Filiação: Aquiles Borges e Amelia Dides Borges Local do sepultamento: Cemiterio Pedro Fuss (S.J. Dos Pinhais) Quarta-Feira, 20 de novembro de 2019 às 11:00h

EMILIA LATCZUK VOJANSKI 76 anos. Profissão: Diarista Filiação: Ladislau Latczuk e Rosa Latczuk Cônjuge: Emilio Vojanski Local do sepultamento: Universal Necrópole Ecumênica Vertical Quarta-Feira, 20 de novembro de 2019 às 13:00h

JOAQUIM DOMINGUES SOARES 76 anos. Profissão: Porteiro(A) Filiação: Jose Soares e Isolina Soares Graminha Cônjuge: Ilza Ferreira Soares Local do sepultamento: Ferraria (Campo Largo) Quarta-Feira, 20 de novembro de 2019